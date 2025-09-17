Educație ecologică: tinerii pot deveni agenți ai schimbării

16:00

Utilizatorii de aplicații rusești din Republica Moldova sunt expuși unor riscuri majore privind securitatea și confidențialitatea datelor personale, avertizează Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). Platforme precum Yandex, Odnoklassniki sau asistentul vocal „Alisa” colectează informații private - de la date bancare și locație, până la contacte și istoricul călătoriilor, acestea fiind stocate pe servere din Federația Rusă. În acest context, instituția recomandă cetățenilor să fie prudenți, să citească politicile de confidențialitate înainte de a instala aplicațiile și să evite transmiterea datelor cu caracter personal care ar putea fi exploatate în detrimentul lor.