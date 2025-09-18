La mulți ani, Tudor Casapu!
Olympic, 18 septembrie 2025 09:30
Campionul olimpic de la Barcelona din 1992, Tudor Casapu împlinește astăzi 62 de ani. Este născut pe 18 septembrie 1963 la Mingir, Hîncești. A obținut mai multe titluri de campion la haltere: cvadruplu campion al Uniunii Sovietice (1987-1990), campion mondial (1990, Budapesta), medalii de bronz la Campionatele Europene și Mondiale (1991). În 1992, Tudor Casapu … Articolul La mulți ani, Tudor Casapu! apare prima dată în Olympic Moldova.
• • •
Acum 30 minute
09:30
Acum 24 ore
20:50
Luptătoarea Irina Rîngaci (65 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb după ce a învins o dublă medaliată olimpică! Ea a dispus de ucraineanca Iryna Koliadenko, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris și medaliată cu bronz la Olimpiada de la Tokyo. Articolul Luptătoarea Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb apare prima dată în Olympic Moldova.
Ieri
10:20
Luptătorul Vasile Diacon (70 kg) a ocupat locul 5 la Mondialul de la Zagreb. În meciul pentru medalia de bronz, el a fost învins de kazahul Nurkozha Kaipanov. În prima luptă, Diacon a fost învins de viitorul finalist, Tumur-Ochir Tulga din Mongolia. Apoi, în recalificări, el a obținut două victorii, cu bulgarul Mihail Georgiev și … Articolul Luptătorul Vasile Diacon a ocupat locul 5 la Mondialul de la Zagreb apare prima dată în Olympic Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Atleta Alexandra Emilianov s-a clasat pe locul 10 în finala probei de aruncarea discului la Campionatul Mondial de la Tokyo. În cea mai bună încercare a sa, Emilianov a obținut rezultatul de 62,59 metri. Sportiva de 25 de ani a participat la ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice. Republica Moldova va mai fi reprezentată la … Articolul Atleta Alexandra Emilianov s-a clasat pe locul 10 la Mondialul de la Tokyo apare prima dată în Olympic Moldova.
12:20
Pe 11-12 septembrie 2025, Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova a găzduit Kick-Off Meeting al proiectului internațional „Integrity Atlas – Integrity and Values Atlas in the Neighbourhood Region” (101184122 ERASMUS-SPORT-2024-CB), finanțat de Comisia Europeană (European Education and Culture Executive Agency). Evenimentul a reunit reprezentanți ai organizațiilor partenere pentru a discuta strategii de management, … Articolul „Kick-Off Meeting” al proiectului internațional Integrity Atlas găzduit la Chișinău apare prima dată în Olympic Moldova.
11 septembrie 2025
11:00
Medaliatul cu bronz de la Jocurile Olimpice din 2000, boxerul Vitalie Grușac a împlinit astăzi 48 de ani! La Sydney, elevul lui Petru Caduc a obținut trei victorii în categoria de greutate 67 kg. Până să se bată cu uzbekul Sherzod Husanov, Grușac a avut o victorie ușoară prin abandonul pugilistului etiopian Aregawi. Acesta nu … Articolul La mulți ani, Vitalie Grușac! apare prima dată în Olympic Moldova.
8 septembrie 2025
10:30
După Serghei Tarnovschi și Elena Glizan, a venit rândul Danielei Cociu să urce pe podium la Mondialele de canoe maraton de la Gyor. Ea a cucerit de asemenea medalia de argint, fiind cronometratǎ cu 1:17.45 pe distanța 14,4 km. Campioanǎ mondialǎ a devenit reprezentanta gazdelor, Giada Bragato din Ungaria (1:17.16), iar podiumul a fost completat … Articolul Daniela Cociu a urcat pe podium la Mondialele de canoe maraton apare prima dată în Olympic Moldova.
10:30
Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European U21 de la Bratislava. El a obținut patru victorii în categoria de greutate 90 kg, cu islandezul Adalsteinn, croatul Dan Koncilija, sârbul Boris Rutovic şi rusul Aleksei Bulgakov. Articolul Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European U21 de la Bratislava apare prima dată în Olympic Moldova.
6 septembrie 2025
12:00
Elena Glizan a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial U23 de canoe maraton, care se desfășoară la Gyor (Ungaria). Ea a încheiat cursa de 10,7 km cu rezultatul de 57:57.49, cu +23.71 secunde în spatele sportivei din Ungaria, Matkovics Lili Sara. Podiumul a fost completat de Aleksandra Vlasova (58:35.13). Articolul Elena Glizan a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial U23 de canoe maraton apare prima dată în Olympic Moldova.
5 septembrie 2025
11:40
Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de canoe maraton, care se desfășoară la Gyor (Ungaria). El a încheiat cursa de 3.6 km cu rezultatul de 15:42.30, cu 19,43 de secunde în spatele spaniolului Jame Duro, pe care l-a învins în cursa de 5000 metri Mondialele de la Milano. Articolul Serghei Tarnovschi a urcat pe podium la Mondialul de canoe maraton apare prima dată în Olympic Moldova.
4 septembrie 2025
15:00
Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova au fost la un pas de câștigarea probei de dublu mixt a unui turneu de tenis de masă din Cehia. Cei doi sportivi din Republica Moldova au fost învinși în finală de perechea formată de reprezentanții Japoniei. La individual, Vladislav Ursu a ajuns până în semifinale, unde a cedat în … Articolul Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova, finaliști la un turneu din Cehia apare prima dată în Olympic Moldova.
3 septembrie 2025
12:20
Luptătorul de taekwondo Artiom Roșca a debutat cu dreptul în competițiile internaționale la nivel de seniori. Elevul lui Vladislav Mazur a cucerit medalia de aur la turneul Multi European Games. Artiom a repurtat patru victorii în categoria de greutate 54 kg, cu sportivi din Serbia, Croația și Spania. La competiție au participat peste 1.500 de … Articolul Artiom Roșca a câștigat turneul de taekwondo Multi European Games apare prima dată în Olympic Moldova.
2 septembrie 2025
15:40
În această dimineață a fost încheiat un acord de colaborare între Comitetul Național Olimpic și Sportiv și Centrul de Caritate pentru Refugiați. Contractul a fost semnat de președintele CNOS, Nicolae Juravschi, și directorul CCR, Ahmad Djavid Paknehad. Dispoziții generale ale memorandumului: 1. Misiunea CCR de a sprijini integrarea socială, lingvistică și culturală a refugiaților, solicitanților … Articolul Comitetul Național Olimpic și Sportiv, acord de colaborare cu Centrul de Caritate pentru Refugiați apare prima dată în Olympic Moldova.
29 august 2025
12:20
Legendarul boxer, Oleksandr Usyk, campion olimpic în 2012, a vizitat astăzi Comitetul Național Olimpic din Republica Moldova. În timpul discuțiilor a menționat despre etapele dificile pe care le-a parcurs înainte de a ajunge la succesul internațional. ”Am început să fac box abia la 15 ani. Chiar la primul antrenament am luat bătaie. Asta m-a afectat. … Articolul Legendarul boxer, Oleksandr Usyk, în vizită la Chișinău apare prima dată în Olympic Moldova.
28 august 2025
14:50
25 august 2025
13:00
Canoistul Serghei Tarnovschi a devenit pentru a 3-a oarǎ campion mondial pe distanța 5000 metri. Elevul lui Nicolae Juravschi a înregistrat rezultatul 23:41.31, fiind urmat de spaniolul Jaime Duro (23:43.67) și polonezul Wiktor Glazunow (23:53.73). Articolul Serghei Tarnovschi a devenit pentru a 3-a oarǎ campion mondial pe distanța 5000 metri apare prima dată în Olympic Moldova.
12:50
Scena dansului sportiv internațional a fost din nou dominată de perechea Alexey Glukhov și Anastasia Glazunova, care au confirmat statutul lor de lideri mondiali printr-o nouă victorie. Cei doi au cucerit medalia de aur la WDSF PD Super Grand Prix Standard, menținând seria impresionantă de rezultate de top din 2021 până în prezent. La prestigiosul … Articolul Perechea Alexey Glukhov – Anastasia Glazunova au triumfat la Stuttgart apare prima dată în Olympic Moldova.
22 august 2025
16:30
Canoistul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Milano pe distanța 500 metri. El a înregistrat rezultatul 1:47.38, fiind întrecut de rusul Zakhar Petrov (1:46.27) și cehul Martin Fuksa (1:46.71). Articolul Canoistul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Milano apare prima dată în Olympic Moldova.
13:10
Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova a desfășurat, pe parcursul acestei săptămâni, două Lecții Olimpice, menite să aducă mai aproape de copii valorile sportului și spiritul olimpic. Miercuri, 20 august, membrii CNOS au ajuns la tabăra de vară „Dor” din Holercani, raionul Dubăsari. În acest loc pitoresc, așezat pe malul Nistrului, s-au adunat … Articolul Săptămână plină de evenimente dedicate Mișcării Olimpice apare prima dată în Olympic Moldova.
18 august 2025
21:50
Luptătorul de stil liber Alexandr Gaidarli a cucerit medalia de argint la Campionatului Mondial Under 20 din Bulgaria. El i-a învins pe georgianul Goga Otinashvili, polonezul Dominik Jagusz, rusul Islam Kazharov și azerul Nurlan Aghazada, iar în finala categoriei de greutate 70 kg a cedat în fața americanului Peter Duke. Moldova n-a mai câștigat un … Articolul Luptătorul Alexandr Gaidarli a devenit vicecampion mondial U20 apare prima dată în Olympic Moldova.
