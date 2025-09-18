După fastul regal de miercuri, vizita lui Trump în Marea Britanie ia joi o întorsătură politico-economică

16:00

Fostul soldat ucrainean Vasil Veliciko îngrijește până la 60 de câini pe zi la un adăpost pentru animale din Lvov, folosindu-se doar de brațul drept. El a fost rănit în luptă la Harkov în 2022, dar a găsit un nou sens în viață: grija pentru prietenii patrupezi....