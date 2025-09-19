„Inima Moldovei” reacționează la cererea de suspendare: „O comandă politică”
Omniapres, 19 septembrie 2025 16:40
Partidul „Inima Moldovei" a reacționat la solicitarea Ministerului Justiției de a-i limita activitatea pentru o perioadă de un an, calificând demersul drept „un nou abuz al guvernării" și o încercare de a reduce la tăcere o formațiune incomodă în plină campanie electorală. „Această decizie este total nefondată și are drept scop evident de a reduce […]
• • •
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) scoate la vânzare bunuri confiscate, organizând un concurs pe 23 septembrie 2025, începând cu ora 11:00. Pentru comercializare sunt propuse 12 loturi în valoare totală de 496 654 lei. La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități de producere sau de depozitare. […]
Acum 2 ore
15:30
FLYONE lansează orarul de zboruri pentru 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent # Omniapres
Compania aeriană FLYONE anunță cu entuziasm deschiderea vânzărilor pentru sezonul de vară 2026, odată cu publicarea noului orar de zbor. Pasagerii vor avea acces la o rețea extinsă ce include peste 40 de destinatii: 32 de destinații regulate, 7 destinații charter și 5 rute noi mult așteptate: Malaga (Spania), Geneva (Elveția), Tashkent (Uzbekistan), Bodrum (Turcia) […]
15:10
Ministerul Justiției cere în instanță limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” pentru un an # Omniapres
Activitatea Partidului „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah și parte a Blocului Patriotic, ar putea fi limitată pentru o perioadă de un an, în urma unei cereri depuse de Ministerul Justiției la Curtea de Apel Centru. Solicitarea vine ca reacție la o notificare transmisă de Comisia Electorală Centrală (CEC) pe 18 septembrie, în care sunt […]
Acum 4 ore
14:40
Sociologul Mihai Bologan, despre serialul „Plaha”: ”O risipă a banilor în favoarea unui singur partid” # Omniapres
Sociologul și comentatorul politic Mihai Bologan critică serialul de ficțiune „Plaha", realizat inclusiv cu bani publici și difuzat în plină campanie electorală, pe care îl consideră „o lucrare propagandistică" menită să favorizeze un partid și să denigreze contracandidații, notează telegraph.md. Într-un comentariu pe Facebook, acesta atrage atenția că producția „denigrează concret mai mulți concurenți electorali […]
14:10
Serviciul 112 a anunțat un caz neobișnuit și potențial periculos în Republica Moldova. Un bărbat a găsit un șarpe cu clopoței – o specie veninoasă originară din America de Nord – ascuns sub capota unui automobil adus recent din statul California, SUA. Reptila a fost observată în compartimentul motor în timpul unei inspecții de rutină […]
13:30
VIDEO // Bărbat din Chișinău, reținut după ce și-a transformat locuința în loc de consum de narcotice # Omniapres
Polițiștii Inspectoratului Ciocana, în comun cu procurorii, au destructurat activitatea ilegală a unui bărbat din Chișinău, care și-a transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de substanțe narcotice. La domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat 4 persoane cu vârste cuprinse între 30 și 62 de ani. Din apartament au fost ridicate dispozitive artizanale pentru consumul drogurilor, […]
13:10
În perioada 20.09.205, ora 08:00 – 21.09.2025, ora 23:59, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. Sfatul Țării, inclusiv intersecțiile cu str-la Teatrală, str. Tricolorului și str. Maria Cebotari, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Despre aceasta anunță Primăria Chișinău. […]
Acum 6 ore
12:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, efectuează astăzi percheziții în capitală într-un amplu dosar penal pornit în baza unor bănuieli rezonabile de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează activitățile ilicite ale unui grup de […]
12:10
Procuratura Generală: Suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc în Grecia a fost anulată # Omniapres
Procuratura Generală a Republicii Moldova anunță că, în urma demersurilor susținute, Ministerul Justiției al Republicii Elene a anulat decizia prin care suspenda procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, reluând astfel procesul de predare. „Procuratura informează că, în urma discuțiilor purtate cu diferite nivele de răspundere din cadrul autorităților elene, la 18 septembrie 2025, a […]
11:40
VIDEO // Ambasadorul R. Moldova la București: „În diasporă se află cea mai educată parte a societății noastre” # Omniapres
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, consideră că diaspora moldovenească, în special cea stabilită în România, reprezintă una dintre cele mai educate și informate părți ale societății. Potrivit diplomatului, moldovenii din afara granițelor, în special cei din România, au o înțelegere profundă a contextului regional și internațional și sunt așteptați să manifeste un grad […]
11:10
Pregătiri pentru iarnă: Moldova a cumpărat deja 96% din gazele necesare sezonului de încălzire # Omniapres
Realizarea acțiunilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026 a fost examinată în ședința Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026, prezidată de premierul Dorin Recean. „Vreau să apreciez munca echipelor care au asigurat achiziția a peste 90% din necesitățile de gaze naturale pentru următorul sezon. Astfel, la ziua […]
Acum 8 ore
10:40
Sergiu Lazarencu va acționa în judecată CEC după ce a fost avertizat pentru încălcarea legislației electorale # Omniapres
Ministrul degrevat al Mediului, Sergiu Lazarencu, unul dintre candidații PAS la alegerile parlamentare, va acționa în judecată Comisia Electorală Centrală după ce a fost avertizat pentru presupusa încălcare a legislației electorale. Declarația a fost făcută pentru NewsMaker, pe 18 septembrie. Se întâmplă după ce Comisia Electorală Centrală a fost sesizată de Blocul „Alternativa", care l-a […]
10:10
VIDEO // Stamate: Procurorii ar trebui să iasă cu explicații publice despre dosarul Plahotniuc # Omniapres
Olesea Stamate, deputat și candidat independent pentru alegerile parlamentare, consideră că procurorii ar trebui să ofere explicații publice cu privire la gestionarea dosarului penal în care este vizat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Aceasta a atras atenția în cadrul unor dezbateri televizate asupra faptului că, după ce anterior au cerut comasarea tuturor episoadelor într-un singur […]
09:40
Separarea dosarului lui Vlad Plahotniuc de restul inculpaților în cauza penală „Furtul miliardului" arată că procesul este grăbit artificial pentru a-l condamna pe fostul lider al PDM înainte de a fi extrădat. Opinia aparține fostului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care a adăugat că acum asistăm la un proces grăbit, cu reguli „adaptate" și cu […]
Acum 12 ore
09:00
VIDEO // Fostul ministru al Apărării acuză clerul de „activități subversive”: „Vreau să văd preoți în cătușe” # Omniapres
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a lansat acuzații la adresa unor preoți care, potrivit lui, răspândesc mesaje alarmiste în rândul populației, inclusiv afirmații potrivit cărora „Maia Sandu o să vă trimită la război". „Când biserica spune chestia asta, eu vreau să văd preoți în cătușe. Vreau să văd preoți în cătușe pentru activități subversive […]
07:10
Vești bune azi. O să avem disponibilitate să facem lucruri în folosul altora, care or să ne meargă și nouă la suflet. FECIOARĂ E posibil să dați curs unei invitații și să vă deplasați prin țară la o nuntă, la un botez sau la alt gen de petrecere și să plecați de azi. O cheltuială […]
Acum 24 ore
17:40
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților de la BPDS „Fulger" și subdiviziunilor teritoriale, au descins în această dimineață cu 46 de percheziții în mai multe localități din țară. În urma acțiunilor, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore. Acțiunile au loc în cadrul unei […]
17:10
VIDEO // Olesea Stamate trage un semnal de alarmă privind consumul de droguri printre tineri: „Este o bombă cu ceas” # Omniapres
Consumul drogurilor, în special în rândul tinerilor și chiar al minorilor, reprezintă o problemă gravă și tot mai răspândită în Republica Moldova, atrage atenția candidata independentă în Parlament, Olesea Stamate. Într-un mesaj video, aceasta a subliniat că, deși statisticile oficiale nu reflectă pe deplin realitatea, consumul de droguri sintetice este tot mai accesibil, inclusiv în […]
Ieri
17:00
Marian Lupu: Fără susținerea producătorilor locali, nu putem avea o economie funcțională # Omniapres
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, a efectuat o vizită în nordul țării, unde s-a întâlnit cu angajații fabricii avicole din satul Corlăteni, raionul Rîșcani. Întreprinderea este gestionată de Iurie Urzică, consilier raional și fost președinte al raionului Rîșcani. La această fermă se produc zilnic mii de ouă, care ajung pe rafturile magazinelor și pe […]
16:40
VIDEO // Victoria Furtună neagă existența unei proceduri de retragere a cetățeniei române: „Este o minciună” # Omniapres
Victoria Furtună, lidera partidului "Moldova Mare", respinge categoric informațiile apărute în presă privind o posibilă retragere a cetățeniei sale române, calificându-le drept „o manipulare grosolană" orchestrată de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). „Este disperarea totală a PAS, care încearcă să alimenteze o minciună despre retragerea cetățeniei române în cazul meu. Retragerea unei cetățenii nu se […]
16:20
PAS, îndemn către moldoveni: Aceste alegeri nu sunt despre noi, ci despre direcția în care merge Moldova # Omniapres
Partidul Acțiuni și Solidaritate a venit cu un apel către cetățeni și îndeamnă alegătorii să-și cântărească bine votul din 28 septembrie. În cadrul unei acțiuni, liderii și susținătorii PAS au declarat că votul de la parlamentare va fi unul între trecut, unde a fost sărăcie și teroare, și unul pentru viitor, unde „ne așteaptă Uniunea […]
16:10
Centrul Cultural Rus din Chișinău funcționează în continuare, deși autoritățile au decis sistarea activității încă din luna februarie a acestui an. În prezent instituția desfășoară procesul de admitere pentru studenții moldoveni la universitățile din Federația Rusă. După cum explică Ministerul Afacerilor Externe (MAE), centrul își va înceta activitatea odată cu finalizarea procedurii de denunțare a […]
15:40
Judecătorii Curții Constituționale pot deține două mandate consecutive, iar un trecut politic nu reprezintă un impediment pentru accederea în această funcție. Decizia a fost anunțată joi, 18 septembrie, de președinta Curții, Domnica Manole, în cadrul unui briefing de presă, în urma examinării unei sesizări depuse în luna august de deputatul și candidatul la alegerile parlamentare, […]
15:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne are un nou conducător. Astăzi, Aurel Baciu a fost prezentat oficial efectivului instituției de către ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. În cadrul ceremoniei, conducerea MAI i-a adus mulțumiri fostului șef al IGSU, colonelul Oprea Alexandru, pentru activitatea desfășurată și pentru contribuția sa la modernizarea […]
14:40
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 26,8% în perioada ianuarie-august 2025 și constituie 60 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024. Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada ianuarie-august 2025 au fost identificate 1 205 persoane fizice ce […]
14:10
Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară scade de la 6,25% la 6%, potrivit unei decizii adoptate în unanimitate de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit BNM, reducerea ratei de bază se va reflecta treptat în dobânzi mai mici la credite, ceea ce va facilita accesul la finanțare atât pentru […]
13:40
Primăria Municipiului Chișinău anunță suspendarea parțială a traficului rutier pe două străzi din capitală, în contextul executării unor lucrări de reparație a drumurilor și a rețelelor inginerești. Astfel, în perioada 18–30 septembrie
13:10
CEC va tipări peste 2,7 milioane de buletine de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Omniapres
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară. Tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba rusă, 3 400 în limba […] The post CEC va tipări peste 2,7 milioane de buletine de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie appeared first on Omniapres.
12:30
Olesea Stamate cere transparență de la Centrul „Patriot”: „Cu ce se ocupă, rămâne un mister” # Omniapres
Deputata și candidata independentă Olesea Stamate critică lipsa de transparență și eficiență a Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, cunoscut publicului drept Centrul „Patriot”. Într-o postare pe rețelele sociale, Stamate publică documente și un răspuns oficial de la șefa instituției, Ana Revenco, prin care semnalează o serie de neclarități privind activitatea, bugetul cheltuit […] The post Olesea Stamate cere transparență de la Centrul „Patriot”: „Cu ce se ocupă, rămâne un mister” appeared first on Omniapres.
12:10
Bugetul pentru întreținerea drumurilor naționale majorat la 2,13 miliarde de lei în 2025 # Omniapres
În prima jumătate a anului 2025, din bugetul total de aproape 2,7 miliarde de lei destinat lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale, au fost valorificați peste 1 miliard de lei – ceea ce reprezintă circa 37% din totalul alocațiilor. Informațiile au fost prezentate în cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, prezidată de prim-ministrul […] The post Bugetul pentru întreținerea drumurilor naționale majorat la 2,13 miliarde de lei în 2025 appeared first on Omniapres.
11:50
VIDEO // Avocatul lui Plahotniuc demontează falsurile răspândite de presa de la Chișinău: ”Extrădarea a fost cerută expres încă din prima zi și nimic nu s-a schimbat de atunci” # Omniapres
Avocatul Lucian Rogac acuză presa de la Chișinău că răspândește falsuri în legătură cu dosarul de extrădare al lui Vlad Plahotniuc. Potrivit acestuia, zvonurile potrivit cărora fostul lider democrat ar fi depus o cerere prin care solicita să nu fie extrădat în Republica Moldova nu au nicio bază reală, notează telegraph.md. „Era oarecum de așteptat […] The post VIDEO // Avocatul lui Plahotniuc demontează falsurile răspândite de presa de la Chișinău: ”Extrădarea a fost cerută expres încă din prima zi și nimic nu s-a schimbat de atunci” appeared first on Omniapres.
11:40
Percheziții la blocul „Victorie”: 32 de persoane cercetate pentru corupție electorală și spălare de bani # Omniapres
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar complex care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Investigațiile aflate în derulare au în vizor o schemă infracțională, pusă în aplicare în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din data de 28 […] The post Percheziții la blocul „Victorie”: 32 de persoane cercetate pentru corupție electorală și spălare de bani appeared first on Omniapres.
11:10
VIDEO // Traian Băsescu despre riscul unui atac rusesc de pe teritoriul Moldovei: „Nu mi se pare realist” # Omniapres
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, respinge scenariul privind o posibilă ofensivă a Rusiei asupra sudului Ucrainei, desfășurată de pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul în care la Chișinău s-ar instaura o guvernare pro-rusă. În cadrul unei emsiuni de la Jurnal TV, Băsescu a afirmat că un astfel de plan nu i se pare realist. […] The post VIDEO // Traian Băsescu despre riscul unui atac rusesc de pe teritoriul Moldovei: „Nu mi se pare realist” appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO // Igor Grosu: Atenție la capturile de ecran false fabricate de rețeaua lui Ilan Șor și Kremlin # Omniapres
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a transmis un mesaj public în care atenționează cetățenii despre o posibilă tentativă de manipulare a opiniei publice pusă la cale de gruparea afiliată lui Ilan Șor, în colaborare cu propagandiștii ruși, notează ZIUA.md. Potrivit liderului PAS, în următoarele zile ar urma să apară în spațiul public […] The post VIDEO // Igor Grosu: Atenție la capturile de ecran false fabricate de rețeaua lui Ilan Șor și Kremlin appeared first on Omniapres.
10:10
Moldovenii, atenționați să evite călătoriile în Franța: țara este paralizată de proteste # Omniapres
Ambasada Republicii Moldova la Paris îi atenționează pe cetățenii moldoveni asupra riscurilor asociate deplasărilor în Franța, unde are loc astăzi o amplă mobilizare intersindicală împotriva politicilor de austeritate bugetară. Autoritățile franceze estimează o participare cuprinsă între 600.000 și 900.000 de persoane la peste 250 de proteste desfășurate pe întreg teritoriul țării, iar în capitală sunt […] The post Moldovenii, atenționați să evite călătoriile în Franța: țara este paralizată de proteste appeared first on Omniapres.
09:40
Presa: Grecia a blocat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, ca urmare a unor acuzații în România # Omniapres
Vladimir Plahotniuc este cercetat în România pentru fals, iar acesta este motivul pentru care Ministerul elen al Justiției a decis să suspende extrădarea sa în Republica Moldova. O sursă juridică din Grecia a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că fostul lider al Partidului Democrat din Moldova urmează să ofere explicații și unui procuror grec […] The post Presa: Grecia a blocat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, ca urmare a unor acuzații în România appeared first on Omniapres.
09:10
Noi percheziții de amploare într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani organizată # Omniapres
Ofițerii Direcției generale de urmărire penală a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din cadrul Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat în această dimineață percheziții de amploare în mai multe locații din țară. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal care vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor […] The post Noi percheziții de amploare într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani organizată appeared first on Omniapres.
07:10
O să putem distinge ce e important și ce nu e important pentru noi și familia noastră și o să păstrăm esențialul. FECIOARA Se poate să începeți proiecte noi, dar poate fi unul pe care l-ați mai încercat să-l scoateți la vedere, însă nu s-au întrunit toate condițiile – acum e undă verde. Pot veni […] The post Horoscop 18 septembrie 2025. O zi în care pot veni bani din mai multe surse appeared first on Omniapres.
17 septembrie 2025
17:40
Laptele praf pentru sugari și copii mici va fi verificat mai strict înainte de a ajunge pe piață # Omniapres
Cabinetul de miniștri a adoptat un proiect care prevede actualizarea regulamentelor privind compoziția, prezentarea și etichetarea alimentelor pentru grupuri vulnerabile, inclusiv formulele pentru sugari, produsele pentru scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății. Scopul principal al acestei inițiative este consolidarea protecției consumatorilor vulnerabili și garantarea faptului că pe piața din Republica […] The post Laptele praf pentru sugari și copii mici va fi verificat mai strict înainte de a ajunge pe piață appeared first on Omniapres.
17:10
Un bărbat de 35 de ani din municipiul Bălți a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru omor intenționat, comis cu deosebită cruzime asupra unui vecin, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, iar pedeapsa urmează a fi executată într-un penitenciar de tip închis. […] The post Un bărbat din Bălți, condamnat la 18 ani de închisoare. Și-a ucis vecinul cu toporul appeared first on Omniapres.
17:10
Reacția „Inima Moldovei”: Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic # Omniapres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins astăzi cele două demersuri depuse împotriva formațiunii „Inima Moldovei”, însă a emis un avertisment și a sesizat Ministerul Justiției pentru limita activitatea formațiuni. Irina Vlah, lidera „Inima Moldovei”, a calificat decizia drept una motivată politic. „Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa […] The post Reacția „Inima Moldovei”: Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Procuratura Generală: Grecia suspendă extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova, fără a explica motivul # Omniapres
Fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, nu va fi extrădat în Republica Moldova din Grecia în data de 25 septembrie, după cum anunțase Chișinăul. Anunțul a fost făcut de către Procuratura Generală. ”Potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în […] The post Procuratura Generală: Grecia suspendă extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova, fără a explica motivul appeared first on Omniapres.
16:40
Antreprenorii vor avea acces mai simplu la finanțare, consultanță și alte tipuri de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor, oferit de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Guvernul a aprobat un Regulament care va eficientiza administrarea tuturor programelor de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii. Întreprinzătorii vor solicita diferite tipuri de sprijin printr-un mecanism unitar, cu un singur […] The post Regulament nou pentru ODA: Antreprenorii vor accesa mai simplu sprijinul guvernamental appeared first on Omniapres.
16:00
VIDEO // Bărbat de 61 de ani, reținut pentru mai multe furturi în troleibuzele din Chișinău # Omniapres
Un bărbat în vârstă de 61 de ani, originar din Chișinău, a fost reținut pe motiv că ar fi comis mai multe furturi în troleibuzele din capitală. Suspectul acționa preponderent în troleibuzele de pe rutele nr. 22 și nr. 8, profitând de aglomerația creată la coborârea pasagerilor pentru a sustrage portmoneele din gențile victimelor, în […] The post VIDEO // Bărbat de 61 de ani, reținut pentru mai multe furturi în troleibuzele din Chișinău appeared first on Omniapres.
15:40
TikTok a șters peste 100 000 de conturi false în Republica Moldova, înainte de alegerile parlamentare # Omniapres
Peste 100 000 de conturi false au fost eliminate de TikTok în Republica Moldova în perioada 1 iulie – 9 septembrie 2025, în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie. Platforma a anunțat că a blocat și peste 250 000 de conturi de tip spam, a prevenit în mod proactiv 2,2 milioane de […] The post TikTok a șters peste 100 000 de conturi false în Republica Moldova, înainte de alegerile parlamentare appeared first on Omniapres.
15:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de tip Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este activă pentru ziua de joi, 18 septembrie 2025, în intervalul 06:00 – 18:00. Potrivit meteorologilor, se așteaptă rafale de vânt din sectorul nord-vestic cu viteze de până la 15–20 m/s, ceea […] The post Vânt puternic în toată țara: Cod galben emis de meteorologi appeared first on Omniapres.
14:40
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a depus cerere de demisie din data de 1 octombrie. Informația a fost confirmată de acesta pentru TV8. Iachimovschi nu a spus și de ce a luat o asemenea hotărâre. „Este alegerea mea de a nu mai face parte din Procuratura Republicii Moldova, o decizie pe are am luat-o în […] The post Octavian Iachimovschi pleacă din Procuratura Anticorupție începând cu 1 octombrie appeared first on Omniapres.
14:20
Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare # Omniapres
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV. ”Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare […] The post Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare appeared first on Omniapres.
14:10
Procurorul general al României, despre cazul Balan: Se efectuează percheziții informatice # Omniapres
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, în legătură cu reținerea fostului director-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Balan, că în dosar se efectuează percheziţii informatice, iar o imagine completă asupra situației va putea fi conturată doar la finalul anchetei derulate de DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de […] The post Procurorul general al României, despre cazul Balan: Se efectuează percheziții informatice appeared first on Omniapres.
