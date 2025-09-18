FC Liverpool și Atletico Madrid au oferit un meci spectaculos cu deznodământ dramatic în prima etapă a grupei unice a Ligii Campionilor

12:10

România este cel mai mare investitor din R. Moldova, cu peste 250 de milioane de euro investiți anual și peste 1.700 de companii active pe piață. Totodată, companiile moldovenești din România „asigură peste 20.000 de locuri de muncă, având o cifră de afaceri în jur de trei miliarde de euro”. Datele au fost prezentate de președinta Maia Sandu în debutul Forumului Economic România - Republica Moldova, care se desfășoară pe 17 septembrie la Chișinău și reunește oameni de afaceri, oficiali și experți de pe ambele maluri ale Prutului.