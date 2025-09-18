Irina Rîngaci aduce o nouă medalie pentru R. Moldova. Luptătoarea a cucerit bronzul la Campionatul Mondial din Croația
Ziua, 18 septembrie 2025 07:40
Luptătoarea Irina Rîngaci aduce o nouă medalie pentru Republica Moldova. Sportiva a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial din Zagreb, Croația. Irina Rîngaci a învins-o pe vicecampioana olimpică, ucraineanca Irina Koliadenko, în finala mică a turneului. La Zagreb, luptătorea le-a mai învins pe Aylah Mayali, reprezentanta Palestinei, și Kadriye Kocak din Turcia, dar în semifinale a […] Articolul Irina Rîngaci aduce o nouă medalie pentru R. Moldova. Luptătoarea a cucerit bronzul la Campionatul Mondial din Croația apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 10 minute
08:10
Trafic restricționat până la sfârșitul lunii pe o stradă importantă din sectorul Buiucani al Capitalei # Ziua
De astăzi și mâine în 30 septembrie, traficul va fi suspendat parțial pe aproape toată strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani al Capitalei. Mai exact, este vorba de porțiunea dintre străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu. Astfel, pe acest tronson, în contextul unor lucrări de reparație a străzii, circulația se va face pe o singură […] Articolul Trafic restricționat până la sfârșitul lunii pe o stradă importantă din sectorul Buiucani al Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
07:40
Irina Rîngaci aduce o nouă medalie pentru R. Moldova. Luptătoarea a cucerit bronzul la Campionatul Mondial din Croația # Ziua
Acum 12 ore
20:00
Statele Unite au început să revoce și să refuze vizele unor persoane care au celebrat sau ironizat pe rețelele sociale asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, a anunțat secretarul de stat Marco Rubio. „America nu va găzdui străini care celebrează moartea concetățenilor noștri. Revocările de vize sunt în curs. Dacă vă aflați aici cu viză și […] Articolul SUA anulează vizele persoanelor care „celebrează” moartea lui Charlie Kirk apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
Partidul „Inima Moldovei” riscă să fie limitat în activități pentru o perioadă. CEC a expediat o sesizare Ministerului Justiției # Ziua
Partidul „Inima Moldovei”, parte din Blocul Patriotic, riscă să fie sancționat de Ministerul Justiției cu limitarea activității pentru o perioadă. Solicitarea în acest sens a fost făcută de Comisia Electorală Centrală, care invocă suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunii. Decizia CEC a fost comentată, la scurt timp, de președintele Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, care […] Articolul Partidul „Inima Moldovei” riscă să fie limitat în activități pentru o perioadă. CEC a expediat o sesizare Ministerului Justiției apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
17:50
INVESTIGAȚIE | Consultanții de la Moscova fac „drumul crucii” electorale în bisericile de la Soroca și Drochia # Ziua
Sub cupola bisericii, o operațiune complexă și orchestrată de la Kremlin se derulează în plină campanie electorală. Eparhia de Soroca și Drochia a Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse s-a transformat în această campanie electorală, pe care consultanții politici de la Moscova l-ar folosi pentru destabilizarea Republicii Moldova înainte de scrutinul din 28 septembrie, se arată […] Articolul INVESTIGAȚIE | Consultanții de la Moscova fac „drumul crucii” electorale în bisericile de la Soroca și Drochia apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va conduce săptămâna viitoare delegația oficială la Adunarea Generală a ONU de la New York, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Gheorghi Tihii, în cadrul unei conferințe de presă. „Ne pregătim pentru Adunarea Generală a ONU și pentru vizita unei delegații de cel mai înalt nivel, condusă de […] Articolul Zelenski va conduce delegația Ucrainei la Adunarea Generală a ONU de la New York apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Ultima zi în care partidele și blocurile înscrise în cursa electorală mai pot face modificări în listele de candidați # Ziua
Astăzi este ultima zi în care partidele și blocurile înscrise în cursa pentru alegerile parlamentare mai pot face modificări în lista de candidați. Legislația electorală oferă concurenților dreptul să solicite, cel târziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor, schimbarea locului sau excluderea candidatului sau retragerea întregii liste de candidați. De asemenea, candidații independenți pot […] Articolul Ultima zi în care partidele și blocurile înscrise în cursa electorală mai pot face modificări în listele de candidați apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Extrădarea lui Vlad Plahotniuc, suspendată. Procuratura Generală susține că procesul a fost amânat de autoritățile din Grecia # Ziua
Extrădarea lui Vlad Plahotniuc din Grecia a fost suspendată. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală, care susține că a fost informată despre suspendare de autoritățile din Atena, care nu ar fi precizat motivele. „Potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui […] Articolul Extrădarea lui Vlad Plahotniuc, suspendată. Procuratura Generală susține că procesul a fost amânat de autoritățile din Grecia apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Zelenski, pregătit pentru cel mai rău scenariu în războiul cu Rusia, dar exclude concesiile teritoriale: „Nu voi ceda Donbasul” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în cadrul unei întâlniri cu deputații din fracțiunea „Slujitorul Poporului” că nu intenționează să cedeze Donbasul Rusiei și că are încredere în victoria Forțelor Armate Ucrainene, a relatat deputatul Radei Supreme, Iaroslav Jelezniak, pe canalul său de YouTube. „Niciun Donbas nu voi ceda, armata noastră îi va înfrânge pe […] Articolul Zelenski, pregătit pentru cel mai rău scenariu în războiul cu Rusia, dar exclude concesiile teritoriale: „Nu voi ceda Donbasul” apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Recoltă record de grâu în România. Producția a sărit de 12 milioane de tone, în 2025, potrivit estimărilor USDA # Ziua
România a avut anul acesta cea mai mare producție de grâu din ultimii cel puțin zece ani. O confirmă prognoza din septembrie a Departamentul pentru Agricultură al SUA, citat de Economica.ro. Datele USDA indică o producție de 12,5 milioane de tone, de pe o suprafață de 2,3 milioane de hectare. Estimarea este chiar mai optimistă […] Articolul Recoltă record de grâu în România. Producția a sărit de 12 milioane de tone, în 2025, potrivit estimărilor USDA apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
IGSU are un nou șef. Colonelul Alexandru Oprea a demisionat după un mandat de aproape patru ani # Ziua
Colonelul Alexandru Oprea a demisionat din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, după ce a condus instituția timp de trei ani și nouă luni. De joi, 18 septembrie, IGSU va avea un nou director. Este vorba de Aurel Baciu, numit în noul post printr-o hotărâre de Guvern. Noul șef al […] Articolul IGSU are un nou șef. Colonelul Alexandru Oprea a demisionat după un mandat de aproape patru ani apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
VIDEO | „Tratament regal” pentru Trump la Castelul Windsor. Ceremonie militară și banchet somptuos în onoarea președintelui SUA # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, și Prima Doamnă, Melania Trump, au fost întâmpinați miercuri, 17 septembrie, la Castelul Windsor de către Regele Charles al III-lea, Regina Camilla, precum și de Prințul William și Prințesa Catherine. Vizita marchează al doilea său turneu de stat în Marea Britanie, la șase ani după primul din 2019. Cuplul prezidențial american […] Articolul VIDEO | „Tratament regal” pentru Trump la Castelul Windsor. Ceremonie militară și banchet somptuos în onoarea președintelui SUA apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
FOTO | USM găzduiește trei manifestări științifice internaționale și a semnat un acord-cadru cu Academia Română # Ziua
Universitatea de Stat din Moldova organizează, în perioada 17-19 septembrie, trei evenimente științifice de anvergură: Congresul Internațional al Geneticienilor și Amelioratorilor, Simpozionul Internațional „Biotehnologii avansate – realizări și perspective” și Conferința Națională cu participare internațională „Științele Naturii în dialogul generațiilor”. Manifestările reunesc peste 600 de cercetători din 19 țări, profesori universitari, doctoranzi și studenți, oferind […] Articolul FOTO | USM găzduiește trei manifestări științifice internaționale și a semnat un acord-cadru cu Academia Română apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Un grav accident s-a produs pe drumul național dintre Bălți și Sângerei. Un camion care transporta pietriș ar fi derapat de pe șosea și s-a răsturnat, după care a intrat puternic într-un autoturism. În urma impactului, șoferul mașinii și pasagera au fost transportați de urgență la spital. La fața locului au intervenit un echipaj SMURD, […] Articolul VIDEO | Accident grav lângă Bălți. Un camion s-a răsturnat și a lovit puternic un autoturism apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
DOC | Vlad Filat a publicat un volum în care face bilanțul guvernării PAS: „Depopulare, stagnare, recesiune sau cum Moldova a pierdut 4 ani” # Ziua
Liderul PLDM, Vlad Filat, a prezentat astăzi lucrarea intitulată „Patru ani de guvernare PAS în cifre şi date statistice: depopulare, stagnare, recesiune sau cum Moldova a pierdut 4 ani”. Volumul, semnat de fostul premier, face bilanțul actualei guvernări și aduce o serie de critici dure la adresa Partidului Acțiune și Solidaritate. Filat trece în revistă […] Articolul DOC | Vlad Filat a publicat un volum în care face bilanțul guvernării PAS: „Depopulare, stagnare, recesiune sau cum Moldova a pierdut 4 ani” apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
MAE de la București, atenționare de călătorie pentru Franța. Va fi grevă generală pe 18 septembrie # Ziua
Ministerul de Externe de la București informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că joi este anunțată o grevă generală în mai multe sectoare, inclusiv transporturi, educație, sănătate și servicii publice. Sunt așteptate perturbări semnificative în transportul urban și interurban, în special în regiunea pariziană, dar și în traficul […] Articolul MAE de la București, atenționare de călătorie pentru Franța. Va fi grevă generală pe 18 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
În plin proces de recoltare a strugurilor, salvatorii avertizează despre riscurile intoxicațiilor provocate de fermentarea vinului # Ziua
În toiul sezonului de recoltare a strugurilor din podgorii și gospodării, salvatorii au organizat o campanie de informare a riscurilor de intoxicații cu dioxid de carbon în procesul de fermentare a vinului, în special în cazul în care acesta este lăsat în spații închise sau în beci. Angajații IGSU au efectuat o vizită într-o […] Articolul În plin proces de recoltare a strugurilor, salvatorii avertizează despre riscurile intoxicațiilor provocate de fermentarea vinului apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
O femeie de 84 de ani din Ialoveni a dispărut fără urmă. Poliția cere sprijinul cetățenilor pentru a găsi # Ziua
Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru a găsi o femeie de 84 de ani din Ialoveni, care a plecat de la domiciliu în după-amiaza zilei de 13 septembrie și nu s-a mai întors. Femeia are o înălțime de aproximativ 1,60 m, ochi căprui, corpolență medie și se deplasează cu ajutorul a două bastoane. La momentul dispariției […] Articolul O femeie de 84 de ani din Ialoveni a dispărut fără urmă. Poliția cere sprijinul cetățenilor pentru a găsi apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Octavian Iachimovschi pleacă de la Procuratura Anticorupție. Șeful adjunct al instituției a depus cererea de demisie # Ziua
Șeful adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, demisionează după un mandat de doi ani și jumătate. Potrivit cererii depuse, demisia a fost solicitată din 1 octombrie. Octavian Iachimovschi și-a început activitatea în cadrul Procuraturii Anticorupție în iunie 2011. În ultimii ani, el era responsabil de investigațiile mai multor episoade din dosarul fraudei bancare. Iachimovschi a participat […] Articolul Octavian Iachimovschi pleacă de la Procuratura Anticorupție. Șeful adjunct al instituției a depus cererea de demisie apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Lavrov: Ucraina a respins evaluările transmise de emisarul SUA după întâlnirea între Trump și Putin din Alaska # Ziua
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Ucraina a respins evaluările transmise de emisarul special al președintelui SUA, Steven Whitkoff, după întâlnirea liderilor Rusiei și Statelor Unite de la Anchorage, Alaska, care a avut loc în august. Rusia insistă asupra unui acord global privind Ucraina. Potrivit ministrului rus de externe, un armistițiu temporar […] Articolul Lavrov: Ucraina a respins evaluările transmise de emisarul SUA după întâlnirea între Trump și Putin din Alaska apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Centrul „Patriot”, preluat recent de Maia Sandu, va contracara și „comportamentul inautentic” din spațiul informațional # Ziua
Centrul „Patriot”, responsabil de lupta împotriva dezinformării, urmează să contracareze și „comportamentul inautentic” din spațiul informațional. Șefa statului, Maia Sandu, care la începutul lunii august a preluat gestionarea centrului, a semnat un decret privind structura organizațională a instituției. Centrul va avea două direcții. Una pentru conștientizare situațională și previziune, care va avea două secții – […] Articolul Centrul „Patriot”, preluat recent de Maia Sandu, va contracara și „comportamentul inautentic” din spațiul informațional apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Președintele Poloniei cere explicații după incidentul cu F-16 care ar fi avariat casa din Wyryki. Guvernul de la Varșovia, acuzat că „a indus ONU în eroare” # Ziua
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, cere guvernului explicații după apariția în presă a informațiilor potrivit cărora casa din satul Wyryki, avariată în timpul incursiunii unor drone rusești, ar fi fost lovită nu de aparatele rusești, ci de o rachetă poloneză lansată de un F-16, care încerca să intercepteze o dronă, dar ar fi suferit o defecțiune. […] Articolul Președintele Poloniei cere explicații după incidentul cu F-16 care ar fi avariat casa din Wyryki. Guvernul de la Varșovia, acuzat că „a indus ONU în eroare” apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Guvernul SUA va finanța construcția liniei electrice Strășeni-Gutinaș, în valoare de 130 de milioane de dolari # Ziua
Guvernul american a aprobat proiectul de construire a liniei electrice Strășeni-Gutinaș, în valoare de 130 de milioane de dolari, menit să consolideze securitatea energetică a Republicii Moldova. Potrivit Ambasadei SUA la Chișinău, rețeaua va asigura o alimentare fiabilă cu energie de pe piețele europene. Într-o postare pe Facebook, misiunea diplomatică mai notează că proiectul va […] Articolul Guvernul SUA va finanța construcția liniei electrice Strășeni-Gutinaș, în valoare de 130 de milioane de dolari apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Administrația Trump acuză ONG-urile lui Soros de sprijinirea terorismului intern după uciderea lui Charlie Kirk # Ziua
La câteva zile după uciderea activistului conservator Charlie Kirk, membri de rang înalt ai administrației Trump au lansat acuzații dure împotriva organizațiilor liberale non-guvernamentale, pe care le acuză de sprijinirea „terorismului intern” și anunță că autoritățile federale vor lua măsuri împotriva grupărilor precum Fundația Soros, relatează BBC. Vicepreședintele J.D. Vance a găzduit un episod special […] Articolul Administrația Trump acuză ONG-urile lui Soros de sprijinirea terorismului intern după uciderea lui Charlie Kirk apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Mediul de afaceri propune reguli noi pentru comercializarea produselor. Acestea urmează să fie plasate în „carantină pentru etichetare” # Ziua
Mai mulți reprezentanți ai mediului de afaceri propun reglementarea unui nou mecanism pentru importul și etichetarea produselor, astfel încât să fie îmbunătățită eficiență operațională și să fie redusă risipa alimentară. Astfel, AmCham Moldova (Camera de Comerț Americană) a propus Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor ca după decontarea vamală, produsele să poată fi vândute distribuitorilor […] Articolul Mediul de afaceri propune reguli noi pentru comercializarea produselor. Acestea urmează să fie plasate în „carantină pentru etichetare” apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
La Cahul are loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Iraclie Mărturisitorul, de hramul Catedralei Eparhiale a Basarabiei de Sud # Ziua
Sărbătoare dublă la Cahul. În ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Dionisie, ocrotitorul Catedralei Eparhiale a Episcopiei Basarabiei de Sud, are loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Iraclie Mărturisitorul. Cu acest prilej, în capitala de sud a Republicii Moldova are loc o slujbă specială în cinstea sfinților care au luminat aceste locuri. Programul sărbătorii […] Articolul La Cahul are loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Iraclie Mărturisitorul, de hramul Catedralei Eparhiale a Basarabiei de Sud apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Rusia şi-a intensificat loviturile asupra infrastructurii feroviare a Ucrainei. Trenuri întârziate și deviate după noi atacuri # Ziua
Căile ferate ale Ucrainei au fost din nou ținta unor atacuri masive în noaptea de marți spre miercuri, a anunțat șeful companiei „Ukrzaliznița”, Aleksandr Pertsovski. Potrivit acestuia, bombardamentele rusești au vizat infrastructura feroviară, provocând întreruperi de curent și întârzieri majore pe direcția Dnipro și Odesa. „O altă noapte – un alt atac complex asupra căilor […] Articolul Rusia şi-a intensificat loviturile asupra infrastructurii feroviare a Ucrainei. Trenuri întârziate și deviate după noi atacuri apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Accident grav în raionul Ialoveni. Un bărbat a murit, după ce a intrat cu mașina într-un gard # Ziua
Un accident grav a avut loc în satul Costești din raionul Ialoveni. Un bărbat, în vârstă de 62 de ani, a murit după ce mașina pe care o conducea s-a izbit într-un gard. În urma impactului, două pasagere din autoturism au fost rănite fiind transportate la spital. Potrivit Poliției, bărbatului i s-a făcut rău […] Articolul Accident grav în raionul Ialoveni. Un bărbat a murit, după ce a intrat cu mașina într-un gard apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Andrei Năstase promite o premieră la parlamentare – prima „voce liberă”, care va intra în legislativ ca independent # Ziua
Candidatul independent Andrei Năstase este convins că va intra în Parlament, fapt care va reprezenta o premieră pentru Republica Moldova, deoarece până acum nimeni nu a reușit o asemenea performanță pe cont propriu. Într-un mesaj adresat cetățenilor, acesta a declarat că dorește să fie „vocea oamenilor liberi de partide și interese meschine”. „De 30 de […] Articolul Andrei Năstase promite o premieră la parlamentare – prima „voce liberă”, care va intra în legislativ ca independent apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk, pus formal sub acuzare. Procuratura cere pedeapsa cu moartea # Ziua
Procurorii din Utah au anunțat marți că vor solicita pedeapsa capitală în cazul lui Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk. Decizia a fost făcută publică în timpul primei apariții în instanță a suspectului, prin videoconferință din penitenciar. Potrivit documentelor depuse de acuzare, Robinson ar fi recunoscut […] Articolul Suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk, pus formal sub acuzare. Procuratura cere pedeapsa cu moartea apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Renato Usatîi propune construcția Canalului „Dunărea Moldovei” prin care infrastructura portuară de la Giurgiulești să fie extinsă # Ziua
O extindere semnificativă cu până la 10 kilometri a infrastructurii portuare de la Giurgiulești va crește exporturile și va reduce prețurile pentru un șir de mărfuri și produse. Este una dintre prioritățile formațiunii „Partidul Nostru”, care propunea construcția în sudul R. Moldova a Canalului „Dunărea Moldovei”. Potrivit lui Renato Usatîi, acest proiect va dezvolta infrastructura […] Articolul Renato Usatîi propune construcția Canalului „Dunărea Moldovei” prin care infrastructura portuară de la Giurgiulești să fie extinsă apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Biserica Ortodoxă Română îl cinstește astăzi pe Sfântul Dionisie, Episcopul Cetății Albe, duhovnicul făuritorilor Unirii # Ziua
Biserica Ortodoxă Română îl pomenește astăzi, 17 septembrie, pe Sfântul Dionisie Erhan, Episcop al Cetății Albe și Ismailului, ierarhul Basarabiei de Sud și duhovnicul făuritorilor Unirii, păstor înțelept și luminat, care a apărat credința ortodoxă și a contribuit substanțial la împlinirea idealului de unitate națională. Născut în anul 1868 în satul Bardar, la 15 km […] Articolul Biserica Ortodoxă Română îl cinstește astăzi pe Sfântul Dionisie, Episcopul Cetății Albe, duhovnicul făuritorilor Unirii apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
07:50
Percheziții la un trust mediatic afiliat lui Ilan Șor. Mai multe companii, finanțate printr-o schemă de spălare de bani # Ziua
Un trust mediatic afiliat condamnatului Ilan Șor este vizat într-o cauză penală pornită pentru evaziune fiscală și spălări de bani. Ofițerii INI, cei ai Serviciului Fiscal și procurorii au descins marți cu un șir de percheziții la sediul companiilor, fiind stabilită rețeaua de finanțare. „Una dintre companiile care a recepționat finanțare pentru servicii dubioase este […] Articolul Percheziții la un trust mediatic afiliat lui Ilan Șor. Mai multe companii, finanțate printr-o schemă de spălare de bani apare prima dată în ZIUA.md.
16 septembrie 2025
18:50
Proiecție de gală la Cineplex Loteanu. Trinitas TV lansează la Chișinău filmul documentar despre Sfântul Iraclie din Basarabia # Ziua
Documentarul „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia”, realizat de Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei Române, va fi lansat sâmbătă la Chișinău. Proiecția de gală va avea loc la Cineplex Loteanu din centrul Capitalei, începând cu ora 19:00. Intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, iar doritorii de a de a vedea filmul se pot […] Articolul Proiecție de gală la Cineplex Loteanu. Trinitas TV lansează la Chișinău filmul documentar despre Sfântul Iraclie din Basarabia apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Estonia începe construirea unui șanț antitanc de 40 km și a sute de buncăre la granița cu Rusia # Ziua
Estonia a demarat lucrările pentru construirea unor fortificații la granița cu Rusia, informează postul național ERR. În satul Vinski, din sud-estul comunei Setomaa, armata a săpat deja un șanț antitanc de jumătate de kilometru. „Având în vedere că nord-estul Estoniei beneficiază de o barieră naturală – râul Narva – și estul de Lacul Peipsi, pentru […] Articolul Estonia începe construirea unui șanț antitanc de 40 km și a sute de buncăre la granița cu Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Administrația președintelui Donald Trump nu va introduce noi tarife împotriva Chinei pentru achizițiile de petrol rusesc, dacă statele europene nu aplică mai întâi taxe similare, a declarat luni ministrul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Potrivit lui Bessent, Washingtonul așteaptă ca Europa să contribuie activ la reducerea veniturilor Moscovei din vânzarea petrolului. „Ne așteptăm ca europenii să […] Articolul SUA nu vor impune tarife suplimentare Chinei pentru petrolul rusesc, fără implicarea Europei apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Camioanele care ies din R. Moldova prin Vama Leușeni vor trebui să fie programate într-un rând electronic # Ziua
De săptămâna viitoare, toate camioanele, atât cu marfă, cât și fără, care intenționează să iasă din R. Moldova prin Vama Leușeni urmează să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS (Border Queuing System), în regim pilot. Procedura va fi lansată din 22 septembrie de la ora 08.00. Potrivit Serviciului Vamal, transportatorii vor putea selecta […] Articolul Camioanele care ies din R. Moldova prin Vama Leușeni vor trebui să fie programate într-un rând electronic apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Mișcare fără precedent împotriva Ursulei von der Leyen. Două moțiuni de cenzură în Parlamentul European # Ziua
Parlamentul European va dezbate și vota două moțiuni de neîncredere împotriva președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timpul sesiunii plenare din 6–9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al președintei Parlamentului, Roberta Metsola, obținut de POLITICO. Două grupuri politice, „Patrioți pentru Europa” și grupul Stângii, au depus moțiuni separate de cenzură împotriva președintei Comisiei […] Articolul Mișcare fără precedent împotriva Ursulei von der Leyen. Două moțiuni de cenzură în Parlamentul European apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Kievul ar intenționa să impună sancțiuni Portului Constanța din România, care asigură Ucraina cu produse petroliere # Ziua
Livrările de produse petroliere din portul românesc Constanța, una dintre principalele surse de aprovizionare pentru piața ucraineană, ar putea fi supuse sancțiunilor începând cu 1 octombrie 2025, scrie presa de la Kiev, cu referire surse, citată de Economica.ro. Decizia ar fi legată de extinderea practicii de testare în laborator a carburanților importați, aplicată deja din […] Articolul Kievul ar intenționa să impună sancțiuni Portului Constanța din România, care asigură Ucraina cu produse petroliere apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Vreme mohorâtă și ploi puternice sunt anunțate pentru miercuri. Meteorologii au emis cod galben # Ziua
Meteorologii au emis pentru mâine cod galben de ploi puternice. Avertizarea va fi valabilă în nordul și centrul R. Moldova, inclusiv în Chișinău. În unele regiuni cantitățile de precipitații vor ajunge până la 30 de litri pe metru pătrat, ceea ce e mai mult de jumătate decât norma pentru toată luna septembrie. Codul galben […] Articolul Vreme mohorâtă și ploi puternice sunt anunțate pentru miercuri. Meteorologii au emis cod galben apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Marele actor și regizor american, laureat al Premiului Oscar, Robert Redford, a murit la vârsta de 89 de ani # Ziua
Renumitul actor și regizor american, Robert Redford, câștigător al unui premiu Oscar, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani, informează The New York Times. Decesul său a fost confirmat de Cindi Berger, director general al agenției de PR Rogers & Cowan PMK, care a precizat că actorul a murit în somn, fără […] Articolul Marele actor și regizor american, laureat al Premiului Oscar, Robert Redford, a murit la vârsta de 89 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Directorul tehnic al FC Petrocub, Lilian Popescu, a fost numit selecționerul echipei naționale de fotbal # Ziua
Actualul antrenor al echipei naționale de fotbal U19, directorul tehnic al FC Petrocub, Lilian Popescu, a fost numit astăzi selecționerul Naționalei Republicii Moldova. Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal a aprobat numirea cu unanimitate de voturi. Debutul noului antrenor va avea loc pe 9 octombrie, în amicalul cu România, la București. Numirea lui Lilian Popescu […] Articolul Directorul tehnic al FC Petrocub, Lilian Popescu, a fost numit selecționerul echipei naționale de fotbal apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Rzeczpospolita: O casă din Polonia, avariată în timpul incursiunii dronelor rusești, a fost lovită de o rachetă lansată de un F-16 polonez # Ziua
Procuratura din Lublin a confirmat că un „obiect zburător neidentificat” a avariat acoperișul și tavanul unei locuințe din localitatea Wyryki Wola, în estul Poloniei, însă nu a oferit detalii despre natura acestuia. Ministerul Apărării de la Varșovia a refuzat, la rândul său, să comenteze. Potrivit publicației Rzeczpospolita, obiectul ar fi fost o rachetă aer-aer AIM-120 […] Articolul Rzeczpospolita: O casă din Polonia, avariată în timpul incursiunii dronelor rusești, a fost lovită de o rachetă lansată de un F-16 polonez apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
VIDEO | Sprijin românesc pentru copiii din Bălți: Guvernul de la București donează rucsacuri și rechizite pentru peste 450 de elevi # Ziua
Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu Guvernul României, vine în ajutorul micilor școlari la început de an școlar. Potrivit primarului Alexandru Petkov, peste 450 de seturi ce conțin rucsacuri și rechizite au fost pregătite pentru elevii și preșcolarii din oraș. Acțiunea face parte dintr-un proiect de sprijin educațional menit să reducă povara financiară a părinților […] Articolul VIDEO | Sprijin românesc pentru copiii din Bălți: Guvernul de la București donează rucsacuri și rechizite pentru peste 450 de elevi apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Războinicii (și războinicele!) de tastatură vor declarații, reacții, chestii și impresii. Compară România cu Polonia, ce zic polonezii că fac trebuie să facem și noi, imediat, fără multe întrebări. Îmi amintesc ceva dezbatere la Digi 24 de la începutul războiului cu breaking news: polonezii le dau ucrainenilor toate avioanele MiG-29! Și imediat a început delirul: […] Articolul ATITUDINI | George Damian: Ideea e că hiperexcitarea asta dă în climax cu stropituri apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Peste 90% din volumul necesar de gaze a fost contractat de Energocom. Prețul de achiziție, prognozat la 410 euro/1000 metri cubi # Ziua
Autoritățile anunță că, până acum, au contractat 91 la sută din volumul de gaze prognozat pentru perioada octombrie 2025 – septembrie 2026. Este vorba de aproximativ 700 de milioane de metri cubi pentru consumatorii din dreapta Nistrului. Compania Energocom susține că prețul mediu de achiziție a fost estimat la 410 euro pentru o mie de […] Articolul Peste 90% din volumul necesar de gaze a fost contractat de Energocom. Prețul de achiziție, prognozat la 410 euro/1000 metri cubi apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Românii îl cinstesc azi pe Sfântul Sofian de la Antim, basarabeanul prigonit de comuniști și canonizat în 2024 # Ziua
Românii îl cinstesc azi pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, părintele arhimandrit originar din Basarabia cunoscut ca „Duhovnicul Bucureștilor” și care, alături de alți 15 mărturisitori, a fost canonizat anul trecut de Patriarhia Română. După cel de-al Doilea Război Mondial, cuviosul mărturisitor a fost prigonit de comuniști și a fost deținut politic între […] Articolul Românii îl cinstesc azi pe Sfântul Sofian de la Antim, basarabeanul prigonit de comuniști și canonizat în 2024 apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Comisia ONU acuză Israelul de genocid în Gaza: „Există o intenție clară de a distruge populația palestiniană” # Ziua
O anchetă independentă a Națiunilor Unite a concluzionat pentru prima dată că Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Gaza și că liderii de rang înalt ai țării au incitat la genocid, ceea ce a descris ca fiind „cea mai autoritară constatare a ONU de până acum”, relatează CNN. Într-un raport de 72 de pagini […] Articolul Comisia ONU acuză Israelul de genocid în Gaza: „Există o intenție clară de a distruge populația palestiniană” apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
O nouă zi cu noi percheziții ale poliției. Descinderi la Cahul într-un dosar de corupere a alegătorilor # Ziua
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii anticorupție, sprijiniți de mascații BPDS „Fulger”, au efectuat în această dimineață mai multe percheziții în sudul țării, inclusiv la Cahul, anunță IGP, într-un comunicat de presă. Potrivit sursei citate, acțiunile fac parte dintr-un dosar penal ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani […] Articolul O nouă zi cu noi percheziții ale poliției. Descinderi la Cahul într-un dosar de corupere a alegătorilor apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Donald Trump cere 15 miliarde de dolari despăgubire de la The New York Times pentru „decenii de minciuni” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că depune un proces în valoare de 15 miliarde de dolari împotriva ziarului The New York Times, pe care l-a acuzat de „decenii de minciuni” și l-a numit „una dintre cele mai degradate publicații din istoria Statelor Unite”. „Astăzi am onoarea de a depune un proces pentru defăimare și […] Articolul Donald Trump cere 15 miliarde de dolari despăgubire de la The New York Times pentru „decenii de minciuni” apare prima dată în ZIUA.md.
