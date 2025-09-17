Polonia a anunțat cine a ridicat drona deasupra sediului guvernului din Varșovia: Tânărul va fi expulzat în Ucraina

Polonia a anunțat cine a ridicat drona deasupra sediului guvernului din Varșovia: Tânărul va fi expulzat în Ucraina

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8