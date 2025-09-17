/VIDEO/ Pericolul din butoaie: IGSU îndeamnă oamenii să fie atenți în perioada fermentării vinului

TV8, 17 septembrie 2025 22:10

/VIDEO/ Pericolul din butoaie: IGSU îndeamnă oamenii să fie atenți în perioada fermentării vinului

Acum o oră
22:10
Acum 2 ore
21:40
Irina Rîngaci a luat bronzul la Mondialul de la Zagreb: A învins o dublă medaliată olimpică TV8
21:10
/VIDEO/ Dezbateri electorale „Alege Liber” la TV8: Cine sunt invitații din cea de-a doua rundă TV8
21:10
Cetățean leton suspectat de spionaj: Ar fi transmis Rusiei date despre baze militare și prezența NATO TV8
Acum 4 ore
20:50
Atac israelian lângă Spitalul Al-Shifa din Gaza: Cel puțin 13 morți și răniți TV8
20:00
/LIVE/ Dezbateri electorale „Alege Liber” la TV8: Cine sunt invitații din cea de-a doua rundă TV8
19:50
/VIDEO/ Vrea să revină acasă după aproape 30 de ani peste hotare: Povestea lui Virgiliu Racoviță, acum taximetrist la Londra TV8
19:30
Polonia a anunțat cine a ridicat drona deasupra sediului guvernului din Varșovia: Tânărul va fi expulzat în Ucraina TV8
Acum 6 ore
18:50
Pericol pe rețelele de socializare: Mesaje frauduloase țintesc datele personale. Cum să vă protejați TV8
18:30
Alertă de călătorie în Franța: Se anunță grevă națională la Paris și în alte orașe TV8
18:00
Prima reacție a avocatului Lucian Rogac după suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc: „Am comunicat cu el și...” TV8
17:40
Prima șansă la medalie pentru Moldova: Irina Rîngaci luptă pentru bronz la Mondialul din Croația TV8
17:20
/ULTIMA ORĂ/ Extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată: Decizia, luată de Ministerul Justiției din Grecia TV8
17:00
CEC cere limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”. Vlah: „Decizie motivată politic” TV8
Acum 8 ore
16:40
Alegeri parlamentare 2025: Lista celor 36 de secții de votare pentru moldovenii din Germania TV8
16:10
Plătește serviciile publice prin EVO cu cardul Mastercard și primește 10% cashback /P/ TV8
16:00
/VIDEO/ Accident grav la Sîngerei: Doi răniți, mașină făcută zob și un camion răsturnat pe șosea TV8
15:40
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 712: Spital bombardat în Gaza și execuție pentru spionaj în Iran. Netanyahu se justifică TV8
15:30
„Curățenie” pe TikTok în Moldova: Peste 100.000 de conturi false, șterse înainte de alegeri TV8
15:10
/VIDEO/ Gaz gratuit, pensii mari sau o viață de lux: Cum funcționează populismul în campania electorală TV8
Acum 12 ore
14:10
/VIDEO/ „Oamenii sunt supărați, nu pot scoate banii”: Nou val de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor TV8
14:10
/HARTĂ/ Vânt puternic în toată Moldova pe 18 septembrie: Meteorologii au emis cod galben TV8
13:50
Dată în căutare: O femeie de 84 de ani din Ialoveni, dispărută de 4 zile TV8
13:20
/VIDEO/ Nou val de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor: Ce a descoperit CNA TV8
13:20
„Alexei Navalnîi a fost otrăvit”: Dezvăluirile Iuliei Navalnaia după rezultatele analizelor de laborator TV8
13:20
/ULTIMA ORĂ/ Octavian Iachimovschi demisionează de la Procuratura Anticorupție: Conducea grupul de lucru pe dosarul „Frauda bancară” TV8
13:10
/VIDEO/ Accident teribil la Costești: Un mort și doi răniți după ce șoferului i s-a făcut rău la volan TV8
13:10
/VIDEO/ Epopeea lui Constantin Țuțu continuă. Premierul contrazice procurorii TV8
12:50
/VIDEO/ Campanie ascunsă la Iași? 13 moldoveni ar fi sunat alegători pentru a vota partidul lui Dodon. Reacția PSRM TV8
12:50
/VIDEO/ Linie electrică pe bani americani: Va conecta direct Moldova de România și de rețeaua europeană TV8
12:30
/PROMO/ Dezbateri electorale „Alege Liber” la TV8: Cine sunt invitații din cea de-a doua rundă TV8
12:20
Nou val de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor: Ce a descoperit CNA TV8
12:00
Motorina se scumpește: Noile prețuri la carburanți afișate pentru 18 septembrie 2025 TV8
12:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1302: Vizită la Kiev, sabotaj în Donețk și „Ramsteinul Estului”. Zelenski avertizează despre noi ofensive TV8
11:20
Alexandru Oprea și-a dat demisia de la șefia IGSU. Cine îi va lua locul TV8
11:00
Campanie ascunsă la Iași? 13 moldoveni ar fi sunat alegători pentru a vota partidul lui Dodon. Reacția PSRM TV8
10:20
Accident teribil la Costești: Un mort și doi răniți după ce șoferului i s-a făcut rău la volan TV8
10:00
/DOC/ Șeful Poliției de Frontieră, avansat la gradul de chestor: Decretul a fost semnat de Maia Sandu TV8
Acum 24 ore
09:50
Debut incendiar în Liga Campionilor: Thriller la Torino și surpriza produsă de Qarabag TV8
09:10
/VIDEO/ Fiica Victoriei Roșca, Melinda-Ioana, în premieră la TV: „Noi credeam că o să fim mult mai zăpăciți” TV8
08:50
„Tactica salamului feliat”. Cum Rusia testează NATO și care sunt următoarele ținte ale lui Putin TV8
08:20
„Nu arată bine”: Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare, dus de urgență la spital TV8
07:40
Horoscop 17 septembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii exprimă opinii, Taurii fac planuri financiare, iar Racii găsesc echilibru TV8
07:10
/METEO/ Cer noros și ploi în toată țara: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 17 septembrie 2025 TV8
16 septembrie 2025
23:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1300: Solidaritate cu România, pană Starlink și răzgândire istorică. Trump: „Putin și Zelenski se urăsc” TV8
Ieri
22:50
Alunecări de teren în estul Malaeziei: 12 morți și 2.000 de evacuați din cauza ploilor torențiale TV8
22:30
/VIDEO/ Premieră la Chișinău: Experți de talie internațională propun soluții pentru combaterea spălării banilor /P/ TV8
22:00
/VIDEO/ Panică în largul coastei Portugaliei: Un iaht turistic a fost atacat de balene ucigașe TV8
21:30
/VIDEO/ Politică din altar, iluzii la kilogram și sperietori cu UE: Până unde ajung strategiile electorale TV8
21:30
Robert Redford a murit: Actorul-legendă, adorat pentru Marele Gatsby, avea 89 de ani TV8
