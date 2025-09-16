Oamenii legii au ridicat peste 20 de milioane de lei într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor

16:00

La 9 septembrie, Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova, a vorbit în plenul Parlamentului European despre amenințările în creștere din partea Rusiei atât la adresa Republicii Moldova, cât și a democrațiilor europene. „Rusia și-a dezlănțuit întregul arsenal de atacuri hibride împotriva noastră. Câmpul de luptă îl reprezintă alegerile noastre”, a spus președinta Sandu. De asemenea, Maia Sandu a accentuat că stabilitatea și pacea Republicii Moldova sunt și stabilitatea și pacea Europei: „Dacă de...