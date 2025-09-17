Maia Sandu a semnat decretul pentru STRATCOM, centrul pentru contracararea dezinformării în R. Moldova

13:10

Industria sexului din Sankt Petersburg s-a schimbat dramatic de la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022. Femeile care lucrează în acest domeniu spun că, până nu demult, soldații întorși de pe front reprezentau aproximativ jumătate dintre clienții bordelurilor ilegale. Lucrătoarele sexuale se numără printre cele mai vulnerabile grupuri din societatea rusă, iar violența din partea …