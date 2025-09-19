UE vrea stoparea importurilor de gaz lichefiat din Rusia cel mai târziu în 2027
Europa Libera Moldova, 19 septembrie 2025 16:40
UE vrea stoparea importurilor de gaz lichefiat din Rusia cel mai târziu în 2027
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 5 minute
Acum 30 minute
16:40
Acum 4 ore
14:40
14:20
13:50
Acum 6 ore
12:20
Acum 12 ore
08:10
Ieri
15:10
15:10
12:50
09:20
07:50
17 septembrie 2025
18:30
18:30
18:00
17:20
17:10
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
15:20
14:30
14:20
11:30
09:00
16 septembrie 2025
17:00
17:00
17:00
16:10
16:00
Cum ar putea arăta Parlamentul ales după alegerile din 28 septembrie? Embed Cum ar putea arăta Parlamentul ales după alegerile din 28 septembrie? Embed Europa Liberă a lansat un simulator online interactiv: unde puteți transforma procentele din sondaje în mandate, testa propriile pronosticuri și construi coaliții. ...
14:40
14:00
13:40
13:30
13:10
12:40
12:20
10:00
10:00
09:10
De la șofer în Marea Britanie, la catedră la Facultatea de Farmacie Embed De la șofer în Marea Britanie, la catedră la Facultatea de Farmacie Embed ...
08:10
15 septembrie 2025
17:30
16:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.