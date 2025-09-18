BNM reduce rata de bază la 6%. Creditele ar putea deveni mai ieftine
Omniapres, 18 septembrie 2025 14:10
Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară scade de la 6,25% la 6%, potrivit unei decizii adoptate în unanimitate de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit BNM, reducerea ratei de bază se va reflecta treptat în dobânzi mai mici la credite, ceea ce va facilita accesul la finanțare atât pentru […]
Primăria Municipiului Chișinău anunță suspendarea parțială a traficului rutier pe două străzi din capitală, în contextul executării unor lucrări de reparație a drumurilor și a rețelelor inginerești. Astfel, în perioada 18–30 septembrie 2025, va fi restricționată circulația pe str. Nicolae Costin, pe anumite benzi de circulație, în segmentul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu […]
CEC va tipări peste 2,7 milioane de buletine de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Omniapres
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară. Tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba rusă, 3 400 în limba […]
Olesea Stamate cere transparență de la Centrul „Patriot”: „Cu ce se ocupă, rămâne un mister” # Omniapres
Deputata și candidata independentă Olesea Stamate critică lipsa de transparență și eficiență a Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, cunoscut publicului drept Centrul „Patriot". Într-o postare pe rețelele sociale, Stamate publică documente și un răspuns oficial de la șefa instituției, Ana Revenco, prin care semnalează o serie de neclarități privind activitatea, bugetul cheltuit […]
Bugetul pentru întreținerea drumurilor naționale majorat la 2,13 miliarde de lei în 2025 # Omniapres
În prima jumătate a anului 2025, din bugetul total de aproape 2,7 miliarde de lei destinat lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale, au fost valorificați peste 1 miliard de lei – ceea ce reprezintă circa 37% din totalul alocațiilor. Informațiile au fost prezentate în cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, prezidată de prim-ministrul […]
VIDEO // Avocatul lui Plahotniuc demontează falsurile răspândite de presa de la Chișinău: ”Extrădarea a fost cerută expres încă din prima zi și nimic nu s-a schimbat de atunci” # Omniapres
Avocatul Lucian Rogac acuză presa de la Chișinău că răspândește falsuri în legătură cu dosarul de extrădare al lui Vlad Plahotniuc. Potrivit acestuia, zvonurile potrivit cărora fostul lider democrat ar fi depus o cerere prin care solicita să nu fie extrădat în Republica Moldova nu au nicio bază reală, notează telegraph.md. „Era oarecum de așteptat […]
Percheziții la blocul „Victorie”: 32 de persoane cercetate pentru corupție electorală și spălare de bani # Omniapres
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar complex care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Investigațiile aflate în derulare au în vizor o schemă infracțională, pusă în aplicare în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din data de 28 […]
VIDEO // Traian Băsescu despre riscul unui atac rusesc de pe teritoriul Moldovei: „Nu mi se pare realist” # Omniapres
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, respinge scenariul privind o posibilă ofensivă a Rusiei asupra sudului Ucrainei, desfășurată de pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul în care la Chișinău s-ar instaura o guvernare pro-rusă. În cadrul unei emsiuni de la Jurnal TV, Băsescu a afirmat că un astfel de plan nu i se pare realist. […]
VIDEO // Igor Grosu: Atenție la capturile de ecran false fabricate de rețeaua lui Ilan Șor și Kremlin # Omniapres
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a transmis un mesaj public în care atenționează cetățenii despre o posibilă tentativă de manipulare a opiniei publice pusă la cale de gruparea afiliată lui Ilan Șor, în colaborare cu propagandiștii ruși, notează ZIUA.md. Potrivit liderului PAS, în următoarele zile ar urma să apară în spațiul public […]
Moldovenii, atenționați să evite călătoriile în Franța: țara este paralizată de proteste # Omniapres
Ambasada Republicii Moldova la Paris îi atenționează pe cetățenii moldoveni asupra riscurilor asociate deplasărilor în Franța, unde are loc astăzi o amplă mobilizare intersindicală împotriva politicilor de austeritate bugetară. Autoritățile franceze estimează o participare cuprinsă între 600.000 și 900.000 de persoane la peste 250 de proteste desfășurate pe întreg teritoriul țării, iar în capitală sunt […]
Presa: Grecia a blocat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, ca urmare a unor acuzații în România # Omniapres
Vladimir Plahotniuc este cercetat în România pentru fals, iar acesta este motivul pentru care Ministerul elen al Justiției a decis să suspende extrădarea sa în Republica Moldova. O sursă juridică din Grecia a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că fostul lider al Partidului Democrat din Moldova urmează să ofere explicații și unui procuror grec […]
Noi percheziții de amploare într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani organizată # Omniapres
Ofițerii Direcției generale de urmărire penală a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din cadrul Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger", au desfășurat în această dimineață percheziții de amploare în mai multe locații din țară. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal care vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor […]
O să putem distinge ce e important și ce nu e important pentru noi și familia noastră și o să păstrăm esențialul. FECIOARA Se poate să începeți proiecte noi, dar poate fi unul pe care l-ați mai încercat să-l scoateți la vedere, însă nu s-au întrunit toate condițiile – acum e undă verde. Pot veni […]
Laptele praf pentru sugari și copii mici va fi verificat mai strict înainte de a ajunge pe piață # Omniapres
Cabinetul de miniștri a adoptat un proiect care prevede actualizarea regulamentelor privind compoziția, prezentarea și etichetarea alimentelor pentru grupuri vulnerabile, inclusiv formulele pentru sugari, produsele pentru scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății. Scopul principal al acestei inițiative este consolidarea protecției consumatorilor vulnerabili și garantarea faptului că pe piața din Republica […]
Un bărbat de 35 de ani din municipiul Bălți a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru omor intenționat, comis cu deosebită cruzime asupra unui vecin, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, iar pedeapsa urmează a fi executată într-un penitenciar de tip închis. […]
Reacția „Inima Moldovei”: Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic # Omniapres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins astăzi cele două demersuri depuse împotriva formațiunii „Inima Moldovei", însă a emis un avertisment și a sesizat Ministerul Justiției pentru limita activitatea formațiuni. Irina Vlah, lidera „Inima Moldovei", a calificat decizia drept una motivată politic. „Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa […]
Procuratura Generală: Grecia suspendă extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova, fără a explica motivul # Omniapres
Fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, nu va fi extrădat în Republica Moldova din Grecia în data de 25 septembrie, după cum anunțase Chișinăul. Anunțul a fost făcut de către Procuratura Generală. "Potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în […]
Antreprenorii vor avea acces mai simplu la finanțare, consultanță și alte tipuri de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor, oferit de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Guvernul a aprobat un Regulament care va eficientiza administrarea tuturor programelor de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii. Întreprinzătorii vor solicita diferite tipuri de sprijin printr-un mecanism unitar, cu un singur […]
VIDEO // Bărbat de 61 de ani, reținut pentru mai multe furturi în troleibuzele din Chișinău # Omniapres
Un bărbat în vârstă de 61 de ani, originar din Chișinău, a fost reținut pe motiv că ar fi comis mai multe furturi în troleibuzele din capitală. Suspectul acționa preponderent în troleibuzele de pe rutele nr. 22 și nr. 8, profitând de aglomerația creată la coborârea pasagerilor pentru a sustrage portmoneele din gențile victimelor, în […]
TikTok a șters peste 100 000 de conturi false în Republica Moldova, înainte de alegerile parlamentare # Omniapres
Peste 100 000 de conturi false au fost eliminate de TikTok în Republica Moldova în perioada 1 iulie – 9 septembrie 2025, în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie. Platforma a anunțat că a blocat și peste 250 000 de conturi de tip spam, a prevenit în mod proactiv 2,2 milioane de […]
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de tip Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este activă pentru ziua de joi, 18 septembrie 2025, în intervalul 06:00 – 18:00. Potrivit meteorologilor, se așteaptă rafale de vânt din sectorul nord-vestic cu viteze de până la 15–20 m/s, ceea […]
Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a depus cerere de demisie din data de 1 octombrie. Informația a fost confirmată de acesta pentru TV8. Iachimovschi nu a spus și de ce a luat o asemenea hotărâre. „Este alegerea mea de a nu mai face parte din Procuratura Republicii Moldova, o decizie pe are am luat-o în […]
Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare # Omniapres
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii "Vocile puterii" de la Exclusiv TV. "Decizia judecației, luată într-o ședință secretă, de anulare […]
Procurorul general al României, despre cazul Balan: Se efectuează percheziții informatice # Omniapres
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, în legătură cu reținerea fostului director-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Balan, că în dosar se efectuează percheziţii informatice, iar o imagine completă asupra situației va putea fi conturată doar la finalul anchetei derulate de DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de […]
1,84 hectare vor fi expropriate în Băcioi pentru construcția liniei de 400 kV Vulcănești–Chișinău # Omniapres
Guvernul a aprobat modificări care facilitează dezvoltarea infrastructurii de transport a energiei electrice și elimină blocajele procedurale în procesul de construcție a Liniei Independenței Energetice de 400 kV Vulcănești-Chișinău. Modificările prevăd transferarea în proprietatea statului a aproximativ 1,84 hectare de terenuri agricole din comuna Bacioi, necesare pentru fundațiile stâlpilor liniei de înaltă tensiune, iar alte […]
VIDEO // Plahotniuc prezintă, într-un filmuleț, Fundația „Edelweiss”, proiectul său de suflet, și acuză PAS că a adus doar „sărăcie, deznădejde și regres” # Omniapres
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un film despre programele și acțiunile de caritate, desfășurate de Fundația Edelweiss, al cărui fondator este, pe care o numește proiectul său „de suflet". Autorii menționează că de aceste programe, care au fost implementate în timpul guvernării PD
Portul Giurgiulești, în centrul discuțiilor dintre România și BERD pentru dezvoltare regională # Omniapres
Portul Giurgiulești din Republica Moldova, aflat într-un proces internațional de achiziție inițiat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), a fost în centrul atenției întâlnirii de astăzi dintre prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și o delegație BERD condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală și de Sud-Est. România și-a exprimat interesul pentru implicarea […] The post Portul Giurgiulești, în centrul discuțiilor dintre România și BERD pentru dezvoltare regională appeared first on Omniapres.
Centrul pentru Contracararea Dezinformării va avea 29 de angajați. Decretul, semnat de Maia Sandu # Omniapres
Președintele Maia Sandu a semnat pe 16 septembrie decretul prin care este aprobată structura și efectivul-limită al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (STRATCOM). Combaterea dezinformării: Structura STRATCOM, aprobată de Maia SanduImagine simbol Conform documentului, noua instituție va avea un efectiv de maximum 29 de angajați și o structură compusă din două direcții, […] The post Centrul pentru Contracararea Dezinformării va avea 29 de angajați. Decretul, semnat de Maia Sandu appeared first on Omniapres.
FOTO // Nicio zi fără percheziții: CNA și procurorii descind în 70 de locații într-un dosar de finanțare ilegală # Omniapres
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară în această dimineață peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar penal care vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante. Potrivit investigațiilor preliminare, s-a constatat o bănuială rezonabilă privind activitatea unui […] The post FOTO // Nicio zi fără percheziții: CNA și procurorii descind în 70 de locații într-un dosar de finanțare ilegală appeared first on Omniapres.
VIDEO // Irina Vlah: Astăzi CEC va examina demersurile împotriva noastră. Сele incriminate nu au nimic în comun cu formațiunea noastră # Omniapres
Comisia Electorală Centrală urmează să decidă astăzi asupra a două demersuri care vizează participarea „Inima Moldovei” în cadrul Blocului Electoral Patriotic. Potrivit Irinei Vlah, lidera formațiunii, aceste inițiative sunt bazate pe „falsuri fabricate de la zero” și reprezintă o tentativă a guvernării de a elimina opoziția din competiția electorală. „Într-un stat de drept, cu instituții […] The post VIDEO // Irina Vlah: Astăzi CEC va examina demersurile împotriva noastră. Сele incriminate nu au nimic în comun cu formațiunea noastră appeared first on Omniapres.
Linia energetică Strășeni – Gutinaș va fi construită integral datorită investiției Guvernului Statelor Unite ale Americii, în valoare de 130 milioane de lei. Aceasta va avea o lungime de 190 km și va conecta direct Republica Moldova de România și de rețeaua europeană. Anunțul despre noua conexiune care va elimina șantajul energetic și va garanta […] The post SUA investesc 130 milioane de lei în conectarea energetică Moldova–România appeared first on Omniapres.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) va avea, începând cu 17 septembrie, un nou șef. Guvernul a aprobat astăzi eliberarea din funcție a actualului conducător, Alexandru Oprea, și numirea lui Aurel Baciu în această poziție. Aurel Baciu a fost desemnat oficial de Executiv și urmează să preia atribuțiile la începutul săptămânii viitoare. Tot astăzi, […] The post Șeful IGSU, Alexandru Oprea, a demisionat. Aurel Baciu îi va prelua funcția appeared first on Omniapres.
Serviciul 112 a înregistrat peste 91 000 de apeluri de la începutul lunii septembrie – o urgență la fiecare 14 secunde # Omniapres
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 a recepționat, în perioada 1–15 septembrie 2025, un total de 91 105 apeluri din partea cetățenilor din întreaga țară, ceea ce înseamnă o medie zilnică de aproximativ 6 073 de solicitări. Cele mai frecvente apeluri au vizat urgențe medicale, care au reprezentat o componentă majoră a volumului […] The post Serviciul 112 a înregistrat peste 91 000 de apeluri de la începutul lunii septembrie – o urgență la fiecare 14 secunde appeared first on Omniapres.
VIDEO // Olesea Stamate cere transparență în deciziile SIS privind secretul de stat: ”Se inventează retragerea accesului” # Omniapres
Deputata și candidata independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, a anunțat că va propune modificări legislative menite să limiteze abuzurile în procesul de retragere a accesului la secretul de stat, practică care ar fi fost utilizată frecvent pentru înlăturarea persoanelor incomode din serviciul public. Într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare, Stamate a criticat […] The post VIDEO // Olesea Stamate cere transparență în deciziile SIS privind secretul de stat: ”Se inventează retragerea accesului” appeared first on Omniapres.
Sportivul Constantin Rusu, campion național la kickboxing, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” # Omniapres
Constantin Rusu, cel mai titrat sportiv K1 din istoria Republicii Moldova și campion național la kickboxing, cu un palmares impresionant, și-a declarat sprijinul pentru Partidul Mișcarea „Respect Moldova” la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Prin alăturarea luptătorului K1, echipa fondată de Eugeniu Nichiforciuc și condusă de Marian Lupu devine și mai puternică. „Partidul „Respect Moldova” […] The post Sportivul Constantin Rusu, campion național la kickboxing, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” appeared first on Omniapres.
DOC // Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, avansat la gradul special de chestor # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat marți, 16 septembrie 2025, un decret prin care i-a acordat șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), Ruslan Galușca, gradul special de chestor – echivalentul gradului de general-maior în armată. „Domnului Ruslan Galușca, șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, i se acordă gradul special de […] The post DOC // Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, avansat la gradul special de chestor appeared first on Omniapres.
Horoscop 17 septembrie 2025. Vin de undeva niște bani și o să îi cheltuiți cu lejeritate # Omniapres
O zi cu atenționări. E multă treabă de făcut și un zor nebun, dar tot trebuie să fim cu ochii-n patru să nu ne sabotăm singuri munca. FECIOARĂ Vă pregătiți de o ieșire la rampă care o să vă aducă un plus de prestigiu, iar cariera voastră o să capete mai multă culoare și o […] The post Horoscop 17 septembrie 2025. Vin de undeva niște bani și o să îi cheltuiți cu lejeritate appeared first on Omniapres.
VIDEO // Doi tineri riscă să rămână fără permis de conducere pentru șofat haotic și comportament agresiv # Omniapres
Doi conducători auto, ambii în vârstă de 23 de ani, au fost sancționați de Poliția Națională pentru manifestarea unui comportament agresiv și nerespectarea indicatoarelor rutiere. Incidentul s-a petrecut pe 6 septembrie, pe strada Independenței din orașul Drochia și pe traseul R-7 (Drochia – Costești). Acțiunea poliției a fost declanșată după ce în mediul online au […] The post VIDEO // Doi tineri riscă să rămână fără permis de conducere pentru șofat haotic și comportament agresiv appeared first on Omniapres.
VIDEO // Apa a inundat o stradă din Chișinău după ce o țeavă magistrală s-a spart noaptea trecută # Omniapres
Noaptea trecută, pe 16 septembrie, o țeavă magistrală cu diametrul de 1200 mm, care alimentează cu apă sectorul Ciocana din Chișinău, s-a spart pe strada Vadul lui Vodă, provocând o inundație puternică. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu apa care a țâșnit cu putere și a inundat strada. Autorul filmării a spus că „e […] The post VIDEO // Apa a inundat o stradă din Chișinău după ce o țeavă magistrală s-a spart noaptea trecută appeared first on Omniapres.
Partidul Moldova Mare propune reforme radicale în sistemul vamal: ” Sistemul vamal actual a devenit sursă de corupție” # Omniapres
Partidul Moldova Mare vine cu propuneri de reformare a sistemului vamal, pe care îl consideră una dintre principalele piedici în calea dezvoltării afacerilor în țara noastră. Potrivit președintelui organizației raionale Moldova Mare din Briceni, Mihail Gnatiuk, care are o experiență profesională enormă în domeniul vamal, susține că este timpul pentru o schimbare profundă. „Sistemul vamal […] The post Partidul Moldova Mare propune reforme radicale în sistemul vamal: ” Sistemul vamal actual a devenit sursă de corupție” appeared first on Omniapres.
Lilian Popescu a fost numit oficial selecționer al echipei naționale a Moldovei, în urma unei decizii unanime a Comitetului Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal, luată marți, 16 septembrie. Născut pe 15 noiembrie 1973 în satul Fălești Noi, Popescu are o carieră bogată atât ca jucător, cât și ca antrenor. A evoluat la cluburi din […] The post Lilian Popescu, numit selecționer al echipei naționale de fotbal a Moldovei appeared first on Omniapres.
Irina Vlah: Încă o victorie pentru „Inima Moldovei”; Dorin Recean nu avea dreptul să folosească funcția de premier pentru a-mi impune sancțiuni # Omniapres
Curtea de Apel a obligat Comisia Electorală Centrală (CEC) să examineze sesizarea depusă de partidul „Inima Moldovei” în privința premierului Dorin Recean, candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de deputat. Lidera formațiunii, Irina Vlah, a declarat că această decizie reprezintă „încă o victorie” pentru partid în lupta cu abuzurile guvernării. „Dorin Recean nu […] The post Irina Vlah: Încă o victorie pentru „Inima Moldovei”; Dorin Recean nu avea dreptul să folosească funcția de premier pentru a-mi impune sancțiuni appeared first on Omniapres.
Ion Ceban, primarul de Chișinău și unul dintre liderii Blocului Alternativa, a reacționat pe rețelele sociale la sondajul publicat recent de Watchdog.md și CBS Research, care arată că blocul nu ar trece pragul electoral. Într-un mesaj video, Ceban a catalogat sondajele drept „de curte” și a acuzat anumiți „specialiști” că manipulează opinia publică: „Este o […] The post VIDEO // Ion Ceban, furios pe sondajul Watchdog: „Este o manipulare crasă” appeared first on Omniapres.
O tânără din Republica Moldova a povestit pe rețelele sociale experiența prin care a rămas fără permis de conducere, deși se afla în afara țării. Ea susține că a obținut documentul acum aproximativ doi ani și că, inițial, totul părea în regulă, până a primit o scrisoare oficială prin care era anunțată că permisul ar […] The post O tânără, revoltată după ce permisul i-a fost anulat de ASP la doi ani după obținere appeared first on Omniapres.
Renato Usatîi insistă pe crearea unei bănci de stat: va reduce costul serviciilor bancare și al creditelor # Omniapres
Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a precizat că această bancă va oferi credite mai accesibile populației și agenților economici. Azi, toate băncile din Republica Moldova sunt controlate de capital străin, ceea ce […] The post Renato Usatîi insistă pe crearea unei bănci de stat: va reduce costul serviciilor bancare și al creditelor appeared first on Omniapres.
Doru Petruți, despre sondaj: ”Mai bine de 20% care votau cu Sandu acum nu votează PAS?”. Pașa: „Domnul Petruzzi, în slujba rușilor” # Omniapres
Schimb de replici acide pe rețelele sociale între sociologul Doru Petruți, director IMAS, și expertul Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog, după publicarea unui nou sondaj electoral care creditează PAS cu 39% din voturi. Petruți a pus la îndoială coerența datelor prezentate, întrebând ironic cum este posibil ca, la o distanță de un an, sprijinul […] The post Doru Petruți, despre sondaj: ”Mai bine de 20% care votau cu Sandu acum nu votează PAS?”. Pașa: „Domnul Petruzzi, în slujba rușilor” appeared first on Omniapres.
Peste 20 de milioane de lei în diverse valute au fost ridicați de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și ai Procuraturii municipiului Chișinău în urma mai multor percheziții desfășurate astăzi în capitală, într-un dosar penal ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Potrivit informațiilor preliminare, ancheta vizează un grup de […] The post CNA a ridicat peste 20 de milioane de lei în dosarul de finanțare ilegală a partidelor appeared first on Omniapres.
Autoritățile de la Vilnius au interzis accesul Irinei Vlah pe teritoriul Lituaniei pentru o perioadă de cinci ani. Decizia a fost justificată prin legăturile președintei Partidului „Inima Moldovei” cu Federația Rusă, transmite IPN. Potrivit autorităților lituaniene, Irina Vlah efectuează vizite frecvente în Rusia, unde se întâlnește cu oficiali ruși și coordonează acțiuni prin care Moscova […] The post Lituania interzice accesul Irinei Vlah pe teritoriul său pentru o perioadă de 5 ani appeared first on Omniapres.
Procuratura cere din nou căutarea lui Constantin Țuțu: S-ar fi aflat în regiunea transnistreană # Omniapres
Constantin Țuțu, fost sportiv și fost deputat, s-ar afla în prezent în regiunea transnistreană, după ce a părăsit teritoriul Greciei, potrivit declarațiilor făcute de Elena Cazacov, procurora responsabilă de caz. În cadrul unei ședințe de judecată din 16 septembrie, acuzatoarea a menționat că, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Național de Investigații, Țuțu nu a revenit […] The post Procuratura cere din nou căutarea lui Constantin Țuțu: S-ar fi aflat în regiunea transnistreană appeared first on Omniapres.
Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” – soluția pentru ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului # Omniapres
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că una dintre prioritățile formațiunii în noul Parlament este construcția Canalului „Dunărea Moldovei”, un proiect menit să dezvolte infrastructura portuară, să reducă costurile importurilor, să sporească exporturile și să stimuleze turismul. „Toate țările bogate, China, SUA, toți împrumută bani. Diferența este că atunci când împrumuți, o parte trebuie să […] The post Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” – soluția pentru ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului appeared first on Omniapres.
