Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova, finaliști la un turneu din Cehia

Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova au fost la un pas de câștigarea probei de dublu mixt a unui turneu de tenis de masă din Cehia. Cei doi sportivi din Republica Moldova au fost învinși în finală de perechea formată de reprezentanții Japoniei. La individual, Vladislav Ursu a ajuns până în semifinale, unde a cedat în … Articolul Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova, finaliști la un turneu din Cehia apare prima dată în Olympic Moldova.

