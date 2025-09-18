Domnica Manole: „Implicarea în politică nu este un impediment pentru a ajunge judecător la Curtea Constituțională”
Sinteza, 18 septembrie 2025 17:20
Deținerea a două mandate consecutive de către magistrații Curții Constituționale și implicarea viitorilor judecători ai instanței în activități politice până la depunerea jurământului nu contravin Legii Supreme. Despre acest lucru a anunțat președintele CC, Domnica Manole, care face referire la decizia Înaltei Curți de miercuri, 17 septembrie, prin care a fost declarată inadmisibilă sesizarea deputatului […]
• • •
Acum 5 minute
17:40
Maia Sandu la Forumul Internațional: „Numai prin colaborare putem să atragem mai multe investiții și să transformăm granițele în punți de dezvoltare” # Sinteza
Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană” care a adunat la Chișinău peste 200 de autorități publice locale din Republica Moldova, peste 50 de primari și președinți de consilii județene din România, precum și de delegații ale autorităților regionale și locale din Ucraina și Polonia. În mesajul său, Maia Sandu a […]
Acum 30 minute
17:20
Victoria Furtună, despre posibila retragere a cetățeniei române: „O minciună și o manipulare” # Sinteza
Autoritatea pentru Cetățenie din România ar analiza posibilitatea retragerii cetățeniei române a Victoriei Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”. Potrivit Euronews România, care citează surse proprii, dosarul se află în verificări, însă motivele pentru care ar putea fi aplicată această măsură nu sunt cunoscute. Legea 21/1991 prevede mai multe situații în care cetățenia română poate fi […]
17:20
Acum o oră
17:10
Liderul PSRM, Igor Dodon, acuză Bloomberg de ingerință politică într-o scrisoare deschisă către redacția agenției # Sinteza
Fostul președinte al Republicii Moldova și actual lider al Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a transmis o scrisoare deschisă redactorului-șef al agenției internaționale Bloomberg, John Micklethwait, în care acuză publicația de implicare în campania electorală din Republica Moldova, transmite alerta.md. În mesajul său, Dodon critică afirmațiile jurnalistului Bloomberg, Alberto Nardelli, pe care le consideră „false” și […]
17:00
Emmanuel Macron va prezenta „dovezi științifice” în instanță pentru a demonstra că soția sa, Brigitte Macron, este femeie # Sinteza
Președintele Franței, Emmanuel Macron, intenționează să aducă în fața instanței „dovezi științifice” care să demonstreze că soția sa, Brigitte Macron, este femeie, în contextul unui proces declanșat împotriva activistei de dreapta Candace Owens. Aceasta a afirmat public că Prima Doamnă a Franței s-ar fi născut bărbat, acuzație pe care familia prezidențială o consideră defăimătoare și […]
Acum 4 ore
15:40
CEC a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară. Tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba rusă, 3 400 în limba […]
Ieri
17:40
Salvatorii desfășoară activități de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în gospodăriile cetățenilor, în perioada fermentării vinului # Sinteza
Perioada fermentării vinului de casă este asociată cu un risc sporit de intoxicații cu dioxid de carbon. În scopul prevenirii situațiilor care pot duce la cazuri tragice, salvatorii și pompierii din întreaga țară desfășoară vizite în gospodăriile populației pentru a reaminti regulile esențiale de securitate în timpul procesului de producere a vinului. Astăzi, 17 septembrie […]
17:30
Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a transmis un mesaj de recunoștință către autoritățile moldovene, după extrădarea reușită a unui cetățean american căutat de justiția din SUA, transmite libertv.md. Potrivit comunicatului, săptămâna trecută, Procuratura Generală, Inspectoratul General al Poliției și Poliția de Frontieră au colaborat pentru a asigura predarea unui cetățean american urmărit penal pentru […]
17:20
Un bărbat în vârstă de 61 de ani, din Chișinău, a fost reținut de poliție pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea mai multor furturi în troleibuzele din oraș. Potrivit autorităților, suspectul opera mai ales pe rutele nr. 22 și nr. 8. El profita de aglomerația care apare când pasagerii coboară și sustrăgea portofelele […]
17:20
Lidera Moldova Mare: „Un deputat costă statul 700.000 lei pe an. Jumătate dintre ei ar trebui eliminați” # Sinteza
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat în cadrul întâlnirilor cu alegătorii că formațiunea sa propune reducerea numărului de deputați din Parlament la jumătate. Potrivit acesteia, o astfel de reformă ar aduce economii substanțiale la buget și ar contribui la responsabilizarea clasei politice. „Deputații nu trebuie să trăiască pe banii contribuabililor. Trebuie să muncească […]
17:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că 18 septembrie 2025 este ultima zi în care pot fi solicitate schimbări în listele de candidați înregistrate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Conform prevederilor legislației electorale, partidele politice și blocurile electorale au dreptul să solicite, cel târziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor, efectuarea următoarelor modificări […]
16:50
Igor Grosu: „Vor fi lansate capturi de ecran false, fabricate de propaganda rusă împreună cu rețeaua Șor” # Sinteza
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a declarat într-un clip video că în următoarele zile ar urma să apară în spațiul public „pretinse capturi de ecran” false, fabricate de propaganda rusă în colaborare cu rețeaua criminală Șor, transmite libertv.md. „Propaganda rusă le desenează acum împreună cu rețeaua criminală Șor. Ca să dea o percepție […]
16:30
Noi detalii în cazul morții lui Anatol Fedoruța: scaun improvizat, funii și obiecte lăsate la locul tragediei ridică semne de întrebare # Sinteza
Detalii șocante continuă să apară în dosarul lui Anatol Fedoruța. În pădurea unde a fost găsit cadavrul, anchetatorii au lăsat pe loc un scaun improvizat din crengi, fixate cu cleme de plastic negre, transmite alerta.md. Avocatul Vladislav Ciobanu-Nițuleac susține că obiectul reprezintă un corp delict, care ar putea păstra urme biologice esențiale pentru investigație. „Aceste […]
15:50
Festivalul Etniilor 2025, ediția a XXIV-a – tradiții, gastronomie și curți etnice în Grădina Publică „Ștefan cel Mare” # Sinteza
Primăria municipiului Chișinău anunță că duminică, 21 septembrie 2025, între orele 10:00–17:00, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, va avea loc cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Etniilor, desfășurat sub genericul „Unitate prin diversitate”, transmite libertv.md. Evenimentul, considerat o sărbătoare a multiculturalismului și toleranței interetnice, va aduce în fața publicului tradițiile, porturile, dansurile […]
15:20
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, lansează un avertisment tranșant privind riscurile manipulării procesului electoral din Moldova. În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, acesta subliniază că democrația nu poate fi sacrificată în numele unei stabilități autoritare, transmite alerta.md. Potrivit lui Nagacevschi, orice tentativă de a controla electoral scena politică prin metode abuzive – […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Uniunea Europeană a decis să amâne momentul în care va anunța, în mod oficial, noul său pachet de sancțiuni vizând Rusia, a declarat pentru Bloomberg un diplomat european, după ce președintele SUA, Donald Trump a cerut măsuri mai stricte din partea europenilor, ca o condiție pentru ca SUA să adopte propriile sale sancțiuni. Comisia Europeană, […]
13:40
Peste 20 de milioane de lei, ridicate într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice în urma perchezițiilor din Chișinău # Sinteza
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău anunță efectuarea mai multor percheziții în capitală, în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi fost implicate într-un plan infracțional coordonat, în perioada premergătoare […]
13:30
Irina Vlah, fostă bașcană a Găgăuziei, declarată indezirabilă în Lituania până în 2030. Motivul – legăturile cu Federația Rusă # Sinteza
Lituania a interzis, începând cu 16 septembrie 2025, intrarea pe teritoriul său a Irinei Vlah, fostă bașcană a UTA Găgăuzia. Decizia a fost luată pe motivul legăturilor acesteia cu Federația Rusă și al sprijinului activ acordat ingerinței ilegale a Moscovei în procesele politice din Republica Moldova, transmite MOLDPRES. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la Vilnius, […]
13:30
Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra, trimiși în judecată pentru tentativă de schimbare a ordinii constituționale # Sinteza
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale). În același dosar a fost trimis în judecată Horațiu Potra – tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii […]
13:20
Andrei Năstase: ”Voi fi vocea oamenilor în Parlament și un factor de echilibru pentru Republica Moldova” # Sinteza
Candidatul independent Andrei Năstase susține că Republica Moldova are nevoie de echilibru și înțelepciune pentru a depăși crizele actuale și pentru a deveni o țară stabilă, capabilă să atragă investiții și să-și țină cetățenii acasă. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a declarat că este gata să reprezinte oamenii în Parlament ca „factor de echilibru”, […]
13:10
Secretarul de stat american, Marco Rubio cere revocarea vizelor pentru străinii care se bucură de uciderea lui Charlie Kirk # Sinteza
Marco Rubio, secretarul de stat american, și-ar dori revocarea vizelor pentru străinii care se bucură de uciderea lui Charlie Kirk. SUA ar trebui să revoce vizele străinilor care se bucură de uciderea unei figuri politice precum Charlie Kirk, a declarat secretarul de stat Marco Rubio într-un interviu acordat Fox News, citat de Breitbart. „Dacă invităm pe […]
13:10
Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore după ce a sustras bani din două cutii ale milei dintr-o mănăstire # Sinteza
Un bărbat din Iași a fost reținut după ce a sustras bani din două cutii ale milei aflate la Mănăstirea Piatra Craiului din județul Cluj. Un bărbat de 34 de ani din județul Iași a fost reținut de polițiști după ce a furat bani din două cutii ale milei din incinta Mănăstirii Piatra Craiului, situată […]
12:40
Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în perioada de 8 luni ale anului 2025, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 34093,9 mil. lei sau 70,3% din planul anual prevăzut. Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 18186,0 mil. […]
12:40
Serviciul Fiscal de Stat raportează 843,8 milioane lei încasări în ultima săptămână și restituiri TVA de 74 milioane lei # Sinteza
În perioada săptămânii precedente, 08-12 septembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 843,8 milioane lei.Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal de Stat […]
12:40
Peste 14.600 solicitări de urgență medicală au fost înregistrate în perioada 8–14 septembrie 2025 # Sinteza
În perioada 8-14 septembrie curent, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat 14608 solicitări, inclusiv 2162 la copii. Din numărul total de solicitări 448 au fost inutile, care nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital 5978 pacienți, dintre care 1318 copii au fost transportați la […]
12:40
Moldova marchează Ziua Ozonului 2025 și anunță reducerea cu 80% a consumului de HFC până în 2045 # Sinteza
Astăzi, Republica Moldova se alătură comunității internaționale pentru a marca Ziua Mondială pentru Protecția Stratului de Ozon. Această zi este dedicată creșterii conștientizării asupra importanței stratului de ozon, acel scut natural ce ne protejează viața pe Pământ de radiațiile ultraviolete dăunătoare. Totodată, anul acesta marcăm 40 de ani de la adoptarea Convenției de la Viena […]
12:30
Consiliul Audiovizualului este avocatul JurnalTV? Petiția lui Alexei Paniș în privința emisiunii ”Ora de ras” – respinsă # Sinteza
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au respins în ședința de azi petiția depusă de Alexei Paniș, reprezentantul Blocului electoral „Alternativa”, în care susținea că, în cadrul programului de satiră „Ora de ras” de la „Jurnal TV” au fost prezentate segmente critice și denigratoare față de blocul electoral și liderii acestuia. Controlul CA a fost efectuat pentru […]
12:30
Pericol excepțional de incendii de vegetație în Moldova. Recomandările Serviciului Hidrometeorologic și IGSU # Sinteza
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 16–22 septembrie 2025 pe teritoriul Republicii Moldova se va menține pericol excepțional de incendiu de vegetație naturală (Cod galben). În acest context, îndemânăm cetățenii să respecte cu strictețe regulile antiincendiare și să evite acțiunile care pot provoca izbucnirea focarelor de ardere: In condiții de vânt puternic, arderea se poate răspândi […]
12:30
Descinderi la Cahul. Mai multe percheziții au avut loc într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani în proporții deosebit de mari # Sinteza
Oamenii legii au efectuat, în această dimineață, mai multe percheziții în sudul țării în cadrul unei cauze penale de amploare. Potrivit informațiilor oficiale, investigațiile vizează infracțiuni de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali săvârșită în proporții mari, precum și spălare de bani în proporții deosebit de mari, […]
12:20
Partidul Moldova Mare: ”Eliminarea consiliilor raionale ar aduce economii de 8 miliarde de lei anual” # Sinteza
Bugetul de stat poate economisi miliarde de lei anual prin eliminarea costurilor ineficiente. Partidul Moldova Mare a prezentat o listă de acțiuni pentru eficientizarea finanțelor publice și creștere a investițiilor pentru nevoi sociale și dezvoltarea economiei. ”Noi propunem soluții concrete: desființarea consiliilor raionale, care „mănâncă” anual 8 miliarde de lei din buget. Acești bani trebuie […]
12:20
Amenzi de 18 milioane lei pentru vânzarea voturilor. Peste 30.000 de persoane au fost sancționate # Sinteza
Peste 30 000 de persoane au fost identificate de poliție pentru implicare în vânzarea voturilor, înainte ca aplicarea amenzilor să fie suspendată în perioada campaniei electorale. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a precizat că amenzile aplicate au o valoare considerabilă, iar până acum la bugetul de stat au fost încasate aproximativ 18 […]
12:00
VIDEO// Vasile Costiuc după 2 săptămâni de campanie electorală: ”Maia Sandu și PAS folosesc metode barbare împotriva oponenților politici” # Sinteza
Liderul Partidului Democrație Acasă (PDA), Vasile Costiuc, a lansat o serie de critici dure la adresa guvernării PAS, acuzând partidul de guvernământ de „manipulare”, „folosire abuzivă a resurselor administrative” și „control aproape total” asupra campaniei electorale. Declarațiile au fost făcute într-o transmisiune video în care Costiuc a respins și acuzațiile potrivit cărora ar fi avut […]
11:50
Sistemul BQS devine obligatoriu la Leușeni. Începând cu 22 septembrie 2025, toate camioanele se vor programa online # Sinteza
Începând cu data de 22 septembrie 2025, ora 08:00, toate camioanele, atât cele încărcate cu marfă, cât și cele fără marfă, care intenționează să traverseze pe sensul de ieșire din Republica Moldova prin postul vamal de frontieră Leușeni, urmează să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS (Border Queuing System), în regim pilot. […]
11:40
VIDEO// Poliția de Frontieră și PCCOCS au reținut un membru al unui grup criminal pentru șantaj și migrație ilegală # Sinteza
ngajații Poliției de Frontieră, sub conducerea procurorilor PCCOCS, anunță reținerea în flagrant a unui bărbat, care ar fi șantajat un ucrainean sosit ilegal în Moldova să-i achite $5000 pentru acest serviciu de organizare a călătoriei ilegale. Bărbatul în vârstă de 57 de ani a fost reținut chiar în momentul în care ar fi primit prima […]
11:40
Ministerul Educației și Agenția pentru Tineret lansează trei programe guvernamentale pentru tineri # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Tineret au lansat apelurile pentru trei programe guvernamentale de tineret pentru anul 2026, cu un buget estimat de aproximativ 20 de milioane de lei. În cadrul conferinței au fost lansate trei programe: Capitala Tineretului, Programul de Granturi pentru organizațiile de tineret și Programul de dezvoltare a Centrelor […]
11:40
Școala Sportivă din municipiul Bălți a beneficiat de cea mai mare investiție din ultimii ani. Cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării, instituția a inaugurat un teren de minifotbal cu suprafață artificială, cu dimensiunile de 42 x 22 metri. Noul teren va permite desfășurarea competițiilor sportive pe tot parcursul anului, indiferent de condițiile meteo. […]
15 septembrie 2025
17:40
Activitățile organizate în cadrul Săptămânii deschiderii parlamentare, dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii, au debutat astăzi cu o serie de evenimente pentru copii și tineri. Programul a inclus discuții cu genericul „Ora democrației” și un atelier de decorare a torbițelor ecologice. După lecții, elevii din clasa întâi de la Liceul Teoretic „Vasile Vasilache” din […]
17:30
„Moldova Mare” promite tragerea la răspundere a guvernării PAS: ”Au comis cea mai mare escrocherie din istoria țării” # Sinteza
Partidul Victoriei Furtuna a lansat noi acuzații la adresa președintei Maia Sandu, a premierului Dorin Recean și a ex-ministrului Infrastructurii, Andrei Spînu, pe care îi consideră responsabili de ceea ce numesc „cea mai mare escrocherie energetică din istoria țării”. Potrivit declarațiilor partidului, datoria „Moldovagaz” ar fi ajuns la 709 milioane de dolari, în timp ce […]
17:30
Președinta Maia Sandu a vizitat astăzi Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, unde au fost inaugurate atelierele modernizate ale instituției. În urma lucrărilor de reconstrucție, elevii beneficiază acum de un spațiu modern de învățare, iar profesorii dispun de echipamente și instrumente care le fac activitatea mai eficientă. Modernizarea acestui centru a fost posibilă datorită […]
17:30
27 de școli din nouă raioane ale țării vor primi suport pentru a îmbunătăți accesul la educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale, copiii refugiați și cei din minorități etnice. Aceste instituții de învățământ vor găzdui sesiuni de formare, ședințe de mentorat și alte evenimente menite să promoveze importanța educației incluzive și […]
17:10
Un elev s-a ales cu dosar penal după ce a agresat fizic profesul care i-ar fi spus să nu fumeze în incinta școlii # Sinteza
Un incident grav a avut loc la un liceu din Galaţi, unde un elev de 18 ani a agresat fizic un profesor, chiar în curtea unităţii de învăţământ. Totul s-a întâmplat după ce cadrul didactic, în vârstă de 49 de ani, le-a atras atenţia mai multor elevi că nu au voie să fumeze în incinta […]
17:10
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii septembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii # Sinteza
A doua jumătate a lunii septembrie este una cu dus și întors! Urmează o Eclipsă de Soare, Mercur va intra în Balanță, iar Marte își va începe tranzitul în Scorpion. O perioadă agitată, însă și plină de posibilități pentru fiecare dintre noi. Berbec/Ascendent în Berbec Marte, propriul guvernator, va trece din casa a șaptea în […]
16:40
Scurgeri de documente: 800 de moldoveni, inclusiv apropiați ai lui Ion Ceban și condamnați din dosarele „Șor”, pe lista de salariați ai organizației „Eurasia”, afiliată lui Ilan Șor # Sinteza
Circa 800 de persoane cu nume moldovenești apar pe lista de salariați, pentru luna iunie 2025, a organizației „Eurasia”, entitate afiliată condamnatului Ilan Șor și sancționată la nivel internațional pentru acțiuni de destabilizare a situației din R. Moldova, inclusiv în context electoral, transmite Moldova 1. Numele acestora apar în mai multe documente și conversații care au fost […]
16:30
Republica Moldova lansează o nouă bursă de valori în parteneriat cu Bursa de Valori București # Sinteza
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță constituirea unei noi burse de valori în parteneriat cu Bursa de Valori București și un grup de investitori importanți din Republica Moldova. Noua bursă, organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, va fi un pilon strategic pentru extinderea accesului la capital pentru companiile din Republica Moldova, atragerea investițiilor și […]
16:30
Funcționarii vamali au contracarat recent trei tentative de transport ilicit de mărfuri la trecerea frontierei, pe sensul de intrare în țară. În primul caz, documentat a fost un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 50 de ani, aflat la volanul unui mijloc de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, ce se deplasa din Federația Rusă. În rezultatul […]
16:20
Mesajul CEC și INSP pentru alegătorii din Republica Moldova de Ziua Internațională a Democrației # Sinteza
Astăzi, 15 septembrie, este marcată Ziua Internațională a Democrației. Cu acest prilej, Comisia Electorală Centrală, în parteneriat cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) al Inspectoratului General al Poliției, a desfășurat o amplă acțiune de informare a alegătorilor, organizată și în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În municipiile Chișinău și Bălți, precum și în toate raioanele […]
16:20
Uniunea Europeană a investit 75 milioane lei în modernizarea Centrului de Excelență în Energetică și Electronică # Sinteza
Elevii Centrului de Excelență în Energetică și Electronică vor învăța de acum înainte în ateliere complet renovate și dotate la standarde europene. Astăzi, instituția și-a inaugurat oficial spațiile modernizate cu o investiție de 75 de milioane de lei, din partea Uniunii Europene. La eveniment a participat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. „Energetica și electronica sunt […]
16:20
Republica Moldova și Ucraina vor testa un nou model de colaborare între instituțiile de învățământ profesional tehnic și mediul de afaceri # Sinteza
Un nou rol – de coordonatori de afaceri – va fi introdus în școlile profesionale, colegii și centrele de excelență din Republica Moldova și Ucraina, pentru a sprijini elevii în dezvoltarea competențelor necesare pieței muncii. Începând cu anul 2025, optsprezece instituții de învățământ profesional tehnic din cele două țări vor pilota această inițiativă, care are […]
16:20
Pompierii și salvatorii IGSU au alergat pe toate distanțele competiției Chișinău Marathon 2025 # Sinteza
La data de 14 septembrie 2025, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI au fost parte activă a celui mai mare eveniment sportiv din țară, Chișinău Marathon 2025, desfășurat în centrul capitalei. Alături de mii de sportivi profesioniști și amatori din Republica Moldova și din străinătate, salvatorii și pompierii au demonstrat încă o dată […]
16:20
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, a anunțat luni Ministerul britanic de Externe, după ce, săptămâna trecută, Rusia a încălcat spațiul aerian al NATO, potrivit Reuters. Miercurea trecută, Polonia a doborât drone rusești, fiind prima acțiune de acest fel a unui stat membru NATO de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Câteva zile mai […]
