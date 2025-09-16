Partidul Moldova Mare: ”Eliminarea consiliilor raionale ar aduce economii de 8 miliarde de lei anual”
Sinteza, 16 septembrie 2025 12:20
Bugetul de stat poate economisi miliarde de lei anual prin eliminarea costurilor ineficiente. Partidul Moldova Mare a prezentat o listă de acțiuni pentru eficientizarea finanțelor publice și creștere a investițiilor pentru nevoi sociale și dezvoltarea economiei. ”Noi propunem soluții concrete: desființarea consiliilor raionale, care „mănâncă” anual 8 miliarde de lei din buget. Acești bani trebuie […]
• • •
Alte ştiri de Sinteza
Acum 10 minute
12:30
Consiliul Audiovizualului este avocatul JurnalTV? Petiția lui Alexei Paniș în privința emisiunii ”Ora de ras” – respinsă # Sinteza
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au respins în ședința de azi petiția depusă de Alexei Paniș, reprezentantul Blocului electoral „Alternativa”, în care susținea că, în cadrul programului de satiră „Ora de ras” de la „Jurnal TV” au fost prezentate segmente critice și denigratoare față de blocul electoral și liderii acestuia. Controlul CA a fost efectuat pentru […]
12:30
Pericol excepțional de incendii de vegetație în Moldova. Recomandările Serviciului Hidrometeorologic și IGSU # Sinteza
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 16–22 septembrie 2025 pe teritoriul Republicii Moldova se va menține pericol excepțional de incendiu de vegetație naturală (Cod galben). În acest context, îndemânăm cetățenii să respecte cu strictețe regulile antiincendiare și să evite acțiunile care pot provoca izbucnirea focarelor de ardere: In condiții de vânt puternic, arderea se poate răspândi […]
12:30
Descinderi la Cahul. Mai multe percheziții au avut loc într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani în proporții deosebit de mari # Sinteza
Oamenii legii au efectuat, în această dimineață, mai multe percheziții în sudul țării în cadrul unei cauze penale de amploare. Potrivit informațiilor oficiale, investigațiile vizează infracțiuni de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali săvârșită în proporții mari, precum și spălare de bani în proporții deosebit de mari, […]
Acum 30 minute
12:20
Partidul Moldova Mare: ”Eliminarea consiliilor raionale ar aduce economii de 8 miliarde de lei anual” # Sinteza
Bugetul de stat poate economisi miliarde de lei anual prin eliminarea costurilor ineficiente. Partidul Moldova Mare a prezentat o listă de acțiuni pentru eficientizarea finanțelor publice și creștere a investițiilor pentru nevoi sociale și dezvoltarea economiei. ”Noi propunem soluții concrete: desființarea consiliilor raionale, care „mănâncă” anual 8 miliarde de lei din buget. Acești bani trebuie […]
12:20
Amenzi de 18 milioane lei pentru vânzarea voturilor. Peste 30.000 de persoane au fost sancționate # Sinteza
Peste 30 000 de persoane au fost identificate de poliție pentru implicare în vânzarea voturilor, înainte ca aplicarea amenzilor să fie suspendată în perioada campaniei electorale. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a precizat că amenzile aplicate au o valoare considerabilă, iar până acum la bugetul de stat au fost încasate aproximativ 18 […]
Acum o oră
12:00
VIDEO// Vasile Costiuc după 2 săptămâni de campanie electorală: ”Maia Sandu și PAS folosesc metode barbare împotriva oponenților politici” # Sinteza
Liderul Partidului Democrație Acasă (PDA), Vasile Costiuc, a lansat o serie de critici dure la adresa guvernării PAS, acuzând partidul de guvernământ de „manipulare”, „folosire abuzivă a resurselor administrative” și „control aproape total” asupra campaniei electorale. Declarațiile au fost făcute într-o transmisiune video în care Costiuc a respins și acuzațiile potrivit cărora ar fi avut […]
11:50
Sistemul BQS devine obligatoriu la Leușeni. Începând cu 22 septembrie 2025, toate camioanele se vor programa online # Sinteza
Începând cu data de 22 septembrie 2025, ora 08:00, toate camioanele, atât cele încărcate cu marfă, cât și cele fără marfă, care intenționează să traverseze pe sensul de ieșire din Republica Moldova prin postul vamal de frontieră Leușeni, urmează să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS (Border Queuing System), în regim pilot. […]
11:40
VIDEO// Poliția de Frontieră și PCCOCS au reținut un membru al unui grup criminal pentru șantaj și migrație ilegală # Sinteza
ngajații Poliției de Frontieră, sub conducerea procurorilor PCCOCS, anunță reținerea în flagrant a unui bărbat, care ar fi șantajat un ucrainean sosit ilegal în Moldova să-i achite $5000 pentru acest serviciu de organizare a călătoriei ilegale. Bărbatul în vârstă de 57 de ani a fost reținut chiar în momentul în care ar fi primit prima […]
11:40
Ministerul Educației și Agenția pentru Tineret lansează trei programe guvernamentale pentru tineri # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Tineret au lansat apelurile pentru trei programe guvernamentale de tineret pentru anul 2026, cu un buget estimat de aproximativ 20 de milioane de lei. În cadrul conferinței au fost lansate trei programe: Capitala Tineretului, Programul de Granturi pentru organizațiile de tineret și Programul de dezvoltare a Centrelor […]
11:40
Școala Sportivă din municipiul Bălți a beneficiat de cea mai mare investiție din ultimii ani. Cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării, instituția a inaugurat un teren de minifotbal cu suprafață artificială, cu dimensiunile de 42 x 22 metri. Noul teren va permite desfășurarea competițiilor sportive pe tot parcursul anului, indiferent de condițiile meteo. […]
Acum 24 ore
17:40
Activitățile organizate în cadrul Săptămânii deschiderii parlamentare, dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii, au debutat astăzi cu o serie de evenimente pentru copii și tineri. Programul a inclus discuții cu genericul „Ora democrației” și un atelier de decorare a torbițelor ecologice. După lecții, elevii din clasa întâi de la Liceul Teoretic „Vasile Vasilache” din […]
17:30
„Moldova Mare” promite tragerea la răspundere a guvernării PAS: ”Au comis cea mai mare escrocherie din istoria țării” # Sinteza
Partidul Victoriei Furtuna a lansat noi acuzații la adresa președintei Maia Sandu, a premierului Dorin Recean și a ex-ministrului Infrastructurii, Andrei Spînu, pe care îi consideră responsabili de ceea ce numesc „cea mai mare escrocherie energetică din istoria țării”. Potrivit declarațiilor partidului, datoria „Moldovagaz” ar fi ajuns la 709 milioane de dolari, în timp ce […]
17:30
Președinta Maia Sandu a vizitat astăzi Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, unde au fost inaugurate atelierele modernizate ale instituției. În urma lucrărilor de reconstrucție, elevii beneficiază acum de un spațiu modern de învățare, iar profesorii dispun de echipamente și instrumente care le fac activitatea mai eficientă. Modernizarea acestui centru a fost posibilă datorită […]
17:30
27 de școli din nouă raioane ale țării vor primi suport pentru a îmbunătăți accesul la educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale, copiii refugiați și cei din minorități etnice. Aceste instituții de învățământ vor găzdui sesiuni de formare, ședințe de mentorat și alte evenimente menite să promoveze importanța educației incluzive și […]
17:10
Un elev s-a ales cu dosar penal după ce a agresat fizic profesul care i-ar fi spus să nu fumeze în incinta școlii # Sinteza
Un incident grav a avut loc la un liceu din Galaţi, unde un elev de 18 ani a agresat fizic un profesor, chiar în curtea unităţii de învăţământ. Totul s-a întâmplat după ce cadrul didactic, în vârstă de 49 de ani, le-a atras atenţia mai multor elevi că nu au voie să fumeze în incinta […]
17:10
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii septembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii # Sinteza
A doua jumătate a lunii septembrie este una cu dus și întors! Urmează o Eclipsă de Soare, Mercur va intra în Balanță, iar Marte își va începe tranzitul în Scorpion. O perioadă agitată, însă și plină de posibilități pentru fiecare dintre noi. Berbec/Ascendent în Berbec Marte, propriul guvernator, va trece din casa a șaptea în […]
16:40
Scurgeri de documente: 800 de moldoveni, inclusiv apropiați ai lui Ion Ceban și condamnați din dosarele „Șor”, pe lista de salariați ai organizației „Eurasia”, afiliată lui Ilan Șor # Sinteza
Circa 800 de persoane cu nume moldovenești apar pe lista de salariați, pentru luna iunie 2025, a organizației „Eurasia”, entitate afiliată condamnatului Ilan Șor și sancționată la nivel internațional pentru acțiuni de destabilizare a situației din R. Moldova, inclusiv în context electoral, transmite Moldova 1. Numele acestora apar în mai multe documente și conversații care au fost […]
16:30
Republica Moldova lansează o nouă bursă de valori în parteneriat cu Bursa de Valori București # Sinteza
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță constituirea unei noi burse de valori în parteneriat cu Bursa de Valori București și un grup de investitori importanți din Republica Moldova. Noua bursă, organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, va fi un pilon strategic pentru extinderea accesului la capital pentru companiile din Republica Moldova, atragerea investițiilor și […]
16:30
Funcționarii vamali au contracarat recent trei tentative de transport ilicit de mărfuri la trecerea frontierei, pe sensul de intrare în țară. În primul caz, documentat a fost un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 50 de ani, aflat la volanul unui mijloc de transport „Mercedes-Benz Sprinter”, ce se deplasa din Federația Rusă. În rezultatul […]
16:20
Mesajul CEC și INSP pentru alegătorii din Republica Moldova de Ziua Internațională a Democrației # Sinteza
Astăzi, 15 septembrie, este marcată Ziua Internațională a Democrației. Cu acest prilej, Comisia Electorală Centrală, în parteneriat cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) al Inspectoratului General al Poliției, a desfășurat o amplă acțiune de informare a alegătorilor, organizată și în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În municipiile Chișinău și Bălți, precum și în toate raioanele […]
16:20
Uniunea Europeană a investit 75 milioane lei în modernizarea Centrului de Excelență în Energetică și Electronică # Sinteza
Elevii Centrului de Excelență în Energetică și Electronică vor învăța de acum înainte în ateliere complet renovate și dotate la standarde europene. Astăzi, instituția și-a inaugurat oficial spațiile modernizate cu o investiție de 75 de milioane de lei, din partea Uniunii Europene. La eveniment a participat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. „Energetica și electronica sunt […]
16:20
Republica Moldova și Ucraina vor testa un nou model de colaborare între instituțiile de învățământ profesional tehnic și mediul de afaceri # Sinteza
Un nou rol – de coordonatori de afaceri – va fi introdus în școlile profesionale, colegii și centrele de excelență din Republica Moldova și Ucraina, pentru a sprijini elevii în dezvoltarea competențelor necesare pieței muncii. Începând cu anul 2025, optsprezece instituții de învățământ profesional tehnic din cele două țări vor pilota această inițiativă, care are […]
16:20
Pompierii și salvatorii IGSU au alergat pe toate distanțele competiției Chișinău Marathon 2025 # Sinteza
La data de 14 septembrie 2025, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI au fost parte activă a celui mai mare eveniment sportiv din țară, Chișinău Marathon 2025, desfășurat în centrul capitalei. Alături de mii de sportivi profesioniști și amatori din Republica Moldova și din străinătate, salvatorii și pompierii au demonstrat încă o dată […]
16:20
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, a anunțat luni Ministerul britanic de Externe, după ce, săptămâna trecută, Rusia a încălcat spațiul aerian al NATO, potrivit Reuters. Miercurea trecută, Polonia a doborât drone rusești, fiind prima acțiune de acest fel a unui stat membru NATO de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Câteva zile mai […]
16:10
CEC anunță că alegătorii pot solicita votarea la locul aflării la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot solicita votarea la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă. Cererile se fac în […]
15:20
Andrei Năstase vrea să recupereze pierderile pensionarilor după inflație: ”Pensionarii ar putea primi despăgubiri de 15.000 lei” # Sinteza
Candidatul independent la funcția de deputat, Andrei Năstase, anunță că a pregătit un proiect de lege prin care pensionarii ar urma să fie despăgubiți pentru pierderile suferite în ultimii ani din cauza indexărilor insuficiente ale pensiilor. Potrivit lui Năstase, creșterea prețurilor a depășit 70% în ultimii ani, în timp ce pensiile au fost indexate cu […]
15:10
VIDEO// Mesajul liderului UCSM, Gabriel Călin, către găgăuzi: „Împreună cu echipa mea, vom aduce schimbarea” # Sinteza
Liderul Uniunii Creștin Sociale din Moldova (UCSM), Gabriel Călin, a transmis un mesaj video adresat cetățenilor din autonomia găgăuză, pe care i-a numit „un exemplu de tărie și curaj în lupta pentru dreptate”. „Dragi găgăuzi, stimați concetățeni, pentru întreaga Moldovă sunteți un exemplu de rezistență și demnitate. Știu că ați fost lăsați fără opțiuni, dar […]
14:10
VIDEO// Un bărbat a fost arestat după ce a vandalizat memorialul lui Charlie Kirk din fața Turning Point USA # Sinteza
Un bărbat a fost arestat și pus sub acuzare după ce a călcat în picioare, în mod flagrant, monumentul memorial dedicat lui Charlie Kirk, aflat în fața sediului Turning Point USA din Phoenix, duminică. În imagini se poate vedea cum bărbatul calcă în picioare, la propriu, florile, lumânările și drapelele depuse în memoria lui Charlie […]
14:10
Sinteza CNA// 15 persoane au fost reținute în dosare de corupție și finanțare ilegală a partidelor politice # Sinteza
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă sinteza săptămânală a activităților desfășurate în domeniile de prevenire a corupției, combatere și recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii, au desfășurat zeci de percheziții la nivel național în mai multe cauze penale de rezonanță. 60 de acțiuni de urmărire penală au […]
14:10
VIDEO// Ion Ceban critică închiderea școlii din satul Doina: „Guvernarea dă milioane pe concerte, dar închide școlile” # Sinteza
Primarul degrevat al Chișinăului și unul dintre liderii blocului Alternativa, Ion Ceban, a criticat dur decizia privind închiderea școlii din satul Doina, raionul Strășeni. Într-un video publicat pe rețelele sociale, acesta a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă copiii și părinții din localitate, după ce clopoțelul nu a mai sunat pentru aproape 90 […]
14:00
Grav accident rutier la Botanica. 4 persoane au fost rănite după impactul dintre un taxi și un Range Rover # Sinteza
În această dimineață s-a produs un grav accident rutier la intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi din sectrorul Botanica al capitalei. La ora 09:18, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente la mai multe victime. Pentru deservirea solicitării au fost alocate 4 echipe de asistență medicală […]
14:00
Ți-e frică să zbori? 7 metode eficiente pentru a reduce anxietatea înainte și în timpul călătoriei cu avionul # Sinteza
Pentru milioane de oameni din întreaga lume, ideea de a urca într-un avion nu este doar un pas spre destinație, ci și o sursă de anxietate. Deși transportul aerian rămâne unul dintre cele mai sigure mijloace de transport, un număr tot mai mare de călători se confruntă cu frica de zbor. Experții susțin că există […]
14:00
Negocierile SUA – China pe tema TikTok ar putea prelungi termenul pentru vânzarea operațiunilor din America # Sinteza
Statele Unite și China sunt aproape un acord privind aplicația TikTok, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, pe măsură ce a doua zi de negocieri a fost reluată la Madrid pentru a încerca rezolvarea tensiunilor comerciale dintre cele două țări, potrivit Reuters. Chiar dacă nu s-ar ajunge la un acord privind TikTok, acest lucru nu […]
13:50
Moldovenii, sancționați cu 1,25 milioane lei pentru incendierea vegetației și a poligoanelor de deșeuri # Sinteza
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate persoanelor sancționate în urma arderii vegetației uscate. Sancțiunile au fost aplicate de la începutul anului 2025. Amenzile contravenționale au fost plătite de persoanele prinse că au dat foc ierbii, stufărișului, poligoanelor de deșeuri, dar și gunoiului din preajma gospodăriilor. Oamenii s-au ales cu amenzi […]
13:50
Spitalul Ministerului Afacerilor Interne a primit de la UNFPA o stație de oxigen medical cu autonomie completă # Sinteza
Tratamente critice disponibile fără întreruperi, intervenții rapide atunci când viața unui om depinde de fiecare minut. Astăzi, Spitalul MAI a inaugurat propria stație de oxigen medical. Stația produce 30 m³ de oxigen pe oră, cu puritate de 93–95%, astfel încât tratamentele complexe, inclusiv terapiile hiperbare, sunt întotdeauna disponibile. Pacienții aflați în stare critică primesc atenția […]
13:50
Peste 700 de Consilii de Siguranță Comunitară sunt active în Republica Moldova. Rezultatele CSC din septembrie 2025 # Sinteza
În luna septembrie 2025, activitatea Consiliilor de Siguranță Comunitară (CSC) s-a concentrat pe identificarea și soluționarea problemelor reale cu care se confruntă locuitorii mai multor localități din Republica Moldova, în beneficiul direct al comunităților. În această perioadă, s-au desfășurat patru consilii importante, în cadrul cărora cetățenii au fost invitați să își exprime opiniile și să […]
13:50
Consultații profilactice gratuite în perioada 15-17 septembrie. Echipele mobile de medici ajung în Dubăsari, Cantemir și Ungheni # Sinteza
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, în intervalul 15-17 septembrie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în Centrul de Plasament pentru Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități din […]
13:50
CNAM a achitat 916 milioane lei prestatorilor publici și privați pentru servicii medicale în luna septembrie # Sinteza
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale 916 milioane de lei pentru serviciile ce urmează să fie oferite populației în luna septembrie. Din această sumă, circa 865 de milioane au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce aproximativ 51 de milioane de lei au fost virați prestatorilor […]
13:40
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 848,31 milioane de lei în perioada 8 – 14 septembrie 2025 # Sinteza
În perioada 8 – 14 septembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 848,31 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 27,8 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,5%. Totodată, în perioada 8 – 14 […]
13:40
Reprezentanții Ministerului Educației și ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic au participat la Forumul Național pentru Turism din România # Sinteza
Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și a altor trei instituții de învățământ profesional tehnic din Chișinău au participat la cea de-a V-a ediție a Forumului Național al Învățământului Preuniversitar Tehnologic pentru Turism din România. Evenimentul s-a desfășurat la Constanța și a avut drept scop identificarea soluțiilor pentru acoperirea deficitului de personal calificat […]
13:40
Reprezentanți ai Ministerului Educației au participat la un dialog de promovare a integrității, inițiat de CNA și OSCE # Sinteza
Reprezentanți ai instituțiilor publice, parteneri internaționali și voluntari anticorupție au participat la prima ediție din această toamnă a „Cafenelei Anticorupție”, organizată de Centrul Național Anticorupție (CNA), în parteneriat cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Inițiativa are scopul de a asigura un spațiu de dialog deschis și interactiv despre onestitate, transparență și responsabilitate […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
EXCLUSIV VIDEO// Declarațiile bărbatului care a depistat cadavrul tânărului dat dispărut de pe Aeroportul Chișinău: ”Am simțit un miros greu, am crezut că e un animal mort” # Sinteza
Un bărbat care spune că a găsit cadavrul tânărului dispărut după ce a aterizat pe Aeroportul Internațional Chișinău a oferit o mărturie detaliată, susținând că există indicii care contrazic versiunea unei sinucideri. Declarațiile au fost difuzate într-o emisiune moderată de juristul Dorin Podlisnic, care cere Procurorului General retragerea dosarului din gestiunea organelor de urmărire penală […]
19:20
Ministra Justiției a participat la Conferința științifico-practică organizată în ajunul Zilei profesionale a notarului # Sinteza
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a participat la Conferința științifico-practică organizată în ajunul Zilei profesionale a notarului, eveniment care a reunit reprezentanți ai profesiei notariale din Republica Moldova și din România. Ministra Justiției și-a exprimat aprecierea față de contribuția semnificativă a notarilor la consolidarea statului de drept și la protejarea drepturilor cetățenilor. „Parteneriatul dintre Ministerul Justiției și […]
19:10
VIDEO// Președintele UCSM, Gabriel Călin, se adresează guvernării PAS și cetățenilor: ”Opriți frica și minciunile despre război” # Sinteza
Liderul Uniunii Creștin Socială din Moldova (UCSM), Gabriel Călin, a lansat un mesaj dur la adresa actualei guvernări, acuzând-o că răspândește frică în societate și că dezbină oamenii. „Terminați să băgați atâta frică în lume. Terminați să speriați oamenii cu războiul. Nu va exista niciun război dacă plecați voi. O să ne descurcăm de minune […]
19:10
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează că, în urma negocierilor desfășurate la ședința Comisiei Mixte moldo-poloneze din 22 iulie curent, a fost recepționat un contingent suplimentar de 150 autorizații pentru efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri în/din țări terțe. Autorizațiile expediate de către autoritățile poloneze sunt valabile până la 31 ianuarie 2026 și pot fi […]
18:20
VIDEO// Blocul Alternativa: ”PAS își trimite susținătorii să protesteze împotriva opoziției, în loc să răspundă pentru sărăcie și prețuri” # Sinteza
Blocul Electoral ALTERNATIVA acuză PAS că ar fi pus în scenă proteste împotriva opoziției, chiar în plină campanie electorală. Potrivit reprezentanților blocului, aceste acțiuni reprezintă „un moment rușinos pentru democrația din Republica Moldova”. „În loc să răspundă pentru sărăcie, prețurile mari și promisiunile neonorate, PAS își trimite consilierii și susținătorii să strige în fața sediului […]
18:10
VIDEO// Candidatul UCSM, Vitalie Florea, ironizează guvernarea PAS: ”Cum să mai votezi un regim care 4 ani doar a mințit și a furat?” # Sinteza
Vitalie Florea, candidat pe lista UCSM, a criticat dur guvernarea PAS, ironizând promisiunile electorale formulate de partid în campaniile trecute. Într-un video pe pagina sa de pe rețelele sociale, acesta a enumerat angajamentele pe care actuala guvernare le-ar fi făcut în 2020 și 2021, dar care, potrivit lui, nu au fost respectate. „Vă promitem că […]
17:10
În contextul implementării proiectului „Construcția Centrului chinologic al Poliției de Frontieră”, la data de 11 septembrie, Poliția de Frontieră a avut onoarea de a găzdui vizita ofițerului de legătură al Poliției Federale Germane, Andrea Geschke. Scopul vizitei a fost familiarizarea cu activitatea instituției, înțelegerea specificului operațional și evaluarea modului în care sunt utilizate echipamentele recepționate […]
17:10
28 de spitale din Republica Moldova au fost dotate cu echipamente moderne de sterilizare pentru prevenirea infecțiilor # Sinteza
Astăzi, 12 septembrie, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, a avut loc evenimentul de inaugurare a sistemelor moderne de sterilizare, instalate în 28 de spitale din țară. Noile echipamente sunt esențiale pentru creșterea calității actului medical, protejarea pacienților și prevenirea infecțiilor nosocomiale. Acest proiect de amploare, realizat în contextul implementării componentei Sănătate a proiectului […]
17:00
Crimă înfiorătoare la Chișinău. Doi bărbați riscă detenție pe viață pentru omor și viol asupra persoanelor fără adăpost # Sinteza
Procurorii din Chișinău anunță trimiterea în judecată a doi bărbați pentru omorul și violul altor două persoane fără loc permanent de trai în Chișinău, în martie 2024. Cei doi sunt originari din Edineț și Strășeni, cu vârste de 30 și 39 de ani, dar locuiau în subsolul unei case din Chișinău, cu bărbatul pe care […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.