Maia Sandu a semnat decretul pentru STRATCOM, centrul pentru contracararea dezinformării în R. Moldova
Cotidianul, 17 septembrie 2025 13:20
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat, pe 16 septembrie, decretul prin care a fost aprobată structura și efectivul-limită al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (STRATCOM). Potrivit documentului, noua instituție va avea cel mult 29 de angajați și va fi organizată în două direcții principale, o secție administrativă, un serviciu financiar și …
Acum 15 minute
13:20
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat, pe 16 septembrie, decretul prin care a fost aprobată structura și efectivul-limită al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (STRATCOM). Potrivit documentului, noua instituție va avea cel mult 29 de angajați și va fi organizată în două direcții principale, o secție administrativă, un serviciu financiar și …
Acum o oră
12:40
Călin Georgescu riscă până la 20 de ani de închisoare pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat # Cotidianul
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. În cazul în care va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cuprinsă între 10 și 20 de ani de închisoare. Declarația a fost făcută de fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, în cadrul …
Acum 2 ore
12:30
Colonelul Alexandru Oprea și-a dat demisia, iar Guvernul a numit un nou șef al IGSU pentru 5 ani # Cotidianul
Colonelul Alexandru Oprea și-a dat demisia din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), iar Guvernul Republicii Moldova a aprobat numirea lui Aurel Baciu în această funcție pe un termen de cinci ani. Anunțul a fost făcut de ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul ședinței Guvernului din 17 septembrie 2025. …
12:10
Peste 70 de percheziții în toată țara într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Bălți desfășoară, miercuri, peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unui dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice. Descinderile au loc atât în municipiul Chișinău, cât și în alte localități ale țării și vizează mai multe persoane suspectate că ar fi implicate …
11:50
Republica Moldova își consolidează independența energetică: SUA alocă 130 milioane dolari pentru construcția liniei electrice Strășeni-Gutinaș # Cotidianul
Linia energetică Strășeni – Gutinaș va fi construită integral datorită investiției Guvernului Statelor Unite ale Americii. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul R. Moldova, Dorin Recean, pe 17 septembrie. Amintim că, construcția liniei electrice a fost pusă pe pauză mai bine de șase luni din cauza suspendării finanțării de către USAID. „Datorită parteneriatului pentru investiții …
Acum 4 ore
11:10
Anatol Șalaru despre „Matrioșka”: Partide-fantomă fură voturi de la PAS, iar popii ruși răspândesc zvonuri despre „hoarde gay” # Cotidianul
Kremlinul recurge la metode tot mai agresive pentru a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova. Președinta Maia Sandu a declarat, într-un interviu pentru Financial Times, că Rusia se folosește atât de preoți ortodocși afiliați Patriarhiei Moscovei, cât și de rețele de boți care răspândesc dezinformare pe rețelele sociale. Potrivit șefei statului, Moscova a activat rețeaua …
10:10
Rusia transformă copiii ucraineni în soldați, printr-o rețea de peste 200 de tabere pentru reeducare și „spălarea creierului” # Cotidianul
Rusia gestionează o rețea extinsă de peste 200 de tabere unde copiii ucraineni sunt supuși reeducării, rusificării și pregătirii militare, arată o nouă investigație internațională. Ancheta dezvăluie documente, imagini din satelit și mărturii care confirmă că acești minori sunt duși cu forța în centre unde sunt instruiți să mânuiască arme, să arunce grenade și chiar …
09:50
Avertisment despre miza alegerilor din Republica Moldova de la Anatol Șalaru: „Securitatea României nu mai începe la Prut, ci la Nistru” # Cotidianul
Alegerile din Republica Moldova nu au doar o miză internă, ci reprezintă și un test strategic pentru România și NATO, avertizează fostul ministru al Apărării Anatol Șalaru. „Securitatea României nu mai începe la Prut, securitatea României începe la Nistru!”, a declarat Șalaru, în cadrul interviului acordat jurnalistei Carmen Dumitrescu pentru publicația „Republica”, subliniind că ceea …
Acum 6 ore
09:30
Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, avansat la nivel la gradul de chestor. Decretul semnat de Maia Sandu # Cotidianul
Șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a obținut gradul de chestor. Decizia a fost aprobată prin decretul președintei, Maia Sandu. Decretul, prin care Ruslan Galușca a fost avansat în rang de chestor, a fost semnat de șefa țării la 16 septembrie. „Domnului Ruslan Galușca, șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, …
Acum 24 ore
20:10
Percheziții la posturi TV afiliate grupării Șor. Poliția și procurorii au ridicat 5 milioane de lei, în același dosar l-au reținut pe fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru omorul lui Valeriu Boboc la protestele din 7 aprilie 2009 # Cotidianul
Poliția Republicii Moldova a efectuat percheziții la mai multe posturi TV afiliate grupării „Șor”, responsabile de propagandă pro-rusă și dezinformare. Trustul media este vizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit IGP, descinderile au avut loc în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, PCCOCS și mascații BPDS „Fulger”. De asemenea, în urma …
19:00
Call center pro-Dodon, descoperit într-un hotel din Iași: 13 agenți au fugit peste noapte după ce au fost deconspirați # Cotidianul
Incident inedit petrecut ieri la Hotelul Internațional din Iași: polițiștii au fost sesizați despre activități suspecte desfășurate de un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova cazați în cadrul acestei unități hoteliere, o sursă de la vârful Inspectoratului Județean de Poliție declarând, pentru G4Media.ro, că persoanele respective ar fi fost organizate pentru a suna în …
18:00
Într-un episod al emisiunii Fake Alert de la TVR Moldova, analistul politic Mihai Isac demontează o narațiune periculoasă promovată de presa rusă și de canale pro-Kremlin din regiune, și anume ideea că România ar urmări să anexeze mascat Republica Moldova, excluzând regiunea transnistreană. „Un articol recent din mass-media rusească sugera că proiectul conductei Iași-Chișinău ar …
18:00
Lecții cinice de la Moscova: Rusia o acuză pe Maia Sandu de „rusofobie” și de demolarea democrației în Moldova # Cotidianul
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a lansat un nou atac propagandistic la adresa președintei Maia Sandu, acuzând-o că ar „distruge democrația, libertatea și drepturile omului” în Republica Moldova. Într-un interviu pentru agenția TASS, diplomata de la Moscova a calificat drept „rusofobe” declarațiile șefei statului, care a avertizat recent …
17:40
Nicușor Dan: „Alegerile din Republica Moldova sunt o dispută între Est și Vest. Fiecare vot contează” # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu pentru Antena3 CNN, că nu va interfera în niciun fel în procesul electoral din Republica Moldova, subliniind că decizia aparține exclusiv cetățenilor acestei țări. Totuși, șeful statului român a recunoscut că își dorește ca Republica Moldova să rămână pe un parcurs pro-occidental, în contextul scrutinului parlamentar din …
15:50
Poliția în acțiune. Percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani # Cotidianul
Procurorii anticorupție și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, cu suportul mascaților BPDS „Fulger”, au descins în această dimineață în mai multe locații din sudul Republicii Moldova, în special în raionul Cahul. Operațiunea vizează un dosar penal de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Perchezițiile au avut loc …
15:40
Război informational în sutană. Cum clericii pro-ruși răspândesc propaganda Kremlinului în numele credinței # Cotidianul
Analistul politic Mihai Isac a demontat, în cadrul emisiunii „Fake Alert” de la TVR Moldova, o serie de narative false promovate de clerici apropiați Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, subordonată Patriarhiei Ruse. Potrivit acestuia, acuzațiile privind un „atac raider asupra ortodoxiei” și „capturarea bisericilor” sunt teorii, fără niciun temei legal sau factual, direcționate spre …
15:20
Președinta Maia Sandu este liderul internațional în care românii au cea mai mare încredere, se arată într-un sondaj realizat de Avangarde. În același sondaj, Republica Moldova este socotit statul cel mai bun prieten al României. Potrivit sondajului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este creditată cu 44% încredere, la același nivel cu președintele american Donald Trump. …
14:50
Peste 20 de milioane de lei, ridicați de CNA în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice # Cotidianul
Peste 20 de milioane de lei au fost ridicați în urma mai multor percheziții desfășurate în capitală, în cadrul unui amplu dosar penal ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi fost …
Ieri
13:00
Protest la Brașov împotriva unui proiect imobiliar inițiat de Exfactor, companie aflată pe „lista neagră” în R. Moldova, acuzată de spălări de bani și legături cu oligarhul Ilan Șor # Cotidianul
Numele omului de afaceri Vladimir Tonu, originar din Republica Moldova, a reapărut în atenția publică după ce localnicii din Brașov au protestat împotriva unui proiect imobiliar promovat de compania sa. Tonu este patronul Exfactor Grup Construct SRL, cea mai mare firmă de construcții din R. Moldova, însă în ultimii ani a ajuns pe „lista neagră” …
12:50
Lituania interzice accesul Irinei Vlah pentru cinci ani, pe fondul legăturilor cu Rusia # Cotidianul
Autoritățile din Lituania au decis, la 16 septembrie, să impună sancțiuni naționale împotriva Irinei Vlah, cetățeană a Republicii Moldova. Fostei bașcane a Găgăuziei i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul lituanian pentru o perioadă de cinci ani, decizia fiind motivată de legăturile sale strânse cu Federația Rusă și de sprijinul activ oferit ingerințelor Moscovei în procesele …
12:30
Radu Marian: Nu vom accepta ca Moldova să fie transformată într-o colonie rusă. Votul diasporei trebuie respectat # Cotidianul
Deputatul PAS, Radu Marian, a reacționat la criticile opoziției pro-Kremlin privind pliantele electorale distribuite de partidul de guvernare. Într-un mesaj video, el a subliniat că avertismentele din materialele PAS reflectă pericolele reale pentru democrația din Republica Moldova, inclusiv o eventuală restrângere a dreptului de vot al diasporei. În declarația sa, Radu Marian a respins acuzațiile …
12:10
SONDAJ | În ce politician are încredere poporul: Maia Sandu, lider detașat la capitolul încredere. Dodon și Ceban, pe podium # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, rămâne politicianul în care cetățenii au cea mai mare încredere. Potrivit unui sondaj realizat de CBS Research la comanda WatchDog.MD, șefa statului are un rating de încredere de 47,5%. Totuși, aproape jumătate dintre respondenți au declarat că nu au încredere în Maia Sandu. Pe locurile doi și trei în clasament, …
12:00
SONDAJ | Doar trei partide ar accede în Parlament, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Blocul patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, precum și Partidul Nostru sunt formațiunile politice care ar accede în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Potrivit sondajului, 26,8% dintre respondenți nu știu cu cine ar vota, iar 6,7% au refuzat să răspundă. Potrivit sondajului, dacă alegerile …
12:00
Falsul Moscovei – „Maia Sandu va băga țara în război”. Șalaru, despre neutralitate, NATO și forța Modovei în faza propagandei # Cotidianul
Republica Moldova este una dintre țintele principale ale propagandei rusești, însă efectele acesteia sunt tot mai limitate, afirmă fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, într-un interviu acordat jurnalistei Carmen Dumitrescu pentru publicația „Republica”. Potrivit lui, Moscova folosește aceleași tactici ca în România: canale de Telegram, conturi de Tik Tok preluate și narative axate pe frica …
10:40
R. Moldova, în fața unui scrutin decisiv. Anatol Șalaru: „Alegerile sunt existențiale. Rusia copiază la Chișinău metode testate în România” # Cotidianul
Republica Moldova se pregătește pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, un scrutin pe care analiștii îl consideră decisiv pentru viitorul european al țării sau pentru riscul revenirii în sfera de influență a Moscovei. Într-un interviu acordat jurnalistei Carmen Dumitrescu pentru publicația „Republica”, fostul ministru al Apărării Anatol Șalaru avertizează că Federația Rusă aplică la Chișinău …
10:40
Potrivit Ziarului de gardă, Ion Perju a fost descoperit ascuns în podul casei sale din Chișinău, în timpul unor percheziții efectuate de oamenii legii la persoane din anturajul rețelei „Șor”. Perju ar fi avut un rol în cadrul grupării, acesta ar fi coordonat procesul de transformare a criptomonedelor în numerar, activitate esențială pentru finanțarea operațiunilor …
10:30
Un nou dosar penal împotriva „Inimei Moldovei”. Pro-rusa Irina Vlah se plânge de presiuni # Cotidianul
Irina Vlah, lidera Partidului Inima Moldovei, susține că statul ar fi declanșat o conspirație cosmică împotriva partidului său. Într-un filmuleț postat pe rețelele sociale, Vlah anunță că a fost chemată la audieri de poliție, sugerând că ar fi ținta unei campanii de „represiune politică”, inițiată, desigur, de „mafia galbenă”, referindu-se PAS. Vlah motivează prin faptul …
15 septembrie 2025
21:40
(Ep. 10) Votează informat! Populismul pro-rus și miturile false despre securitatea Moldovei # Cotidianul
În spațiul public al Republicii Moldova, ideea interesului național este folosită tot mai des de politicieni care, paradoxal, în trecut au acționat împotriva acestui interes. Sub masca grijii față de cetățeni, sunt promovate populismul ieftin, frica și miturile create la Moscova. Rezultatul este unul singur: slăbirea statului și creșterea vulnerabilității acestuia în fața influenței externe. …
18:40
VIDEO Atelier modern pentru panouri fotovoltaice inaugurat la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică. Maia Sandu: „Formăm aici, acasă, specialiștii care vor dezvolta Moldova” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vizitat astăzi Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, unde a fost inaugurat un atelier modernizat, dotat cu echipamente performante pentru instruirea tinerilor specialiști. Investiția, în valoare de peste 24 de milioane de lei, a fost finanțată de Uniunea Europeană, cu sprijinul Ministerului Educației. Șefa statului a …
18:10
Diaspora, singura salvare pentru R. Moldova. Traian Băsescu: O victorie a socialiștilor nu va face decât să reorienteze politica externă a țării către slugărnicia față de Putin # Cotidianul
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, lansează un apel urgent către moldovenii din diaspora, îndemnându-i să participe la alegerile din 28 septembrie pentru a susține parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit acestuia, absenteismul în rândul cetățenilor aflați în străinătate ar putea duce la o victorie a partidelor pro-ruse și la o reorientare geopolitică periculoasă, notează …
16:50
Ipocrizie marca Alternativa. Ștefan Bejan: Ivan Ceban e homofob la Chișinău, dar prieten cu activiști LGBT în Italia # Cotidianul
Expertul Watchdog, Ștefan Bejan, a criticat, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, atitudinile contradictorii ale primarului Ivan Ceban, în raport cu comunitatea LGBT, acuzându-l de ipocrizie și dublu standard. Potrivit lui Bejan, Ceban duce o campanie politică populistă și discriminatorie acasă, dar își adaptează radical atitudinea în exterior, atunci când urmărește beneficii de …
16:50
Exporturile Republicii Moldova au înregistrat o creștere considerabilă în luna iulie 2025, însă per ansamblu, balanța comercială rămâne dezechilibrată, cu un deficit în creștere și un grad redus de acoperire a importurilor. În luna iulie 2025, exporturile de mărfuri ale Republicii Moldova au atins valoarea de 347 milioane de dolari, înregistrând o creștere de 30,3% …
15:30
EXCLUSIV: Urzeala argaților și jocul nepatrioților. Cum și de ce i-a adus Rusia pe Dodon, Voronin, Vlah și Tarlev în același balon de săpun. O istorie a trădărilor și a iluziilor # Cotidianul
În actuala campanie electorală, Rusia și-a subordonat în R.Moldova mai multe formațiuni de stânga, populiste, cu scopul de a acoperi cât mai multe segmente de electorat: nostalgici ai URSS, minorități rusofone sau pur și simplu nehotărâți. Având în vedere experiența scrutinelor anterioare, în contextul alegerilor din acest an, Moscova și-a construit o altă strategie pentru …
13:40
În lumea asta mare, unii oameni intră în istorie prin faptele lor – bune sau rele – iar alții intră pe ușa din dos, direct în folclorul bancurilor politice. Moldova a avut parte de politicieni din ambele categorii: Dumitru Moțpan ne îndemna să ne întoarcem 360° cu fața la popor. Eugenia Ostapciuc ne sfătuia să …
13:40
Andrei Spînu, despre așa-zisa datorie a R. Moldovei către Gazprom: Este maxim de 8,6 mln USD. Dodon și blocul lui vor ca moldovenii să le plătească 756 mln USD # Cotidianul
Ex-vicepremierul Andrei Spînu acuză liderii Blocului „Patriotic” că promovează plata unei datorii nejustificate către Gazprom, ignorând rezultatele auditului internațional efectuat asupra datoriei malului drept al Nistrului. Într-o postare pe rețelele sociale, Andrei Spînu, a criticat poziția exprimată public de Igor Dodon, Irina Vlah, Vladimir Voronin și Vasile Tarlev. „Dodon, Vlah, Voronin și Tarlev și tot …
13:40
Ion Sturza: Tabloul poate deveni albastru, european, dacă diaspora se mobilizează și cei indeciși iau decizia corectă # Cotidianul
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, comentează, într-o postare pe Facebook, dinamica electorală înainte de scrutinul din 28 septembrie. Analizând mai multe sondaje de opinie, acesta avertizează asupra ascensiunii rapide a unor candidați poopuliști, care atrag alegătorii tineri din zona pro-europeană, dar și despre tendința descendentă a altora, care pierd din popularitate. „Am vrut …
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Slusari: „Gazprom a încercat să transforme datoriile Moldovagaz în datorie de stat. Dodon a acceptat documentul periculos, dar Chicu nu a îndrăznit să-l semneze” # Cotidianul
Fostul deputat Alexandru Slusari acuză Federația Rusă și Gazprom că au încercat să transfere pe umerii cetățenilor Republicii Moldova datoriile istorice pentru gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, el a publicat documente care, potrivit afirmațiilor sale, demonstrează intenția Moscovei de a transforma obligațiile financiare ale Moldovagaz în datorie de stat. În contextul campaniei electorale, forțele …
12:20
VIDEO | 10 persoane au fost reținute de CNA și procurori în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție informează despre desfășurarea unui amplu set de acțiuni procesuale în cadrul unei cauze penale complexe, vizând presupuse activități ilegale legate de finanțarea partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii mun. Bălți, efectuează 28 de percheziții la domiciliile, sediile …
12:00
Dronele rusești care vor pătrunde în spațiul aerian al României vor fi doborâte. Ionuț Moșteanu: „Ne vom proteja țara și siguranța fiecărui cetățean” # Cotidianul
România nu va ezita să doboare dronele rusești care încalcă spațiul aerian național, în contextul unei mobilizări NATO fără precedent pe flancul estic. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Apărării Naționale a României, Ionuț Moșteanu, în cadrul emisiunii „Insider Politic”, de la Prima TV. Oficialul a declarat că autoritățile române sunt în …
11:30
Maia Sandu avertizează: Rusia vizează diaspora și folosește preoți și boți pentru a sabota democrația din Moldova # Cotidianul
Maia Sandu, care s-a bazat pe diaspora pentru a câștiga al doilea mandat anul trecut, a declarat pentru Financial Times că Moscova și-a intensificat campania de dezinformare online, transmite mediafax.ro. „Rușii vizează diaspora” „Rușii vizează diaspora”, a spus ea, acuzând Moscova că folosește preoți ai Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a răspândi propagandă și că utilizează rețeaua …
11:00
Costurile vizitei Maiei Sandu la Vatican, însoțită de membrii familiei, au fost acoperite din bugetul propriu, precizează Președinția după apariția unor speculații # Cotidianul
Costurile vizitei la Vatican a președintei Maia Sandu și a familiei sale au fost acoperite integral din bugetul propriu, a anunțat purtătorul de cuvânt al instituției prezidențiale, Igor Zaharov. Precizarea vine după ce pe unele canale de Telegram au apărut speculații potrivit cărora cheltuielile mamei și surorii șefei statului, care au însoțit-o în această vizită, …
10:40
Ambasadorul Rusiei la București, convocat de două ori în trei zile, după intrarea unei drone rusești în spațiul aerian al României # Cotidianul
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat, sâmbătă și din nou duminică, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României în seara de 13 septembrie 2025. Este a treia convocare oficială în mai puțin de două săptămâni, pe fondul escaladării tensiunilor regionale …
14 septembrie 2025
19:30
CEC respinge contestațiile unor concurenți electorali privind implicarea ministrului Alexei Buzu în campania PAS # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu va fi sancționat în cazul contestațiilor privind participarea ministrului Muncii, Alexei Buzu, la acțiuni de campanie, fără a fi suspendare din funcție. Comisia Electorală Centrală a fost sesizată în acest sens de două formațiuni politice — Partidul Politic „Partidul Nostru” și Partidul Național Moldovenesc — precum și de candidatul …
18:30
Putin nu renunță la confruntarea cu Occidentul: „Președintele războiului” își leagă supraviețuirea politică de conflictul cu NATO # Cotidianul
Președintele rus Vladimir Putin și-a legat supraviețuirea politică de o confruntare continuă cu America și aliații săi. Atacul cu cel puțin 19 drone lansat săptămâna trecută asupra Poloniei a transmis un mesaj clar: liderul de la Kremlin nu intenționează să pună capăt războiului împotriva Occidentului prea curând, a scris POLITICO. Incursiunea rusă în spațiul aerian …
17:40
Ministerul Apărării al României explică de ce piloții de pe F-16 au decis să nu doboare drona rusească care a intrat în spațiul aerian românesc: „Nu a fost cazul să tragem” # Cotidianul
Piloții celor două avioane de luptă F-16 ridicate sâmbătă de la sol aveau aprobare să doboare drona rusească intrată în spațiul aerian românesc, însă nu au tras asupra ei, așa cum a făcut armata poloneză zilele trecute. „Au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”, precizează duminică Ministerul Apărării Naționale, care dezvăluie …
13:50
Adevăratul profil al unui personaj venal. Cine se teme de Irina Vlah? O scurtă istorie a trădării # Cotidianul
Jurnaliștii EuReporter dezvăluie, în articolul ”Who‘s afraid of Irina Vlah? A short history of betrayal” (detalii AICI), adevăratul profil al pro-rusei Irinei Vlah, personaj venal și carierist care are o incontestabilă vocație a trădării. Nu demult, în funcție de ce i se oferea, Vlah și-a trădat ambii aliați din prezent, care au ajutat-o enorm de-a …
13:50
Cartela PrePay va putea fi procurată doar cu act de identitate, anunță ministra de Interne # Cotidianul
Autoritățile vor introduce reguli stricte pentru vânzarea cartelelor preplătite de telefonie mobilă, care vor putea fi cumpărate doar în baza unui act de identitate. Măsura are ca scop prevenirea fraudelor și identificarea persoanelor care comit infracțiuni online. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat, în cadrul interviului „Hai să ne înțelegem” de la Agora.md, că …
13:10
Prostituatele din Sankt Petersburg, victime ale violenței veteranilor ruși din războiul din Ucraina # Cotidianul
Industria sexului din Sankt Petersburg s-a schimbat dramatic de la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022. Femeile care lucrează în acest domeniu spun că, până nu demult, soldații întorși de pe front reprezentau aproximativ jumătate dintre clienții bordelurilor ilegale. Lucrătoarele sexuale se numără printre cele mai vulnerabile grupuri din societatea rusă, iar violența din partea …
12:00
Șor recunoaște: „Ne vom ocupa de diasporă”. Valeriu Pașa: „Vor încerca provocări și manipulări în ziua alegerilor” # Cotidianul
Fugarul Ilan Șor a declarat deschis, într-o apariție video, că gruparea sa se va concentra pe mobilizarea și observarea alegerilor din diaspora, în pofida faptului că nu participă oficial în scrutin. Declarațiile lui au trezit îngrijorări în rândul experților și societății civile, care atenționează asupra riscului unor posibile provocări organizate și campanii de dezinformare menite …
11:20
Traian Băsescu mesaj dur înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” # Cotidianul
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a transmis un mesaj dur de avertizare înainte de alegerile parlamentare care vor avea loc în Republica Moldova, pe 28 septembrie. Acesta a scris într-o postare pe Facebook că viitorul țării și siguranța României depind de mobilizarea diasporei la vot. „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot …
