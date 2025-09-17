ELECTORALA 2025 // TikTok a blocat crearea a peste 250.000 de conturi de tip spam în Republica Moldova
Radio Moldova, 17 septembrie 2025 13:20
TikTok, una dintre platformele utilizate intens pentru a răspândi dezinformări, inclusiv în contextul electoral din R. Moldova, dă asigurări că întreprinde măsuri împotriva tentativelor de a submina interacțiunile autentice pe platformă și pentru a bloca comportamentele înșelătoare.
• • •
ELECTORALA 2025 // TikTok a blocat crearea a peste 250.000 de conturi de tip spam în Republica Moldova
TikTok, una dintre platformele utilizate intens pentru a răspândi dezinformări, inclusiv în contextul electoral din R. Moldova, dă asigurări că întreprinde măsuri împotriva tentativelor de a submina interacțiunile autentice pe platformă și pentru a bloca comportamentele înșelătoare.
Recean confirmă: Țuțu nu e în regiunea transnistreană, dar are planuri să ajungă acolo
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, nu se află în regiunea transnistreană, dar ar intenționa să ajungă acolo pentru a desfășura „anumite acțiuni”, a declarat premierul Dorin Recean, înaintea ședinței Guvernului din 17 septembrie.
Maia Sandu a aprobat structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a aprobat structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării, cu un efectiv-limită de 29 de angajați. În sarcina instituției va intra și analiza comportamentului inautentic în spațiul informațional.
Omor intenționat în urma unui conflict: un bărbat, condamnat la 18 ani de închisoare
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru comiterea unui omor intenționat. Pedeapsa va fi ispășită într-un penitenciar de tip închis, potrivit deciziei Judecătoriei Bălți.
Investigații la Iași: 13 moldoveni descriși drept „proruși" ar fi chemat alegătorii să voteze în favoarea lui Igor Dodon. PSRM neagă implicarea
Un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova, suspectați că desfășurau activități de campanie electorală în favoarea Partidului Socialiștilor (PSRM) condus de Igor Dodon, a fost legitimat de polițiști într-un hotel din centrul Iașiului. Autoritățile române au precizat că fac schimb de informații cu instituțiile din Republica Moldova și că verificările sunt în desfășurare, în vederea dispunerii măsurilor legale. La rândul său, PSRM califică acuzațiile drept „o invenție ieftină” și acuză presa de speculații.
ELECTORALA 2025 // Integrare în UE, inclusiv prin Unirea cu România, sau parteneriat strategic cu Rusia: preferințele geopolitice ale concurenților electorali (Partea II)
Majoritatea concurenților electorali care participă în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie sprijină, declarativ sau condiționat, integrarea europeană a Republicii Moldova. Din cei 23 de concurenți, 13 par să-și exprime susținerea fermă pentru integrarea în Uniunea Europeană - obiectiv strategic al Republicii Moldova, conform Constituției. Patru concurenți, cu viziuni unioniste, pledează pentru integrarea euroatlantică prin Unirea cu România. Alte două formațiuni nu resping parcursul european, dar pledează, totuși, pentru o politică externă „echilibrată” atât cu Vestul, cât și cu Estul. Trei concurenți se declară „moldoveniști” și propun moratoriu pe polemica geopolitică, iar altul promovează propaganda pro-Kremlin și cea antieuropeană.
Juventus Torino și Borussia Dortmund au marcat 8 goluri într-o repriză, iar Qarabag Agdam a produs o surpriză de proporții pe terenul Benficăi Lisabona. Real Madrid a obținut o victorie grea cu Olympique Marseille.
Investigații la Iași: 13 moldoveni descriși drept „pro-ruși" ar fi chemat alegătorii să voteze în favoarea lui Igor Dodon. PSRM neagă implicarea
Un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova, suspectați că desfășurau activități de campanie electorală în favoarea Partidului Socialiștilor condus de Igor Dodon, a fost legitimat de polițiști într-un hotel central din Iași. Autoritățile române au precizat că fac schimb de informații cu instituțiile din Republica Moldova și că verificările continuă, în vederea dispunerii măsurilor legale. La rândul său, PSRM califică acuzațiile drept „o invenție ieftină” și acuză presa de speculații.
Guvernul a aprobat eliberarea din funcție a șefului IGSU: Cine îl înlocuiește pe Alexandru Oprea
Guvernul a aprobat eliberarea lui Alexandru Oprea din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), din data de 17 septembrie, în baza cererii depuse. Oprea va fi înlocuit la conducerea instituției de Aurel Baciu, numirea căruia a fost susținută în aceeași ședință.
Guvernul aprobă o strategie de ridicare a eficienței energetice a fondului imobiliar al țării
Fondul de clădiri al Republicii Moldova urmează să fie transformat într-un parc imobiliar cu eficiență energetică ridicată, până în anul 2050, potrivit unei strategii aprobate miercuri, 17 septembrie, de Guvern. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că aprobarea acestui document este „un pas esențial în tranziția energetică a Republicii Moldova și o investiție în securitatea și în reziliența fondului imobiliar construit”.
ELECTORALA 2025 // Proeuropeni, „moldoveniști", unioniști sau proruși: ce politică externă își propun să promoveze concurenții electorali (Partea I)
Majoritatea concurenților electorali care participă în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie sprijină, declarativ sau condiționat, integrarea europeană a Republicii Moldova. Din cei 23 de concurenți, 13 par să-și exprime susținerea fermă pentru integrarea în Uniunea Europeană - obiectiv strategic al Republicii Moldova, conform Constituției. Patru concurenți, cu viziuni unioniste, pledează pentru integrarea euroatlantică prin Unirea cu România. Alte două formațiuni nu resping parcursul european, dar pledează, totuși, pentru o politică externă „echilibrată” atât cu Vestul, cât și cu Estul. Trei concurenți se declară „moldoveniști” și propun moratoriu pe polemica geopolitică, iar altul promovează propaganda pro-Kremlin și cea antieuropeană.
Îndemnul ambasadorului Cristian Leon-Țurcanu, lansat la Forumul Economic România - R. Moldova: „Investiți în R. Moldova și valorificați oportunitățile de dezvoltare"
România este cel mai mare investitor din R. Moldova, cu peste 250 de milioane de euro investiți anual și peste 1.700 de companii active pe piață. Totodată, companiile moldovenești din România „asigură peste 20.000 de locuri de muncă, având o cifră de afaceri în jur de trei miliarde de euro”. Datele au fost prezentate de președinta Maia Sandu în debutul Forumului Economic România - Republica Moldova, care se desfășoară pe 17 septembrie la Chișinău și reunește oameni de afaceri, oficiali și experți de pe ambele maluri ale Prutului.
Noi percheziții în dosarul finanțării ilegale a partidelor înainte de alegerile din 28 septembrie
Peste 70 de percheziții au fost efectuate în această dimineață de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Bălți, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la Chișinău, într-un dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante.
Catalogul electronic, o etapă esențială în digitalizarea educației din Republica Moldova
Digitalizarea educației avansează într-un ritm accelerat. Un exemplu elocvent îl constituie extinderea utilizării catalogului electronic în tot mai multe școli din țară. Dacă anul trecut acesta era implementat în 604 instituții de învățământ general, pentru noul an de studii au fost depuse încă 135 de solicitări noi, ceea ce înseamnă o acoperire de 63% la nivel național. În cazul instituțiilor de învățământ profesional-tehnic progresul este și mai evident, toate fiind deja conectate la catalogul electronic.
Guvernul a aprobat eliberarea lui Alexandru Oprea din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), din data de 17 septembrie, în baza cererii depuse.
SUA finanțează construcția liniei de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș. Dorin Recean: Mulțumim pentru investiția în viitorul european al R. Moldova
Guvernul Statelor Unite va finanța construcția liniei de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, o investiție de 130 de milioane de dolari menită să consolideze securitatea energetică a Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean înaintea ședinței de Guvern.
Electorala 2025 // RAPORT: Primele săptămâni de campanie online: falsuri reciclate și scenarii conspiraționiste despre alegeri și securitate
Primele două săptămâni de campanie electorală din Republica Moldova au fost însoțite, pe Telegram, de o avalanșă de narațiuni manipulatorii și dezinformări, potrivit unei analize publicate de Mediacritica..
Tot mai mulți soldați cu boli cronice luptă în prezent în armata Rusiei de pe frontul din Ucraina. Mulți dintre aceștia suferă de boli care le pun viața în pericol, precum HIV și hepatită, și sunt împărțiți în unități separate, unde trebuie să poarte banderole care indică problema lor de sănătate, scrie Hotnews.ro, cu referire la site-ul televiziunii daneze TV2, care citează presa independentă rusă.
Revista presei internaționale // UE a pregătit sancțiuni dure împotriva Rusiei; Israelul extinde ofensiva militară împotriva Hamas
Presa internațională își concentrează atenția asupra discuțiilor diplomatice purtate de Uniunea Europeană și Statele Unite despre viitoarele sancțiuni îndreptate împotriva Rusiei, menite să forțeze Moscova să accepte un acord de încetare a focului în Ucraina. În vizorul publicațiilor este și situația critică din Orientul Mijlociu, unde armata israeliană a declanșat o ofensivă militară terestră pentru distrugerea completă a grupării Hamas din orașul Gaza.
Ar fi pretins 60 de mii de euro de la de la o persoană cu promisiunea să-o scoată de sub urmărire penală. Un bărbat a fost reținut miercuri dimineață, 17 septembrie, fiind suspectat de trafic de influență.
Revista presei // Amploarea războiului sondajelor din ultimele săptămâni denotă o realitate îngrijorătoare; Diaspora, ținta coruperii electorale
Mai multe publicații comentează recentele sondaje de opinii, care vizează o posibilă componență a viitorului Legislativ. Presa mai scrie că peste 20 de mln de lei au fost ridicați într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice, și că diaspora este o nouă țintă a tentativelor de cumpărare de voturi.
ELECTORALA 2025 // IGP anunță regim sporit de activitate și măsuri speciale de securitate pentru desfășurarea în siguranță a alegerilor
Oamenii legii vor fi mobilizați în ziua alegerilor și în perioada premergătoare scrutinului pentru a preveni eventuale tentative de destabilizare sau provocări ce ar putea afecta procesul electoral. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, efectivele Poliției vor activa în regim sporit la nivel național, astfel încât alegerile să se desfășoare în siguranță.
Rețineri matinale: bărbat suspectat că a pretins 60 de mii de euro într-un dosar de corupție
Un bărbat a fost reținut miercuri dimineață, 17 septembrie, suspectat de trafic de influență. Potrivit organelor de drept, acesta ar fi pretins de la un învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă suma de 60 de mii de euro, susținând că poate influența organul de urmărire penală să-l scoată de sub urmărire.
Companiile rusești au tăiat investiții de peste 700 de miliarde de ruble din cauza problemelor economice
Companiile din Rusia și-au redus drastic planurile de investiții: în 2025 au decis să aloce pentru dezvoltare cu 733 miliarde de ruble mai puțin decât în 2024. La această decizie au contribuit rata cheie ridicată, creșterea costului creditelor, scăderea cererii, lipsa forței de muncă și inflația înaltă, scrie publicația The Moscow Times. Informațiile se regăsesc în raportul „Investițiile în Rusia: ultimele tendințe” al Institutului de Economie a Creșterii „Stolîpin”, consultat de Vedomosti.
Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a fost avansat la gradul special de chestor, echivalentul gradului de general-maior. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe 16 septembrie, documentul intrând în vigoare în aceeași zi.
Tinerii din R. Moldova, îndemnați să participe la vot: „Acum alegem direcția pentru viitorii patru ani"
Liga Studenților Originari din Republica Moldova îndeamnă semenii - tinerii care studiază peste hotare - să iasă la vot pe 28 septembrie curent. Invitatele ultimei ediții a emisiunii „Departe-Aproape” de la Moldova 1 au subliniat importanța participării la scrutin a tinerilor, mai ales că peste circa două săptămâni va fi decisă direcția pe care va merge statul nostru în următorii patru ani.
Expert: Exporturile-record de grâne din 2025 au fost favorizate de condițiile climatice, nu de politicile agricole
Exporturile de grâu ale Republicii Moldova au atins un nivel-record în lunile iulie și august curent, marcând cea mai bună performanță din ultimii patru ani. Cu un avans de 14% față de 2024 și de peste 55% comparativ cu 2023, creșterea spectaculoasă este atribuită în principal condițiilor climatice favorabile, nu eficienței politicilor agricole, potrivit expertului Iurie Rija. În pofida performanțelor, fermierii se confruntă în continuare cu incertitudini logistice și volatilitatea pieței, factori ce complică luarea deciziilor strategice pentru profituri.
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat marți că echipa sa de la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub control rusesc în sud-estul Ucrainei, a auzit bombardamente în apropierea amplasamentului și a observat fum negru ridicându-se din trei locații din vecinătate.
Ursula von der Leyen a discutat cu Trump noi măsuri pentru a crește presiunea asupra Rusiei
Comisia Europeană (CE) va propune accelerarea renunțării la importurile de petrol și gaze din Rusia, a anunțat marți, 16 septembrie, președinta CE, Ursula von der Leyen, după o convorbire cu președintele SUA, Donald Trump.
Proiecte noi la Strășeni: reabilitarea parcului central și construcția unui colector de ape uzate
Condiții mai bune pentru locuitorii din Strășeni. Primăria municipiului a semnat două contracte majore de finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Astfel, parcul central din municipiu, care nu a mai fost reamenajat de jumătate de secol, va fi renovat. Totodată, va fi construit și modernizat colectorul de ape uzate Strășeni-Vatra.
Donald Trump sugerează că doar un compromis între Kiev și Moscova poate opri războiul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, 16 septembrie, că omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, va trebui „să încheie o înțelegere” cu Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Liderul american nu a precizat însă despre ce fel de acord ar fi vorba.
Corespondență Dan Alexe // Socialiștii europeni se pregătesc să expulzeze partidul premierului slovac Robert Fico
La un congres care va avea loc luna viitoare la Amsterdam, Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) va exclude definitiv partidul Smer, condus de premierul slovac Robert Fico. Smer a fost suspendat din alianța partidelor europene de centru-stânga din octombrie 2023, când Robert Fico a format o coaliție cu o formațiune politică ultra-naționalistă. Acum, după luni de apropiere de Vladimir Putin în Rusia și Xi Jinping în China, în timp ce se demontează instituțiile și se restricționează independența mass-media pe plan intern, socialiștii arată că s-au săturat de partenerul slovac.
Reuters: Capacitatea de rafinare a Rusiei a scăzut cu aproape 20% după atacurile ucrainene
„Transneft” a avertizat companiile petroliere că ar putea fi nevoite în viitor să reducă producția, ca urmare a atacurilor cu drone asupra infrastructurii de export – porturi și rafinării, relatează serviciul rus al BBC News și Reuters, citând surse.
Rusia vrea să răscumpere de la Turcia sistemele S-400 livrate, din cauza lipsei de complexe de apărare antiaeriană, scrie ziarul turc Nefes, citat de DW. Potrivit publicației, Moscova nu dispune pe stoc de sisteme S-400 gata de livrare, ceea ce îi împiedică să încheie contracte pentru furnizarea de complexe de apărare antiaeriană către diverse țări prietene. Din acest motiv, Rusia ia în calcul ideea de a răscumpăra înapoi sistemele S-400 livrate Turciei în 2019.
R. Moldova are o șansă istorică de a construi o piață modernă de capital, susține președintele AAF România
Piața de capital din Republica Moldova are potențial, trebuie să fie susținută de instituții solide și să funcționeze pe baza unor reguli simple și clare. Totodată, în cazul cetățenilor, educația financiară și economisirea inteligentă sunt cheia siguranței economice pe termen lung, susține președintele Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF) din România, Horia Gustă.
Magazinele din Rusia reduc gama de produse: alimente, alcool și articole pentru copii în scădere
Compania de cercetare „Nielsen” a constatat că, în luna iulie, sortimentul de produse alimentare din magazinele rusești a scăzut cu 2,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cel de produse nealimentare - cu 1,8%, transmite Meduza-Live, cu referire la ziarul „Kommersant”.
Primele declarații ale lui Lilian Popescu după ce a preluat funcția de selecționer: "Sarcina noastră e să creăm un grup unit, care știe pentru ce se luptă."
Lilian Popescu, noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, a făcut primele declarații pline de ambiție și responsabilitate. El speră să găsească cât mai rapid cheia spre succes.
„Grămezi de bani" destinați finanțării ilegale a partidelor: peste 20 de milioane de lei găsiți în timpul perchezițiilor în capitală
Peste 20 de milioane de lei în diverse valute au fost ridicați de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău în urma unor percheziții efectuate marți, 16 septembrie, în capitală. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice, în circumstanțe agravante, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Exercițiu de responsabilitate financiară: experții recomandă ca 10% din venitul lunar să fie economisite
Gestionarea eficientă a banilor începe cu o analiză atentă a veniturilor și a cheltuielilor. Este esențial ca o persoană să nu cheltuiască mai mult decât câștigă și, pentru a reuși acest lucru, este recomandat să își planifice cheltuielile lunare. Totodată, 10% din venitul obținut trebuie să fie economisite în mod constant pentru a forma o rezervă sigură pentru situații neprevăzute sau pentru viitoare investiții. Lipsa unui plan de economii, utilizarea necontrolată a cardurilor de credit și neglijarea evidenței cheltuielilor se numără printre cele mai frecvente erori comise de cetățeni, atenționează experta în finanțe Viorica Rumleanschi, invitata emisiunii „Dimineața cu Radio Moldova”.
Evaziune fiscală și spălare de bani: Trust Media, afiliat lui Șor, vizat de perchezițiile poliției
Perchezițiile oamenilor legii din dimineața zilei de marț, 16 septembrie, într-un dosar de evaziune fiscală, au vizat Trust Media, entitate afiliată organizației criminale Șor, responsabilă de propaganda prorusă și dezinformare, finanțată printr-o schemă complexă de spălare de bani.
Marta Kos, mesaj pentru antreprenorii din R. Moldova: „Viitorul Moldovei este în mâinile moldovenilor"
Sprijinul oferit de Uniunea Europeană (UE) Republicii Moldova este condiționat de implementarea reformelor, precum și de direcția viitorului Parlament de la Chișinău, instituit după alegerile din 28 septembrie. Mesajul a fost transmis marți, 16 septembrie, de comisara UE pentru Extindere, Marta Kos, celor 40 de antreprenori din R. Moldova, care efectuează o vizită la Bruxelles.
Drumul care leagă localitatea Onișcani din raionul Călărași de șoseaua M5 este reparat capital. Vorbim de un drum din pietriș, care nu a mai fost niciodată asfaltat. Costul lucrărilor depășește 15 milioane de lei.
Rețea extinsă de lagăre pentru minori: cum sunt „reeducați" copiii ucraineni duși în Rusia
Pentru îndoctrinarea și militarizarea copiilor scoși ilegal din Ucraina, în Rusia și pe teritoriile ucrainene ocupate de aceasta a fost creată o rețea extinsă de instituții, care numără cel puțin 210 centre de diferite tipuri, afirmă autorii raportului „Copiii răpiți ai Ucrainei” al Laboratorului de Cercetări Umanitare din cadrul Școlii de Sănătate Publică de la Yale, potrivit BBC News.
Întoarcerea cetățenilor ucraineni acasă: UE stabilește reguli și sprijin pentru reintegrare
Uniunea Europeană (UE) a adoptat o recomandare privind încheierea treptată a protecției temporare acordate ucrainenilor. Aceasta prevede coordonarea acțiunilor statelor membre pentru a asigura întoarcerea în siguranță a ucrainenilor acasă și reintegrarea lor sustenabilă, atunci când situația va permite acest lucru în condiții de siguranță.
ELECTORALA 2025 // Poliția cooperează cu autorități străine pentru a combate cumpărarea voturilor în diaspora
Autoritățile avertizează asupra tentativelor de corupere a alegătorilor din diasporă, pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cele mai frecvente încercări de influențare ilegală a votului au loc în țările cu cele mai numeroase comunități de moldoveni, a precizat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Sumele oferite variază și pot depăși o mie de lei. Poliția colaborează activ cu instituțiile de aplicare a legii din alte state pentru a depista asemenea practici.
Exercițiu de responsabilitate financiară: experții recomandă ca 10% din venitul lunar să fie economisit
Gestionarea eficientă a banilor începe cu o analiză atentă a veniturilor și a cheltuielilor. Este esențial ca o persoană să nu cheltuiască mai mult decât câștigă și, pentru a reuși acest lucru, este recomandat să își planifice cheltuielile lunare. Totodată, 10% din venitul obținut trebuie să fie economisit în mod constant pentru a forma o rezervă sigură pentru situații neprevăzute sau pentru viitoare investiții. Lipsa unui plan de economii, utilizarea necontrolată a cardurilor de credit și neglijarea evidenței cheltuielilor se numără printre cele mai frecvente erori admise de cetățeni, atenționează experta în finanțe Viorica Rumleanschi, invitata emisiunii „Dimineața cu Radio Moldova”.
ELECTORALA 2025 // Raportorii ENEMO atenționează privind vulnerabilitatea spațiului online din Republica Moldova
Spațiul online este punctul vulnerabil al mediul informațional din Republica Moldova, iar dezinformarea și interferența străină reprezintă cele mai mari riscuri pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Constatările aparțin observatorilor Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), care au evaluat contextul politic și electoral general din Republica Moldova în ajunul scrutinului.
„The Studio” a dominat gala Premiilor Emmy, adjudecându-și 13 statuete și fiind desemnat cel mai bun serial de comedie. Drama „Adolescence” a obținut la rândul său opt premii, inclusiv pentru cel mai bun regizor, precum și pentru interpretările actorilor principali și secundari. Owen Cooper, în vârstă de doar 15 ani, a intrat în istorie ca fiind cel mai tânăr laureat al galei.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de ploi puternice pentru ziua de miercuri, 17 septembrie. Precipitații abundente vor fi înregistrate în mai multe raioane din nordul și centrul republicii.
Toate camioanele, încărcate sau goale, care intenționează să iasă din Republica Moldova prin postul vamal Leușeni vor trebui să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS (Border Queuing System), în regim pilot. Măsura va intra în vigoare pe 22 septembrie curent, de la ora 08:00, și are ca scop fluidizarea traficului și reducerea aglomerației la frontieră.
