VIDEO Fiica unui agricultor a surprins Moldova, după ce a defilat cu mirele cu tractorul și nu cu limuzina
Realitatea.md, 17 septembrie 2025 19:20
La etapa în care unii miri vin la nuntă cu elicopterul, prietenii mirelui se îmbracă și ei în rochii de mireasă, iar decorurile sunt din ce în ce mai sofisticate, este greu să impresionezi cumva oaspeții. Un cuplu de la noi însă a reușit! Întrucât mireasa e unica fiică a unui agricultor, proaspeții soț și […]
• • •
Acum 10 minute
19:40
OpenAI a anunțat că va lansa o versiune dedicată a ChatGPT, cu controale parentale, pentru utilizatorii sub 18 ani, în contextul în care compania de inteligență artificială este presată să îmbunătățească măsurilor de siguranță pentru adolescenți. OpenAI dezvoltă și o tehnologie care să prezică mai bine vârsta utilizatorilor, însă ChatGPT va trece implicit la experiența […]
Acum 30 minute
19:20
La etapa în care unii miri vin la nuntă cu elicopterul, prietenii mirelui se îmbracă și ei în rochii de mireasă, iar decorurile sunt din ce în ce mai sofisticate, este greu să impresionezi cumva oaspeții. Un cuplu de la noi însă a reușit! Întrucât mireasa e unica fiică a unui agricultor, proaspeții soț și […]
Acum o oră
19:00
VIDEO Maia Sandu, la Forumul economic România-R. Moldova: „Chem mediul de afaceri să ne fie în continuare alături” # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a participat miercuri, 17 septembrie curent, la Forumul economic România – Republica Moldova, eveniment care a reunit la Chișinău antreprenori, investitori și profesioniști dedicați dezvoltării economice de pe ambele maluri ale Prutului. Șefa statului a remarcat că în ultimii ani, legăturile economice dintre România și Republica Moldova s-au consolidat substanțial. Astfel, România […]
Acum 2 ore
18:40
Avocatul Lucian Rogac: Vlad Plahotniuc nu a refuzat extrădarea; Grecia nu ne-a informat despre suspendarea procesului # Realitatea.md
Vladimir Plahotniuc nu a refuzat extrădarea în Republica Moldova, susține avocatul său, Lucian Rogac. În plus, acesta afirmă că nici el, nici colegii din Grecia nu au fost informați oficial despre suspendarea procesului, deși Procuratura Generală a confirmat primirea unei notificări de la autoritățile elene. Lucian Rogac a declarat pentru TV8 că informațiile potrivit cărora […]
18:20
VIDEO David Beckham se laudă cu propria rețetă de dulceață de prune. A botezat-o „Beckjam” # Realitatea.md
Când spui David Beckham, îți vine în minte imaginea celebrului fotbalist englez, cu lovituri libere impecabile, apariții strălucitoare alături de familia sa și o carieră sportivă legendară. În prezent, însă, a intrat într-un univers neașteptat: cel al dulcețurilor de casă. În grădina sa din Cotswolds, printre găini, albine și pomi încărcați de fructe, fostul căpitan […]
17:50
Investigație. Kremlinul și campania electorală: Eparhia de Soroca și Drochia implicată în acțiuni de influență # Realitatea.md
Sub cupola bisericii, o operațiune complexă și orchestrată de la Kremlin se derulează în plină campanie electorală. Eparhia de Soroca și Drochia a Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse s-a transformat în această campanie electorală, pe care consultanții politici de la Moscova l-ar folosi pentru destabilizarea Republicii Moldova înainte de scrutinul din 28 septembrie. Portalul de […]
17:50
Șeful-adjunct al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, demisionează din funcția deținută la Kremlin. Anunțul a fost făcut de politologul rus Arkadii Dubnov și de jurnalistul Aleksei Venediktov, transmite IPN. Politologul Dubnov a comunicat, cu referire la surse de la Moscova, că Dmitri Kozak pleacă voluntar din funcția de adjunct al administrației prezidențiale. Acesta a adăugat […]
17:50
IMM-urile moldovenești, mai aproape de piețele externe: patru acorduri semnate la Chișinău # Realitatea.md
Peste 100 de antreprenori și reprezentanți ai mediului de afaceri din Moldova, România, Canada și Belgia s-au reunit la Forumul Internațional „Dezvoltare și Acces pe Piețele Externe pentru IMM-uri", organizat de Camera de Comerț și Industrie. Evenimentul a avut loc în cadrul Moldova Business Week 2025 și marchează relansarea proiectului Enterprise Europe Network în Republica […]
17:50
VIDEO Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine” # Realitatea.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și-a arătat convingerea că „pacea va reveni și că Ucraina va învinge", reiterând că „nimic nu poate fi, nu ar trebui să fie și nu va fi decis în legătură cu Ucraina fără Ucraina". Aceasta se află în vizită la Kiev pentru a transmite sprijinul ferm și continuu al Uniunii Europene […]
Acum 4 ore
17:40
Mesaje înșelătoare pe WhatsApp, Signal și Telegram. Recomandări pentru protecția datelor # Realitatea.md
Mesaje de tip phishing circulă pe aplicațiile WhatsApp, Signal și Telegram, avertizează Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC). Acestea includ adresări personalizate și linkuri sau documente care par credibile, dar au scopul de a compromite datele utilizatorilor și de a permite atacatorilor să preia controlul asupra dispozitivelor. ASC recomandă cetățenilor: să nu acceseze linkuri suspecte, să […]
17:30
Șapte cluburi din Divizia Națională vor beneficia de o sumă totală de 486.000 euro, alocați de UEFA prin plățile de solidaritate. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comitetului Executiv al FMF, desfășurată pe 16 septembrie la Casa Fotbalului din Chișinău. Banii sunt destinați cluburilor care nu au participat în faza ligii a competițiilor europene, […]
17:30
Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, au dat indicații Curții de Apel să amâne ședința de judecată după alegeri # Realitatea.md
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce va accede în Parlament. Cel puțin asta susține Renato Usatîi, declarațiile fiind făcute în cadrul emisiunii "Vocile puterii" de la Exclusiv TV. "Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de […]
17:20
Victimele accidentului din Sângerei, spitalizate la Bălți: Una este în secția de reanimare # Realitatea.md
Cele două persoane care au avut de suferit în accidentul de miercuri, 17 septembrie, pe traseul R-6 Bălți–Chișinău, au fost internate la Spitalul Clinic Bălți. Precizarea a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a instituției medicale, Andreea Galici. Andreea Galici a declarat pentru Realitatea.md că bărbatul în vârstă de 57 de ani se află în […]
17:20
„Europa pentru mine înseamnă șansa de a construi un viitor bun în Moldova”, Victor Micușa, stilist și antreprenor # Realitatea.md
Victor Micușa este stilist și antreprenor din Chișinău, inspirat de oamenii care prețuiesc munca și creativitatea. Prin activitatea sa, el promovează standarde moderne de profesionalism și încurajează tinerii să creadă în propriile abilități. „Drumul spre Uniunea Europeană înseamnă pentru mine șansa de a construi un viitor bun în Moldova. Sprijinul Uniunii Europene ne oferă posibilitatea […]
17:10
Reacția lui Dorin Recean, după suspendarea extrădării lui Plahotniuc: „Trebuie să-l aducă acasă în cătușe” # Realitatea.md
Premierul Dorin Recean a reacționat după anunțul Procuraturii Generale privind suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc din Grecia. Șeful executivului a declarat că autoritățile vor investiga cum a reușit fostul lider democrat să-și împiedice transferul în Republica Moldova. Recen a subliniat că, deși Plahotniuc speră ca după alegeri Moldova „să cadă pe mâna Rusiei" și să […]
16:50
La două săptămâni distanță, Marta Kos revine în Republica Moldova pentru discuții importante cu oficialii țării # Realitatea.md
Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o nouă vizită în R. Moldova. Această vizită are loc la doar două săptămâni după ce oficialul european a mai vizitat țara noastră între 3 și 5 septembrie. De această dată, înaltul demnitar se va afla în R. Moldova pe 18 și 19 septembrie. Anunțul a fost […]
16:50
Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc din Grecia către Republica Moldova, programată inițial pentru 25 septembrie, a fost anulată. Autoritățile elene, care anterior admiseseră toate cererile de extrădare înaintate de Chișinău, au comunicat decizia prin canalele Interpol, fără a preciza motivele acestei amânări. Procuratura Generală subliniază că toate acțiunile necesare și prevăzute de tratatele internaționale au fost […]
16:30
Un tânăr de 20 de ani a ajuns în reanimare după ce a fost lovit de un automobil în dimineața zilei de 16 septembrie, în satul Butor, raionul Grigoriopol. Potrivit presei transnistriene, accidentul s-a produs pe o stradă din localitate. Potrivit declarațiilor făcute de șoferul mașinii, un bărbat de 25 de ani, pietonul ar fi […]
16:30
În perioada 18 – 30 septembrie 2025, traficul rutier va fi suspendat parțial pe strada Nicolae Costin (pe benzi), tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de reparație a drumului. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Chișinău. Totodată, în perioada 22 – 30 septembrie, va fi suspendat […]
16:20
CEC solicită Ministerului Justiției să limiteze activitatea partidului „Inima Moldovei” # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) solicită Ministerului Justiției să limiteze activitatea partidului „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah. Decizia a fost luată pe 17 septembrie, fiind invocată finanțarea ilegală a formațiunii. Partidul „Inima Moldovei" face parte din Blocul Electoral Patriotic și participă la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. Reprezentanții formațiunii susțin că nu există dovezi […]
16:20
Un cetățean american căutat pentru agresiune cu circumstanțe agravante în Philadelphia, Pennsylvania, a fost extrădat din Republica Moldova săptămâna trecută. Potrivit Ambasadei SUA în Moldova, acțiunea a fost realizată cu sprijinul Procuraturii Generale, Inspectoratului General al Poliției și Poliției de Frontieră, în urma cooperării strânse dintre autoritățile moldovenești și cele americane. Guvernul Statelor Unite a […]
16:20
Kremlinul a respins acuzațiile formulate de procurorul general al României: „Nu, nu se potrivește cu adevărul” # Realitatea.md
Kremlinul a respins acuzațiile formulate de procurorul general al României, Alex Florența, potrivit cărora Rusia a intervenit în alegerile prezidențiale printr-o campanie online de amploare, de pe urma căreia a beneficiat fostul candidat extremist, Călin Georgescu. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat acuzațiile României privind o presupusă implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale […]
16:00
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a plantat un lăstar din teiul lui Mihai Eminescu în curtea Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău. Gestul simbolizează legătura culturală și spirituală dintre România și Republica Moldova, întemeiată pe patrimoniul comun al limbii și poeziei românești. La eveniment au participat și Monica Babuc, Vlad Mischevca, ministrul Culturii […]
16:00
Fructe din Moldova, pe mesele noastre: Guvernul îndeamnă cetățenii să susțină fermierii locali în această toamnă # Realitatea.md
Guvernul a lansat un apel public către cetățeni să aleagă, în această perioadă de toamnă, fructele și legumele cultivate de fermierii moldoveni. Potrivit autorităților, gestul de a cumpăra produse locale contribuie direct la susținerea agriculturii naționale și la o alimentație mai sănătoasă. „Este un gest simplu, dar valoros: atunci când susținem comunitățile locale, aducem pe […]
Acum 6 ore
15:40
VIDEO Un camion a derapat și s-a izbit de un stâlp la Peresecina. Poliția investighează # Realitatea.md
Un accident rutier s-a produs cu puțin timp în urmă în satul Peresecina, raionul Orhei. Un camion a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un stâlp de pe marginea drumului. Din fericire, nu au fost înregistrate persoane traumatizate, iar incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Potrivit declarației oferite pentru Realitatea.md de către Elena […]
15:30
Două persoane au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un grav accident. Coliziunea s-a produs astăzi, 17 septembrie, pe traseul R-6 Bălți–Chișinău. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat preliminar că un bărbat de 57 de ani, conducând un Mercedes, a pierdut controlul volanului și s-a ciocnit frontal […]
15:30
RLIVE TV dă startul dezbaterilor electorale în limba română. Prima ediție, în această seară # Realitatea.md
Postul de televiziune RLIVE TV anunță de azi, 17 septembrie, lansarea emisiunilor de dezbateri electorale dedicate alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în limba română. Dezbaterile vor fi moderate de jurnalista Ileana Pîrgaru. Dezbaterile vor fi difuzate de luni până vineri, începând cu ora 19:00. În fiecare
15:30
Primarul care și-a micșorat singur salariul și a cerut eliminarea funcției de viceprimar # Realitatea.md
Gabriel Rădulescu, primarul comunei Independența, o localitate cu 3.000 de locuitori din județul Călărași, România, a decis să facă economii la buget prin tăierea salariilor din administrație. Afectată a fost inclusiv indemnizația sa. Edilul și-a redus propria indemnizație cu 30% și le-a solicitat consilierilor să desființeze postul de viceprimar, dar pentru că legea nu-i permite acest lucru, Gabriel […] Articolul Primarul care și-a micșorat singur salariul și a cerut eliminarea funcției de viceprimar apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Atenționare pentru moldovenii care merg în Grecia: Controale rutiere pe insule pentru viteză și alcool # Realitatea.md
Grecia a introdus noi măsuri în Codul Rutier pentru a reduce numărul accidentelor, iar poliția a extins controalele și pe insulele frecventate de turiști. Potrivit Consulatului General al României din Salonic, verificările vizează în special conducerea fără centură sau cască, utilizarea telefonului mobil la volan, parcarea neregulamentară, circulația pe benzile destinate transportului public și depășirea […] Articolul Atenționare pentru moldovenii care merg în Grecia: Controale rutiere pe insule pentru viteză și alcool apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Ministerul Afacerilor Externe al României îi avertizează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că joi, 18 septembrie 2025, sindicatele vor declanșa o grevă generală. Sunt așteptate perturbări majore în transporturi și în mai multe servicii publice. Greva va afecta transportul urban și interurban, trenurile operate de SNCF, dar și […] Articolul MAE din România avertizează: grevă generală joi în Franța apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Din 1 noiembrie 2025, actele de stare civilă nu vor mai fi legate doar de drumuri la ghișeu. Certificatul de naștere, de căsătorie sau alte documente vor putea fi obținute direct online, printr-un nou sistem digital lansat de Agenția Servicii Publice. Modificările au fost promulgate prin Decretul Președintelui Republicii Moldova. Noul sistem „Acte Stare Civilă” […] Articolul Din 1 noiembrie, actele de stare civilă vor putea fi obținute și online apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Regele Charles l-a primit pe Donald Trump la Windsor, într-o vizită de stat „istorică” # Realitatea.md
Regele Charles l-a întâmpinat miercuri pe președintele american Donald Trump, la începutul celei de-a doua vizite de stat a liderului SUA în Marea Britanie – un eveniment descris de autorități drept „istoric”, cu ceremonii grandioase, securitate sporită și proteste planificate, relatează Reuters. Trump și soția sa, Melania, au sosit la Castelul Windsor, reședința regală de […] Articolul Regele Charles l-a primit pe Donald Trump la Windsor, într-o vizită de stat „istorică” apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Plecare răsunătoare de la Procuratura Anticorupție: Demisia a fost solicitată din 1 octombrie # Realitatea.md
Adjunctul șefului Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a demisionat din funcție. Informațiile au fost confirmate pentru REALITATEA de către serviciul de presă al Procuraturii Anticorupție. Potrivit cererii depuse, demisia a fost solicitată din 1 octombrie. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Octavian Iachimovschi și-a început activitatea în cadrul Procuraturii Anticorupție în iunie […] Articolul Plecare răsunătoare de la Procuratura Anticorupție: Demisia a fost solicitată din 1 octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Vești bune pentru consumatori: Prețul la gaz ar putea scădea după achizițiile mai ieftine ale Energocom # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că tariful pentru gazele naturale achitat de populație ar putea fi redus, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), scrie bani.md. „Prețul mediu ponderat estimat a fost publicat de Energocom, compania de stat care se ocupă de achiziția gazelor. Pe baza acestor date, ANRE va […] Articolul Vești bune pentru consumatori: Prețul la gaz ar putea scădea după achizițiile mai ieftine ale Energocom apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Andrei Curăraru: Fără un Parlament proeuropean, referendumul riscă să rămână doar pe hârtie # Realitatea.md
Expertul comunității Watchdog, Andrei Curăraru, a avertizat în cadrul emisiunii Rezoomat că viitoarele alegeri parlamentare vor fi decisive pentru realizarea parcursului european al Republicii Moldova. Potrivit acestuia, chiar și referendumul din octombrie 2024, privind integrarea în Uniunea Europeană, ar putea rămâne doar un act formal dacă nu va exista o majoritate parlamentară proeuropeană care să […] Articolul Andrei Curăraru: Fără un Parlament proeuropean, referendumul riscă să rămână doar pe hârtie apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
VIDEO Scaunul din crengi pe care zăcea corpul neînsuflețit al fiului primarului din Cotiujenii Mici, lăsat în pădure # Realitatea.md
Scaunul improvizat pe care a fost găsit corpul neînsuflețit al lui Anatol Fedoruța, tânărul de 32 de ani dispărut după ce a ajuns din Londra la Chișinău, a rămas în pădure, la locul tragediei. Construcția rudimentară a fost realizată din crengi prinse între ele cu cleme negre din plastic, obiecte care ar putea constitui probe […] Articolul VIDEO Scaunul din crengi pe care zăcea corpul neînsuflețit al fiului primarului din Cotiujenii Mici, lăsat în pădure apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Ai visat vreodată la o metodă prin care să scapi de grăsimea nedorită și să ai pielea mai fermă, fără să treci prin bisturiu și luni de recuperare? În 2025 acest vis devine realitate prin BodyTite, tehnologia de remodelare corporală minim invazivă care schimbă complet modul în care ne raportăm la frumusețe și sănătate. BodyTite […] Articolul Tehnologia inovativă care înlocuiește liposucția clasică apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Președinta Maia Sandu a mulțumit Statelor Unite pentru finanțarea nerambursabilă de 130 de milioane de dolari destinată construcției liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, care va conecta Republica Moldova la rețeaua europeană. Șefa statului a subliniat că această investiție consolidează securitatea energetică a țării și apropie Moldova de integrarea europeană. „ Această investiție, foarte importantă […] Articolul Maia Sandu mulțumește Statelor Unite pentru cei 130 mln $ acordați Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Oana Țoiu, actuala ministră de Externe a României și vicepreședintă USR, a pierdut un proces civil intentat de o firmă privată, după ce a acumulat datorii neachitate timp de trei ani. Instanța a obligat-o să achite aproape 2.000 de lei românești, reprezentând taxe anuale pentru stocarea celulelor stem prelevate la nașterea primului său copil, scrie […] Articolul Ministra de Externe, Oana Țoiu, dată în judecată pentru o datorie veche de trei ani apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Meteorologii anunță un nou cod galben în Republica Moldova, de data aceasta – intensificări ale vântului. Avertizarea meteo va intra în vigoare joi, 18 septembrie, între orele 06:00 și 18:00. „Se prevăd intensificări ale vântului din sector nord-vestic, cu rafale de până la 15–20 m/s”, transmite SHS. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul După ploi, vine vânt puternic! Meteorologii anunță cod galben în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
13:40
VIDEO Șeful Poliției Naționale, despre rolul polițiștilor la alegeri: Avem grijă să se simtă în siguranță cetățenii # Realitatea.md
Poliția va avea grijă ca populația Moldovei să se simtă în siguranță în ziua alegerilor, a declarat pentru Realitatea Șeful Poliției Național, Viorel Cernăuțeanu. Chestorul nu a dezvăluit, invocând motive de securitate, câți ofițeri vor fi mobilizați pentru a asigura ordinea publică și buna desfășurare a scrutinului. În același timp, potrivit lui, oamenii legii se […] Articolul VIDEO Șeful Poliției Naționale, despre rolul polițiștilor la alegeri: Avem grijă să se simtă în siguranță cetățenii apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Op-Ed de Iulian Groza – Alegerile din Moldova: Protejarea democrației împotriva dezinformării și interferenței rusești # Realitatea.md
Pe măsură ce Republica Moldova se apropie de alegerile parlamentare din 28 septembrie, campaniile de manipulare informațională și interferență (FIMI) legate de Rusia se intensifică. Narațiunile care sugerează că integrarea europeană amenință suveranitatea Moldovei, că reformele sunt „dictate de la Bruxelles” sau că țara riscă să fie atrasă în războiul din Ucraina circulă intens pe […] Articolul Op-Ed de Iulian Groza – Alegerile din Moldova: Protejarea democrației împotriva dezinformării și interferenței rusești apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Tiraspolul acuză Chișinăul că a blocat podul de la Bîcioc cu blocuri de beton și că nu permite accesul observatorilor Comisiei Unificate de Control (CUC), care ar trebui să verifice dacă intervențiile de pe pod reprezintă lucrări de reparație sau pregătiri militare. În mediul online din stânga Nistrului au apărut imagini de la fața locului. […] Articolul Podul de la Bîcioc, un nou motiv de tensiuni între Tiraspol și Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
VIDEO Portmonee furate în plină zi: un bărbat de 61 de ani a fost reținut în Chișinău # Realitatea.md
Un bărbat de 61 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiștii din sectorul Centru, fiind suspectat că a comis mai multe pungășii în transportul public. Individul acționa în special în troleibuzele de pe rutele 22 și 8, profitând de aglomerația de la orele de vârf. Victimele sale erau, în general, femei tinere. Suspectul […] Articolul VIDEO Portmonee furate în plină zi: un bărbat de 61 de ani a fost reținut în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Igor Grosu s-a întâlnit cu Iwona Piórko. Au discutat despre proiectele implementate în Moldova cu sprijinul UE # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu șefa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Discuțiile au vizat multitudinea de proiecte implementate în țara noastră cu sprijinul UE, menite să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor. Oficialul a exprimat deschiderea legislativului de a menține și a intensifica în continuare bunele relații de cooperare cu UE, precum […] Articolul Igor Grosu s-a întâlnit cu Iwona Piórko. Au discutat despre proiectele implementate în Moldova cu sprijinul UE apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare # Realitatea.md
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a transmis că România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare. Ambasada Statelor Unite în România a publicat, miercuri, o scurtă înregistrare audio, prin care Wright menționează interesul american pentru România. În înregistrare, acesta afirmă că țara noastră se află pe lista […] Articolul România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
O femeie de 84 de ani din Ialoveni este căutată de oamenii legii. Aceasta a plecat de acasă sâmbătă, 13 septembrie, într-o direcție necunoscută, și până în prezent locul aflării acesteia nu este cunoscut. Semnalmente: înălțime – 1,60 m, ochi căprui, corpolență medie și se deplasa cu ajutorul a două bastoane. În momentul dispariției purta […] Articolul Alertă la Ialoveni! O bătrână a plecat de acasă și nu s-a mai întors apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Dosarul pentru facultate, acum la un click distanță: cum funcționează noul sistem e-Admitere # Realitatea.md
Procesul de admitere la universități prin platforma „e-Admitere” va fi de acum mai simplu, mai clar și mai sigur. Guvernul a aprobat hotărârea care reglementează oficial funcționarea acestei platforme digitale. Decizia urmărește să ofere tinerilor acces egal la studii și un sistem transparent, bazat pe tehnologie. Candidații vor putea crea și modifica dosarul online, iar […] Articolul Dosarul pentru facultate, acum la un click distanță: cum funcționează noul sistem e-Admitere apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Iulia Navalnaia susține că două laboratoare occidentale confirmă că „Alexei a fost otrăvit în închisoare” # Realitatea.md
Văduva politicianului rus Alexei Navalnîi, Iulia Navalnaia, a declarat că soțul ei a fost otrăvit în februarie 2024, în colonia penală din Harp, regiunea Iamalo-Neneț. Navalnaia afirmă că a reușit să obțină și să trimită în străinătate probe biologice ale politicianului la scurt timp după moartea acestuia, transmite BBC Rusia. Potrivit declarațiilor sale publicate pe […] Articolul VIDEO Iulia Navalnaia susține că două laboratoare occidentale confirmă că „Alexei a fost otrăvit în închisoare” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Fermentarea vinului de casă poate fi periculoasă! IGSU vine cu sfaturi pentru a preveni intoxicațiile # Realitatea.md
Perioada fermentării vinului de casă este asociată cu un risc sporit de intoxicații cu dioxid de carbon. Pentru a preveni situații tragice, salvatorii și pompierii din întreaga țară desfășoară vizite în gospodării, reamintind regulile esențiale de securitate în timpul producerii vinului. Miercuri, 17 septembrie, angajații IGSU au efectuat o vizită informativă într-o gospodărie din orașul […] Articolul Fermentarea vinului de casă poate fi periculoasă! IGSU vine cu sfaturi pentru a preveni intoxicațiile apare prima dată în Realitatea.md.
