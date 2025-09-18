Irina Rîngaci aduce o nouă medalie pentru R. Moldova. Luptătoarea a cucerit bronzul la Campionatul Mondial din Croația

14:00

Autoritățile anunță că, până acum, au contractat 91 la sută din volumul de gaze prognozat pentru perioada octombrie 2025 – septembrie 2026. Este vorba de aproximativ 700 de milioane de metri cubi pentru consumatorii din dreapta Nistrului. Compania Energocom susține că prețul mediu de achiziție a fost estimat la 410 euro pentru o mie de metri cubi.