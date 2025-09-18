Alexandru Tănase: Federația Rusă ne-a distrus economia națională. O dată la 2 ani de zile, ei au declanșat războaie comerciale, ne-au scos complet de pe piață / Dodon, criticat în mod special pentru promovarea apropierii de Rusia
Cotidianul, 18 septembrie 2025 21:50
Alexandru Tănase, ex-ministru al Justiției și fost președinte al Curții Constituționale, lansează un atac dur la adresa politicienilor care promovează apropierea de Federația Rusă. Tănase atrage atenția că Moscova nu respectă libertatea de opinie, își transformă propria țară într-o „închisoare” și blochează constant economia Republicii Moldova prin sancțiuni și embargouri comerciale. Precizările au fost făcute …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum o oră
21:50
Alexandru Tănase: Federația Rusă ne-a distrus economia națională. O dată la 2 ani de zile, ei au declanșat războaie comerciale, ne-au scos complet de pe piață / Dodon, criticat în mod special pentru promovarea apropierii de Rusia # Cotidianul
Alexandru Tănase, ex-ministru al Justiției și fost președinte al Curții Constituționale, lansează un atac dur la adresa politicienilor care promovează apropierea de Federația Rusă. Tănase atrage atenția că Moscova nu respectă libertatea de opinie, își transformă propria țară într-o „închisoare” și blochează constant economia Republicii Moldova prin sancțiuni și embargouri comerciale. Precizările au fost făcute …
Acum 2 ore
21:10
EU Today: Uniunea Europeană NU va mai oferi nicio susținere R.Moldova, dacă după alegeri Rusia va acapara Parlamentul și guvernarea. Oficialii UE pregătesc un set de măsuri în cazul unui astfel de scenariu dezastruos # Cotidianul
Dacă Rusia va câștiga majoritatea parlamentară și guvernarea în R.Moldova, Uniunea Europeană nu va mai oferi nicio susținere pentru al doilea stat românesc. O analiză publicată de EU Today dezvăluie că, la Bruxelles, în spatele ușilor închise, mai mulți oficiali europeni de rang înalt analizează cel mai rău scenariu posibil pentru R.Moldova – instaurarea unui …
Acum 4 ore
19:20
Alexandru Tănase: Federația Rusă ne-a distrus economia națională, odată la 2 ani de zile, ei au declanșat războaie comerciale, ne-au scos complet de pe piață # Cotidianul
Fostul judecător al Curții Constituționale și ex-ministru al Justiției, Alexandru Tănase, a lansat un atac dur în adresa politicienilor care promovează apropierea de Federația Rusă. El susține că Moscova nu respectă libertatea de opinie, își transformă propria țară într-o „închisoare” și blochează constant economia Republicii Moldova prin sancțiuni și embargouri comerciale. „Țară în care orice …
Acum 6 ore
18:20
Republica Moldova are șansa succesului doar prin aderarea la Uniunea Europeană, mesajul Maiei Sandu la Forumul „Cooperare Transfrontalieră Europeană” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că unica șansă de prosperitate și stabilitate a țării este aderarea la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis astăzi, la Chișinău, în cadrul Forumului Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”, care a reunit peste 200 de autorități publice locale din Republica Moldova, peste 50 de primari și președinți de consilii …
18:00
AUDIO Poliția Națională vine cu noi detalii despre perchezițiile desfășurate în această dimineață. 46 de percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor și implicarea grupării criminale „Șor” # Cotidianul
Poliția Națională a oferit noi detalii despre perchezițiile desfășurate în această dimineață. Oamenii legii, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații de la „Fulger”, au efectuat 46 de descinderi în mai multe localități din țară. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore. Acțiunile au loc în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea …
17:30
Siegfried Mureșan: „Ingerința Rusiei în alegerile din Republica Moldova e ca începutul unei pandemii. Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa” # Cotidianul
„Ingerința Rusiei în alegerile din Republica Moldova e ca începutul unei pandemii. Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa”. Avertizarea vine din partea eurodeputatului român Siegfried Mureșan. Într-o postare pe Facebook, oficialul european a atras atenția că Rusia folosește resurse fără precedent și tehnologie de ultimă generație pentru a manipula votul …
Acum 8 ore
16:10
Victoria Furtună ar putea rămâne fără cetățenia română. Dosarul, în procedură de retragere # Cotidianul
Lidera Partidului „Moldova Mare”, și apropiată fugarului penal Ilan Șor, riscă să piardă cetățenia română. Informația a fost confirmată din surse oficiale, iar procedura este în desfășurare. Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de TVR MOLDOVA și confirmate ulterior și de Euronews România, Victoria Furtună ar putea rămâne fără cetățenia română. Surse din autoritățile române au …
15:30
Nevzorov avertizează: Pentru Putin, Moldova e material consumabil. Un coridor de sânge spre Odesa # Cotidianul
Jurnalistul rus Alexandr Nevzorov, cunoscut critic al regimului Putin, lansează un avertisment frontal către cetățenii Republicii Moldova: „Orice figură care miroase a Rusia în Parlament, înseamnă moarte, mizerie și groapă de sânge”. Nevzorov avertizează că Moscova încearcă cu disperare să corupă scena politică moldovenească pentru a deschide coridorul spre Odesa și a atrage Moldova în …
15:00
Igor Grosu: Alegerile din 28 septembrie decid între drumul european și „gașca comunisto-șoristo-socialistă” # Cotidianul
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor decide dacă Republica Moldova își continuă parcursul european sau cade din nou pradă influenței ruse și oligarhice, avertizează președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu. Liderul PAS a acuzat opoziția pro-rusă și pro-oligarhică de scheme și acțiuni coordonate din umbră, care au dăunat țării în perioadele anterioare când s-au …
14:40
VIDEO | Investigație sub acoperire marca Ziarul de Gardă: Armata digitală a Kremlinului (II). Salarii în cripto, partidul prieten și inamicul declarat. Investigație ZdG sub acoperire # Cotidianul
În ultimele luni, rețeaua de trolli plătită „direct de la Moscova”, numită „InfoLider”, s-a extins, iar în preajma și în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a intensificat atacul cu narațiuni propagandistice pe rețelele de socializare. Ziarul de Gardă a continuat, sub acoperire, să urmărească cum funcționează „armata digitală a Kremlinului”, scrie …
Acum 12 ore
14:20
AUDIO CNA publică interceptări audio într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție a publicat înregistrări audio în care mai multe persoane discută despre transferuri de bani, cartele telefonice, racolarea de simpatizanți și plăți în numerar. Cazul este anchetat în nordul țării, în cooperare cu Procuratura municipiului Bălți. Potrivit unui comunicat al CNA, instituția desfășoară, împreună cu Procuratura municipiului Bălți, percheziții în nordul Republicii Moldova, …
14:00
Valeriu Pașa avertizează: „Moldova riscă să devină o bază militară a Rusiei dacă partidele pro-ruse câștigă alegerile” # Cotidianul
Dacă partidele pro-ruse obțin majoritatea în viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, țara riscă să fie transformată într-o bază militară a Rusiei împotriva Ucrainei și României, avertizează Valeriu Pașa, președintele organizației independente Watchdog Moldova. Într-un interviu pentru Antena3.ro, Pașa a explicat cum propaganda rusă și grupările politice afiliate Moscovei continuă să influențeze scena politică moldovenească. …
13:10
Alexandru Tănase: Integrarea Transnistriei nu este un obstacol pentru integrarea în UE, ci o oportunitate # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că conflictul transnistrean nu este o piedică în calea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Mai mult, el afirmă că statutul actual al regiunii poate deveni o oportunitate strategică, odată ce țara va deveni stat membru UE. În cadrul podcastului „Adevăruri cu Olga Bejan”, Alexandru Tănase a …
12:20
Republica Moldova se apropie de unul dintre cele mai importante momente din istoria sa recentă. Alegerile parlamentare din 28 septembrie nu sunt doar o competiție electorală, ci o decizie istorică privind direcția geopolitică a țării – între integrarea europeană și reîntoarcerea în sfera de influență a Federației Ruse. Este concluzia comună a directorului executiv al …
12:10
Valeriu Pașa: Kremlinul cheltuie 2% din PIB-ul Moldovei pentru manipularea alegerilor parlamentare # Cotidianul
Kremlinul a cheltuit pentru acțiunile de propagandă și interferență în alegerile parlamentare de pe 28 septembrie de la Chișinău sume echivalente cu până la 2% din PIB-ul Republicii Moldova, pentru deturnarea parcursului europeanal țării. Republica Moldova se află în mijlocul unui război informațional continuu și tot mai sofisticat. Inteligența Artificială, influenceri, televiziuni fantomă, preoți și …
10:30
Motivul pentru care autoritățile elene au suspendat extrădarea lui Plahotniuc: fostul oligarh urmează să fie audiat într-un dosar de fals în România # Cotidianul
Vladimir Plahotniuc este cercetat în România pentru fals, iar acesta este motivul pentru care Ministerul elen al Justiției a decis să suspende extrădarea sa în Republica Moldova. O sursă juridică din Grecia a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că fostul lider al Partidului Democrat din Moldova urmează să ofere explicații și unui procuror grec în …
10:10
Noi percheziții în dosarul finanțării ilegale, coruperii alegătorilor și spălarea banilor de către gruparea criminală „Șor” # Cotidianul
Peste 50 de percheziții sunt desfășurate în nordul țării. Acțiunile au loc într-un dosar care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Sunt vizate 32 de persoane, printre care factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice, comunică Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit CNA, investigațiile au în vizor o …
09:50
Percheziții matinale în dosarul de corupere electorală și spălare de bani: INI, PCCOCS și „Fulger” au descins în mai multe locații din țară # Cotidianul
Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, în această dimineață, cu percheziții în mai multe locații. Potriivit Poliției, descinderile au loc pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în …
Ieri
19:30
Prim-ministrul Dorin Recean a venit cu o reacție după ce procuratura Generală a anunțat despre faptul că Ministerul elen al Justiției a suspendat procedura de extrădare a lui Vlad Plahotniuc. ,,Am văzut comunicatul Procuraturii Generale referitor la extrădarea lui Plahotniuc. Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea. Chiar dacă el speră că după …
17:10
Ministerul Justiției din Grecia a decis, în data de 17 septembrie 2025, suspendarea procedurii de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Decizia a fost transmisă Procuraturii Generale de la Chișinău prin canalele oficiale Interpol, fără a fi precizate motivele acestei hotărâri. Potrivit Procuraturii Generale, autoritățile din Republica Moldova au întreprins, încă …
16:40
CEC cere limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, condus de pro-rusa Irina Vlah. Formațiunea riscă să fie exclusă din alegeri pentru suspiciuni de finanțare ilegală # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC) solicită Ministerului Justiției să examineze posibilitatea limitării activității partidului „Inima Moldovei”, condus de pro-rusa Irina Vlah. Decizia a fost aprobată după ce s-a constatat că formațiunea este suspectată de finanțare ilegală, pe 17 septembrie. Partidul „Inima Moldovei” face parte din Blocul Electoral Patriotic și participă la alegerile parlamentare de pe 28 …
16:30
Iulia Navalnaia: „Alexei a fost ucis. A fost otrăvit” – rezultatele testelor din străinătate # Cotidianul
Iulia Navalnaia, văduva liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi, a declarat miercuri că teste de laborator efectuate în străinătate pe probe biologice prelevate de la soțul ei confirmă că acesta a fost otrăvit, notează publicația politico.eu. „În urmă cu un an și jumătate v-am promis că vom face tot posibilul pentru a investiga uciderea lui Alexei. …
15:20
Octavian Iachimovschi și-a dat demisia din funcția de adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție # Cotidianul
Adjunctul interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Octavian Iachimovschi, și-a depus cererea de demisie. Decizia va intra în vigoare la 1 octombrie. Informația a fost confirmată atât de serviciul de presă al PA, cât și de către procuror, pentru mai multe instituții media. „Este alegerea mea de a nu mai face parte din Procuratura …
15:00
TikTok: Peste 100.000 de conturi false eliminate, milioane de interacțiuni blocate și rețele de influență destructurate # Cotidianul
Platforma TikTok a anunțat că a întreprins măsuri semnificative pentru a combate dezinformarea și comportamentele manipulative în Republica Moldova, în perioada preelectorală. Potrivit datelor furnizate de Centrul Electoral, creat în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, între 1 iulie și 9 septembrie 2025, platforma a prevenit peste 2,2 milioane de aprecieri false, peste …
14:00
Avertisment de la Igor Grosu: Propaganda rusă și rețeaua Șor urmează să lanseze materiale de dezinformare prin capturi de ecran # Cotidianul
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a avertizat cetățenii asupra unei posibile campanii de dezinformare orchestrată de propaganda rusă, în colaborare cu rețeaua criminală condusă de Ilan Șor. Potrivit oficialului, în zilele următoare ar putea fi difuzate capturi de ecran falsificate, care pretind a reprezenta conversații reale ale unor oficiali sau persoane publice. Grosu susține …
13:40
Cristian Leon-Țurcanu, la Forumul Economic România – Republica Moldova: „Investiți în Republica Moldova și valorificați oportunitățile de dezvoltare” # Cotidianul
Relațiile economice dintre România și Republica Moldova se află într-un moment de expansiune accelerată, susținută de investiții consistente, reforme economice și un cadru politic favorabil integrării europene. Aceste aspecte au fost subliniate în cadrul Forumului Economic România – Republica Moldova, desfășurat la Chișinău, pe 17 septembrie, eveniment care a reunit oficiali, investitori, antreprenori și experți …
13:40
VIDEO CNA prezintă probe în dosarul finanțării ilegale a partidelor: Membri ai grupării ȘOR primeau salarii de 100.000 de lei și plăteau candidați la primărie cu 5.000 de dolari # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat secvențe audio și alte probe în cazul unor membri ai formațiunilor politice, suspectați de finanțare ilegală. Secvențele arată că unii membri ai grupării „ȘOR” primeau salarii exorbitante pentru activități desfășurate în beneficiul grupării criminale. Un membru al grupării explică că un coleg primește un salariu de 100.000 de lei …
13:20
Maia Sandu a semnat decretul pentru STRATCOM, centrul pentru contracararea dezinformării în R. Moldova # Cotidianul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat, pe 16 septembrie, decretul prin care a fost aprobată structura și efectivul-limită al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (STRATCOM). Potrivit documentului, noua instituție va avea cel mult 29 de angajați și va fi organizată în două direcții principale, o secție administrativă, un serviciu financiar și …
12:40
Călin Georgescu riscă până la 20 de ani de închisoare pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat # Cotidianul
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. În cazul în care va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cuprinsă între 10 și 20 de ani de închisoare. Declarația a fost făcută de fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, în cadrul …
12:30
Colonelul Alexandru Oprea și-a dat demisia, iar Guvernul a numit un nou șef al IGSU pentru 5 ani # Cotidianul
Colonelul Alexandru Oprea și-a dat demisia din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), iar Guvernul Republicii Moldova a aprobat numirea lui Aurel Baciu în această funcție pe un termen de cinci ani. Anunțul a fost făcut de ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul ședinței Guvernului din 17 septembrie 2025. …
12:10
Peste 70 de percheziții în toată țara într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Bălți desfășoară, miercuri, peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unui dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice. Descinderile au loc atât în municipiul Chișinău, cât și în alte localități ale țării și vizează mai multe persoane suspectate că ar fi implicate …
11:50
Republica Moldova își consolidează independența energetică: SUA alocă 130 milioane dolari pentru construcția liniei electrice Strășeni-Gutinaș # Cotidianul
Linia energetică Strășeni – Gutinaș va fi construită integral datorită investiției Guvernului Statelor Unite ale Americii. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul R. Moldova, Dorin Recean, pe 17 septembrie. Amintim că, construcția liniei electrice a fost pusă pe pauză mai bine de șase luni din cauza suspendării finanțării de către USAID. „Datorită parteneriatului pentru investiții …
11:10
Anatol Șalaru despre „Matrioșka”: Partide-fantomă fură voturi de la PAS, iar popii ruși răspândesc zvonuri despre „hoarde gay” # Cotidianul
Kremlinul recurge la metode tot mai agresive pentru a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova. Președinta Maia Sandu a declarat, într-un interviu pentru Financial Times, că Rusia se folosește atât de preoți ortodocși afiliați Patriarhiei Moscovei, cât și de rețele de boți care răspândesc dezinformare pe rețelele sociale. Potrivit șefei statului, Moscova a activat rețeaua …
10:10
Rusia transformă copiii ucraineni în soldați, printr-o rețea de peste 200 de tabere pentru reeducare și „spălarea creierului” # Cotidianul
Rusia gestionează o rețea extinsă de peste 200 de tabere unde copiii ucraineni sunt supuși reeducării, rusificării și pregătirii militare, arată o nouă investigație internațională. Ancheta dezvăluie documente, imagini din satelit și mărturii care confirmă că acești minori sunt duși cu forța în centre unde sunt instruiți să mânuiască arme, să arunce grenade și chiar …
09:50
Avertisment despre miza alegerilor din Republica Moldova de la Anatol Șalaru: „Securitatea României nu mai începe la Prut, ci la Nistru” # Cotidianul
Alegerile din Republica Moldova nu au doar o miză internă, ci reprezintă și un test strategic pentru România și NATO, avertizează fostul ministru al Apărării Anatol Șalaru. „Securitatea României nu mai începe la Prut, securitatea României începe la Nistru!”, a declarat Șalaru, în cadrul interviului acordat jurnalistei Carmen Dumitrescu pentru publicația „Republica”, subliniind că ceea …
09:30
Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, avansat la nivel la gradul de chestor. Decretul semnat de Maia Sandu # Cotidianul
Șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a obținut gradul de chestor. Decizia a fost aprobată prin decretul președintei, Maia Sandu. Decretul, prin care Ruslan Galușca a fost avansat în rang de chestor, a fost semnat de șefa țării la 16 septembrie. „Domnului Ruslan Galușca, șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, …
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Percheziții la posturi TV afiliate grupării Șor. Poliția și procurorii au ridicat 5 milioane de lei, în același dosar l-au reținut pe fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru omorul lui Valeriu Boboc la protestele din 7 aprilie 2009 # Cotidianul
Poliția Republicii Moldova a efectuat percheziții la mai multe posturi TV afiliate grupării „Șor”, responsabile de propagandă pro-rusă și dezinformare. Trustul media este vizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit IGP, descinderile au avut loc în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, PCCOCS și mascații BPDS „Fulger”. De asemenea, în urma …
19:00
Call center pro-Dodon, descoperit într-un hotel din Iași: 13 agenți au fugit peste noapte după ce au fost deconspirați # Cotidianul
Incident inedit petrecut ieri la Hotelul Internațional din Iași: polițiștii au fost sesizați despre activități suspecte desfășurate de un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova cazați în cadrul acestei unități hoteliere, o sursă de la vârful Inspectoratului Județean de Poliție declarând, pentru G4Media.ro, că persoanele respective ar fi fost organizate pentru a suna în …
18:00
Într-un episod al emisiunii Fake Alert de la TVR Moldova, analistul politic Mihai Isac demontează o narațiune periculoasă promovată de presa rusă și de canale pro-Kremlin din regiune, și anume ideea că România ar urmări să anexeze mascat Republica Moldova, excluzând regiunea transnistreană. „Un articol recent din mass-media rusească sugera că proiectul conductei Iași-Chișinău ar …
18:00
Lecții cinice de la Moscova: Rusia o acuză pe Maia Sandu de „rusofobie” și de demolarea democrației în Moldova # Cotidianul
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a lansat un nou atac propagandistic la adresa președintei Maia Sandu, acuzând-o că ar „distruge democrația, libertatea și drepturile omului” în Republica Moldova. Într-un interviu pentru agenția TASS, diplomata de la Moscova a calificat drept „rusofobe” declarațiile șefei statului, care a avertizat recent …
17:40
Nicușor Dan: „Alegerile din Republica Moldova sunt o dispută între Est și Vest. Fiecare vot contează” # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu pentru Antena3 CNN, că nu va interfera în niciun fel în procesul electoral din Republica Moldova, subliniind că decizia aparține exclusiv cetățenilor acestei țări. Totuși, șeful statului român a recunoscut că își dorește ca Republica Moldova să rămână pe un parcurs pro-occidental, în contextul scrutinului parlamentar din …
15:50
Poliția în acțiune. Percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani # Cotidianul
Procurorii anticorupție și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, cu suportul mascaților BPDS „Fulger”, au descins în această dimineață în mai multe locații din sudul Republicii Moldova, în special în raionul Cahul. Operațiunea vizează un dosar penal de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Perchezițiile au avut loc …
15:40
Război informational în sutană. Cum clericii pro-ruși răspândesc propaganda Kremlinului în numele credinței # Cotidianul
Analistul politic Mihai Isac a demontat, în cadrul emisiunii „Fake Alert” de la TVR Moldova, o serie de narative false promovate de clerici apropiați Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, subordonată Patriarhiei Ruse. Potrivit acestuia, acuzațiile privind un „atac raider asupra ortodoxiei” și „capturarea bisericilor” sunt teorii, fără niciun temei legal sau factual, direcționate spre …
15:20
Președinta Maia Sandu este liderul internațional în care românii au cea mai mare încredere, se arată într-un sondaj realizat de Avangarde. În același sondaj, Republica Moldova este socotit statul cel mai bun prieten al României. Potrivit sondajului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este creditată cu 44% încredere, la același nivel cu președintele american Donald Trump. …
14:50
Peste 20 de milioane de lei, ridicați de CNA în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice # Cotidianul
Peste 20 de milioane de lei au fost ridicați în urma mai multor percheziții desfășurate în capitală, în cadrul unui amplu dosar penal ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi fost …
13:00
Protest la Brașov împotriva unui proiect imobiliar inițiat de Exfactor, companie aflată pe „lista neagră” în R. Moldova, acuzată de spălări de bani și legături cu oligarhul Ilan Șor # Cotidianul
Numele omului de afaceri Vladimir Tonu, originar din Republica Moldova, a reapărut în atenția publică după ce localnicii din Brașov au protestat împotriva unui proiect imobiliar promovat de compania sa. Tonu este patronul Exfactor Grup Construct SRL, cea mai mare firmă de construcții din R. Moldova, însă în ultimii ani a ajuns pe „lista neagră” …
12:50
Lituania interzice accesul Irinei Vlah pentru cinci ani, pe fondul legăturilor cu Rusia # Cotidianul
Autoritățile din Lituania au decis, la 16 septembrie, să impună sancțiuni naționale împotriva Irinei Vlah, cetățeană a Republicii Moldova. Fostei bașcane a Găgăuziei i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul lituanian pentru o perioadă de cinci ani, decizia fiind motivată de legăturile sale strânse cu Federația Rusă și de sprijinul activ oferit ingerințelor Moscovei în procesele …
12:30
Radu Marian: Nu vom accepta ca Moldova să fie transformată într-o colonie rusă. Votul diasporei trebuie respectat # Cotidianul
Deputatul PAS, Radu Marian, a reacționat la criticile opoziției pro-Kremlin privind pliantele electorale distribuite de partidul de guvernare. Într-un mesaj video, el a subliniat că avertismentele din materialele PAS reflectă pericolele reale pentru democrația din Republica Moldova, inclusiv o eventuală restrângere a dreptului de vot al diasporei. În declarația sa, Radu Marian a respins acuzațiile …
12:10
SONDAJ | În ce politician are încredere poporul: Maia Sandu, lider detașat la capitolul încredere. Dodon și Ceban, pe podium # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, rămâne politicianul în care cetățenii au cea mai mare încredere. Potrivit unui sondaj realizat de CBS Research la comanda WatchDog.MD, șefa statului are un rating de încredere de 47,5%. Totuși, aproape jumătate dintre respondenți au declarat că nu au încredere în Maia Sandu. Pe locurile doi și trei în clasament, …
12:00
SONDAJ | Doar trei partide ar accede în Parlament, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Blocul patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, precum și Partidul Nostru sunt formațiunile politice care ar accede în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Potrivit sondajului, 26,8% dintre respondenți nu știu cu cine ar vota, iar 6,7% au refuzat să răspundă. Potrivit sondajului, dacă alegerile …
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.