Procuratura confirmă reluarea procesului de extrădare a lui Vlad Plahotniuc, după o suspendare de două zile
Ziua, 19 septembrie 2025 12:00
Procuratura Generală confirmă că Ministerul Justiției de la Atena a anulat decizia privind suspendarea procedurii de extrădare a lui Vlad Plahotniuc, fostul lider PDM urmând să revină în R. Moldova. În timp ce avocatul lui Plahotniuc susține că reluarea procesului a fost luată în urma „insistenței apărării", Procuratua declară, printr-un comunicat, că acest lucru are […]
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:50
FLYONE lansează orarul de zboruri pentru 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent # Ziua
Compania aeriană FLYONE anunță cu entuziasm deschiderea vânzărilor pentru sezonul de vară 2026, odată cu publicarea noului orar de zbor. Pasagerii vor avea acces la o rețea extinsă ce include peste 40 de destinatii: 32 de destinații regulate, 7 destinații charter și 5 rute noi mult așteptate: Malaga (Spania), Geneva (Elveția), Tashkent (Uzbekistan), Bodrum (Turcia) […]
11:40
Extrădarea lui Vlad Plahotniuc a fost reluată, după demersurile echipei sale de avocați, susține Lucian Rogac # Ziua
Ministerul Justiției din Grecia a revenit asupra deciziei de a suspenda procesul de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de avocatul Lucian Rogac, care a subliniat că reluarea procedurii s-a produs la insistența apărării. „Vă anunț oficial că, datorită eforturilor avocaților, Ministerul Justiției din Grecia a anulat suspendarea procesului de […]
Acum 2 ore
11:20
VIDEO | Trump sugerează că dronele rusești intrate în Polonia ar fi fost afectate de sisteme de război electronic # Ziua
Președintele american Donald Trump a afirmat că dronele rusești care au pătruns pe teritoriul Poloniei ar fi putut fi „scoase din funcțiune", fiind posibil ca acestea să fi fost afectate de sisteme de război electronic. „Nu pot comenta dacă a fost o greșeală sau nu. Nu ar fi trebuit să fie acolo. Să fim sinceri, […]
10:50
Ziua „Marelui Voievod al oștilor cerești”. Ortodocșii de stil vechi prăznuiesc Minunea Sfântului Arhanghel Mihail din Colose # Ziua
Creștinii ortodocși care țin de vechiul calendar bisericesc prăznuiesc astăzi Minunea Sfântului Arhanghel Mihail din Colose. Acest eveniment este consemnat în tradiția creștină drept una dintre cele mai impresionante intervenții ale „Marelui Voievod al oștilor cerești" în apărarea credinței creștine. În Republica Moldova, în această zi, 31 de localități, ale căror biserici au fost închinate […]
Acum 4 ore
10:20
VIDEO | Cutremur cu magnitudinea 7,8 în Kamceatka. Nu au fost înregistrate pagube majore, dar a fost emisă alertă de tsunami # Ziua
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,8, a zguduit vineri Peninsula Kamceatka, provocând formarea unui tsunami, însă autoritățile locale au anunțat că nu există informații privind distrugeri sau victime, a declarat guvernatorul regiunii, Vladimir Solodov. Potrivit Serviciului Geologic al SUA, seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri. După șocul principal a urmat o […]
09:50
Autoritățile vor să-l judece pe Plahotniuc într-o cauză separată legată de frauda bancară pentru a-l condamna în grabă, susține un fost ministru al Justiției # Ziua
Actuala guvernare își propune să separe cauza penală de învinuire a lui Vlad Plahotniuc în frauda bancară de restul dosarului, unde figurează mai mulți inculpați, pentru a grăbi condamnarea și pentru a desfășura procesul în lipsa fostului lider PDM, mai ales că nu există o claritate în cazul extrădării. Delcarația a fost făcută de fostul […]
09:30
Italia introduce pedepse dure, de până la 5 ani de închisoare, pentru postarea imaginilor și videoclipurilor „deepfake” care ating dreptul la imagine # Ziua
Italia este prima țară din UE care adoptă reglementări privind inteligența artificială. Astfel, postarea imaginilor și videoclipurilor „deepfake" care ating dreptul la imagine poate fi pedepsită cu până la cinci ani de închisoare. Parlamentul italian a votat o lege cuprinzătoare privind inteligența artificială, în linie cu reglementările Uniunii Europene. Inițiativa a aparținut guvernului condus de […]
09:10
Moldovenii care dau, oficial, în chirie locuințe au plătit, de la începutul anului, impozite de 60 de mil. de lei # Ziua
Statul a obținut, de la începutul anului, 60 de milioane de lei din impozitele achitate de persoanele fizice care dau legal în chirie apartamente și case. Încasările sunt cu peste 26 la sută mai mari decât în aceeași perioadă din 2024. În total, Serviciul Fiscal a înregistrat peste 20 de mii de contracte oficiale. Potrivit Fisc, aceste […]
Acum 6 ore
08:10
Lucrările de la „Podul de Flori”, implementat și finanțat de România, se desfășoară în termen. Podul va fi gata în 2026 # Ziua
Lucrările la șantierul „Podului de Flori" peste Prut, care va lega Republica Moldova de România, avansează conform graficului și urmează să fie finalizate până la sfârșitului anului 2026. Progresul lucrărilor a fost evaluat joi, 19 septembrie, la fața locului de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și de omologul său din România, Irinel […]
Acum 24 ore
17:50
ANALIZĂ | Marina Soloviova, Expert-Grup: Deficitul uriaș de cont curent amenință R. Moldova cu colapsul valutar și datorii fără ieșire # Ziua
Republica Moldova a înregistrat în primul trimestru al anului 2025 un deficit de cont curent de 26% din PIB, echivalent cu peste 1 miliard de dolari SUA – cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani, arată o notă elaborată economista de la Expert-Grup, Marina Soloviova, citată de Bani.md. Potrivit documentului, dezechilibrul extern nu mai […]
17:30
Ucraina a primit 1.000 de trupuri ale militarilor căzuți, Rusia – 24, în cadrul unui nou schimb # Ziua
Ucraina și Rusia au efectuat un nou schimb de trupuri ale militarilor uciși pe front. Coordonatorii ucraineni pentru gestionarea prizonierilor de război au confirmat primirea a 1.000 de trupuri, despre care partea rusă susține că aparțin soldaților ucraineni. Autoritățile de la Kiev au precizat că urmează să fie efectuate expertize medico-legale și proceduri de identificare, […]
17:10
Andrei Năstase critică incapacitatea autorităților de a gestiona dosarul Plahotniuc: „Arată clar lipsa de pregătire a instituțiilor statului” # Ziua
Fostul lider al Platformei DA, Andrei Năstase, susține că suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc de către Grecia scoate în evidență lipsa de pregătire a instituțiilor statului din Republica Moldova. Potrivit lui, această decizie reprezintă „un semnal grav" privind lipsa de încredere a partenerilor europeni în capacitatea Chișinăului de a gestiona un dosar de asemenea amploare. […]
17:00
Dezbatere internațională la USM despre impactul alegerilor din 2025 asupra regiunii Mării Negre și comunității transatlantice # Ziua
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a găzduit miercuri, 18 septembrie, o dezbatere publică de nivel înalt cu tema „Alegerile din Moldova 2025: ce este în joc pentru regiunea Mării Negre, Uniunea Europeană și comunitatea transatlantică". Evenimentul a fost organizat de Atlantic Council, oficiul din România, și Centrul Eurasia, în parteneriat cu Centrul de Prevenire […]
16:50
Casele de schimb valutar, verificate de autorități în urma unor sesizări de afișaj ambiguu al cursului # Ziua
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a inițiat un control privind activitatea caselor de schimb valutar. Inspectorii vor verifica modul în care acestea respectă cerințele legale legate de informarea corectă a consumatorilor, în special prin prisma practicilor comerciale înșelătoare prevăzute de Legea privind protecția consumatorilor. Controlul se va desfășura până în 12 noiembrie, iar decizia […]
16:30
VIDEO | Protestele din Franța au escaladat în confruntări cu poliția. Zeci de arestări și sute de mii de oameni în stradă # Ziua
Protestele masive organizate joi de sindicatele franceze împotriva planului bugetar contestat au dus la aproape 100 de arestări la nivel național, până la orele amiezii, relatează BFM TV. Ministerul de Interne a raportat 99 de rețineri, dintre care 15 în regiunea Parisului. La Lyon, unde au avut loc confruntări între manifestanți și forțele de ordine, […]
16:00
PAS îndeamnă alegătorii să-și cântărească bine votul: Vom alege între o lume a corupției și o lume a libertății # Ziua
Partidul Acțiuni și Solidaritate a venit cu un apel către cetățeni și îndeamnă alegătorii să-și cântărească bine votul din 28 septembrie. În cadrul unei acțiuni, liderii și susținătorii PAS au declarat că votul de la parlamentare va fi unul între trecut, unde a fost sărăcie și teroare, și unul pentru viitor, unde „ne așteaptă Uniunea Europeană și ruperea […]
15:40
Sky News: Rusia creează o „zonă a morții” în jurul orașului Pokrovsk și încearcă să-i stoarcă treptat pe ucraineni # Ziua
Apărarea ucraineană a orașului Pokrovsk, un nod logistic esențial din estul Ucrainei, se află într-un punct critic, după mai bine de un an de rezistență în fața atacurilor rusești. Potrivit unei analize publicate de Sky News, forțele Moscovei au reușit să controleze rutele de aprovizionare și au transformat zona într-o adevărată „zonă a morții", folosind […]
15:30
VIDEO | Pe ce se bazează creșterea „miraculoasă” a exporturilor în luna iulie. Explicațiile expertului economic Veaceslav Ioniță # Ziua
Exporturile Moldovei au înregistrat în iulie un salt spectaculos, dar performanța rămâne fragilă, susține expertul economic Veaceslav Ioniță. Potrivit lui, întreaga creștere s-a datorat agriculturii, în special exportului de cereale și semințe oleaginoase, ceea ce înseamnă că în perioada următoare situația ar putea reveni la cea anterioară, când înregistram o scădere a vânzărilor. Datele oficiale […]
15:10
Implicarea în politică nu este un impediment pentru a ajunge judecător la Curtea Constituțională, constată Domnica Manole # Ziua
Deținerea a două mandate consecutive de către magistrații Curții Constituționale și implicarea viitorilor judecători ai instanței în activități politice până la depunerea jurământului nu contravin Legii Supreme. Despre acest lucru a anunțat președintele CC, Domnica Manole, care face referire la decizia Înaltei Curți de miercuri, 17 septembrie, prin care a fost declarată inadmisibilă sesizarea deputatului […]
14:40
Papa Leon al XIV-lea exclude orice reformă doctrinară privind hirotonirea femeilor și căsătoriile între persoanele de același sex # Ziua
Papa Leon al XIV-lea a declarat, în primul său interviu publicat joi, că nu intenționează să modifice doctrina Bisericii Catolice în privința căsătoriei între persoane de același sex sau a hirotonirea femeilor, încercând să liniștească tensiunile apărute după pontificatul predecesorului său, Francisc, informează AFP. Interviul a apărut într-o carte lansată în Peru, țara unde noul […]
14:00
Centrul rus de Cultură, pe care Mihai Popșoi promitea din februarie că-l închide, implicat în admiterea moldovenilor la studii în Rusia # Ziua
Centrul rus de Cultură continuă să funcționeze nestingherit și chiar să se implice în admiterea tinerilor moldoveni în universitățile din Rusia. Ministerul de Externe susține că instituția își va înceta activitatea odată cu încheierea procedurii de denunțare a acordului moldo-rus din 1998 privind relațiile culturale. Anterior, ministrul de Externe, Mihai Popșoi, care încă în februarie […]
13:30
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că intenționează să includă oficial mișcarea Antifa pe lista „organizațiilor teroriste". Într-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social, Trump a declarat că va urmări anchete împotriva celor care finanțează grupările antifasciste. „Trebuie să fie verificați după cele mai stricte standarde legale", a afirmat Trump. Modul în care acest […]
13:20
Usatîi acuză guvernarea că a amânat ședința de judecată într-o cauză în care este vizat pentru a-l putea șantaja după alegeri # Ziua
După alegeri, partidul de la putere s-ar pregăti să-l șantajeze pe Renato Usatîi, iar pentru asta a amânat ședința de judecată într-un dosar împotriva politicianului după scrutinul din 28 septembrie. Declarația a fost făcută de liderul formațiunii „Partidul Nostru", care susține că PAS s-ar teme că formațiunea sa va intra în viitorul Parlament. „Decizia […]
13:00
Emmanuel Macron va prezenta dovezi științifice într-o instanță americană pentru a demonstra că soția sa este femeie # Ziua
Liderul de la Elysee, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte Macron, intenționează să prezinte dovezi fotografice și științifice într-o instanță din Statele Unite pentru a demonstra că prima doamnă a Franței este femeie. Avocatul soților Macron susține că președintele Franței și soția sa vor depune documente într-un proces de defăimare intentat influenceriței Candace Owens, după […]
12:50
Comisia Electorală Centrală a început azi tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie ce vor fi transmise celor peste 1970 de secții de votare deschise pe teritoriul R. Moldova. Tirajul buletinelor va fi de peste 2.772.000, dintre care 76% vor fi în limba română, iar 24% în limba rusă. De asemenea, CEC anunță că vor […]
12:30
ABC a suspendat „pe termen nelimitat” emisiunea comediantului Jimmy Kimmel, după comentariile legate de asasinarea lui Charlie Kirk # Ziua
Rețeaua americană ABC, parte a grupului Walt Disney Co., a decis să suspende difuzarea emisiunii „Jimmy Kimmel Live!" pentru o perioadă nedeterminată, ca urmare a reacțiilor negative provocate de comentariile prezentatorului despre tragicul incident în care a fost implicat activistul conservator Charlie Kirk. Într-un comunicat oficial, Disney/ABC a precizat că suspendarea a intrat în vigoare […]
Ieri
12:20
VIDEO | O rețea de contrabandiști, care transportau țigări cu bărcile peste Prut, a fost destructurată la Briceni # Ziua
O rețea de contrabandiști din Briceni, care transportau ilegal peste Prut țigări, a fost destructurată de autorități. În urma unor percheziții organizate de ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii de frontieră au fost ridicate aproximativ 200 de mii de țigări. Potrivit anchetei, stocurile urmau să treacă Prutul ilegal spre România, pentru comercializare. Poliția anunță că […]
12:10
Un TIR din R. Moldova s-a răsturnat pe un drum din România după ce șoferul a pierdut controlul volanului # Ziua
Un TIR înmatriculat în Republica Moldova s-a răsturnat în cursul nopții trecute pe drumul județean
12:10
Comisia Europeană propune un pachet de sancțiuni împotriva Israelului. Oficialii israelieni amenință UE cu represalii # Ziua
Comisia Europeană a prezentat un nou pachet de sancțiuni împotriva Israelului, motivat de ofensiva militară continuă în Fâșia Gaza și extinderea coloniilor din Cisiordania, acțiuni pe care Bruxelles-ul le consideră o încălcare a Acordului de asociere UE-Israel. Propunerile includ suspendarea facilităților comerciale prevăzute în cadrul acordului bilateral, ceea ce ar putea genera pentru Israel costuri […] Articolul Comisia Europeană propune un pachet de sancțiuni împotriva Israelului. Oficialii israelieni amenință UE cu represalii apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Alte peste 50 de percheziții privind așa-numita corupție electorală. „Echipa lui Ilan Șor”, față în față cu mascații de la CNA # Ziua
În nordul republicii Moldova au loc peste 50 de percheziții, care vizează 32 de persoane. Centrul Național Anticorupție precizează că acțiunile fac parte dintr-un dosar complex de spălare a banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Din imaginile publicate de CNA reiese că descinderile au loc inclusiv la sediul blocului „Victorie”, afiliat lui […] Articolul Alte peste 50 de percheziții privind așa-numita corupție electorală. „Echipa lui Ilan Șor”, față în față cu mascații de la CNA apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Zvonurile că Plahotniuc ar fi solicitat să nu fie extrădat, dezmințite de avocatul fostului lider PDM: Nu există un astfel de document # Ziua
Avocatul lui Vlad Plahotniuc califică drept falsuri recentele informații, apărute în spațiul public, potrivit cărora clientul său ar fi depus o cerere prin care ar refuza să fie extrădat. Lucian Rogac precizează că un asemenea document nu există și îi acuză de propagandă pe reprezentanții unor instituții media, care au răspândit aceste zvonuri. „Era oarecum […] Articolul Zvonurile că Plahotniuc ar fi solicitat să nu fie extrădat, dezmințite de avocatul fostului lider PDM: Nu există un astfel de document apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Donald Trump, primit cu fast la Castelul Windsor. Vizita președintelui american a generat investiții de 150 miliarde lire sterline în Regatul Unit # Ziua
Marea Britanie i-a oferit președintelui american Donald Trump una dintre cele mai fastuoase primiri din istoria vizitelor de stat. În timpul unui banchet organizat miercuri seară la Castelul Windsor, Trump a elogiat alianța „neprețuită și eternă” dintre SUA și Regatul Unit, numind-o „cea mai mare onoare” să fie nu doar primul președinte american, ci și […] Articolul Donald Trump, primit cu fast la Castelul Windsor. Vizita președintelui american a generat investiții de 150 miliarde lire sterline în Regatul Unit apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
FOTO | Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Iraclie din Basarabia la Catedrala Eparhială din Cahul, în imagini # Ziua
Miercuri, 17 septembrie, Catedrala eparhială „Sfântul Ierarh Dionisie și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Cahul a găzduit o sărbătoare arhierească de amploare, prilejuită de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de ierarhi condus de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, alături […] Articolul FOTO | Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Iraclie din Basarabia la Catedrala Eparhială din Cahul, în imagini apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Zelenski confirmă: Ucraina va primi rachete Patriot și Himars din primul pachet de ajutor militar plătit de aliaţii NATO # Ziua
Volodimir Zelenski a confirmat că Ucraina va primi rachete Patriot și Himars ca parte a unui pachet de ajutor militar american finanțat de aliații NATO. Liderul de la Kiev a declarat că Ucraina a primit deja peste 2 miliarde de dolari de la parteneri, special pentru programul PURL. „În octombrie, ne așteptăm la fonduri suplimentare, […] Articolul Zelenski confirmă: Ucraina va primi rachete Patriot și Himars din primul pachet de ajutor militar plătit de aliaţii NATO apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
VIDEO | Igor Grosu susține că oamenii lui Șor vor face publice niște capturi de ecran falsificate, cu scopul de a manipula opinia publică # Ziua
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a transmis un mesaj public în care atenționează cetățenii despre o posibilă tentativă de manipulare a opiniei publice pusă la cale de gruparea afiliată lui Ilan Șor, în colaborare cu propagandiștii ruși. Potrivit liderului PAS, în următoarele zile ar urma să apară în spațiul public așa-zise capturi […] Articolul VIDEO | Igor Grosu susține că oamenii lui Șor vor face publice niște capturi de ecran falsificate, cu scopul de a manipula opinia publică apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Reuters: Grecia ar fi suspendat extrădarea lui Plahotniuc în contextul unei anchete desfășurate în România # Ziua
Ministerul Justiției din Grecia a suspendat extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Republica Moldova, întrucât fostul lider PDM este vizat și într-o anchetă în România și a fost chemat să ofere explicații unui procuror grec în acest dosar. Informația a fost transmisă agenției Reuters de o sursă juridică elenă, sub protecția anonimatului. Sursa citată a publicat […] Articolul Reuters: Grecia ar fi suspendat extrădarea lui Plahotniuc în contextul unei anchete desfășurate în România apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
VIDEO | MAE a emis o alertă de călătorie în Franța, din cauza unei greve de amploare. Până la 900 de mii de oameni așteptați la manifestații # Ziua
Franța este paralizată astăzi de o amplă mobilizare intersindicală împotriva austerității bugetare anunțate de fostul guvern Bayrou și pe care noul prim-ministru, Sebastien Lecornu, nu a respins-o deocamdată. Autoritățile estimează între 600.000 și 900.000 de participanți la peste 250 de mitinguri pe tot teritoriul țării. Primele blocaje și incidente au fost raportate încă de dimineață. […] Articolul VIDEO | MAE a emis o alertă de călătorie în Franța, din cauza unei greve de amploare. Până la 900 de mii de oameni așteptați la manifestații apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Dmitri Kozak, aliat de lungă durată al lui Putin, demisionează din administrația prezidențială după opoziția față de război # Ziua
Dmitri Kozak, adjunct al șefului administrației prezidențiale a Rusiei și unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Vladimir Putin, a demisionat din funcție la propria cerere, potrivit presei ruse. Surse citate de RBC au precizat că oficialul de 66 de ani și-a depus cererea de demisie în weekend, iar miercuri urma să aibă o […] Articolul Dmitri Kozak, aliat de lungă durată al lui Putin, demisionează din administrația prezidențială după opoziția față de război apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
Trafic restricționat până la sfârșitul lunii pe o stradă importantă din sectorul Buiucani al Capitalei # Ziua
De astăzi și mâine în 30 septembrie, traficul va fi suspendat parțial pe aproape toată strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani al Capitalei. Mai exact, este vorba de porțiunea dintre străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu. Astfel, pe acest tronson, în contextul unor lucrări de reparație a străzii, circulația se va face pe o singură […] Articolul Trafic restricționat până la sfârșitul lunii pe o stradă importantă din sectorul Buiucani al Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
07:40
Irina Rîngaci aduce o nouă medalie pentru R. Moldova. Luptătoarea a cucerit bronzul la Campionatul Mondial din Croația # Ziua
Luptătoarea Irina Rîngaci aduce o nouă medalie pentru Republica Moldova. Sportiva a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial din Zagreb, Croația. Irina Rîngaci a învins-o pe vicecampioana olimpică, ucraineanca Irina Koliadenko, în finala mică a turneului. La Zagreb, luptătorea le-a mai învins pe Aylah Mayali, reprezentanta Palestinei, și Kadriye Kocak din Turcia, dar în semifinale a […] Articolul Irina Rîngaci aduce o nouă medalie pentru R. Moldova. Luptătoarea a cucerit bronzul la Campionatul Mondial din Croația apare prima dată în ZIUA.md.
17 septembrie 2025
20:00
Statele Unite au început să revoce și să refuze vizele unor persoane care au celebrat sau ironizat pe rețelele sociale asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, a anunțat secretarul de stat Marco Rubio. „America nu va găzdui străini care celebrează moartea concetățenilor noștri. Revocările de vize sunt în curs. Dacă vă aflați aici cu viză și […] Articolul SUA anulează vizele persoanelor care „celebrează” moartea lui Charlie Kirk apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
Partidul „Inima Moldovei” riscă să fie limitat în activități pentru o perioadă. CEC a expediat o sesizare Ministerului Justiției # Ziua
Partidul „Inima Moldovei”, parte din Blocul Patriotic, riscă să fie sancționat de Ministerul Justiției cu limitarea activității pentru o perioadă. Solicitarea în acest sens a fost făcută de Comisia Electorală Centrală, care invocă suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunii. Decizia CEC a fost comentată, la scurt timp, de președintele Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, care […] Articolul Partidul „Inima Moldovei” riscă să fie limitat în activități pentru o perioadă. CEC a expediat o sesizare Ministerului Justiției apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
INVESTIGAȚIE | Consultanții de la Moscova fac „drumul crucii” electorale în bisericile de la Soroca și Drochia # Ziua
Sub cupola bisericii, o operațiune complexă și orchestrată de la Kremlin se derulează în plină campanie electorală. Eparhia de Soroca și Drochia a Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse s-a transformat în această campanie electorală, pe care consultanții politici de la Moscova l-ar folosi pentru destabilizarea Republicii Moldova înainte de scrutinul din 28 septembrie, se arată […] Articolul INVESTIGAȚIE | Consultanții de la Moscova fac „drumul crucii” electorale în bisericile de la Soroca și Drochia apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va conduce săptămâna viitoare delegația oficială la Adunarea Generală a ONU de la New York, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Gheorghi Tihii, în cadrul unei conferințe de presă. „Ne pregătim pentru Adunarea Generală a ONU și pentru vizita unei delegații de cel mai înalt nivel, condusă de […] Articolul Zelenski va conduce delegația Ucrainei la Adunarea Generală a ONU de la New York apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Ultima zi în care partidele și blocurile înscrise în cursa electorală mai pot face modificări în listele de candidați # Ziua
Astăzi este ultima zi în care partidele și blocurile înscrise în cursa pentru alegerile parlamentare mai pot face modificări în lista de candidați. Legislația electorală oferă concurenților dreptul să solicite, cel târziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor, schimbarea locului sau excluderea candidatului sau retragerea întregii liste de candidați. De asemenea, candidații independenți pot […] Articolul Ultima zi în care partidele și blocurile înscrise în cursa electorală mai pot face modificări în listele de candidați apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Extrădarea lui Vlad Plahotniuc, suspendată. Procuratura Generală susține că procesul a fost amânat de autoritățile din Grecia # Ziua
Extrădarea lui Vlad Plahotniuc din Grecia a fost suspendată. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală, care susține că a fost informată despre suspendare de autoritățile din Atena, care nu ar fi precizat motivele. „Potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui […] Articolul Extrădarea lui Vlad Plahotniuc, suspendată. Procuratura Generală susține că procesul a fost amânat de autoritățile din Grecia apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Zelenski, pregătit pentru cel mai rău scenariu în războiul cu Rusia, dar exclude concesiile teritoriale: „Nu voi ceda Donbasul” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în cadrul unei întâlniri cu deputații din fracțiunea „Slujitorul Poporului” că nu intenționează să cedeze Donbasul Rusiei și că are încredere în victoria Forțelor Armate Ucrainene, a relatat deputatul Radei Supreme, Iaroslav Jelezniak, pe canalul său de YouTube. „Niciun Donbas nu voi ceda, armata noastră îi va înfrânge pe […] Articolul Zelenski, pregătit pentru cel mai rău scenariu în războiul cu Rusia, dar exclude concesiile teritoriale: „Nu voi ceda Donbasul” apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Recoltă record de grâu în România. Producția a sărit de 12 milioane de tone, în 2025, potrivit estimărilor USDA # Ziua
România a avut anul acesta cea mai mare producție de grâu din ultimii cel puțin zece ani. O confirmă prognoza din septembrie a Departamentul pentru Agricultură al SUA, citat de Economica.ro. Datele USDA indică o producție de 12,5 milioane de tone, de pe o suprafață de 2,3 milioane de hectare. Estimarea este chiar mai optimistă […] Articolul Recoltă record de grâu în România. Producția a sărit de 12 milioane de tone, în 2025, potrivit estimărilor USDA apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
IGSU are un nou șef. Colonelul Alexandru Oprea a demisionat după un mandat de aproape patru ani # Ziua
Colonelul Alexandru Oprea a demisionat din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, după ce a condus instituția timp de trei ani și nouă luni. De joi, 18 septembrie, IGSU va avea un nou director. Este vorba de Aurel Baciu, numit în noul post printr-o hotărâre de Guvern. Noul șef al […] Articolul IGSU are un nou șef. Colonelul Alexandru Oprea a demisionat după un mandat de aproape patru ani apare prima dată în ZIUA.md.
