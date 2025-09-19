09:10

Declarație surprinzătoare a președintelui Donald Trump, înainte de finalul vizitei sale de stat în Marea Britanie. Liderul de la Casa Albă s-a declarat dezamăgit de Vladimir Putin. Trump a discutat astăzi cu premierul britanic Keir Starmer. Cei doi au anunțat cel mai mare pachet de investiții din istoria Regatului Unit: 150 de miliarde de lire sterline, la care se adaugă aproape 8.000 de locuri de muncă pentru britanici. Succesul întrevederii a fost pregătit miercuri seară de un banchet regal fabulos, organizat în onoarea președintelui american, de Regele Charles al III-lea.