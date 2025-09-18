„Online” din celulă: Vlad Plahotniuc, la miez de noapte, și-a schimbat fotografia de profil pe Telegram
UNIMEDIA, 18 septembrie 2025 12:40
Fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, aflat în închisoare la Atena, a atras din nou atenția publicului. La miez de noapte, acesta și-a schimbat fotografia de profil pe Telegram.
Acum 10 minute
12:50
Petr Vlah, candidat al AUR: În viitorul Parlament, vom demonstra că o autonomie locală eficientă e reală şi în Republica Moldova # UNIMEDIA
Petr Vlah, candidatul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la funcția de deputat, are soluția pentru asigurarea unei autonomii locale reale.
Acum 30 minute
12:40
„Online” din celulă: Vlad Plahotniuc, la miez de noapte, și-a schimbat fotografia de profil pe Telegram # UNIMEDIA
Fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, aflat în închisoare la Atena, a atras din nou atenția publicului. La miez de noapte, acesta și-a schimbat fotografia de profil pe Telegram.
12:30
(live/update) Suspans la ședința CSP: Absolvenți ai INJ, candidați pentru funcțiile vacante de procurori, au fost audiați și își așteaptă „notele” # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește în ședință astăzi, 18 septembrie. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și proba interviu pentru candidații la funcția de procurori.
12:30
(foto) Bella Hadid și-a speriat îngrozitor fanii: A apărut plângând, cu o perfuzie în braț și un tub de oxigen, pe patul de spital # UNIMEDIA
Bella Hadid a stârnit îngrijorare în rândul fanilor după ce a postat pe Instagram imagini în care apare pe un pat de spital. Supermodelul în vârstă de 28 de ani le-a arătat urmăritorilor cum arată lupta ei cu Lyme, boală cu care a fost diagnosticată de la 16 ani, scrie protv.ro.
Acum o oră
12:20
Mesajul Președintelui Federației Moldovenești de Fotbal, după schimbarea selecționerului naționalei # UNIMEDIA
„În numele Federației Moldovenești de Fotbal și al întregii comunități fotbalistice din Moldova îi mulțumesc domnului Serghei Cleșcenco pentru activitatea sa în calitate de antrenor al Echipei Naționale”, se arată într-un mesaj, semnat de președintele FMF, Leonid Oleinicenco.
12:10
(video) Avocatul Lucian Rogac neagă zvonurile că Vlad Plahotniuc ar fi cerut să nu mai fie extrădat: „O asemenea cerere nu există” # UNIMEDIA
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc neagă zvonurile că clientul său ar fi refuzat extrădarea în Republica Moldova, susținând că nu a fost depusă nicio cerere oficială în acest sens. „Declarăm cu toată responsabilitatea că un asemenea document nu există”, a menționat apărătorul.
12:00
Detalii din culisele banchetului de la Castelul Windsor organizat în cinstea lui Trump: Marii absenți de la eveniment şi meniul sofisticat # UNIMEDIA
Banchetul regal de la Castelul Windsor, organizat în onoarea lui Donald Trump, a impresionat prin fastul meniului și simbolismul băuturilor, dar a surprins și printr-o absența vedetelor, locul lor fiind luat de lideri politici, magnați și lideri ai tehnologiei, scrie adevarul.ro.
Acum 2 ore
11:40
(live/update) CSP, în ședință: Sunt audiați absolvenți ai INJ care s-au înscris în concursul pentru funcțiile vacante de procurori # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește în ședință astăzi, 18 septembrie. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și proba interviu pentru candidații la funcția de procurori.
11:40
„Alege filtre în loc de plastic” de la Moldindconbank, la final: 114 grădinițe, 3 câștigători și sute de copii implicați # UNIMEDIA
11:40
(video) Ion Ceban, la discuții cu asistenții sociali, acuză PAS că sperie oamenii cu războiul: Să meargă să vadă cum un bătrân își ia 6 cartofi pentru trei zile # UNIMEDIA
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa, declară că situația socială din Republica Moldova este tot mai gravă, iar numărul persoanelor sărace a crescut semnificativ în ultimii ani. Potrivit acestuia, în prezent peste 814 mii de moldoveni trăiesc la limita sărăciei, comparativ cu 644 de mii în anii trecuți. „Între timp, suntem speriați de PAS cu război și agresiune, ca să nu arate toate aceste probleme ale oamenilor”, spune edilul capitalei.
11:30
Grecia ar fi suspendat procedura de extrădare a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova din cauza unei anchete penale deschise în România, scrie Reuters.
11:00
Incident incredibil în Franța: Un avion a zburat în cerc o oră deasupra unui oraș deoarece controlorul aerian dormea # UNIMEDIA
Un avion a zburat în cerc deasupra orașului Ajaccio, din Franța, pentru că dormea controlorul aerian. După Bordeaux, Basel-Mulhouse și acum Ajaccio, turnul de control francez „se clatină”, scrie publicația franceză Le Point, citat de mediafax.ro.
Acum 4 ore
10:50
10:50
Se dezbracă pe OnlyFans, dar n-are bani de pensie alimentară. Un fotbalist lansat în fotbalul mare de Mircea Lucescu a primit mandat de arestare # UNIMEDIA
Fotbalistul brazilian Douglas Costa, 35 de ani, are probleme cu legea. Un mandat de arestare a fost emis pe numele jucătorului lansat în fotbalul mare de Mircea Lucescu la Șahtior Donețk (2010-2015) de către instanța din Porto Alegre. Motivul? Neplata unei pensii alimentare în valoarea de 492.965,29 reali, peste 78.000 de euro, conform globoesporte.com, citat de adevarul.ro.
10:40
Intervenție de urgență pe traseul Ungheni-Nisporeni: Un șofer de 21 de ani, scos dintre fiare, după ce s-a izbit cu mașina de un copac # UNIMEDIA
În dimineața zilei de 17 septembrie 2025, salvatorii Unității de Pompieri și Salvatori Ungheni au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare în urma producerii unui accident rutier. Cazul a avut loc pe traseul Ungheni–Nisporeni, la ieșirea din satul Valea Mare. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:31.
10:20
(foto) Val de percheziții în nordul țării: Peste 50 de descinderi într-un dosar de spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar complex care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Investigațiile aflate în derulare au în vizor o schemă infracțională, pusă în aplicare în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025 de către factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice. La această oră, în zona de nord a țării sunt în derulare peste 50 de percheziții domiciliare și la sediile unei formațiuni politice, vizând 32 de persoane, se arată într-un comunicat.
10:10
Accident grav la Orhei: O tânără de 20 de ani, lovită de un BMW, după ce a ieșit din mașina care i s-a defectat # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc pe data de 17 septembrie, pe traseul Chișinău–Orhei–Bălți. Potrivit informațiilor, o șoferiță a fost lovită de un BMW, după ce a ieșit din mașina care i s-a defectat.
09:50
09:40
(video) Captură de 200 de mii de țigări în nordul țării: Ofițerii PCCOCS au descins cu percheziții # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI ai Poliției Naționale și ai Poliției de Frontieră, anunță o captură de aproape 200000 țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în Nordul republicii.
09:30
Comisia Electorală Centrală anunță că pe 18 septembrie 2025, începând cu ora 10:00, la Î.S. „Combinatul Poligrafic” (str. Mitropolit Petru Movilă, nr. 35, mun. Chișinău) va începe tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară.
09:20
(foto) Jador și-a botezat băiețelul în mare secret: Cum a arătat evenimentul special din familia manelistului # UNIMEDIA
Eveniment special în viața lui Jador! Cântărețul și Oana, soția lui, și-au botezat fiul în mare secret! Soția lui Jador a decis să dezvăluie abia acum ce eveniment important a avut loc în familia lor. Cântărețul și Oana Ciocan au fost copleșiți de emoții la botezul micuțului Avraam, scrie spynews.ro.
09:20
(live) CSP, în ședință: Absolvenți ai INJ care s-au înscris în concursul pentru funcțiile vacante de procurori, așteptați la interviu # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește în ședință astăzi, 18 septembrie. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și proba interviu pentru candidații la funcția de procurori.
09:10
Pe 18 septembrie, Mihai Viteazul a fost învins la Mirăslău și a fost semnat Tratatul de la Belgrad.
09:10
Acum 6 ore
08:50
Atenție la mesaje de tip phishing pe Whatsapp, Signal și Telegram: Cum îți poți securiza informația personală # UNIMEDIA
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) informează despre răspândirea unor mesaje de tip phishing pe WhatsApp, Signal și Telegram. Unele mesaje includ adresări personalizate și linkuri sau documente care pot părea credibile. Atenție! Scopul acestora este accesarea de către utilizator a link-urilor compromise și preluarea controlului de către atacatori.
08:30
Scorpionii se joacă cu norocul, iar Fecioarele au ocazia perfectă de a începe ceva nou: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi plină de provocări și oportunități. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va naviga prin aceste energii. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să profitați la maximum de aceste vibrații cosmice.
08:10
Leul moldovenesc a înregistrat o consolidare în raport cu dolarul american și euro, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Gluma spusă de regele Charles când i-a primit pe Donald și Melania Trump la Windsor: Replica a stârnit râsete # UNIMEDIA
Regele Charles a decis să „spargă gheața” cu o glumă când i-a primit la Castelul Windsor pe Donald și Melania Trump, scrie protv.ro.
07:50
Noi descinderi pe corupere electorală și finanțare ilegală: Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii „Fulger”, cu percheziții în alte localități din țară # UNIMEDIA
Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, în această dimineață, cu percheziții în mai multe locații.
07:30
„Zi neagră” în Franța: Sute de mii de oameni, așteptați să se mobilizeze contra măsurilor bugetare „brutale”. Mătura, simbolul furiei # UNIMEDIA
„O zi neagră”: autoritățile și sindicatele, care cheamă la grevă și manifestații împotriva măsurilor bugetare „brutale” anunțate în această vară, prevăd o mobilizare masivă joi în Franța, similară cu cele din 2023 împotriva reformei pensiilor. Școli și transporturi perturbate, cortegii masive de manifestanți așteptate și acțiuni de protest: furia socială suflă în Franța joi, pentru a doua oară în opt zile, în încercarea de a impune alte alegeri bugetare unui prim-ministru aflat într-o situație delicată. Semnalele de calmare pe care a încercat să le transmită noul prim-ministru Sébastien Lecornu, renunțând la nepopulara eliminare a două zile de sărbătoare legală și la „avantajele pe viață” ale foștilor prim-miniștri, nu au temperat mobilizarea, comentează France 24, citat de digi24.ro.
07:20
Toamna aduce vreme înnorată, dar plăcută: Meteorologii prognozează o zi fără precipitații # UNIMEDIA
Astăzi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prevede pentru Republica Moldova o zi predominant înnorată, cu cer variabil și fără precipitații.
07:10
Cupa Mondială 2026: Spania ameninţă ca va boicota competiţia în cazul calificării Israelului # UNIMEDIA
Va participa naţionala Spaniei la Cupa Mondială din 2026? Purtătorul de cuvânt al guvernului, Patxi Lopez, a lăsat să se înţeleagă că Spania ar putea boicota turneul final în cazul calificării echipei Israelului, scrie digi24.ro.
Acum 24 ore
22:10
(video) „Sunt bănuieli din Londra”. Poliția britanică a deschis o anchetă pe cazul lui Anatol Fedoruța: „Toate lucrurile din camera lui au dispărut” # UNIMEDIA
Poliția britanică a deschis o anchetă în cazul lui Anatol Fedoruța, după ce din camera în care locuia tânărul, la Londra, au dispărut toate lucrurile personale, inclusiv laptopul pe care îl folosea la serviciu. Rudele acestuia, convinși că tânărul ar fi căzut într-o capcană pusă de cunoscuții lui. „Toate lucrurile din cameră au dispărut, hainele, laptopul, totul”, a mărturisit tatăl tânărului.
22:00
Polonia îl expulzează pe un ucrainean care a direcţionat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia # UNIMEDIA
Un ucrainean în vârstă de 21 de ani va fi expulzat în ţara sa de origine, în urma unei decizii a justiţiei, pentru că a încălcat legislaţia aeriană poloneză înălţând o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia, a anunţat miercuri poliţia, relatează AFP, citat de news.ro.
21:50
Peste 6 mii de apeluri pe zi la 112, în primele două săptămâni din septembrie: Ce urgențe au invocat cetățenii # UNIMEDIA
În perioada 1–15 septembrie 2025, I.P. „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” a recepționat un număr total de 91.105 apeluri la numărul unic de urgență 112, ceea ce reprezintă o medie zilnică de aproximativ 6.073 de solicitări din partea cetățenilor din întreaga țară.
21:40
Fără lumină, mâine în capitală și în alte localități din țară: Graficul deconectărilor și lista adreselor care nu vor avea curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că luni, 18 septembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
21:30
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de lupte, care sunt găzduite orașul Zagreb, Croația.
21:20
Traficul rutier pe un tronson de la Buiucani, suspendat parțial timp de două săptămână: Vezi străzile ca să eviți zona # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 18-30 septembrie 2025, va fi suspendat parțial traficul rutier pe str. Nicolae Costin (pe benzi), tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de reparație a drumului.
21:10
O brăţară preţioasă din Egiptul antic a dispărut din laboratorul de restaurare al Muzeului Egiptean din Cairo şi se fac cercetări pentru a o găsi, a anunţat Ministerul Turismului şi Antichităţilor într-un comunicat publicat marţi seara, relatează AFP, potrivit news.ro.
20:50
Guvernul SUA va finanța construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni-Gutinaș: Suma oferită este de 130 de milioane de dolari # UNIMEDIA
Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România). Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, pe Facebook.
20:40
Mai mulți locuitori ai capitalei vor rămâne fără apă la robinet, mâine, 18 septembrie. Apă Canal Chișinău anunță sistări, în legătură cu efectuarea unor lucrări planificate. Vezi în știre adresele și graficul.
20:20
S-a pornit în UE cu un permis de ședere polonez fals: Un moldovean, cercetat de poliția română # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea au depistat un bărbat de 42 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care a prezentat un document fals la controlul de frontieră.
19:50
TikTok a eliminat peste 4500 de materiale și mai multe conturi în contextul „protejării integrității alegerilor din Moldova” # UNIMEDIA
Compania TikTok anunță că a eliminat mii de materiale în ultimele săptămâni, dar și conturi, care puneau în pericol integritatea alegerilor parlamentare din Republica Moldova. „Din conținutul și conturile raportate în Republica Moldova, între 1 iulie și 12 septembrie, prin aceste canale, 58% au fost eliminate sau restricționate pentru încălcarea regulilor”, se arată într-un comunicat emis de companie.
19:30
Şefa diplomaţiei europene propune tarife şi sancţiuni Israelului, din cauza situaţiei din Gaza: Reacţie furioasă a ministrului israelian de externe # UNIMEDIA
Diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, a prezentat miercuri un plan care presupune reducerea legăturilor comerciale cu Israelul şi sancţionarea unor oficiali de rang înalt în urma constatării încălcărilor drepturilor omului în Gaza, ceea ce marchează o schimbare majoră în abordarea blocului european faţă de ţara din Orientul Mijlociu cu care obişnuia să aibă relaţii strânse, relatează POLITICO, citat de news.ro.
19:20
(video) Pești, raci și broaște moarte la Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”. Instituția anunță că râul Răut a fost poluat: „Nu pescuiți și nu folosiți apa de aici” # UNIMEDIA
Râul Răut a fost poluat cu deșeuri de origine necunoscută. Potrivit Rezervației Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, specialiștii instituției și localnicii au observat în ultimele zile că fauna acvatică a fost afectată, fiind găsiți pești, raci și amfibieni morți la suprafața apei.
19:10
Doi indieni au încercat să treacă Prutul înot. „Aventura” lor s-a terminat cu dosar penal și întoarcerea în Moldova # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Foltești au reținut, în dimineața zilei de 14 septembrie, doi cetățeni indieni care au intrat ilegal în România, traversând înot râul Prut dinspre Republica Moldova.
18:40
(foto) Aur pentru Moldova: Sportiva Oxana Diacenco, medaliată la Campionatul Balcanic de Judo # UNIMEDIA
Sportiva Oxana Diacenco a cucerit medalia de aur la Campionatul Balcanic de Judo. Potrivit Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport din municipiul Chişinău, competiția s-a desfășurat în perioada 13-14 septembrie la Peja, Kosovo.
18:30
Alegeri 2025. Ion Lupan, profesor universitar, jurnalist, traducător, și membru al diasporei moldovenești din Marea Britanie, a anunțat că susține în mod deschis partidul Alianța „MOLDOVENII”. Într-o declarație publicată pe Facebook, el și-a exprimat „totala adeziune” față de această mișcare politică și i-a îndemnat pe cetățeni să o voteze la scrutinul din 28 septembrie.
18:20
Desen de Banksy în valoare de 311.000 de euro, furat în mai puţin de un minut dintr-o galerie din Londra # UNIMEDIA
Un desen atribuit lui Banksy, în valoare de 270.000 de lire sterline (311.229 euro), a fost furat anul trecut dintr-o galerie londoneză în puţin peste 30 de secunde, potrivit DPA, citată de observatornews.ro.
18:20
Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare # UNIMEDIA
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV.
