Deconectări de lumină, mâine, în Chișinău și în alte localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor

Gemenele Lori și Beti au povestit că nu au fost lăsate să intre într-un club din capitală, unde plănuiau să meargă împreună cu câteva prietene. Una dintre fete era îmbrăcată în șorți și ghete, iar acest lucru pare să fi fost motivul refuzului. Deși tânăra s-a dus să se schimbe, agenții de pază le-au spus că „nu au clasă”. În urma acestui incident, mama gemenelor, interpreta Aura, a declarat că a fost atât de indignată, încât a vrut să meargă personal la fața locului pentru a cere explicații. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TV8.