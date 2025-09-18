Alexandru Tănase: Federația Rusă ne-a distrus economia națională. O dată la 2 ani de zile, ei au declanșat războaie comerciale, ne-au scos complet de pe piață / Dodon, criticat în mod special pentru promovarea apropierii de Rusia

12:10

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, rămâne politicianul în care cetățenii au cea mai mare încredere. Potrivit unui sondaj realizat de CBS Research la comanda WatchDog.MD, șefa statului are un rating de încredere de 47,5%. Totuși, aproape jumătate dintre respondenți au declarat că nu au încredere în Maia Sandu. Pe locurile doi și trei în clasament, …