VIDEO Fiica unui agricultor a surprins Moldova, după ce a defilat cu mirele cu tractorul și nu cu limuzina

La etapa în care unii miri vin la nuntă cu elicopterul, prietenii mirelui se îmbracă și ei în rochii de mireasă, iar decorurile sunt din ce în ce mai sofisticate, este greu să impresionezi cumva oaspeții. Un cuplu de la noi însă a reușit! Întrucât mireasa e unica fiică a unui agricultor, proaspeții soț și […] Articolul VIDEO Fiica unui agricultor a surprins Moldova, după ce a defilat cu mirele cu tractorul și nu cu limuzina apare prima dată în Realitatea.md.

