Deconectări de lumină, mâine, în Chișinău și în alte localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor
UNIMEDIA, 18 septembrie 2025 21:50
Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că, pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, vineri, 19 septembrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum o oră
21:50
Deconectări de lumină, mâine, în Chișinău și în alte localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor # UNIMEDIA
Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că, pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, vineri, 19 septembrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.
Acum 2 ore
21:20
Un cititor pe buze a descifrat discuția dintre Kate Middleton și Melania Trump. Confesiune neașteptată din partea Primei Doamne: „Îmi vine să nu mă mai întorc” # UNIMEDIA
Donald Trump și soția sa, Melania, au fost întâmpinați cu fast de familia regală britanică la Castelul Windsor. În timpul vizitei oficiale, Prima Doamnă a SUA a fost surprinsă în timp ce părea să aibă o discuție foarte agreabilă cu Kate Middleton. Cea dintâi a făcut o confesiune neașteptată, dialogul lor fiind analizat de un cititor pe buze, scrie viva.ro.
21:00
(video) Sectorul Rîșcani, în beznă: Casele au rămas fără lumină, iar semafoarele nu mai funcționează # UNIMEDIA
Haos în sectorul Rîșcani. Locuitorii blocurilor din sector au rămas fără curent electric.
20:40
Un nou vortex polar a început să se formeze: Semnele care ne arată că ne așteaptă o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente # UNIMEDIA
Un nou vortex polar, sistemul uriaș de vânturi reci care se formează în stratosfera de deasupra Polului Nord, începe să se contureze și ar putea influența semnificativ iarna 2025/2026 în Europa, inclusiv în România, potrivit severe-weather.eu, scrie presa română.
20:30
Nouă posturi TV, sancționate cu avertizări și amenzi totale de 16.000 de lei, în campania electorală: Ce nereguli au fost depistate # UNIMEDIA
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au pus azi câte o avertizare publică pentru 9 posturi TV și amenzi totale de 16 000 lei, pentru încălcarea legislației electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale. Sancțiunile au fost date pentru încălcarea normelor din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, prevederilor art. 90 din Codul electoral, precum și art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), în conformitate cu art. 84 din Cod.
Acum 4 ore
20:10
Nouă posturi TV, sancționate cu avertizări și amendi totale de 16.000 de lei, în campania electorală: Ce nereguli au fost depistate # UNIMEDIA
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au pus azi câte o avertizare publică pentru 9 posturi TV și amenzi totale de 16 000 lei, pentru încălcarea legislației electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale. Sancțiunile au fost date pentru încălcarea normelor din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, prevederilor art. 90 din Codul electoral, precum și art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), în conformitate cu art. 84 din Cod.
19:50
SUA vor să-și recupereze baza aeriană din Afganistan. Trump: E la o oră distanţă de locul unde China produce arme nucleare # UNIMEDIA
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat, joi, în conferinţa de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, că guvernul american încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan, relatează BBC, citat de digi24.ro.
19:50
(video) Renato Usatîi: Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară # UNIMEDIA
„Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova și un control dur în domeniu”. Despre aceasta a vorbit liderul partidului Renato Usatîi, răspunzând la întrebarea adresată de un localnic în cadrul întâlnirii cu cetățenii din raionul Basarabeasca.
19:20
La un pas de tragedie: O femeie de 39 de ani a căzut de la etajul 5 al unui bloc din capitală # UNIMEDIA
Incident tragic în capitală. O femeie de 39 de ani a fost transportată la spital după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc de locuit.
18:50
(video) „Aveți probe că dacă nu câștigă PAS alegerile, Rusia va deschide front în RM?” Recean: Maria, faceți curățenie în contabilitate... # UNIMEDIA
Și premierul Dorin Recean s-a eschivat să răspundă întrebării unei jurnaliste de la Canal 5, care l-a rugat să prezinte probe pentru afirmația potrivit căreia, în cazul în care PAS va pierde alegerile, Rusia ar putea deschide un front în Republica Moldova.
18:30
Trump, despre războiul din Ucraina: Credeam că va fi unul dintre cele mai ușoare de rezolvat. Putin m-a dezamăgit foarte tare # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, joi, în cadrul conferinței de presă de la reședința premierului britanic Keir Starmer, că Vladimir Putin l-a „dezamăgit foarte tare” în eforturile sale de a media încetarea conflictului din Ucraina, scrie digi24.ro.
Acum 6 ore
18:10
Este doar o chestiune de timp până când Jose Mourinho (62 de ani) va semna un contract cu Benfica. Portughezul a aterizat la Lisabona pentru a finaliza negocierile cu oficialii clubului și pentru a pune la punct toate detaliile înțelegerii, scrie digisport.ro.
17:50
(video) „Aici e pentru altă clasă”. Gemenele Lori și Beti nu au putut intra într-un club din capitală. Aura: „Am vrut să merg să mă clarific” # UNIMEDIA
Gemenele Lori și Beti au povestit că nu au fost lăsate să intre într-un club din capitală, unde plănuiau să meargă împreună cu câteva prietene. Una dintre fete era îmbrăcată în șorți și ghete, iar acest lucru pare să fi fost motivul refuzului. Deși tânăra s-a dus să se schimbe, agenții de pază le-au spus că „nu au clasă”. În urma acestui incident, mama gemenelor, interpreta Aura, a declarat că a fost atât de indignată, încât a vrut să meargă personal la fața locului pentru a cere explicații. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TV8.
17:30
(foto/video) „Frigărui, muzică și voie bună în aer liber”: Oleg Spînu și-a sărbătorit majoratul într-un mod neconvențional # UNIMEDIA
Oleg Spînu a sărbătorit, pe 17 septembrie, un moment important în viața sa: majoratul. La 18 ani, interpretul și-a petrecut ziua de naștere într-un mod relaxat și plin de voie bună, în natură, alături de prietenii apropiați, scrie SHOK.md.
17:30
(foto) „La mulți ani, prințesa!” Sărbătoare mare în familia Cârnaț: Tamia a împlinit 7 ani # UNIMEDIA
Fiica soților Marina și Teodor Cârnaț, Tamia, a împlinit astăzi 7 ani. Cu această ocazie specială, părinții i-au transmis mesaje pline de dragoste și emoție.
17:30
Italia devine prima țară din UE care aprobă o lege privind AI. Ce cuprinde noua legislație # UNIMEDIA
Italia a devenit prima țară din UE care aprobă o lege cuprinzătoare privind reglementarea inteligenței artificiale, inclusiv introducerea unor pedepse cu închisoarea pentru cei care folosesc tehnologia în scopuri dăunătoare, precum generarea de deepfake-uri, și limitarea accesului copiilor, scrie adevărul.ro.
16:50
(foto/video) Soprana Valentina Nafornița, externată din maternitate. Primele imagini cu bebelușii # UNIMEDIA
Soprana Valentina Nafornița, care a devenit recent mămică pentru a doua oară, a fost externată din maternitate. Artista a publicat primele imagini cu gemenii Rafael și Carol.
16:40
Atenție, călători! Trafic intens la postul vamal Palanca-Maiaki-Udobnoe pe ambele direcții de intrare și ieșire din țară # UNIMEDIA
La această oră, în PTF Palanca se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerate sunt ambele direcții.
16:30
Victoria Furtună ar putea rămâne fără cetățenia română. Politiciana: „O disperare totală din rândul PAS” # UNIMEDIA
Autoritatea pentru Cetățenie analizează retragerea cetățeniei românești Victoriei Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, potrivit surselor Euronews. Într-o reacție pentru UNIMEDIA, politiciana a declarat că „este o disperare totală în rândul PAS.”
Acum 8 ore
16:20
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Olesea Stamate, atrage atenția asupra unei probleme ignorate în societate: creșterea consumului de droguri în rândul tinerilor. Ea califică fenomenul drept „o bombă cu ceas” și promite să îl ridice la nivelul unei teme de prioritate națională.
16:20
Germania, în pragul colapsului. Cancelarul recunoaște că țara a „trăit peste posibilități” # UNIMEDIA
Cancelarul Friedrich Merz a recunoscut public că Germania „a trăit ani de zile peste posibilitățile sale”, iar experții avertizează acum că, fără reforme economice radicale, țara riscă să intre într-o criză de proporții, scrie adevărul.ro.
16:20
„Virați 20 de grade la dreapta, imediat.” Avionul lui Trump risca să se ciocnească cu o altă aeronavă în zborul spre Marea Britanie # UNIMEDIA
Un zbor al companiei Spirit Airlines a primit avertismente repetate din partea controlorilor de trafic aerian să „fie atent” și să „se îndepărteze” după ce s-a apropiat prea mult de avionul președintelui Donald Trump, care se îndrepta spre Regatul Unit pentru o vizită de stat, scrie digi24.ro.
16:10
(fot/video) „Frigărui, muzică și voie bună în aer liber”: Oleg Spînu și-a sărbătorit majoratul într-un mod neconvențional # UNIMEDIA
Oleg Spînu a sărbătorit, pe 17 septembrie, un moment important în viața sa: majoratul. La 18 ani, interpretul și-a petrecut ziua de naștere într-un mod relaxat și plin de voie bună, în natură, alături de prietenii apropiați, scrie SHOK.md.
15:50
Benzina se ieftinește ușor, mâine, iar prețul motorinei rămâne neschimbat: Cât vor costa carburanții # UNIMEDIA
Prețul la motorină rămâne neschimbat mâine, 19 septembrie, iar benzina se ieftinește cu 1 bănuț per litru, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
15:40
„Angajați secretizați și denumiri de secții care stârnesc zâmbete”. Olesea Stamate a primit de la Ana Revenco un răspuns despre activitatea „Patriot”: Cu ce se ocupă, rămâne mister # UNIMEDIA
Deputata Olesea Stamate a publicat un răspuns primit de la Ana Revenco despre activitatea Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, însă critică lipsa transparenței, în special refuzul de a prezenta lista nominală a angajaților, invocând protecția datelor personale. Potrivit parlamentarei, după doi ani de funcționare, instituția s-a concentrat pe organizare internă, în timp ce cheltuirea bugetului și rezultatele concrete rămân neclare.
15:30
(video) Undă verde de la CSP: Raportul de evaluare în privința lui Sergiu Russu, adjunctul Procurorului General, a fost acceptat # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis, în ședința din 18 septembrie, să accepte Raportul de evaluae în privința adjunctului Procurorului General. Astfel, Sergiu Russu, a promovat evaluarea efectuată de Comisia de profil.
15:10
(video) Ședința CSP: Absolvenți ai INJ, candidați pentru funcții de procurori, au fost audiați. Ce punctaj au acumulat # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit în ședință astăzi, 18 septembrie. Pe ordinea de zi au figurat 2 subiecte, printre care și proba de interviu pentru candidații la funcția de procurori.
15:00
(video) „Dle Grosu, moldovenii noștri sunt „bîdle”?” Liderul PAS: Am înțeles că la dvs au fost oaspeți, iarăși au găsit iarbă... # UNIMEDIA
Liderul PAS, Igor Grosu, a fost întrebat de o jurnalistă de la Canal 5 „dacă moldovenii noștri ar fi „bîdle””. În loc să răspundă, președintele Parlamentului a evitat întrebarea și a venit cu acuzații la adresa jurnalistei. „Vă rog, criminalii...”, a declarat Grosu.
14:50
Igor Munteanu depune jurământ public pe Biblie și propune o Lege a Jurământului pentru toți demnitarii # UNIMEDIA
Ca răspuns la o campanie de dezinformare, președintele CUB, Igor Munteanu, a depus astăzi un jurământ public pe Sfânta Biblie, respingând ferm acuzațiile false privind legăturile sale cu interese ostile Republicii Moldova.
14:40
(audio) „Dacă amenda mea nu va fi anulată, „хана всем”!” Discuții din dosarul de spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor, de la Nord: „Doamne, în ce m-am băgat?!” # UNIMEDIA
Reprezentanții CNA au publicat discuți din dosarul complex de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a formațiunilor politice, după peste 50 de percheziții din nordul țării. „— Cum o să-i scoatem (n.r. banii)? — Păi, cum… îmi pui întrebări la telefon… — Ah, da, da, of, și am uitat”, se arată în stenograma postată de responsabili.
14:40
(video) Proteste violente în Franța: Membri ai sindicatului Sud Rail au pătruns în clădirea Ministerului Economiei și Finanțelor # UNIMEDIA
Franța traversează o nouă zi de proteste masive, într-un climat social tensionat și marcat de nemulțumiri adânci față de politicile de austeritate. Transportul public este paralizat, școlile închise, iar în mai multe orașe mari se desfășoară manifestații împotriva proiectului de buget pentru 2026, care prevede tăieri semnificative ale cheltuielilor publice. Poliția a arestat miercuri sute de persoane în cadrul mitingurilor din toată Franța, după ce demonstranții au promis că vor „bloca totul” și vor paraliza țara, scrie adevarul.ro.
14:30
Cunoscutul regizor român Radu Jude, unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi cineaşti ai momentului, va fi celebrat în secţiunea FOCUS la Zilele Filmului Românesc la Chişinău. # UNIMEDIA
Ediţia 11 a evenimentului va avea loc între 16 şi 19 octombrie la Cineplex ”Loteanu”, iar intrarea, ca şi până acum, va fi liberă, cu rezervarea prealabilă a biletelor cu valoare zero de la casieria cinematografului, în zilele de dinaintea proiecțiilor.
Acum 12 ore
14:20
După amenințări cu moartea, cetățenii primesc oferte de bani pentru „votul pro-PAS”: O nouă provocare prin SMS în campania electorală # UNIMEDIA
Campania electorală din Republica Moldova este marcată de o nouă provocare - de data aceasta alegătorilor li se promit bani pentru un „vot pro-PAS” la alegeri. După mesaje cu amenințări cu moartea, trimise inclusiv redactorului-șef al redacției UNIMEDIA, aceasta a primit un SMS care cheamă „Moldova” să ridice remunerații în schimbul sprijunului electoral oferit partidului.
14:20
Un autotren înmatriculat în Republica Moldova s-a rasturmat noaptea trecută la Bistrița, pe Dealul Herinei, după ce șoferul ar fi ratat o curbă, scrie presa română.
14:00
Demisie-surpriză la Kremlin: Dmitri Kozak pleacă din funcția de șef-adjunct al Administrației Prezidențiale ruse „din proprie inițiativă” # UNIMEDIA
Dmitri Kozak și-a dat demisia din funcția de adjunct al șefului administrației prezidențiale de la Kremlin, a relatat, miercuri, Dimitri Peskov, pentru TASS.
13:40
După amenințări cu moartea, cetățenii primesc oferte de bani pentru „votul pro-PAS”: O nouă provocare prin SMS în capania electorală # UNIMEDIA
Campania electorală din Republica Moldova este marcată de o nouă provocare - de data aceasta alegătorilor li se promit bani pentru un „vot pro-PAS” la alegeri. După mesaje cu amenințări cu moartea, trimise inclusiv redactorului-șef al redacției UNIMEDIA, aceasta a primit un SMS care cheamă „Moldova” să ridice remunerații în schimbul sprijunului electoral oferit partidului.
13:30
(foto) Zi plină de emoții în familia lui Andrei Năstase: „Acum 26 de ani, povestea noastră de iubire s-a transformat într-o familie binecuvântată” # UNIMEDIA
Andrei Năstase a publicat o fotografie emoționantă, alături de soția sa, cu care marchează astăzi 26 de ani de căsătorie. Candidatul independent la parlamentarele din 28 septembrie a lăsat și un mesaj de recunoștință, pe pagina sa de Facebook.
13:30
Partidul Republican „Inima Moldovei”, adresare către observatorii de la parlamentare: CEC s-a pus mai presus de Constituție # UNIMEDIA
Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, a venit astăzi cu o nouă adresare către observatorii internaţionali şi naţionali ce monitorizează campania electorală a alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025, precizând că adresarea e determinată de un abuz evident al Comisiei Electorale Centrale.
13:10
Renato Usatîi: Reconstrucția totală a CFM și egalarea feroviarilor cu bugetarii pentru asigurarea plății salariilor la timp – una din prioritățile Partidului Nostru # UNIMEDIA
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că una dintre priorități ale formațiunii sale este reconstrucția totală a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) și asigurarea plății salariilor angajaților la timp prin egalarea acestora cu cele ale bugetarilor.
12:50
Petr Vlah, candidat al AUR: În viitorul Parlament, vom demonstra că o autonomie locală eficientă e reală şi în Republica Moldova # UNIMEDIA
Petr Vlah, candidatul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la funcția de deputat, are soluția pentru asigurarea unei autonomii locale reale.
12:40
„Online” din celulă: Vlad Plahotniuc, la miez de noapte, și-a schimbat fotografia de profil pe Telegram # UNIMEDIA
Fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, aflat în închisoare la Atena, a atras din nou atenția publicului. La miez de noapte, acesta și-a schimbat fotografia de profil pe Telegram.
12:30
(live/update) Suspans la ședința CSP: Absolvenți ai INJ, candidați pentru funcțiile vacante de procurori, au fost audiați și își așteaptă „notele” # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește în ședință astăzi, 18 septembrie. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și proba interviu pentru candidații la funcția de procurori.
12:30
(foto) Bella Hadid și-a speriat îngrozitor fanii: A apărut plângând, cu o perfuzie în braț și un tub de oxigen, pe patul de spital # UNIMEDIA
Bella Hadid a stârnit îngrijorare în rândul fanilor după ce a postat pe Instagram imagini în care apare pe un pat de spital. Supermodelul în vârstă de 28 de ani le-a arătat urmăritorilor cum arată lupta ei cu Lyme, boală cu care a fost diagnosticată de la 16 ani, scrie protv.ro.
12:20
Mesajul Președintelui Federației Moldovenești de Fotbal, după schimbarea selecționerului naționalei # UNIMEDIA
„În numele Federației Moldovenești de Fotbal și al întregii comunități fotbalistice din Moldova îi mulțumesc domnului Serghei Cleșcenco pentru activitatea sa în calitate de antrenor al Echipei Naționale”, se arată într-un mesaj, semnat de președintele FMF, Leonid Oleinicenco.
12:10
(video) Avocatul Lucian Rogac neagă zvonurile că Vlad Plahotniuc ar fi cerut să nu mai fie extrădat: „O asemenea cerere nu există” # UNIMEDIA
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc neagă zvonurile că clientul său ar fi refuzat extrădarea în Republica Moldova, susținând că nu a fost depusă nicio cerere oficială în acest sens. „Declarăm cu toată responsabilitatea că un asemenea document nu există”, a menționat apărătorul.
12:00
Detalii din culisele banchetului de la Castelul Windsor organizat în cinstea lui Trump: Marii absenți de la eveniment şi meniul sofisticat # UNIMEDIA
Banchetul regal de la Castelul Windsor, organizat în onoarea lui Donald Trump, a impresionat prin fastul meniului și simbolismul băuturilor, dar a surprins și printr-o absența vedetelor, locul lor fiind luat de lideri politici, magnați și lideri ai tehnologiei, scrie adevarul.ro.
11:40
(live/update) CSP, în ședință: Sunt audiați absolvenți ai INJ care s-au înscris în concursul pentru funcțiile vacante de procurori # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește în ședință astăzi, 18 septembrie. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și proba interviu pentru candidații la funcția de procurori.
11:40
„Alege filtre în loc de plastic” de la Moldindconbank, la final: 114 grădinițe, 3 câștigători și sute de copii implicați # UNIMEDIA
Moldindconbank și showroom-ul de electronice și electrocasnice ULTRA anunță cu bucurie finalizarea celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Alege filtre în loc de plastic”, dedicată grădinițelor din întreaga țară și organizată în perioada 14 iulie – 15 septembrie 2025. La această ediție au participat 114 grădinițe care au pregătit materiale creative – desene, colaje și videoclipuri – pe tema „De ce este importantă apa curată pentru copii”.
11:40
(video) Ion Ceban, la discuții cu asistenții sociali, acuză PAS că sperie oamenii cu războiul: Să meargă să vadă cum un bătrân își ia 6 cartofi pentru trei zile # UNIMEDIA
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa, declară că situația socială din Republica Moldova este tot mai gravă, iar numărul persoanelor sărace a crescut semnificativ în ultimii ani. Potrivit acestuia, în prezent peste 814 mii de moldoveni trăiesc la limita sărăciei, comparativ cu 644 de mii în anii trecuți. „Între timp, suntem speriați de PAS cu război și agresiune, ca să nu arate toate aceste probleme ale oamenilor”, spune edilul capitalei.
11:30
Grecia ar fi suspendat procedura de extrădare a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova din cauza unei anchete penale deschise în România, scrie Reuters.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.