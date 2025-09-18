„Online” din celulă: Vlad Plahotniuc, la miez de noapte, și-a schimbat fotografia de profil pe Telegram

07:30

„O zi neagră”: autoritățile și sindicatele, care cheamă la grevă și manifestații împotriva măsurilor bugetare „brutale” anunțate în această vară, prevăd o mobilizare masivă joi în Franța, similară cu cele din 2023 împotriva reformei pensiilor. Școli și transporturi perturbate, cortegii masive de manifestanți așteptate și acțiuni de protest: furia socială suflă în Franța joi, pentru a doua oară în opt zile, în încercarea de a impune alte alegeri bugetare unui prim-ministru aflat într-o situație delicată. Semnalele de calmare pe care a încercat să le transmită noul prim-ministru Sébastien Lecornu, renunțând la nepopulara eliminare a două zile de sărbătoare legală și la „avantajele pe viață” ale foștilor prim-miniștri, nu au temperat mobilizarea, comentează France 24, citat de digi24.ro.