Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova, finaliști la un turneu din Cehia
Olympic, 4 septembrie 2025 15:00
Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova au fost la un pas de câștigarea probei de dublu mixt a unui turneu de tenis de masă din Cehia. Cei doi sportivi din Republica Moldova au fost învinși în finală de perechea formată de reprezentanții Japoniei. La individual, Vladislav Ursu a ajuns până în semifinale, unde a cedat în
Acum 30 minute
15:00
Ieri
12:20
Luptătorul de taekwondo Artiom Roșca a debutat cu dreptul în competițiile internaționale la nivel de seniori. Elevul lui Vladislav Mazur a cucerit medalia de aur la turneul Multi European Games. Artiom a repurtat patru victorii în categoria de greutate 54 kg, cu sportivi din Serbia, Croația și Spania. La competiție au participat peste 1.500 de
2 septembrie 2025
15:40
Comitetul Național Olimpic și Sportiv, acord de colaborare cu Centrul de Caritate pentru Refugiați # Olympic
În această dimineață a fost încheiat un acord de colaborare între Comitetul Național Olimpic și Sportiv și Centrul de Caritate pentru Refugiați. Contractul a fost semnat de președintele CNOS, Nicolae Juravschi, și directorul CCR, Ahmad Djavid Paknehad. Dispoziții generale ale memorandumului: 1. Misiunea CCR de a sprijini integrarea socială, lingvistică și culturală a refugiaților, solicitanților
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Legendarul boxer, Oleksandr Usyk, campion olimpic în 2012, a vizitat astăzi Comitetul Național Olimpic din Republica Moldova. În timpul discuțiilor a menționat despre etapele dificile pe care le-a parcurs înainte de a ajunge la succesul internațional. "Am început să fac box abia la 15 ani. Chiar la primul antrenament am luat bătaie. Asta m-a afectat.
28 august 2025
14:50
25 august 2025
13:00
Canoistul Serghei Tarnovschi a devenit pentru a 3-a oarǎ campion mondial pe distanța 5000 metri. Elevul lui Nicolae Juravschi a înregistrat rezultatul 23:41.31, fiind urmat de spaniolul Jaime Duro (23:43.67) și polonezul Wiktor Glazunow (23:53.73).
12:50
Scena dansului sportiv internațional a fost din nou dominată de perechea Alexey Glukhov și Anastasia Glazunova, care au confirmat statutul lor de lideri mondiali printr-o nouă victorie. Cei doi au cucerit medalia de aur la WDSF PD Super Grand Prix Standard, menținând seria impresionantă de rezultate de top din 2021 până în prezent. La prestigiosul
22 august 2025
16:30
Canoistul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Milano # Olympic
Canoistul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Milano pe distanța 500 metri. El a înregistrat rezultatul 1:47.38, fiind întrecut de rusul Zakhar Petrov (1:46.27) și cehul Martin Fuksa (1:46.71).
13:10
Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova a desfășurat, pe parcursul acestei săptămâni, două Lecții Olimpice, menite să aducă mai aproape de copii valorile sportului și spiritul olimpic. Miercuri, 20 august, membrii CNOS au ajuns la tabăra de vară „Dor" din Holercani, raionul Dubăsari. În acest loc pitoresc, așezat pe malul Nistrului, s-au adunat
18 august 2025
21:50
Luptătorul de stil liber Alexandr Gaidarli a cucerit medalia de argint la Campionatului Mondial Under 20 din Bulgaria. El i-a învins pe georgianul Goga Otinashvili, polonezul Dominik Jagusz, rusul Islam Kazharov și azerul Nurlan Aghazada, iar în finala categoriei de greutate 70 kg a cedat în fața americanului Peter Duke. Moldova n-a mai câștigat un
15 august 2025
17:00
Veaceslav Plămădeală a cucerit medalia de bronz la Mondialele la Lupta Qazaq Kuresi printre militari, care s-a desfășurat la Astana. El a obținut două victorii în categoria de greutate 82 kg, cu sportivi din Maroc și Tadjikistan. Alți trei luptători moldoveni s-au clasat pe locul 5. Este vorba de Cătălin Marian (90 kg), Mihail Marchitan
10 august 2025
18:40
Luptǎtorul de muay thai Artiom Livǎdari a câştigat Jocurile Mondiale din China. În finala categoriei de greutate 86 kg, el a dispus de americanul Aaron Ortiz, câștigător al ediției precedente și triplu campion mondial. În 2023, Artiom Livădari a cucerit medalia de aur și la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska.
11:30
Tandemul Anastasia Glazunova – Alexei Gluhov s-a impus la Jocurile Mondiale din China la dansuri sportive, proba Standard. Ei au acumulat 196,58 puncte, fiind urmați de românii Andreea Matei – Rareș Cojoc (193) și polonezii Dariusz Mycka – Madara Freiberga (188,04). Astăzi, pentru medalia de aur va lupta și luptătorul Artiom Livădari.
7 august 2025
01:10
Așa s-au aranjat stelele că prima cursă internațională de cel mai înalt rang la care a participat Nicolae Juravschi – tocmai împlinise 24 de ani – s-a desfășurat la Jocurile Olimpice. Cu atât mai mare a fost uluirea adversarilor când echipajul alcătuit din conaționalul nostru și belarusul Viktor Reneiski în finala de 500 m la
5 august 2025
20:30
La doar 15 ani a urcat pe podium atât la Campionatul European, cât și la Campionatul Mondial Under 17. Este vorba despre luptătorul de stil greco-roman Vadim Țarelunga, care a cucerit bronzul la Mondialul U17 din Grecia în categoria de greutate 45 kg.
