Cele mai frumoase destinații pentru vacanțele de toamnă
TVR Moldova, 19 septembrie 2025 16:40
Toamna aduce oportunități perfecte pentru călătorii memorabile. România, aflată la doar câțiva pași, oferă peisaje superbe în Munții Apuseni, unde sezonul de toamnă este ideal pentru drumeții.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 5 minute
17:00
Poliția din Orhei a reținut un medic de pe ambulanță suspectat că ar fi furat un lanț de aur de la un bărbat ajuns în spital în urma unui accident rutier în apropiere de Step-Soci, pe 11 septembrie.
Acum 30 minute
16:40
Medic și asistent de pe ambulanță, reținuți după ce ar fi furat un lanț de aur de la un pacient # TVR Moldova
Poliția din Orhei a reținut un medic de pe ambulanță suspectat că ar fi furat un lanț de aur de la un bărbat ajuns în spital în urma unui accident rutier în apropiere de Step-Soci, pe 11 septembrie.
16:40
Toamna aduce oportunități perfecte pentru călătorii memorabile. România, aflată la doar câțiva pași, oferă peisaje superbe în Munții Apuseni, unde sezonul de toamnă este ideal pentru drumeții.
16:40
UE aplică sancțiuni noi împotriva Rusiei: Sunt vizate criptomonedele, băncile și energia # TVR Moldova
Comisia Europeană le-a propus vineri țărilor membre ale Uniunii Europene să adopte al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, vizând în special hidrocarburile rusești. Ursula Von der Leyen a anunțat că noile sancțiuni împotriva Rusiei vizează criptomonedele, băncile și energia, pentru a crește presiunea economică asupra Moscovei.
Acum o oră
16:20
Consulul R. Moldova la Iași: Ce se va decide pe 28 septembrie va fi decis pentru 4 ani # TVR Moldova
„Este foarte important ca oamenii care își doresc într-adevăr să pună umărul la direcția de dezvoltare a țării, ca să avem o infrastructură, să avem drumuri mai bune, să iasă la vot. Pentru că în cadrul alegerilor parlamentare nu vom avea turul doi. Iar ceea ce se va decide pe 28 septembrie va fi decis pentru patru ani”, a declarat consulul general al Republicii Moldova la Iaşi, Ion Coșer, în cadrul emisiunii „Dimineți perfecte” de la TVR Iași.
16:10
Medic și asistent de pe ambulanță, reținuți după ce ar fi furat un lanț de aur de la o victima # TVR Moldova
Poliția din Orhei a reținut un medic de pe ambulanță, suspectat că ar fi furat un lanț de aur de la un bărbat implicat într-un grav accident rutier în apropiere de Step-Soci, pe 11 septembrie.
Acum 2 ore
16:00
Pe 19 septembrie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a condamnat pe Mihail Bagas la trei ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la finanțare ilegală a Partidului Politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), din surse interzise de lege, în proporții mari.
15:20
Un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței sub capota unui automobil adus din Statele Unite ale Americii, mai exact din California, potrivit Serviciului 112.
15:20
În această noapte, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările care au cuprins mai multe autovehicule într-o parcare de tip deschis din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău.
15:20
Partidul Republican „Inima Moldovei” califică drept „un abuz al guvernării” decizia Ministerului Justiţiei de a solicita limitarea activităţii formaţiunii noastre. Această decizie, în opinia formațiunii, este total nefondată şi are drept scop evident de a reduce la tăcere Partidul Republican „Inima Moldovei”.
15:10
Centrul Maternal „În Brațele Mamei” este un adăpost și o speranță pentru zeci de femei # TVR Moldova
De 14 ani, la Chișinău există un loc unde mamele aflate în momente dificile sunt ajutate. Centrul Maternal "În Brațele Mamei" le oferă adăpost și speranță. Peste 220 de femei au fost ajutate să rămână împreună cu copiii lor și să-și reconstruiască viața.
Acum 4 ore
14:40
Gherasimov: Săptămâna viitoare, R. Moldova finalizează screeningul bilateral cu Uniunea Europeană # TVR Moldova
Săptămâna viitoare, Republica Moldova ar urma să finalizeze procedura de screening bilateral cu reprezentanţii Uniunii Europene. Este o etapă esenţială pentru deschiderea primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut la Bruxelles de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, într-un interviu pentru TVR MOLDOVA.
14:10
Uniunea Europeană va elimina complet taxele vamale pentru şapte produse agricole din Republica Moldova in urma deciziei Consiliului European. Acordul urmează a fi adoptat de Comitetul de asociere UE-Moldova. Amănunte are jurnalista TVR MOLDOVA, Daniela Danilova.
14:10
/DOC/ Îndemnul ferm a opt foști ambasadori ai SUA către Republica Moldova: Nu există cale de mijloc! # TVR Moldova
Opt foști ambasadori ai SUA în România și Republica Moldova au semnat o declarație comună în ajunul scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025 în care au subliniat importanța alegerilor pentru viitorul țării și pericolul unei eventuale victorii a forțelor pro-ruse în legislativul de la Chișinău în condițiile statul se află pe prima linie a unei înfruntări istorice.
14:10
În această noapte, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările care au cuprins mai multe autovehicule într-o parcare de tip deschis din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău.
13:10
Un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței sub capota unui automobil adus din Statele Unite ale Americii, mai exact din California, potrivit Serviciului 112.
Acum 6 ore
13:00
Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului Irinei Vlah. Ce înseamnă acest lucru? # TVR Moldova
Ministerul Justiției solicită Curții de Apel Centru aplicarea măsurii de limitare a activității Partidului Republican „Inima Moldovei” pe un termen de 12 luni până la pronunțarea în fond. Această decizie a fost luată în urma sesizării Comisiei Electorale Centrale cu privire la ridicarii suspiciuni rezonabile față de corectitudinea finanțării activității formațiunii politice respective.
13:00
Un bărbat a găsit un șarpe cu clopoței sub capota unei mașini importate din California # TVR Moldova
Un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței, sub capota unui automobil adus din Statele Unite ale Americii, mai exact din statul California, informează Serviciul 112.
12:40
Nou sistem electronic de control la intrarea în spațiul Schengen, începând cu 12 octombrie # TVR Moldova
Uniunea Europeană introduce un nou sistem electronic de control la intrarea în spațiul Schengen, începând cu 12 octombrie. Acesta va înregistra digital intrările şi ieșirile conducătorilor auto și călătorilor din țări terțe, inclusiv din Republica Moldova.
12:30
Operatorul lituanian de transport al energiei electrice Litgrid a anunțat demontarea completă a liniilor electrice transfrontaliere care leagă Lituania de regiunea Kaliningrad din Rusia, relatează tvrinfo.ro.
12:10
Operatorul lituanian de transport al energiei electrice Litgrid a anunțat demontarea completă a liniilor electrice transfrontaliere care leagă Lituania de regiunea Kaliningrad din Rusia, relatează tvrinfo.ro.
12:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează percheziții în capitală. Într-un amplu dosar penal pornit în baza unor bănuieli rezonabile de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
11:50
Când joci la pariuri sportive, este indicat să ai o strategie cât mai echilibrată și să eviți greșeli care te pot costa. Indiferent de nivelul la care ești, vor fi și momente în care anumite detalii îți vor scăpa. Important este să știi ce îți dorești și cum să aplici strategia potrivită. În rândurile de mai jos, îți vom prezenta 7 dintre cele mai frecvente greșeli comise de pariori și modul în care le poți evita.
11:40
Fragmente ale unei rachete despre care se crede că a fost folosită pentru doborârea unei drone au fost găsite în regiunea Lublin din estul Poloniei, a declarat poliția militară poloneză, la peste o săptămâna după ce forțele armate poloneze, susținute de avioane NATO, au doborât mai multe drone rusești pătrunse în spațiul său aerian, relatează vineri Reuters.
11:30
Schimbare neașteptată în cazul extrădării lui Plahotniuc. O nouă decizie a fost luată la Atena # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc urmează totuși să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior de către autorități. Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Această informație a fost confirmată pentru TVR MOLDOVA de către reprezentanții mai multor instituții ale statului Republica Moldova.
11:20
Restricții de circulație în Chișinău pe 20 și 21 septembrie, în contextul Festivalului Etniilor # TVR Moldova
În perioada 20.09.205, ora 08:00 – 21.09.2025, ora 23:59, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. Sfatul Țării, inclusiv intersecțiile cu str-la Teatrală, str. Tricolorului și str. Maria Cebotari, informează Regia Transport Electric Chișinău (RTEC).
11:10
Oamenii legii au depistat unui bărbat din Chișinău care și-a transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de substanțe narcotice, potrivit Inspectoratului General al Poliției.
Acum 8 ore
11:00
Percheziții în Chișinău: Un cuplu este cercetat pentru trafic de influență cu mită de 16.000 de euro # TVR Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară vineri acțiuni de urmărire penală în cadrul unei cauze de trafic de influență în care este vizat un cuplu din Chișinău, potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție.
10:50
La Chișinău, sunt întârzieri la troleibuze din cauza a două deranjamente la rețeaua de contact # TVR Moldova
În această dimineață au fost înregistrate două deranjamente la rețeaua de contact, în perimetrul bdul Ștefan cel Mare și Sfânt – intersecțiile cu str. Ismail și str. Mihai Viteazul din Chișinău. Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) a informat că sunt abateri de la orarul obișnuit.
10:50
Amendă de zeci de mii de lei pentru GRT: Ce a făcut postul public regional controlat de Șor # TVR Moldova
Consiliul Audiovizual a amendat, pe 18 septembrie, cu 30.000 de lei televiziunea publică din regiunea găgăuză, Gagauziya Radio Televizionu (GRT), pentru difuzare de falsuri, etichetare și instigare la discriminare prin transmiterea unui discurs rostit de condamnatul fugar Ilan Șor.
10:40
Oamenii legii au destructurat activitatea ilegală a unui bărbat din Chișinău, care și-a transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de substanțe narcotice.
10:20
Atenție, călători. Întârzieri la troleibuze din cauza a doua deranjamente la rețeaua de contact # TVR Moldova
În această dimineață au fost înregistrate două deranjamente la rețeaua de contact, în perimetrul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – intersecțiile cu str. Ismail și str. Mihai Viteazul. Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) informează că sunt abateri de la orarul obișnuit.
10:10
/VIDEO/ Regina Maria, omagiată la Londra, la galeria Fundației Regelui Charles al III-lea # TVR Moldova
Regina Maria a fost omagiată la Londra, chiar la galeria Fundației Regelui Charles al III-lea. Au fost expuse pentru prima oară două albume pictate de Regina Maria, doua tablouri realizate de Regele Charles în România și o colecție cu flori din Transilvania studiate de botaniștii suveranului britanic.
09:40
Maia Sandu: Doar prin colaborare atragem investiții și dezvoltăm regiunile de frontieră # TVR Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, joi, la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană” care a adunat la Chișinău peste 200 de autorități publice locale din Republica Moldova, peste 50 de primari și președinți de consilii județene din România, precum și de delegații ale autorităților regionale și locale din Ucraina și Polonia.
09:10
Acorduri SUA – Marea Britanie. Trump: „Vom extinde alianța pe zona de securitate economică” # TVR Moldova
Declarație surprinzătoare a președintelui Donald Trump, înainte de finalul vizitei sale de stat în Marea Britanie. Liderul de la Casa Albă s-a declarat dezamăgit de Vladimir Putin. Trump a discutat astăzi cu premierul britanic Keir Starmer. Cei doi au anunțat cel mai mare pachet de investiții din istoria Regatului Unit: 150 de miliarde de lire sterline, la care se adaugă aproape 8.000 de locuri de muncă pentru britanici. Succesul întrevederii a fost pregătit miercuri seară de un banchet regal fabulos, organizat în onoarea președintelui american, de Regele Charles al III-lea.
Acum 12 ore
08:40
General american: Baza militară de la Mihail Kogălniceanu, vitală pentru stabilitatea Ucrainei # TVR Moldova
Baza militară de la Mihail Kogălniceanu este vitală pentru stabilitatea Ucrainei în anii care urmează. Declaraţia tranşantă a fost făcută de generalul american Philip Breedlove, fost comandant militar al NATO. Într-un interviu pentru ziarul Kyiv Post, el a spus că o viitoare misiune de pace în Ucraina nu este posibilă fără infrastructura strategică a României, relatează TVR Info.
08:10
Kremlinul a confirmat pe 18 septembrie demisia apropiatului vechi al lui Vladimir Putin, adjunctul șefului administrației sale, Dmitri Kozak. Potrivit lui Peskov, Kozak pleacă de bunăvoie. Demisia sa a fost acceptată, iar data de 19 septembrie este stabilită ca ultima zi a lui Kozak în funcție, a relatat Interfax, citând o sursă nedivulgată, potrivit kyivindependent.com.
07:40
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc joi, 18 septembrie.
Acum 24 ore
21:10
R. Moldova cucerește 6 medalii la Campionatul Mondial de Armwrestling și Para Armwrestling # TVR Moldova
Curg medaliile pe bandă rulantă pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de Armwrestling și Para Armwrestling. Alte șase distincții au fost cucerite de lotul "tricolorilor", care a ajuns la un total de 21 de medalii.
20:40
Liderii PAS, împreună cu susținătorii lor, au lansat un apel către cetățenii Republicii Moldova să-și cântărească atent alegerea din 28 septembrie. Ei au subliniat că este un vot decisiv pentru direcția geopolitică a ţării și viitorul său în Uniunea Europeană.
20:10
O operaţiune amplă orchestrată de Kremlin prin intermediul bisericilor subordonate Patriarhei Ruse marchează această campanie electorală, scriu jurnaliștii de la Nordnews. Sub cupola bisericii, consultanţii politici de la Moscova au construit o întreaga reţea propagandistică pro-rusă prin mobilizarea clericilor simpatizanţi dar şi a unor tineri pentru a destabiliza Republica Moldova, se arată într-o investigaţie a jurnaliştilor de la Bălţi. Ei arată că mai mulţi preoţi au primit salarii prin intermediul "PromsvyazBank", bancă rusă sancționată internațional. Reprezentanţii Mitropoliei Moldovei neagă toate aceste acuzaţii.
19:40
Un memorandum între Republica Moldova, România și Ucraina pentru includerea Complexului Cultural Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, a fost semnat astăzi la Chișinău. Această recunoaștere ar aduce protecție internațională acestor situri valoroase, ar stimula interesul cercetătorilor și al turiștilor și ar oferi lumii întregi șansa să descopere o comoară culturală. Documentația pentru înscriere urmează să fie finalizată în următorii cinci ani.
19:20
Rezultatele descinderilor Poliției: O persoană reținută, acte bancare, bani și înscrisuri de ciornă # TVR Moldova
O persoană reținută, bani, telefoane mobile, laptopuri, acte bancare și înscrisuri de ciornă au fost ridicate, joi, de angajații Inspectoratului General al Poliției în urma perchezițiilor efectuate în decursul zilei de joi.
19:10
Forum internațional: 320 de primari, diplomaţi și lideri din R. Moldova, România, Ucraina și Polonia # TVR Moldova
Astăzi Chișinăul a devenit epicentrul cooperării transfrontaliere, odată cu organizarea celei de-a doua ediții a Forumului Internațional "Cooperare Transfrontalieră Europeană". Au participat peste 320 de primari, diplomaţi și lideri regionali din Republica Moldova, România, Ucraina și Polonia. Ei au stabilit constituirea Comitetului de Inițiativă pentru fondarea unei Grupări Europene de Cooperare Teritorială pentru atragerea fondurilor UE necesare dezvoltării comunităţilor locale.
18:40
Sute de mercenari, înrolaţi de armata propagandistică a Kremlinului şi politicienilor pro-ruşi din Republica Moldova, răspândesc zilnic, de luni bune, mesaje manipulatorii. Potrivit unei investigaţii a Ziarului de Gardă, în schimbul unor sume de bani, transferate prin bănci ruse şi în criptomonede, trolii trebuiau să distribuie informaţii false pe reţelele sociale.
18:10
În perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2025, în Republica Moldova va fi organizată Săptămâna Europeană a Sportului, o inițiativă anuală a Comisiei Europene care promovează mișcarea, sportul și un stil de viață sănătos. Anul 2025 marchează 10 ani de la inițierea programului.
17:40
De curând, sportiva Oxana Diacenco a cucerit medalia de aur la Campionatul Balcanic de Judo pentru seniori, desfășurat la Peja, Kosovo. Ea a concurat la categoria de peste 78 de kilograme și a reușit să urce pe prima treaptă a podiumului.
17:40
Administrația Națională a Drumurilor a început să repare, „programat”, podurile pe Nistru # TVR Moldova
Reprezentanții administrației separatiste de la Tiraspol în Comisia Unificată de Control (CUC) denunță autoritățile constituționale de la Chișinău că ar fi inițiat, „spontan”, reparații la șapte poduri pe Nistru, în Zona de Securitate, în ajunul alegerilor parlamentare, cu scopul „de a împiedica circulația cetățenilor”. De cealaltă parte, serviciul de presă al Biroului politici de reintegrare a declarat pentru TVR Moldova că lucrările nu au „nicio legătură cu procesul electoral”.
17:20
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din cadrul BPDS “Fulger” și subdiviziunilor teritoriale, au descins cu 46 de percheziții în mai multe localități ale republicii. Acțiunile au avut loc în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor.
17:10
Pe aeroportul internaţional din Dubai, Emiratele Arabe Unite, a fost dezvăluit un nou sistem de verificare a datelor pasagerilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.