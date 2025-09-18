Alegeri parlamentare 2025: Începe tipărirea buletinelor de vot pentru cetățenii din țară
UNIMEDIA, 18 septembrie 2025 09:30
Comisia Electorală Centrală anunță că pe 18 septembrie 2025, începând cu ora 10:00, la Î.S. „Combinatul Poligrafic” (str. Mitropolit Petru Movilă, nr. 35, mun. Chișinău) va începe tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară.
