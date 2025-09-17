Transporturile și alte sectoare din Franța, paralizate de greva generală: avertisment pentru românii afectați
Ziarul National, 17 septembrie 2025 14:45
Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe cetățenii români aflați în Franța sau cu intenția de a călători acolo că sindicatele din transportu...
Acum 30 minute
14:45
Acum o oră
14:30
Debursarea istorică a 270 milioane de euro de la UE: Igor Grosu discută prioritățile cu Iwona Piórko în planul de creștere pentru Moldova # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu șeful Delegației UE în R. Moldova, Iwona Piórko. Comunicatul Legislativului precizează că d...
14:30
Socialiștii neagă implicarea în scandalul de propagandă electorală din Iași, acuzați de legături cu partidul lui Dodon # Ziarul National
Reprezentanții Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au catalogat drept „o invenție ieftină” informațiile promovate în presa română...
Acum 2 ore
13:30
Provocări persistente pentru Europa: Rusia testează limitele aeriene ale Poloniei și României, avertizează cancelarul german # Ziarul National
Încălcarea spațiului aerian al Poloniei și României de către Rusia reprezintă o parte dintr-o tendință îndelungată de testare a limitelor și sabota...
13:30
Maia Sandu lansează un nou centru pentru combaterea dezinformării în Republica Moldova, aprobarea semnată prin decret prezidențial # Ziarul National
Pe 16 septembrie, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul ce aprobă structura și efectivul Centrului pentru Comunicare Strat...
13:30
Guvernul a aprobat regulamentul pentru platforma e-Admitere, facilitând procesul de înscriere la facultate și masterat online # Ziarul National
Guvernul a aprobat Regulamentul Sistemului Informațional e-Admitere, care reglementează funcționarea platformei naționale www.eadmitere.gov.md. Est...
13:30
Recean dezvăluie intențiile lui Țuțu de a ajunge în Transnistria: ancheta este în desfășurare! # Ziarul National
Premierul Dorin Recean a afirmat că există informații operative care sugerează intenția fostului deputat democrat, Constantin Țuțu, de a ajunge în ...
13:30
Nouă linie electrică Strășeni-Gutinaș: Tehnologii americane pentru securitatea energetică a Moldovei # Ziarul National
Guvernul SUA intenționează să-și mențină poziția de lider regional în industrii critice, cum ar fi gazele, energia nucleară și tehnologia pentru...
13:30
Guvernul simplifică accesul la finanțare pentru IMM-uri printr-un nou regulament inovator # Ziarul National
16 septembrie 2025 - Guvernul a avizat Regulamentul privind crearea, aplicarea și urmărirea instrumentelor de susținere destinate IMM-urilor, un de...
13:30
Guvernul Republicii Moldova aprobă strategia de renovare a clădirilor pentru reducerea consumului energetic până în 2050 # Ziarul National
Republica Moldova a adoptat o strategie pentru renovarea fondului imobiliar, ceea ce va ajuta la atragerea investițiilor în eficiența energetică a ...
13:30
Rusia își extinde atacurile asupra rețelei feroviare din Ucraina, perturbând transportul și economia națională # Ziarul National
Autoritățile ucrainene acuză Rusia că vizează în mod deliberat nodurile feroviare-cheie ale Ucrainei, pentru a distruge principala arteră de transp...
Acum 4 ore
12:30
Alexandru Oprea a fost eliberat din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI. Guvernul a aprobat hotărârea în ca...
12:30
Importul și livrarea de mărfuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea râului Bâc și protecție împotriva inundațiilor în Chișinău...
12:00
Schimbările climatice provoacă peste 15.000 de decese în Europa: Un nou studiu trage un semnal de alarmă asupra verilor toride. # Ziarul National
Peste 15.000 de decese ar putea fi rezultatul schimbărilor climatice la finalul verii acesteia în cele mai importante orașe europene, sugerează cer...
12:00
Cursă NOUĂ // HiSky lansează încă o rută transatlantică. Zbor direct către Chicago, din iunie 2026: „Comunitatea de moldoveni și români din Chicago este una dintre cele mai numeroase și mai bine consolidate din SUA” # Ziarul National
La doi ani de la operarea primului zbor direct către New York, o aeronavă a companiei aeriene HiSky va decola spre o altă destinație de pe conti...
12:00
ULTIMA ORĂ // Noi percheziții de amploare în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice și CUMPĂRAREA voturilor. SCHEMA prin care erau introduși banii murdari în R. Moldova # Ziarul National
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară în această dimineață peste 70 de percheziții pe înt...
11:30
Cinci școli din Moldova adoptă programul inovator „Școala viitorului”, susținut de PNUD și Norvegia # Ziarul National
Cinci școli din Republica Moldova vor adopta programul internațional de leadership educațional „Școala viitorului”. Această inițiativă este sprijin...
11:30
Un bărbat și-a UCIS cu mare cruzime vecinul, după cea l-a lovit cu TOPORUL de mai multe ori în cap. Ambii erau în stare de ebrietate # Ziarul National
Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce și-a ucis cu mare cruzime vecinul. Crima a avut loc în iunie 2025 și s...
Acum 6 ore
10:45
ULTIMA ORĂ // Guvernul SUA investește 130 de MILIOANE în asigurarea SECURITĂȚII energetice a R. Moldova și eliminarea ȘANTAJULUI din partea Rusiei. Americanii vor finanța integral construcția liniei energetice Strășeni - Gutinaș # Ziarul National
Guvernul Statelor Unite ale Americii va investi 130 de milioane de dolari pentru construcția integrală a liniei electrice de înaltă tensiune St...
10:15
ULTIMA ORĂ // Ambasadorul trimis de Putin la Chișinău crede că R. Moldova e o GUBERNIE a Rusiei și s-a RĂSTIT autorităților în legătură cu vizitele lui Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk: „De ce au venit ei aici, cu ce treabă? Ce fac ei aici?” # Ziarul National
Oleg Ozerov, trimisul lui Vladimir Putin în fruntea Ambasadei Rusiei, s-a răstit autorităților R. Moldova în legătură cu vizitele la Chișinău, c...
10:00
Bărbat reținut pentru trafic de influență: 60.000 de euro ceruți pentru a influența un dosar penal # Ziarul National
În această dimineață, Procuratura Anticorupție, împreună cu Centrul Național Anticorupție, a reținut un bărbat suspectat de trafic de influență. Co...
10:00
Moldova face pasul decisiv spre integrarea educațională europeană prin armonizarea calificărilor naționale cu cele europene # Ziarul National
Compatibilitatea ciclurilor de studii universitare, recunoașterea diplomelor și certificatelor din Republica Moldova în Spațiul European și mobilit...
10:00
O vinărie de familie din Moldova cucerește Europa cu vinuri exclusiviste și poveste locală autentică # Ziarul National
Povestea Cramei Mircești și succesul unei viziuni locale care a cucerit Europa.Crama Mircești este o afacere de familie cu 18 hectare de viță-de-...
Acum 8 ore
08:00
♈️ BerbecÎn fața unei zile pline de energie și entuziasm, acțiunea este cheia succesului. Provocările se aliniază cu spiritul tău competitiv, iar ...
Acum 12 ore
03:00
Putin anunță participarea a 100.000 de militari la exercițiile Zapad-2025, cu pregătiri nucleare în Belarus și observatori americani prezenți. # Ziarul National
Vladimir Putin a declarat marți că 100.000 de militari au participat la manevrele ruso-belaruse Zapad-2025, un număr mult mai mare decât estimările...
03:00
Ursula von der Leyen și Donald Trump intensifică presiunea economică asupra Rusiei prin noi sancțiuni și măsuri comune # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți seara, într-o postare pe X, că a avut o „convorbire telefonică fructuoasă” cu p...
Acum 24 ore
00:00
Rusia acuzată de reeducarea și militarizarea copiilor ucraineni în peste 200 de tabere specializate # Ziarul National
O recentă anchetă dezvăluie existența unei rețele extinse gestionate de Rusia, cuprinzând peste 200 de tabere destinate reeducării, rusificării și ...
16 septembrie 2025
22:00
Președintele Poloniei solicită explicații după ce o rachetă poloneză ar fi avariat o casă în loc să doboare drone rusești # Ziarul National
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a solicitat explicații din partea guvernului polonez după ce ziarul „Rzeczpospolita” a publicat un articol î...
21:00
Moldova se pregătește de o schimbare notabilă a vremii pentru 17 septembrie 2025. Temperaturile scad brusc cu până la 10 grade în unele regiuni, ia...
19:45
Ucraina lovește rafinăria rusă Saratov: Rusia ar putea reduce producția de petrol din cauza atacurilor cu drone # Ziarul National
Forțele ucrainene au atacat rafinăria rusă de petrol Saratov în noaptea de luni spre marți, declanșând explozii și un incendiu la instalație, confo...
17:45
Fermierii afectați de intemperii pot depune cereri pentru sprijin financiar până pe 14 octombrie 2025 # Ziarul National
16 septembrie 2025, Chișinău - S-a deschis procesul de depunere a cererilor pentru a acorda sprijin financiar fermierilor afectați de înghețurile t...
17:45
Dezbatere intensă în Parlamentul European: două moțiuni simultane împotriva Ursulei von der Leyen în luna octombrie # Ziarul National
Parlamentul European va discuta și va vota două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în cadrul sesiunii plenare din 6-9 octombrie, co...
17:15
ULTIMA ORĂ // Prorușii lui Dodon au trecut Prutul, pentru ca influența de acolo ALEGERILE parlamentare. Call center CLANDESTIN într-un hotel de lux din Iași, pentru care au plătit circa 400 000 de lei. Aceștia au PĂRĂSIT în grabă hotelul # Ziarul National
Incident inedit petrecut ieri la Hotelul Internațional din Iași: polițiștii au fost sesizați despre activități suspecte desfășurate de un grup ...
17:00
Acces mai simplu la autorizații internaționale pentru transportatorii de marfă: trecerea la versiunile digitale începând cu 2026 # Ziarul National
Astăzi, la MIDR a avut loc o întâlnire cu operatorii de transport rutier .de marfă, membrii Asociației Internaționale Transport Auto și reprezentan...
16:00
Nicușor Dan, despre ALEGERILE parlamentare din 28 septembrie: „Avem o influență nelegitimă a Federației Ruse, pentru a influența viitorul R. Moldova. Vor fi niște alegeri strânse şi orice vot contează” # Ziarul National
Alegerile parlamentare din 28 septembrie reprezintă o dispută între Est și Vest, între între parcursul prooccidental şi o apropiere mai mare de ...
15:30
Atac masiv al Rusiei asupra Zaporojiei: doi morți, incendii și zeci de răniți în Ucraina # Ziarul National
Forțele ruse au declanșat marți dimineață un atac masiv asupra orașului ucrainean Zaporijia. În timpul acestui atac, un bărbat de 41 de ani și-a pi...
15:30
Procuratura Generală găzduiește conferința internațională despre investigarea infracțiunilor financiare în Republica Moldova # Ziarul National
Astăzi, la Procuratura Generală a Republicii Moldova, a debutat Conferința „Bunele Practici în Utilizarea Investigațiilor Financiar-Paralele”. Even...
15:30
Convenția colectivă pentru sectorul energetic din Moldova: un angajament pentru condiții de muncă echitabile și stabilitate pe termen lung # Ziarul National
Astăzi, la Ministerul Energiei, Cristina Pereteatcu, Secretar de stat și Președinte al Comisiei de negociere, împreună cu Victoria Niță, Președinte...
15:30
Rusia: Un bărbat din regiunea Briansk, condamnat la 18 ani de închisoare pentru legături cu o organizație pro-ucraineană # Ziarul National
Un cetatean rus a fost condamnat la 18 ani si sase luni de inchisoare pentru "tradare", fiind gasit vinovat de transportul de explozibili la ordinu...
15:30
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” se pregătește pentru o modernizare energetică semnificativă a clădirilor educaționale # Ziarul National
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” urmează să beneficieze de reabilitarea energetică a două dintre blocurile sale de studii. Ceremonia ...
Ieri
14:15
Oamenii Moscovei cad ca popicele. Primul a fost Ion Ceban, iar acum Irina Vlah. Membra așa-zisului bloc patriotic a fost INTERZISĂ în Lituania pentru cinci ani. „Coordonează cu Rusia acțiuni de influență asupra proceselor democratice din R. Moldova” # Ziarul National
Fostul bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah, membră al așa-zisului bloc patriotic format alături de Igor Dodon, Vladimir Voronin și Vasile Tarlev, se...
13:45
ULTIMA ORĂ // Saci cu BANI pentru cumpărarea VOTURILOR la alegerile parlamentare. Kremlinul s-a pregătit serios pentru ULTIMA bătălie, în vederea preluării controlului în R. Moldova # Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Saci cu BANI pentru cumpărarea VOTURILOR la alegerile parlamentare. Kremlinul se pregătește pentru ULTIMA bătălie Organele d...
13:30
Italiania ordonă extrădarea unui ucrainean suspectat de sabotajul conductei Nord Stream în Germania # Ziarul National
Curtea de Apel din Bologna, un oraș situat în nordul Italiei, a decis marți să extrădeze în Germania un cetățean ucrainean suspectat de justiția ge...
13:15
Lituania impune interdicție de intrare pentru Irina Vlah din cauza legăturilor cu Rusia # Ziarul National
Fostul bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah, se confruntă cu o interdicție de intrare pe teritoriul Lituaniei. Această decizie a fost făcută publică ast...
12:15
O comisie ONU acuză Israelul de genocid în Gaza, respins de oficialii israelieni ca raport părtinitor și fals # Ziarul National
Națiunile Unite au publicat marți concluziile unei comisii de anchetă care susține că Israelul a comis un genocid în Gaza. În plus, oficiali de ran...
12:15
Guvernul alocă 20 milioane lei pentru programe inovative dedicate tineretului în 2026 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, alături de Agenția Națională pentru Tineret, au anunțat apelurile pentru trei programe guvernamentale dedicate ...
11:30
Zelenski cere sprijin ferm de la Trump pentru sancționarea Rusiei și garanții de securitate pentru Ucraina # Ziarul National
Volodimir Zelenski a solicitat o "poziție clară" din partea lui Donald Trump în privința unui pachet de sancțiuni pentru Rusia și a garanțiilor de ...
11:15
ULTIMA ORĂ // Plahotniuc a ieșit din nou la rampă și îi îndeamnă pe cetăteni să-și aducă aminte cât de ,,bine trăiau" pe perioada guvernării sale. Oligarhul a preluat și narativele partidelor proruse care vor să preia puterea la comanda Kremlinului # Ziarul National
Înainte de a fi extrădat în R. Moldova, Vlad Plahotniuc a ieșit din nou la rampă. Acesta i-a îndeamnă pe cetăteni să-și aducă aminte cât de ,...
10:45
Maia Sandu, liderul încrederii cetățenilor din Republica Moldova conform sondajelor recent realizate # Ziarul National
Președintele Maia Sandu este politicianul în care cetățenii au cea mai mare încredere. Șeful statului are un rating de 47,5%, potrivit unui sond...
10:45
ULTIMA ORĂ, SONDAJ // Trei formațiuni în viitorul Parlament: PAS are șanse mari să obțină MAJORITATEA parlamentară, iar Blocul „Alternativa” al lui Ceban, Tkaciuk, Chicu și Stoianoglo a coborât la 4,2% # Ziarul National
Trei formațiuni ar accede în Parlament, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Cel puțin așa arată un sondaj realizat de c...
