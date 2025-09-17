SUA investesc 130 milioane de lei în conectarea energetică Moldova–România
Omniapres, 17 septembrie 2025 11:40
Linia energetică Strășeni – Gutinaș va fi construită integral datorită investiției Guvernului Statelor Unite ale Americii, în valoare de 130 milioane de lei. Aceasta va avea o lungime de 190 km și va conecta direct Republica Moldova de România și de rețeaua europeană. Anunțul despre noua conexiune care va elimina șantajul energetic și va garanta […] The post SUA investesc 130 milioane de lei în conectarea energetică Moldova–România appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 5 minute
12:00
VIDEO // Irina Vlah: Astăzi CEC va examina demersurile împotriva noastră. Сele incriminate nu au nimic în comun cu formațiunea noastră # Omniapres
Comisia Electorală Centrală urmează să decidă astăzi asupra a două demersuri care vizează participarea „Inima Moldovei” în cadrul Blocului Electoral Patriotic. Potrivit Irinei Vlah, lidera formațiunii, aceste inițiative sunt bazate pe „falsuri fabricate de la zero” și reprezintă o tentativă a guvernării de a elimina opoziția din competiția electorală. „Într-un stat de drept, cu instituții […] The post VIDEO // Irina Vlah: Astăzi CEC va examina demersurile împotriva noastră. Сele incriminate nu au nimic în comun cu formațiunea noastră appeared first on Omniapres.
Acum 30 minute
11:40
Linia energetică Strășeni – Gutinaș va fi construită integral datorită investiției Guvernului Statelor Unite ale Americii, în valoare de 130 milioane de lei. Aceasta va avea o lungime de 190 km și va conecta direct Republica Moldova de România și de rețeaua europeană. Anunțul despre noua conexiune care va elimina șantajul energetic și va garanta […] The post SUA investesc 130 milioane de lei în conectarea energetică Moldova–România appeared first on Omniapres.
Acum o oră
11:10
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) va avea, începând cu 17 septembrie, un nou șef. Guvernul a aprobat astăzi eliberarea din funcție a actualului conducător, Alexandru Oprea, și numirea lui Aurel Baciu în această poziție. Aurel Baciu a fost desemnat oficial de Executiv și urmează să preia atribuțiile la începutul săptămânii viitoare. Tot astăzi, […] The post Șeful IGSU, Alexandru Oprea, a demisionat. Aurel Baciu îi va prelua funcția appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
10:30
Serviciul 112 a înregistrat peste 91 000 de apeluri de la începutul lunii septembrie – o urgență la fiecare 14 secunde # Omniapres
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 a recepționat, în perioada 1–15 septembrie 2025, un total de 91 105 apeluri din partea cetățenilor din întreaga țară, ceea ce înseamnă o medie zilnică de aproximativ 6 073 de solicitări. Cele mai frecvente apeluri au vizat urgențe medicale, care au reprezentat o componentă majoră a volumului […] The post Serviciul 112 a înregistrat peste 91 000 de apeluri de la începutul lunii septembrie – o urgență la fiecare 14 secunde appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Olesea Stamate cere transparență în deciziile SIS privind secretul de stat: ”Se inventează retragerea accesului” # Omniapres
Deputata și candidata independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, a anunțat că va propune modificări legislative menite să limiteze abuzurile în procesul de retragere a accesului la secretul de stat, practică care ar fi fost utilizată frecvent pentru înlăturarea persoanelor incomode din serviciul public. Într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare, Stamate a criticat […] The post VIDEO // Olesea Stamate cere transparență în deciziile SIS privind secretul de stat: ”Se inventează retragerea accesului” appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
09:30
Sportivul Constantin Rusu, campion național la kickboxing, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” # Omniapres
Constantin Rusu, cel mai titrat sportiv K1 din istoria Republicii Moldova și campion național la kickboxing, cu un palmares impresionant, și-a declarat sprijinul pentru Partidul Mișcarea „Respect Moldova” la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Prin alăturarea luptătorului K1, echipa fondată de Eugeniu Nichiforciuc și condusă de Marian Lupu devine și mai puternică. „Partidul „Respect Moldova” […] The post Sportivul Constantin Rusu, campion național la kickboxing, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” appeared first on Omniapres.
09:10
DOC // Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, avansat la gradul special de chestor # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat marți, 16 septembrie 2025, un decret prin care i-a acordat șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), Ruslan Galușca, gradul special de chestor – echivalentul gradului de general-maior în armată. „Domnului Ruslan Galușca, șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, i se acordă gradul special de […] The post DOC // Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, avansat la gradul special de chestor appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
07:10
Horoscop 17 septembrie 2025. Vin de undeva niște bani și o să îi cheltuiți cu lejeritate # Omniapres
O zi cu atenționări. E multă treabă de făcut și un zor nebun, dar tot trebuie să fim cu ochii-n patru să nu ne sabotăm singuri munca. FECIOARĂ Vă pregătiți de o ieșire la rampă care o să vă aducă un plus de prestigiu, iar cariera voastră o să capete mai multă culoare și o […] The post Horoscop 17 septembrie 2025. Vin de undeva niște bani și o să îi cheltuiți cu lejeritate appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
18:30
VIDEO // Doi tineri riscă să rămână fără permis de conducere pentru șofat haotic și comportament agresiv # Omniapres
Doi conducători auto, ambii în vârstă de 23 de ani, au fost sancționați de Poliția Națională pentru manifestarea unui comportament agresiv și nerespectarea indicatoarelor rutiere. Incidentul s-a petrecut pe 6 septembrie, pe strada Independenței din orașul Drochia și pe traseul R-7 (Drochia – Costești). Acțiunea poliției a fost declanșată după ce în mediul online au […] The post VIDEO // Doi tineri riscă să rămână fără permis de conducere pentru șofat haotic și comportament agresiv appeared first on Omniapres.
18:10
VIDEO // Apa a inundat o stradă din Chișinău după ce o țeavă magistrală s-a spart noaptea trecută # Omniapres
Noaptea trecută, pe 16 septembrie, o țeavă magistrală cu diametrul de 1200 mm, care alimentează cu apă sectorul Ciocana din Chișinău, s-a spart pe strada Vadul lui Vodă, provocând o inundație puternică. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu apa care a țâșnit cu putere și a inundat strada. Autorul filmării a spus că „e […] The post VIDEO // Apa a inundat o stradă din Chișinău după ce o țeavă magistrală s-a spart noaptea trecută appeared first on Omniapres.
17:40
Partidul Moldova Mare propune reforme radicale în sistemul vamal: ” Sistemul vamal actual a devenit sursă de corupție” # Omniapres
Partidul Moldova Mare vine cu propuneri de reformare a sistemului vamal, pe care îl consideră una dintre principalele piedici în calea dezvoltării afacerilor în țara noastră. Potrivit președintelui organizației raionale Moldova Mare din Briceni, Mihail Gnatiuk, care are o experiență profesională enormă în domeniul vamal, susține că este timpul pentru o schimbare profundă. „Sistemul vamal […] The post Partidul Moldova Mare propune reforme radicale în sistemul vamal: ” Sistemul vamal actual a devenit sursă de corupție” appeared first on Omniapres.
17:10
Lilian Popescu a fost numit oficial selecționer al echipei naționale a Moldovei, în urma unei decizii unanime a Comitetului Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal, luată marți, 16 septembrie. Născut pe 15 noiembrie 1973 în satul Fălești Noi, Popescu are o carieră bogată atât ca jucător, cât și ca antrenor. A evoluat la cluburi din […] The post Lilian Popescu, numit selecționer al echipei naționale de fotbal a Moldovei appeared first on Omniapres.
17:00
Irina Vlah: Încă o victorie pentru „Inima Moldovei”; Dorin Recean nu avea dreptul să folosească funcția de premier pentru a-mi impune sancțiuni # Omniapres
Curtea de Apel a obligat Comisia Electorală Centrală (CEC) să examineze sesizarea depusă de partidul „Inima Moldovei” în privința premierului Dorin Recean, candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de deputat. Lidera formațiunii, Irina Vlah, a declarat că această decizie reprezintă „încă o victorie” pentru partid în lupta cu abuzurile guvernării. „Dorin Recean nu […] The post Irina Vlah: Încă o victorie pentru „Inima Moldovei”; Dorin Recean nu avea dreptul să folosească funcția de premier pentru a-mi impune sancțiuni appeared first on Omniapres.
16:40
Ion Ceban, primarul de Chișinău și unul dintre liderii Blocului Alternativa, a reacționat pe rețelele sociale la sondajul publicat recent de Watchdog.md și CBS Research, care arată că blocul nu ar trece pragul electoral. Într-un mesaj video, Ceban a catalogat sondajele drept „de curte” și a acuzat anumiți „specialiști” că manipulează opinia publică: „Este o […] The post VIDEO // Ion Ceban, furios pe sondajul Watchdog: „Este o manipulare crasă” appeared first on Omniapres.
16:10
O tânără din Republica Moldova a povestit pe rețelele sociale experiența prin care a rămas fără permis de conducere, deși se afla în afara țării. Ea susține că a obținut documentul acum aproximativ doi ani și că, inițial, totul părea în regulă, până a primit o scrisoare oficială prin care era anunțată că permisul ar […] The post O tânără, revoltată după ce permisul i-a fost anulat de ASP la doi ani după obținere appeared first on Omniapres.
15:40
Renato Usatîi insistă pe crearea unei bănci de stat: va reduce costul serviciilor bancare și al creditelor # Omniapres
Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a precizat că această bancă va oferi credite mai accesibile populației și agenților economici. Azi, toate băncile din Republica Moldova sunt controlate de capital străin, ceea ce […] The post Renato Usatîi insistă pe crearea unei bănci de stat: va reduce costul serviciilor bancare și al creditelor appeared first on Omniapres.
15:10
Doru Petruți, despre sondaj: ”Mai bine de 20% care votau cu Sandu acum nu votează PAS?”. Pașa: „Domnul Petruzzi, în slujba rușilor” # Omniapres
Schimb de replici acide pe rețelele sociale între sociologul Doru Petruți, director IMAS, și expertul Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog, după publicarea unui nou sondaj electoral care creditează PAS cu 39% din voturi. Petruți a pus la îndoială coerența datelor prezentate, întrebând ironic cum este posibil ca, la o distanță de un an, sprijinul […] The post Doru Petruți, despre sondaj: ”Mai bine de 20% care votau cu Sandu acum nu votează PAS?”. Pașa: „Domnul Petruzzi, în slujba rușilor” appeared first on Omniapres.
14:30
Peste 20 de milioane de lei în diverse valute au fost ridicați de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și ai Procuraturii municipiului Chișinău în urma mai multor percheziții desfășurate astăzi în capitală, într-un dosar penal ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Potrivit informațiilor preliminare, ancheta vizează un grup de […] The post CNA a ridicat peste 20 de milioane de lei în dosarul de finanțare ilegală a partidelor appeared first on Omniapres.
14:00
Autoritățile de la Vilnius au interzis accesul Irinei Vlah pe teritoriul Lituaniei pentru o perioadă de cinci ani. Decizia a fost justificată prin legăturile președintei Partidului „Inima Moldovei” cu Federația Rusă, transmite IPN. Potrivit autorităților lituaniene, Irina Vlah efectuează vizite frecvente în Rusia, unde se întâlnește cu oficiali ruși și coordonează acțiuni prin care Moscova […] The post Lituania interzice accesul Irinei Vlah pe teritoriul său pentru o perioadă de 5 ani appeared first on Omniapres.
13:40
Procuratura cere din nou căutarea lui Constantin Țuțu: S-ar fi aflat în regiunea transnistreană # Omniapres
Constantin Țuțu, fost sportiv și fost deputat, s-ar afla în prezent în regiunea transnistreană, după ce a părăsit teritoriul Greciei, potrivit declarațiilor făcute de Elena Cazacov, procurora responsabilă de caz. În cadrul unei ședințe de judecată din 16 septembrie, acuzatoarea a menționat că, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Național de Investigații, Țuțu nu a revenit […] The post Procuratura cere din nou căutarea lui Constantin Țuțu: S-ar fi aflat în regiunea transnistreană appeared first on Omniapres.
13:10
Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” – soluția pentru ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului # Omniapres
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că una dintre prioritățile formațiunii în noul Parlament este construcția Canalului „Dunărea Moldovei”, un proiect menit să dezvolte infrastructura portuară, să reducă costurile importurilor, să sporească exporturile și să stimuleze turismul. „Toate țările bogate, China, SUA, toți împrumută bani. Diferența este că atunci când împrumuți, o parte trebuie să […] The post Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” – soluția pentru ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului appeared first on Omniapres.
13:10
Din 22 septembrie, camioanele vor traversa vama Leușeni doar pe bază de programare electronică # Omniapres
Începând cu 22 septembrie 2025, toate camioanele care intenționează să iasă din Republica Moldova prin postul vamal Leușeni vor trebui să se programeze în prealabil prin Sistemul Informațional BQS (Border Queuing System). Măsura se aplică atât vehiculelor încărcate cu marfă, cât și celor fără marfă și face parte dintr-un proiect-pilot lansat de Serviciul Vamal, cu […] The post Din 22 septembrie, camioanele vor traversa vama Leușeni doar pe bază de programare electronică appeared first on Omniapres.
13:00
Serviciul Fiscal de Stat a blocat conturile Irinei Vlah, Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru # Omniapres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a decis blocarea fondurilor deținute de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru, în baza deciziei din 5 septembrie a Consiliului Interinstituțional de Supervizare (CIS). Deciziile SFS au fost publicate marți, 16 septembrie, în Monitorul Oficial al R. Moldova, notează Moldova 1. Potrivit ordinelor semnate de […] The post Serviciul Fiscal de Stat a blocat conturile Irinei Vlah, Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru appeared first on Omniapres.
12:40
Olesea Stamate: „În loc să reconstruim Filarmonica, se finanțează campanii de informare și filme electorale” # Omniapres
Republica Moldova cheltuiește bani publici pentru domenii care prezintă interes guvernării și nu intereselor țării. Candidatul independent pentru funcția de deputat Olesea Stamate aduce drept exemplu alocațiile pentru acțiuni propagandistice. ”În cazul Republicii Moldova, în loc să investim în cultură și să restabilim clădirea Filarmonicii, care a fost avariată în 2020, se cheltuiesc milioane de […] The post Olesea Stamate: „În loc să reconstruim Filarmonica, se finanțează campanii de informare și filme electorale” appeared first on Omniapres.
12:10
Victoria Furtună: „Banii risipiți pe instituții inutile trebuie să ajungă la pensii, școli și spitale” # Omniapres
Bugetul de stat poate economisi miliarde de lei anual prin eliminarea costurilor ineficiente. Partidul Moldova Mare a prezentat o listă de acțiuni pentru eficientizarea finanțelor publice și creștere a investițiilor pentru nevoi sociale și dezvoltarea economiei. ”Noi propunem soluții concrete: desființarea consiliilor raionale, care „mănâncă” anual 8 miliarde de lei din buget. Acești bani trebuie […] The post Victoria Furtună: „Banii risipiți pe instituții inutile trebuie să ajungă la pensii, școli și spitale” appeared first on Omniapres.
Ieri
11:50
Vladimir Plahotniuc spune că schimbarea guvernării PAS este aproape: acest dezastru trebuie oprit, majoritatea cetățenilor au ajuns deja și ei la această concluzie # Omniapres
„După patru ani, le propun cetățenilor să-i întrebe pe cei de la PAS: în afară de teroare și dictatură, ce au construit ei?”. Este una dintre întrebările care se regăsesc într-un nou mesaj al lui Vlad Plahotniuc transmis din Grecia. Fostul lider al Partidului Democrat a venit cu o scurtă analiză a situației economice și […] The post Vladimir Plahotniuc spune că schimbarea guvernării PAS este aproape: acest dezastru trebuie oprit, majoritatea cetățenilor au ajuns deja și ei la această concluzie appeared first on Omniapres.
11:40
Ion Perju, căutat din 2015 pentru omorul lui Valeriu Boboc, reținut în urma unor percheziții # Omniapres
Fostul polițist condamnat la zece ani de închisoare pentru omorul lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009 ar fi fost reținut marți dimineața, 16 septembrie, scrie Ziarul de Gardă cu trimitere la surse. Perju, care era dat în urmărire internațională începând cu anul 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor”. […] The post Ion Perju, căutat din 2015 pentru omorul lui Valeriu Boboc, reținut în urma unor percheziții appeared first on Omniapres.
11:10
Pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026, compania Energocom a contractat aproximativ 90,9% din volumul prognozat al consumului de gaze naturale cu livrare fermă, ceea ce constituie 7.448.218 MWh, echivalent cu circa 700 milioane m³. Despre aceasta instituția anunță printr-un comunicat de presă. Achizițiile au fost realizate, în cea mai mare parte, la […] The post Energocom a achiziționat 90,9% din volumul prognozat de gaze pentru anul 2025–2026 appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO // Bărbat reținut pentru șantaj: a cerut 5 000 de dolari unui ucrainean sosit ilegal în Moldova # Omniapres
Un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost reținut în flagrant de către angajații Poliției de Frontieră, coordonați de procurorii PCCOCS, fiind suspectat că ar fi șantajat un cetățean ucrainean sosit ilegal în Moldova, cerându-i 5 000 de dolari pentru organizarea călătoriei ilegale. Bărbatul a fost prins în momentul în care primea prima […] The post VIDEO // Bărbat reținut pentru șantaj: a cerut 5 000 de dolari unui ucrainean sosit ilegal în Moldova appeared first on Omniapres.
09:50
VIDEO // Structurile de forță se încurcă în declarațiile legate de extrădarea lui Plahotniuc. Cernăuțeanu o contrazice pe șefa de la MAI # Omniapres
Epopeea în jurul zilei în care urmează să fie adus Vlad Plahotniuc în Moldova ia o nouă întorsătură. Autoritățile responsabile se încurcă în declarații și vin cu afirmații contradictorii legate de data în care fostul lider PDM urmează să ajungă în țară. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, o contrazice pe Daniela Misail-Nichitin, ministrul de Interne, și […] The post VIDEO // Structurile de forță se încurcă în declarațiile legate de extrădarea lui Plahotniuc. Cernăuțeanu o contrazice pe șefa de la MAI appeared first on Omniapres.
09:30
VIDEO // Vânzarea voturilor: Poliția a sancționat peste 30 000 de persoane și a strâns 18 milioane de lei # Omniapres
Peste 30 000 de persoane au fost identificate de poliție pentru implicare în vânzarea voturilor, înainte ca aplicarea amenzilor să fie suspendată în perioada campaniei electorale. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a precizat că amenzile aplicate au o valoare considerabilă, iar până acum la bugetul de stat au fost încasate aproximativ 18 […] The post VIDEO // Vânzarea voturilor: Poliția a sancționat peste 30 000 de persoane și a strâns 18 milioane de lei appeared first on Omniapres.
09:10
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, în cooperare cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și angajații Serviciului Fiscal de Stat, desfășoară în aceste momente percheziții în municipiul Chișinău. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale pornite pentru […] The post Percheziții în Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani appeared first on Omniapres.
07:10
Rezolvări azi. Apar, omul, situația, contextul, care să ne ajute să finalizăm, cu succes, o situație și să scăpăm de niște griji. FECIOARĂ Vă reușesc demersurile care țin de viața personală și o puteți face niște achiziții, să definitizați o situație școlară, să îi știți în siguranță și pe copii, dacă pe ei îi duceți […] The post Horoscop 16 septembrie 2025. O zodie poate avea o reușită, poate i se aprobă un credit appeared first on Omniapres.
15 septembrie 2025
18:10
În weekend, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică au înregistrat peste 4 500 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere pe întreg teritoriul țării. Printre cele mai grave cazuri se numără mai mulți șoferi depistați în stare de ebrietate, în special în raionul Orhei. La Cișmea, un bărbat de 28 de ani, aflat la volanul unui […] The post VIDEO // Mai mulți șoferi în stare avansată de ebrietate, prinși la volan în Orhei appeared first on Omniapres.
17:40
Pelerinii evrei către Uman vor ateriza în România, după eșecul negocierilor dintre Chișinău și Tel Aviv # Omniapres
După ce autoritățile moldovene nu s-au înțeles cu cele israeliene privind folosirea Aeroportului Internațional Chișinău de către pelerinii evrei către Uman (Ucraina), aceștia vor ateriza predominant în estul României, și vor traversa R. Moldova pe șosele, scrie Europa Liberă. Aeroportul Internațional din Iași, folosit adesea și de călătorii din R. Moldova, a anunțat pe 12 […] The post Pelerinii evrei către Uman vor ateriza în România, după eșecul negocierilor dintre Chișinău și Tel Aviv appeared first on Omniapres.
17:10
Comisia Electorală Centrală a respins contestațiile depuse de Blocul Alternativa și Partidul Național Moldovenesc privind presupusa existență a unui unui bloc electoral camuflat între PAS și PPDA, scrie ZIUA.md. Potrivit unei decizii din 15 septembrie, CEC a constatat „lipsa probelor pertinente care ar demonstra colaborarea ilegală între cele două formațiuni politice”. Autoritatea Electorală a precizat […] The post Decizie CEC: Nu s-a demonstrat existența unui bloc electoral camuflat între PAS și PPDA appeared first on Omniapres.
16:40
Alegătorii că pot solicita votarea la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, anunță Comisia Electorală Centrală. Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă. Cererile se fac […] The post Cum pot vota alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare – anunțul CEC appeared first on Omniapres.
16:10
O nouă bursă de valori va fi lansată la Chișinău, în parteneriat cu Bursa de Valori București # Omniapres
Republica Moldova va avea o nouă bursă de valori, înființată în parteneriat cu Bursa de Valori București (BVB) și un grup de investitori instituționali majori, a anunțat Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Noua instituție bursieră, organizată ca societate pe acțiuni, are ca obiectiv dezvoltarea pieței de capital locale, atragerea de investiții și integrarea financiară a […] The post O nouă bursă de valori va fi lansată la Chișinău, în parteneriat cu Bursa de Valori București appeared first on Omniapres.
15:40
„Rezultat zero, răspuns formal”: Olesea Stamate critică actuala practică privind petițiile # Omniapres
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Olesea Stamate, a anunțat una dintre prioritățile sale legislative — modificarea modului în care sunt gestionate petițiile cetățenilor. „Petiția în care oamenii se plâng pe acțiunea unui funcționar sau unei instituții să nu mai fie redirecționată către acea instituție. La moment practica este exact inversă: te plângi […] The post „Rezultat zero, răspuns formal”: Olesea Stamate critică actuala practică privind petițiile appeared first on Omniapres.
15:10
Echipa Partidului „Respect Moldova”, în frunte cu liderul formațiunii, Marian Lupu, și fostul primar al municipiului Bălți, Nicolae Grigorișin, a depus flori la monumentul maestrului Mihai Volontir, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la trecerea la cele veșnice a maestrului. Potrivit lui Lupu, în această zi de comemorare, este obligația noastră să-i păstrăm memoria […] The post Echipa „Respect Moldova” a depus flori la monumentul lui Mihai Volontir din Bălți appeared first on Omniapres.
14:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat procedura de control al averii și intereselor personale în privința lui Iurie Gorea, fost șef al Biroului Vamal Centru. Decizia vine după ce, la 7 august 2025, instituția a înregistrat o sesizare a Centrului Național Anticorupție (CNA) privind posibile încălcări ale regimului juridic de declarare a averii și […] The post ANI verifică averea lui Iurie Gorea, fost șef al Biroului Vamal Centru appeared first on Omniapres.
13:50
Partidul Irinei Vlah atenționează: „Numai pentru ziua de mâine sunt planificate două acţiuni împotriva formaţiunii noastre” # Omniapres
Partidul „Inima Moldovei” atenționează opinia publică asupra unor noi presiuni pe care guvernarea le-ar exercita prin intermediul instituțiilor statului. Formațiunea susține că, după „percheziții, sancțiuni, dosare deschise la comandă, campanii media murdare și alte mizerii”, actuala putere fi trecut la o „nouă etapă” în încercarea de a discredita opoziția. „Numai pentru ziua de mâine sunt […] The post Partidul Irinei Vlah atenționează: „Numai pentru ziua de mâine sunt planificate două acţiuni împotriva formaţiunii noastre” appeared first on Omniapres.
13:40
Promo-LEX cere intervenția ONU după condamnarea lui Vadim Pogorlețchii la 16 ani de închisoare în regiunea transnistreană # Omniapres
Asociația Promo-LEX, în colaborare cu rețeaua European Prison Litigation Network, a transmis un Apel Urgent către trei Raportori Speciali ai ONU, solicitând intervenția imediată pentru eliberarea lui Vadim Pogorlețchii, apărător al drepturilor omului, condamnat ilegal la 16 ani de închisoare de către regimul de la Tiraspol. Organizația atrage atenția că Pogorlețchii este deținut din 2022 […] The post Promo-LEX cere intervenția ONU după condamnarea lui Vadim Pogorlețchii la 16 ani de închisoare în regiunea transnistreană appeared first on Omniapres.
13:10
Peste 1 milion 250 de mii de lei – aceasta este suma totală a amenzilor aplicate în Republica Moldova, de la începutul anului 2025, persoanelor care au fost sancționate pentru incendierea ilegală a vegetației uscate, a deșeurilor și a altor materiale inflamabile. Sancțiunile au fost aplicate în urma a 273 de procese-verbale contravenționale întocmite de […] The post Arderile ilegale de vegetație au adus amenzi de peste 1,25 milioane de lei appeared first on Omniapres.
12:40
”Moldova Mare” propune întărirea autonomiei fiscale a raioanelor: 50% din impozite să rămână în unitățile care le generează # Omniapres
Fiecare raion trebuie să beneficieze de 50% din volumul impozitelor colectate în unitatea administrativă respectivă. Acest lucru va permite raioanelor să-și stabilească de sine stătător prioritățile de cheltuieli și le va asigura finanțările necesare pentru proiecte reale. Propunerea se regăsește în programul partidului ”Moldova Mare”. ”Acești bani vor fi direcționați către infrastructura locală – sănătate, […] The post ”Moldova Mare” propune întărirea autonomiei fiscale a raioanelor: 50% din impozite să rămână în unitățile care le generează appeared first on Omniapres.
12:40
Olesea Stamate sesizează Ministerul Sănătății – la Nisporeni, asistentele medicale și infirmierele, obligate să lucreze gratuit # Omniapres
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, sesizează Ministerul Sănătății despre faptul că la Nisporeni, asistentele medicale și infirmierele sunt impuse să semneze precum că sunt de acord să muncească una din patru ture, fără să fie salarizate, notează hotnews.md. În cadrul unei întrevederi a Olesei Stamate cu lucrătorii medicali din Nisporeni, […] The post Olesea Stamate sesizează Ministerul Sănătății – la Nisporeni, asistentele medicale și infirmierele, obligate să lucreze gratuit appeared first on Omniapres.
12:10
Peste 4400 de ucraineni au solicitat cetățenia Republicii Moldova începând cu 24 februarie 2022, data invaziei la scară largă a Federației Ruse în Ucraina. Până la sfârșitul lunii iulie curent, cetățenia moldovenească a fost obținută de 2630 de ucraineni. Totodată, 2843 de solicitanți au fost recunoscuți cetățeni ai Republicii Moldova, arată datele Inspectoratului General pentru […] The post Peste 2630 de ucraineni au obținut cetățenia R.Moldova de la începutul războiului appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
FOTO // Descinderi în toată țara: 10 persoane reținute într-un dosar privind coruperea alegătorilor # Omniapres
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din municipiul Bălți, a efectuat în această dimineață 28 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Acțiunile au vizat domiciliile, sediile și automobilele unor persoane fizice și juridice implicate într-un dosar penal complex, ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, în contextul […] The post FOTO // Descinderi în toată țara: 10 persoane reținute într-un dosar privind coruperea alegătorilor appeared first on Omniapres.
11:20
Coliziune între un taxi și un Land Rover în sectorul Botanica: Trei persoane au fost rănite # Omniapres
Trei persoane au fost rănite, după ce două automobile au fost implicate într-un accident. Coliziunea a avut loc în această dimineață, în jurul orei 09:30, la intersecția străzii Muncești cu strada Băcioii Noi din sectorul Botanica, scrie pulsmedia.md. În accident au fost implicate două automobile de marca Land Rover și Ford, conduse de șoferi în […] The post Coliziune între un taxi și un Land Rover în sectorul Botanica: Trei persoane au fost rănite appeared first on Omniapres.
11:00
Victoria Furtună: O prioritate pentru dezvoltarea agriculturii este restabilirea Universității Agrare # Omniapres
Restabilirea Universității Agrare este una dintre priorități pentru dezvoltarea agriculturii și crearea noilor locuri de muncă la sate. Obiectivul a fost anunțat de către președinta partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, la întâlnirea cu un grup de locuitori de la Telenești. ”În ultimii 10 ani, numărul studenților la specialități agricole în Moldova a scăzut cu peste […] The post Victoria Furtună: O prioritate pentru dezvoltarea agriculturii este restabilirea Universității Agrare appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.