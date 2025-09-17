/VIDEO/ Acuzații la dezbateri: Arina Spătaru susține că Ilan Șor a discutat personal cu Andrei Năstase. Replica echipei candidatului

/VIDEO/ Acuzații la dezbateri: Arina Spătaru susține că Ilan Șor a discutat personal cu Andrei Năstase. Replica echipei candidatului

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8