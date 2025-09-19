Volume mai mari și prețuri mai bune: 85% din prunele moldovenești exportate ajung în UE
19 septembrie 2025
În ultimii 10 ani, comerțul extern al Republicii Moldova s-a schimbat în mod substanțial. Uniunea Europeană a devenit principalul partener, iar România a absorbit, de fiecare dată, șocurile noastre economice – de la embargourile rusești până la crizele recente – susține economistul Veaceslav Ioniță. Un exemplu elocvent este cel al prunelor. Dacă odinioară 100% din aceste fructe ajungeau în CSI, acum 85% sunt exportate în țările blocului comunitar. Germania, România și Polonia sunt câteva dintre țările Uniunii Europene care au devenit piețe tradiționale pentru exporturile de prune din Republica Moldova.
• • •
Un caz neobișnuit și periculos a fost înregistrat recent în Republica Moldova. Serviciul 112 anunță că un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței – specie veninoasă originară din America de Nord – sub capota unui automobil adus din statul american California.
Ziua Națională a Vinului 2025, marcată la început de octombrie: 106 vinării din R. Moldova își dau întâlnire la Chișinău # Moldova1
Cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, organizată pe 4 și 5 octombrie, va reuni 106 vinării, inclusiv 43 de mici producători locali, gata să ofere vizitatorilor degustări, povești autentice și experiențe culturale. Evenimentul va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.
Un cuplu din Chișinău ar fi promis măsluirea unui dosar contra unei sume de 16.000 de euro
Un cuplu din Chișinău este vizat într-o cauză penală de trafic de influență, fiind suspectat că ar fi pretins și primit sume ilicite de bani pentru a influența decizii într-un dosar aflat pe rol.
ELECTORALA 2025 // Mossad moldovenesc și anchetarea reformei „eșuate” a justiției, promisiuni electorale ale concurenților (Partea II) # Moldova1
Supusă unor reforme îndelungate și prezentată drept „călcâiul lui Ahile” în procesul de integrare europeană a R. Moldova, justiția are dedicate paragrafe consistente în programele electorale ale majorității concurenților de la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Deși propunerile sunt diverse, practic toți candidații promit să promoveze depolitizarea sistemului judiciar să punerea acestuia în slujba cetățeanului.
ELECTORALA 2025 // Ministerul Justiției cere în instanță limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” # Moldova1
Ministerul Justiției a depus, la Curtea de Apel Centru, cererea de chemare în judecată împotriva Partidul Republican „Inima Moldovei”, prin care se solicită limitarea activității formațiunii pe un termen de 12 luni, inclusiv pe perioada examinării cererii în fond.
Țările de Jos, al zecelea partener comercial din UE al R. Moldova: 1.16% din comerțul total autohton revine Amsterdamului # Moldova1
Volumul comerțului bilateral cu Țările de Jos, al zecelea partener comercial al Republicii Moldova din Uniunea Europeană, însumează 146.3 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 1.16% din comerțul total al țării. Țările de Jos, cunoscute drept „țara lalelelor”, este piață de desfacere pentru o gamă diversă de produse moldovenești, de la îmbrăcăminte și transformatoare electrice, la vinuri, fructe și nuci.
Tehnicianul a semnat un contract valabil până la sfârșitul sezonului 2026/2027 și are ca obiectiv cucerirea titlului de campioană a Portugaliei cu noua sa echipă. La peste două decenii de la ultima experiență ca antrenor în Portugalia, Jose Mourinho a revenit la un club din țara natală. După a scris istorie cu FC Porto, câștigând trofeul Ligii Campionilor și Cupa UEFA, lusitanul a ajuns la marea rivală Benfica Lisabona.
Bani iliciți pentru a influența opinia publică înainte de alegeri, la comanda unei formațiuni politice: CNA efectuează noi percheziții în Chișinău # Moldova1
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară vineri, 19 septembrie, percheziții în capitală, într-un dosar ce vizează fapte de spălare de bani, corupere electorală și finanțări politice ilegale.
Trump: „Nu este momentul să-i cerem lui Putin încetarea focului ”. Președintele SUA cere Europei să renunțe la petrolul rusesc # Moldova1
Trump afirmă că acum nu este momentul potrivit să se adreseze lui Putin cu apeluri de încetare a focului în Ucraina. În cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele SUA a insistat că Europa ar trebui să renunțe la achizițiile de petrol rusesc, scrie The Insider.
ELECTORALA 2025 // Închisoare pe viață pentru trădare de patrie și depolitizarea justiției: reforma sistemului judiciar, capitol important în programele electorale ale concurenților (Partea I) # Moldova1
Supusă unor reforme îndelungate și prezentată drept „călcâiul lui Ahile” în procesul de integrare europeană a R. Moldova, justiția are dedicate paragrafe consistente în programele electorale ale majorității concurenților de la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Deși propunerile sunt diverse, aproape toți candidații promit să promoveze depolitizarea sistemului judiciar să punerea acestuia în slujba cetățeanului.
Rețea masivă de conturi false pe TikTok, descoperită de Promo-LEX: hashtagul care a ajuns în trending cu 1,3 milioane de vizualizări # Moldova1
O rețea masivă de conturi false care promovează conținut manipulator în perioada electorală a fost identificată de Promo-LEX pe platforma TikTok. Potrivit organizației, în doar 72 de ore, hashtagul #alegmoldova a acumulat 1,3 milioane de vizualizări nu prin sprijin autentic, ci printr-o strategie coordonată.
ULTIMA ORĂ // Grecia a anulat suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova. Procuratura Generală: „Situația a fost deblocată” # Moldova1
Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia de suspendare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova, iar procedura a fost reluată, anunță Procuratura Generală de la Chișinău. Potrivit instituției, situația a fost „deblocată” în urma discuțiilor purtate, pe 18 septembrie, de autoritățile R. Moldova cu oficialii eleni, iar acum urmează să fie stabilite, de comun acord, termenii și modalitatea de predare a fostului lider democrat.
Noi oportunități de învățare și socializare pentru seniorii din Republica Moldova, la Universitatea Vârstei a Treia # Moldova1
Vârsta nu este un obstacol pentru a învăța. O demonstrează Universitatea Vârstei a Treia – un concept prin care persoanele în etate sunt încurajate să îmbătrânească activ și sănătos. Lansat acum doi ani la Chișinău, proiectul a fost extins și în alte localități ale țării, convingând tot mai mulți pensionari să pășească pragul universității. Universitatea de Stat din Moldova deschide, din 26 septembrie, înscrierile pentru o nouă ediție a programului. Cursurile vor începe în luna octombrie și se vor desfășura până în iunie anul viitor, oferindu-le participanților șansa de a combina învățarea cu socializarea și de a-și îmbogăți experiențele de viață.
ULTIMA ORĂ // Grecia a anulat suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc. Procuratura Generală: „Situația a fost deblocată"
Grecia a anulat decizia de suspendare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc, iar procedura a fost reluată, a anunțat Procuratura Generală a Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au confirmat că în urma discuțiilor purtate cu oficialii eleni la 18 septembrie, situația a fost deblocată, iar acum urmează să fie stabilite de comun acord termenii și modalitatea de predare.
The Republic of Moldova, Romania and Ukraine launched, in Chisinau, a joint initiative to include the Precucuteni – Ariusd – Cucuteni – Tripolia cultural complex in the UNESCO World Heritage List. The initiative was formalized on September 18 by signing a Memorandum of Understanding by representatives of the three governments, within the framework of an international conference organized on the occasion of the European Heritage Days.
1.16% din comerțul total al R. Moldova revine Olandei, al zecelea partener comercial în UE # Moldova1
Volumul comerțului bilateral cu Olanda, al zecelea partener comercial al Republicii Moldova din Uniunea Europeană, însumează 146.3 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 1.16% din comerțul total al țării. Olanda, cunoscută drept „țara lalelelor”, este piață de desfacere pentru o gamă diversă de produse moldovenești, de la îmbrăcăminte și transformatoare electrice, la vinuri, fructe și nuci.
R. Moldova, România și Ucraina cer includerea culturii Cucuteni–Trypillia în Patrimoniul UNESCO # Moldova1
Republica Moldova, România și Ucraina au lansat, la Chișinău, un demers comun pentru includerea complexului cultural Precucuteni – Ariușd – Cucuteni – Tripolia în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Inițiativa a fost oficializată pe 18 septembrie prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere de către reprezentanții celor trei guverne, în cadrul unei conferințe internaționale organizate cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului.
Un cuplu din Chișinău ar fi promis măsluirea unui dosar contra unei sume de 8 000 de euro # Moldova1
Un cuplu din Chișinău este vizat într-o cauză penală de trafic de influență, fiind suspectat că ar fi pretins și primit sume ilicite de bani pentru a influența decizii într-un dosar aflat pe rol.
GRT din Găgăuzia, amendat de CA cu 30.000 de lei pentru difuzarea unor mesaje manipulatorii de Ziua Independenței # Moldova1
Furnizorul public regional de servicii media „Găgăuziya Radio Televizionu” (GRT) a fost sancționat de Consiliul Audiovizualului (CA) cu o amendă de 30.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale privind asigurarea informării corecte a publicului. Decizia a fost luată după monitorizarea programului festiv dedicat Zilei Independenței din 27 august 2025, transmis în direct și ulterior publicat pe platforma YouTube a instituției.
Zimbru Chișinău pregătește „El Clasico de Moldova”: duminică, „galben-verzii” vor juca pe teren propriu cu rivala Sheriff Tiraspol # Moldova1
Momentul adevărului pentru Zimbru Chișinău. „Galben-verzii” trag tare la antrenamente pentru a fi în cea mai bună formă la meciul cu marea rivală, Sheriff Tiraspol. Discipolii antrenorului belarus Oleg Kubarev au câștigat în tur cu 3:2 în deplasare, iar duminică vor evolua pe teren propriu.
Republica Moldova, România și Ucraina cer includerea culturii Cucuteni–Trypillia în Patrimoniul UNESCO # Moldova1
Troleibuzele din capitală au rămas blocate, vineri dimineață, în zona sensului giratoriu de la intersecția străzilor Ion Creangă, Calea Ieșilor și bulevardul Ștefan cel Mare din capitală, din cauza unor deranjamente la rețeaua de contact. Imaginile plasate pe rețelele de socializare arată că pasagerii s-au adunat în număr mare în stațiile de așteptare, i-ar unii s-au văzut nevoiți să-și continue drumul pe jos.
Deși legislația Republicii Moldova interzice expres implicarea cultelor religioase în activități electorale, ultimul raport al Misiunii Promo-LEX arată că fenomenul continuă să fie prezent și la scrutinul din 28 septembrie. Observatorii au documentat cel puțin patru cazuri de agitație electorală cu implicarea clerului sau a imaginii lăcașurilor de cult, practici întâlnite și la scrutinele anterioare.
Lucrările pe șantierul viitorului pod peste Prut, care va lega orașul Ungheni din Republica Moldova de Ungheni din România, avansează conform graficului stabilit, iar obiectivul este ca acesta să fie dat în exploatare până la finele anului viitor. Progresul proiectului a fost evaluat de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și de omologul său din România, Irinel Ionel Scrioșteanu.
Umilit, lăsat fără mâncare și apă, bătut fără milă și chiar lăsat să fie mușcat de câini. Sunt ororile prin care a trecut un prizonier ucrainean, ținut captiv într-o închisoare din Rusia mai bine de trei ani. Din fericire a scăpat cu viață, după ce a fost eliberat împreună cu alți civili. Acum este internat la spital, iar părinții îl așteaptă să se întoarcă, în sfârșit, acasă.
Marcus Rashford a marcat primele sale goluri în tricoul echipei FC Barcelona într-un meci din Liga Campionilor # Moldova1
FC Barcelona a debutat cu o victorie convingătoare în grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal. Gruparea blaugrana a învins cu 2:1 în deplasare pe Newcastle United. După ce a fost dominată în prima repriză și a scăpat fără gol încasat la ocazia ratată de Harvey Barnes, echipă condusă de germanul Hans-Dieter Flick a deschis scorul în minutul 58.
Republica Moldova se confruntă cu o ofensivă fără precedent de dezinformare și corupție electorală orchestrată de Federația Rusă, menită să creeze un climat de haos, să submineze încrederea în autorități și să deturneze parcursul european al țării, avertizează experții. În cadrul unei ediții speciale de la Moldova 1, președintele Comunității WatchDog.MD, Valeriu Pașa, și jurnalistul român Cătălin Gomboș au îndemnat cetățenii moldoveni la vigilență, rezistență civică în perioada electorală și asumarea responsabilității în ziua scrutinului.
UE ar putea interzice complet petrolul și gazul rusesc din 2028, cu restricții parțiale din 2026 # Moldova1
Comisia Europeană discută, în cadrul noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, o propunere care ar accelera renunțarea la gazul natural lichefiat (GNL) din Federația Rusă. Informația a fost relatată de Reuters joi, 18 septembrie, cu referire la surse europene.
Podul rutier peste Prut, care va lega R. Moldova de România, va fi funcțional până la sfârșitul anului viitor # Moldova1
Lucrările pe șantierul viitorului pod peste Prut, care va lega orașul Ungheni din Republica Moldova de Ungheni din România, avansează conform graficului stabilit, iar obiectivul este ca acesta să fie dat în exploatare până la finele anului viitor. Progresul proiectului a fost evaluat de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și de omologul său din România, Irinel Ionel Scrioșteanu.
Sănătatea inimii începe cu prevenția: teste care pot evalua riscul de a dezvolta boli cardiovasculare în următorii 10 ani # Moldova1
Medicii cardiologi susțin că există teste care pot evalua riscul de a dezvolta boli cardiovasculare în următorii 10 ani, luând în calcul factori precum vârsta, sexul, tensiunea arterială, colesterolul, diabetul și fumatul.
Cutremur puternic de 7,8 grade în Kamceatka: avertizări de tsunami, dar fără pagube majore # Moldova1
Un nou seism puternic a avut loc joi seara, 18 septembrie, în largul coastelor peninsulei Kamceatka, Rusia. Potrivit Geological Survey din SUA, cutremurul a avut magnitudinea 7,8 și epicentrul la circa 100 de kilometri est de Petropavlovsk-Kamceatski, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. Agenția Reuters notează că după primul șoc au urmat mai multe replici, cu magnitudini de până la 5,8.
Statele Unite au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin și lansatoare către Polonia, într-un contract estimat la 780 de milioane de dolari (662 milioane de euro). Potrivit Agenției pentru Cooperare în Domeniul Apărării și Securității (DSCA), această tranzacție „va sprijini politica externă și securitatea națională a SUA, întărind apărarea unui aliat NATO care joacă un rol cheie în stabilitatea politică și economică a Europei”, scrie DW.
Corespondență Dan Alexe // Migranții din UE: o dificultate în repararea relațiilor cu Londra post-Brexit # Moldova1
Pe măsură ce contextul geopolitic s-a transformat după invadarea Ucrainei în 2022 și, în același timp, s-au acumulat dovezi privind consecințele negative ale Brexit-ului asupra economiei britanice, Partidul Laburist aflat la putere dorește acum să se reconecteze cu partenerii săi europeni, reafirmând continuitatea angajamentului britanic față de Ucraina și față de alianța transatlantică, NATO.
Republica Moldova a reușit să valorifice, în primele opt luni ale anului, aproximativ 60% din cele 2,68 de miliarde de lei alocați pentru întreținerea, reparația și construcția drumurilor, din bugetul planificat, au declarat pentru Radio Moldova reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor (AND). În linii mari, aceștia afirmă că lucrările se desfășoară conform programului, iar până la sfârșitul anului fondurile vor fi valorificate în proporție de 100%. Totuși, o problemă esențială rămâne insuficiența resurselor financiare pentru a putea schimba semnificativ starea drumurilor din țară, fiind necesar un buget de cel puțin 4 miliarde de lei anual, mai semnalează AND.
Franța a fost joi scena unor proteste de amploare și greve. Sindicatele și mii de manifestanți printre care profesori, mecanici de tren, medici și farmaciști au ieșit în stradă, nemulțumiți de planurile de austeritate anunțate de guvernul francez. De cealaltă parte, autoritățile avertizează că statul are cheltuielile prea mari, iar deficitul bugetar este cel mai ridicat din zona euro. În urma manifestațiilor, 140 de persoane au fost arestate.
Biserica de lemn din Vorniceni, care risca să se ruineze, restaurată cu cinci milioane de lei # Moldova1
Biserica de lemn din satul Vorniceni, raionul Strășeni, și-a deschis din nou ușile după restaurare. Ridicată încă în anul 1685, lăcașul este unul dintre cele mai vechi și valoroase expresii ale arhitecturii ecleziastice din lemn din Republica Moldova. După zeci de ani în care clădirea a fost lăsată să se degradeze, specialiștii care au intervenit au reușit să readucă la viață elemente originale de altă dată.
Premierul britanic Keir Starmer a declarat joi, la o conferință de presă comună cu președintele SUA Donald Trump, că este necesară intensificarea presiunii asupra lui Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Starmer a acuzat Rusia de cele mai mari atacuri de la începutul invaziei și de încălcarea fără precedent a spațiului aerian NATO. Trump, la rândul său a spus că Putin „l-a dezamăgit”, relatează serviciul rus al BBC.
UE, un nou pas spre eliminarea taxelor vamale pentru prunele, strugurii, merele, cireșele, sucul de struguri, roșiile și usturoiul din R. Moldova # Moldova1
Uniunea Europeană a decis joi, 18 septembrie, să susțină eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova, în cadrul eforturilor de aprofundare a relațiilor comerciale bilaterale. Este vorba despre prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri – produse care, deși exportate deja către piața comunitară, nu beneficiază încă de liberalizare completă.
R. Moldova, pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026: Stocurile de cărbune au fost completate, iar gazele - procurate. Urmează achizițiile de energie electrică # Moldova1
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025–2026, a declarat premierul Dorin Recean, subliniind că țara are deja asigurată livrarea neîntreruptă de gaze naturale. „Avem asigurată certitudinea securității livrărilor de gaze naturale”, a spus șeful Executivului în cadrul ședinței Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru iarnă.
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Artiom Deleanu păstrează șanse să urce pe podium la Campionatele Mondiale # Moldova1
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Artiom Deleanu rămâne în cărți pentru a cuceri medalia de bronz la Campionatele Mondiale, ce se desfășoară la Zagreb, în capitala Croației. În categoria de greutate de până la 55 de kilograme, Deleanu a cedat în sferturile de finală cu 0:8 în fața iranianului Payam Ahmadi. Ulterior, Ahmadi a ajuns în finală, iar Deleanu va intra în recalificări. Primul său adversar va fi uzbecul Ulan Muratbek Uulu.
ELECTORALA 2025 // Lider separatist, surprins la Chișinău făcând agitație pentru Blocul „Alternativa” # Moldova1
Un lider separatist din regiunea transnistreană, Oleg Chisnicean, ar face campanie electorală pentru Blocul „Alternativa” la Chișinău. Potrivit redacției Zona de Securitate, acesta a fost surprins într-un cort electoral al formațiunii, unde împărțea materiale de agitație.
Ce fac moldovenii cu medicamentele expirate: peste o tonă de pastile, colectată anual în R. Moldova # Moldova1
Gestionarea incorectă a medicamentelor expirate rămâne o provocare pentru sănătatea publică și pentru mediul înconjurător în Republica Moldova. Deși în unele farmacii există containere speciale pentru colectarea lor, mulți cetățeni încă le dau la tomberon, le îngroapă sau chiar le ard.
Jurnalistă DW, la Moldova 1: Dronele rusești provoacă o criză de securitate în Europa de Est și reprezintă un test de coeziune pentru NATO # Moldova1
Recentele incidente de violare a spațiului aerian al Poloniei, României și Bulgariei de către drone rusești au amplificat tensiunile în regiune și pun la încercare capacitatea NATO de a răspunde coordonat și eficient la provocări. Într-un interviu acordat postului Moldova 1, jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel a subliniat că aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci parte a unei strategii hibride deliberate a Moscovei de a sonda vulnerabilitățile flancului estic al NATO.
ELECTORALA 2025 // Lider separatist surprins în campania Blocului „Alternativa” la Chișinău # Moldova1
Un lider separatist din regiunea transnistreană, Oleg Chisnicean, ar face campanie electorală pentru Blocul „Alternativa” la Chișinău. Potrivit redacției platformei Zona de Securitate, acesta a fost surprins într-un cort electoral al formațiunii, unde împărțea materiale de agitație.
UE, un nou pas pentru a elimina taxele vamale pentru prunele, strugurii, merele, cireșele, sucul de struguri, roșiile și usturoiul din R. Moldova # Moldova1
Uniunea Europeană a decis astăzi să susțină eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova, în cadrul eforturilor de aprofundare a relațiilor comerciale bilaterale. Este vorba despre prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri – produse care, deși exportate deja către piața comunitară, nu beneficiază încă de liberalizare completă.
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: R. Moldova și Ucraina sunt doar teren de testare pentru ingerința Rusiei. Ținta finală este Europa # Moldova1
Ingerințele Rusiei în alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă o amenințare nu doar pentru Chișinău, ci și pentru întreaga Europă. Europarlamentarul Siegried Mureșan susține că R. Moldova și Ucraina sunt doar „teren de testare”, iar ținta Kremlinului este clară: să influențeze alegeri, să împingă în față politicieni proruși și să submineze democrațiile europene.
Percheziții la grupul afiliat organizației criminale „Șor”: transferuri prin PSB și instrucțiuni din Rusia pe Telegram # Moldova1
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, iar mai multe sume de bani, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare și înscrisuri de ciornă au fost ridicate în urma celor 46 de percheziții efectuate joi, 18 septembrie, de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii PCCOCS și mascații „Fulger”.
Lupta cu fraudele online: Reguli mai stricte pentru cartelele preplătite - identificare obligatorie și arhivarea datelor # Moldova1
Autoritățile discută introducerea unor reguli noi pentru vânzarea cartelelor preplătite de telefonie mobilă. Acestea ar urma să fie eliberate doar în baza unui act de identitate, iar datele să fie păstrate pentru o perioadă de cinci ani. Măsură este prezentată drept una necesară pentru a preveni fraudele și a identifica mai ușor infracțiunile comise online.
Ce fac moldovenii cu medicamentele expirate: de la practici periculoase la soluții sustenabile # Moldova1
Gestionarea incorectă a medicamentelor expirate rămâne o provocare pentru sănătatea publică și pentru mediul înconjurător în Republica Moldova. Deși în unele farmacii există containere speciale pentru colectarea lor, mulți cetățeni încă le dau la tomberon, le îngroapă sau chiar le ard.
