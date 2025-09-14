OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE” A IUBITULUI PROFESOR

Libertatea Cuvântului, 14 septembrie 2025 23:00

Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene Un erudit fiu al satului Ropcea În oastea visătorilor

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum 30 minute
23:00
OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE” A IUBITULUI PROFESOR Libertatea Cuvântului
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene Un erudit fiu al satului Ropcea În oastea visătorilor
22:50
Președintele Moldovei, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă și-a extins ingerința în alegerile parlamentare din țară Libertatea Cuvântului
Președintele Moldovei, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă și-a extins ingerința în alegerile parlamentare din țară, programate pentru 28 septembrie 2025, incluzând
Acum o oră
22:40
Economiștii și psihologii bat recorduri: la Universitatea din Cernăuți au fost înmatriculați în anul întâi circa 3600 de studenți Libertatea Cuvântului
Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți în acest an a bătut recorduri la numărul de cereri de înscriere. Universitatea a primit cu 20%
22:30
Reacția UE la dronele rusești în România, numind incidentul o „încălcare inacceptabilă” Libertatea Cuvântului
Pătrunderea dronelor rusești în România este considerată „inacceptabilă” în Europa. Despre aceasta a declarat Înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas,
Acum 12 ore
11:40
Snijana Morari – campioană absolută a Ucrainei la pankration și grappling Libertatea Cuvântului
La Cernăuți s-a desfășurat Campionatul Ucrainei la pankration și grappling. Cele  trei zile de competiții au fost de real succes pentru sportiva Snijana
11:30
Concert la Cernăuți cu ocazia împlinirii a 55 de ani de la primul concert cu melodiile „Ruta roșie” și „Jocul apelor” Libertatea Cuvântului
Pe Piața Teatrală din Cernăuți a avut loc un concert dedicat aniversării a 55 de ani de la prima interpretare a melodiilor „Ruta
Acum 24 ore
10:10
Keith Kellogg a numit țara de care depinde sfârșitul războiului din Ucraina Libertatea Cuvântului
Reprezentantul special al SUA, Keith Kellogg, a declarat că războiul din Ucraina se menține doar datorită sprijinului extern acordat Rusiei, în special din
09:30
Înălţarea Sfintei Cruci, unul dintre cele mai importante simboluri creştine Libertatea Cuvântului
Sărbători şi tradiţii Înălţarea Sfintei Cruci, prăznuită la 14 septembrie (stil nou), este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt, ca aducere
09:20
România a reacționat la provocările cu drone ale Rusiei Libertatea Cuvântului
Ministrul român de Externe, Oana-Silvia Țoiu, a numit provocările Rusiei cu lansarea de drone pe teritoriul țării sale drept nesăbuite și a promis
Ieri
21:00
Avioanele F-16 au interceptat o dronă rusească deasupra României Libertatea Cuvântului
Forțele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească în spațiul aerian național. Două avioane F-16 au escortat drona pe o distanță de aproximativ
20:50
Zelenski: O dronă rusească a pătruns 10 kilometri în teritoriul României și a rămas în spațiul aerian timp de 50 de minute Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a relatat despre atacuri cu drone rusești în diverse regiuni ale Ucrainei și în țările NATO. Potrivit afirmațiilor sale,
16:50
Cea mai de preț comoară pentru om este sănătatea, iar cel mai bun prieten al sănătății a fost și rămâne sportul Libertatea Cuvântului
Sub acest motto, în Liceul „Gheorghe Asachi” din Herța s-a desfășurat Săptămâna Olimpică – o frumoasă tradiție care, an de an, unește elevii,
16:30
În regiunea Cernăuți primesc pensii peste 2.000 de veterani cu dizabilități Libertatea Cuvântului
Anul acesta, peste 2.000 de veterani cu dizabilități din regiunea Cernăuți primesc pensii, ceea ce reprezintă cu aproximativ 400 de persoane mai mult
15:30
Au fost anunțați cetățenii de onoare ai orașului Cernăuți pentru anul 2025 Libertatea Cuvântului
Titlul de „Cetățean de onoare al orașului Cernăuți”, acordat pentru merite deosebite față de comunitate, va fi conferit în anul 2025 istoricului Iuri
11:50
OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE” A IUBITULUI PROFESOR Libertatea Cuvântului
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene Pelerin „pe mări de hidrargir” În mijlocul inimoşilor visători
10:00
Moment astrologic. Horoscop 13 septembrie 2025. Săgetătorul, zodia care își urmează intuiția și face pasul cel mare Libertatea Cuvântului
Astrologia ne oferă, zi de zi, un ghid subtil prin care putem înțelege mai bine oportunitățile și provocările ce ne așteaptă. Ziua de
09:40
CETATE ȘI BISERICĂ Libertatea Cuvântului
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Trăinicia zidurilor de piatră Mai la vale
09:30
Andrii Melnyk critică inacțiunea comunității internaționale Libertatea Cuvântului
Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrii Melnyk, a criticat comunitatea internațională pentru inacțiunea sa în fața agresiunii ruse. El a declarat, la
09:20
Finlanda nu ar trebui să fie un model pentru Ucraina: Stubb comentează posibilele scenarii pentru încheierea războiului Libertatea Cuvântului
Președintele finlandez, Alexander Stubb, a trasat o paralelă între evenimentele istorice din țara sa și situația actuală din Ucraina, comentând posibilele scenarii pentru
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Ziua ușilor deschise la Centrul pentru Educație Extrașcolară din Noua Suliță   Libertatea Cuvântului
Centrul pentru Educație Extrașcolară din Noua Suliță a găzduit Ziua ușilor  deschise, numită „Țara visurilor copiilor”. Acest eveniment important oferă copiilor și părinților
21:00
De ce se teme Occidentul de Putin: Portnikov explică atuul principal al Kremlinului Libertatea Cuvântului
Jurnalistul ucrainean, Vitalii  Portnikov, a declarat la canalul de televiziune Espresso că frica de Rusia în țările NATO este mult mai puternică decât
19:50
„Cot la cot: Comunități unite”: CT Ostrița a semnat un memorandum de cooperare Libertatea Cuvântului
Vineri, 12 septembrie, CT Ostrița a semnat un memorandum de cooperare cu Consiliul sătesc Stanislav din regiunea Herson, în cadrul proiectului național „Cot
19:30
Muzeul Memorial „Volodymyr Ivasiuk” din Cernăuți sărbătorește 30 de ani de la creare Libertatea Cuvântului
Muzeul Memorial Regional „Volodymyr Ivasiuk” din Cernăuți, un centru cultural unic, își sărbătorește anul acesta cea de-a 30-a aniversare. Înființat în 1995, muzeul
19:10
Festival istoric de amploare la Hotin Libertatea Cuvântului
Între 26 și 28 septembrie, în regiunea Cernăuți, va avea loc un festival istoric de amploare numit „Coroana Nistrului”. Evenimentul se va desfășura
19:00
Procurorul din Herța și-a făcut fiica de 19 ani milionară Libertatea Cuvântului
Șeful Procuraturii raionale din Herța, Iurii Karavan, a declarat o donație în valoare de 3,2 milioane de grivne (aproximativ 73.000 de euro), pe
11:30
Trandafirii din cântec nu se ofilesc niciodată Libertatea Cuvântului
 În decursul acestui an Voloca, sat al muzicanților și al iubitorilor de muzică, a pierdut doi artiști. Aveau modeste titluri oficiale, dar se
10:30
Politolog bucovinean: „Nu este bine ca Administrația Militară Regională și Consiliul Regional Cernăuți să ajungă în aceleași mâini politice” Libertatea Cuvântului
După încetarea mandatului lui Oleksii Boiko ca președinte al Consiliului Regional Cernăuți, funcțiile de președinte vor fi îndeplinite de primul său adjunct, Mykola
09:50
Ursula von der Leyen: „Europa se schimbă și își schimbă atitudinea față de Ucraina” Libertatea Cuvântului
Discursul programatic al Ursulei von der Leyen „Despre starea Uniunii” (State of the Union 2025), rostit pe 10 septembrie 2025, a devenit cel
09:40
„Ar fi putut fi o greșeală”: Trump a făcut o declarație despre dronele rusești în Polonia Libertatea Cuvântului
Donald Trump a comentat incidentul cu dronele rusești în Polonia, afirmând că „ar fi putut fi o greșeală”. El a spus că atacul
11 septembrie 2025
21:30
O vizită de care ne vom aminti cu drag Libertatea Cuvântului
Am avut parte de ea chiar în aceste zile de la începutul lunii septembrie. Am dat curs unor invitații pe care le primisem
21:00
În Bucovina, un antreprenor a fost pus sub acuzare pentru contrabandă cu lemn Libertatea Cuvântului
Directorul unei companii private de exploatare forestieră a încercat să exporte în România cherestea a cărei export este interzis, prezentând-o drept „lemn de
20:50
La Cernăuți, deputații l-au eliberat din funcție pe președintele Consiliului Regional Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, deputații au aprobat decizia de a-i înceta înainte de termen mandatul și de a-l elibera din funcție pe președintele Consiliului Regional,
20:20
În regiunea Cernăuți, angajați Centrului Teritorial de Recrutare și Asistență Socială (TȚK – abreviat  în ucraineană)  au ajutat evazioniști să treacă frontiera Libertatea Cuvântului
În Bucovina au fost reținuți angajați Centrului Teritorial de Recrutare și Asistență Socială care ajutau evazioniști să treacă frontiera. În Bucovina, doi angajați
20:10
Serghii Lucikanyn, cunoscător și promotor al spiritualității românești la Kiev Libertatea Cuvântului
Profesorul Catedrei de Lingvistică Generală de la Universitatea Națională „Taras Șevcenko” din Kiev, Serhii Lucikanyn, cunoscător al limbii, literaturii și culturii române, a
11:50
Sărbători creştine. Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul. Viața, martiriul și tradițiile legate de această zi Libertatea Cuvântului
Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorită pe stil vechi la 11 septembrie,  este ultima mare  sărbătoare din anul bisericesc. Rolul Sfântului Ioan nu
10:40
„GRĂDINA CU FLORI MULTE” A „ÎNFLORIT” PENTRU A NOUĂSPREZECEA OARĂ LA CERNĂUȚI Libertatea Cuvântului
Mereu tânăr, cântecul popular românesc Festivalul-concurs internațional de muzică populară românească  „În Grădina cu flori multe”, organizat de Centrul Bucovinean de Artă pentru
10:30
Virtuosul acordeonist din Voloca, Mihai Diaconu, a plecat la cele veșnice… Libertatea Cuvântului
A încetat să bată inima lui Mihai Diaconu, Lucrător emerit al culturii din Ucraina, talentat acordeonist, cetățean de onoare al comunității Voloca și
10:20
Două spitale din Cernăuți au primit un nou lot de ajutor umanitar de la parteneri internaționali Libertatea Cuvântului
Acest ajutor umanitar a ajuns la Spitalul Clinic Regional și Spitalul Clinic Orășenesc pentru Copii din Cernăuți cu sprijinul personal al președintelui Consiliului
10:00
Atacul cu drone al Federației Ruse asupra Poloniei a zguduit NATO: de ce incidentul a pus la îndoială puterea Alianței Libertatea Cuvântului
După atacul rușilor asupra Poloniei, au apărut multe întrebări, în special — dacă Alianța este cu adevărat neputincioasă în a se apăra. Incidentul
10 septembrie 2025
22:30
A șaptezecea toamnă a poetului și profesorului universitar Borys Bunciuk Libertatea Cuvântului
La 10 septembrie și-a sărbătorit jubileul de 70 de ani doctorul în științe filologice, profesorul universitar, Borys Bunciuk, care în decursul a patru
21:30
Din cauza unei boli cumplite a încetat să bată inima militarului bucovinean, Ivan Davidian Libertatea Cuvântului
Soldatul Ivan Davidian a murit din cauza unei boli cumplite, rămânând credincios jurământului militar până la capăt. Avea 46 de ani, informează Consiliului
21:10
Concert teatralizat: la Cernăuți va fi reconstituită prima interpretare a legendarului cântec „Ruta Roșie” Libertatea Cuvântului
Anul acesta, la 13 septembrie, se împlinesc 55 de ani de la prima interpretare a melodiilor legendare ale lui Volodymyr Ivasiuk, „Ruta Roșie”
19:40
Oficial: 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei, dar numai 4 au fost doborâte Libertatea Cuvântului
Mass-media scriu că, de fapt, au fost înregistrate mai multe ținte aeriene deasupra Poloniei. Premierul polonez, Donald Tusk, a declarat că în cursul
19:40
În regiunea Cernăuți continuă semănatul culturilor cerealiere de toamnă pentru recolta anului 2026 Libertatea Cuvântului
În regiunea noastră lucrările agricole de toamnă sunt în plină desfășurare. La data de 9 septembrie 2025, în toate categoriile de gospodării, au
19:40
OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE» A IUBITULUI PROFESOR Libertatea Cuvântului
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene Arcadie Suceveanu La şedinţele Cercului de limbă şi literatură
18:20
Moment astrologic. Care sunt cele mai bune zodii în afaceri și ce trăsături le ajută să reușească Libertatea Cuvântului
În afaceri nu există o rețetă unică pentru a reuși, însă unele zodii se pare că sunt înzestrate cu calitățile care le ajută
12:40
În timpul nopții, Forțele de Apărare Antiaeriană au doborât o dronă inamică deasupra regiunii Cernăuți Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a declarat șeful Administrației Militare Regionale, Ruslan Zaparaniuk. . Potrivit lui, drona a fost neutralizată rapid de Forțele noastre de Apărare
12:40
În Cernăuți va avea loc un festival al mierii și al ceaiului de plante Libertatea Cuvântului
Pe 12 și 13 septembrie, la Cernăuți, va avea loc un târg caritabil de miere și ceai. Potrivit Consiliului Orășenesc Cernăuți, târgul va
12:30
Federația Rusă a atacat intenționat Polonia cu drone Libertatea Cuvântului
Mihailo Podoliak a numit atacul cu drone rusești asupra Poloniei o „strategie conștientă” și a cerut partenerilor europeni să nu spere la compromisuri
9 septembrie 2025
18:50
Medici din Hliboca  au primit distincții Libertatea Cuvântului
Recent, cadrele medicale de la Spitalul Raional Hliboca au primit premii binemeritate de la Camera Medicală Națională a Ucrainei și de la Alianța
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.