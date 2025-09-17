Kremlinul a respins acuzațiile formulate de procurorul general al României: „Nu, nu se potrivește cu adevărul”
Realitatea.md, 17 septembrie 2025 16:20
Kremlinul a respins acuzațiile formulate de procurorul general al României, Alex Florența, potrivit cărora Rusia a intervenit în alegerile prezidențiale printr-o campanie online de amploare, de pe urma căreia a beneficiat fostul candidat extremist, Călin Georgescu. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat acuzațiile României privind o presupusă implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale […] Articolul Kremlinul a respins acuzațiile formulate de procurorul general al României: „Nu, nu se potrivește cu adevărul” apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 15 minute
16:30
Un tânăr de 20 de ani a ajuns în reanimare după ce a fost lovit de un automobil în dimineața zilei de 16 septembrie, în satul Butor, raionul Grigoriopol. Potrivit presei transnistriene, accidentul s-a produs pe o stradă din localitate. Potrivit declarațiilor făcute de șoferul mașinii, un bărbat de 25 de ani, pietonul ar fi […] Articolul Accident grav în raionul Grigoriopol. Un pieton de 20 de ani, în stare critică apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
În perioada 18 – 30 septembrie 2025, traficul rutier va fi suspendat parțial pe strada Nicolae Costin (pe benzi), tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de reparație a drumului. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Chișinău. Totodată, în perioada 22 – 30 septembrie, va fi suspendat […] Articolul Trafic suspendat pe două străzi din Chișinău. Vezi perioada apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
16:20
CEC solicită Ministerului Justiției să limiteze activitatea partidului „Inima Moldovei” # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) solicită Ministerului Justiției să limiteze activitatea partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Decizia a fost luată pe 17 septembrie, fiind invocată finanțarea ilegală a formațiunii. Partidul „Inima Moldovei” face parte din Blocul Electoral Patriotic și participă la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. Reprezentanții formațiunii susțin că nu există dovezi […] Articolul CEC solicită Ministerului Justiției să limiteze activitatea partidului „Inima Moldovei” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Un cetățean american căutat pentru agresiune cu circumstanțe agravante în Philadelphia, Pennsylvania, a fost extrădat din Republica Moldova săptămâna trecută. Potrivit Ambasadei SUA în Moldova, acțiunea a fost realizată cu sprijinul Procuraturii Generale, Inspectoratului General al Poliției și Poliției de Frontieră, în urma cooperării strânse dintre autoritățile moldovenești și cele americane. Guvernul Statelor Unite a […] Articolul Un cetățean american, extrădat din Republica Moldova către SUA apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Kremlinul a respins acuzațiile formulate de procurorul general al României: „Nu, nu se potrivește cu adevărul” # Realitatea.md
Kremlinul a respins acuzațiile formulate de procurorul general al României, Alex Florența, potrivit cărora Rusia a intervenit în alegerile prezidențiale printr-o campanie online de amploare, de pe urma căreia a beneficiat fostul candidat extremist, Călin Georgescu. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat acuzațiile României privind o presupusă implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale […] Articolul Kremlinul a respins acuzațiile formulate de procurorul general al României: „Nu, nu se potrivește cu adevărul” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
16:00
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a plantat un lăstar din teiul lui Mihai Eminescu în curtea Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău. Gestul simbolizează legătura culturală și spirituală dintre România și Republica Moldova, întemeiată pe patrimoniul comun al limbii și poeziei românești. La eveniment au participat și Monica Babuc, Vlad Mischevca, ministrul Culturii […] Articolul Ambasadorul României a plantat un lăstar din teiul lui Mihai Eminescu la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Fructe din Moldova, pe mesele noastre: Guvernul îndeamnă cetățenii să susțină fermierii locali în această toamnă # Realitatea.md
Guvernul a lansat un apel public către cetățeni să aleagă, în această perioadă de toamnă, fructele și legumele cultivate de fermierii moldoveni. Potrivit autorităților, gestul de a cumpăra produse locale contribuie direct la susținerea agriculturii naționale și la o alimentație mai sănătoasă. „Este un gest simplu, dar valoros: atunci când susținem comunitățile locale, aducem pe […] Articolul Fructe din Moldova, pe mesele noastre: Guvernul îndeamnă cetățenii să susțină fermierii locali în această toamnă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
15:40
VIDEO Un camion a derapat și s-a izbit de un stâlp la Peresecina. Poliția investighează # Realitatea.md
Un accident rutier s-a produs cu puțin timp în urmă în satul Peresecina, raionul Orhei. Un camion a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un stâlp de pe marginea drumului. Din fericire, nu au fost înregistrate persoane traumatizate, iar incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Potrivit declarației oferite pentru Realitatea.md de către Elena […] Articolul VIDEO Un camion a derapat și s-a izbit de un stâlp la Peresecina. Poliția investighează apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Două persoane au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un grav accident. Coliziunea s-a produs astăzi, 17 septembrie, pe traseul R-6 Bălți–Chișinău. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat preliminar că un bărbat de 57 de ani, conducând un Mercedes, a pierdut controlul volanului și s-a ciocnit frontal […] Articolul FOTO, VIDEO O mașină s-a lovit grav într-un camion la Sângerei. Sunt victime apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
RLIVE TV dă startul dezbaterilor electorale în limba română. Prima ediție, în această seară # Realitatea.md
Postul de televiziune RLIVE TV anunță de azi, 17 septembrie, lansarea emisiunilor de dezbateri electorale dedicate alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în limba română. Dezbaterile vor fi moderate de jurnalista Ileana Pîrgaru. Dezbaterile vor fi difuzate de luni până vineri, începând cu ora 19:00. În fiecare ediție vor participa câte trei reprezentanți ai concurenților electorali, […] Articolul RLIVE TV dă startul dezbaterilor electorale în limba română. Prima ediție, în această seară apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Primarul care și-a micșorat singur salariul și a cerut eliminarea funcției de viceprimar # Realitatea.md
Gabriel Rădulescu, primarul comunei Independența, o localitate cu 3.000 de locuitori din județul Călărași, România, a decis să facă economii la buget prin tăierea salariilor din administrație. Afectată a fost inclusiv indemnizația sa. Edilul și-a redus propria indemnizație cu 30% și le-a solicitat consilierilor să desființeze postul de viceprimar, dar pentru că legea nu-i permite acest lucru, Gabriel […] Articolul Primarul care și-a micșorat singur salariul și a cerut eliminarea funcției de viceprimar apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Atenționare pentru moldovenii care merg în Grecia: Controale rutiere pe insule pentru viteză și alcool # Realitatea.md
Grecia a introdus noi măsuri în Codul Rutier pentru a reduce numărul accidentelor, iar poliția a extins controalele și pe insulele frecventate de turiști. Potrivit Consulatului General al României din Salonic, verificările vizează în special conducerea fără centură sau cască, utilizarea telefonului mobil la volan, parcarea neregulamentară, circulația pe benzile destinate transportului public și depășirea […] Articolul Atenționare pentru moldovenii care merg în Grecia: Controale rutiere pe insule pentru viteză și alcool apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Ministerul Afacerilor Externe al României îi avertizează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că joi, 18 septembrie 2025, sindicatele vor declanșa o grevă generală. Sunt așteptate perturbări majore în transporturi și în mai multe servicii publice. Greva va afecta transportul urban și interurban, trenurile operate de SNCF, dar și […] Articolul MAE din România avertizează: grevă generală joi în Franța apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Din 1 noiembrie 2025, actele de stare civilă nu vor mai fi legate doar de drumuri la ghișeu. Certificatul de naștere, de căsătorie sau alte documente vor putea fi obținute direct online, printr-un nou sistem digital lansat de Agenția Servicii Publice. Modificările au fost promulgate prin Decretul Președintelui Republicii Moldova. Noul sistem „Acte Stare Civilă” […] Articolul Din 1 noiembrie, actele de stare civilă vor putea fi obținute și online apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Regele Charles l-a primit pe Donald Trump la Windsor, într-o vizită de stat „istorică” # Realitatea.md
Regele Charles l-a întâmpinat miercuri pe președintele american Donald Trump, la începutul celei de-a doua vizite de stat a liderului SUA în Marea Britanie – un eveniment descris de autorități drept „istoric”, cu ceremonii grandioase, securitate sporită și proteste planificate, relatează Reuters. Trump și soția sa, Melania, au sosit la Castelul Windsor, reședința regală de […] Articolul Regele Charles l-a primit pe Donald Trump la Windsor, într-o vizită de stat „istorică” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
14:30
Plecare răsunătoare de la Procuratura Anticorupție: Demisia a fost solicitată din 1 octombrie # Realitatea.md
Adjunctul șefului Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a demisionat din funcție. Informațiile au fost confirmate pentru REALITATEA de către serviciul de presă al Procuraturii Anticorupție. Potrivit cererii depuse, demisia a fost solicitată din 1 octombrie. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Octavian Iachimovschi și-a început activitatea în cadrul Procuraturii Anticorupție în iunie […] Articolul Plecare răsunătoare de la Procuratura Anticorupție: Demisia a fost solicitată din 1 octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Vești bune pentru consumatori: Prețul la gaz ar putea scădea după achizițiile mai ieftine ale Energocom # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că tariful pentru gazele naturale achitat de populație ar putea fi redus, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), scrie bani.md. „Prețul mediu ponderat estimat a fost publicat de Energocom, compania de stat care se ocupă de achiziția gazelor. Pe baza acestor date, ANRE va […] Articolul Vești bune pentru consumatori: Prețul la gaz ar putea scădea după achizițiile mai ieftine ale Energocom apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Andrei Curăraru: Fără un Parlament proeuropean, referendumul riscă să rămână doar pe hârtie # Realitatea.md
Expertul comunității Watchdog, Andrei Curăraru, a avertizat în cadrul emisiunii Rezoomat că viitoarele alegeri parlamentare vor fi decisive pentru realizarea parcursului european al Republicii Moldova. Potrivit acestuia, chiar și referendumul din octombrie 2024, privind integrarea în Uniunea Europeană, ar putea rămâne doar un act formal dacă nu va exista o majoritate parlamentară proeuropeană care să […] Articolul Andrei Curăraru: Fără un Parlament proeuropean, referendumul riscă să rămână doar pe hârtie apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
VIDEO Scaunul din crengi pe care zăcea corpul neînsuflețit al fiului primarului din Cotiujenii Mici, lăsat în pădure # Realitatea.md
Scaunul improvizat pe care a fost găsit corpul neînsuflețit al lui Anatol Fedoruța, tânărul de 32 de ani dispărut după ce a ajuns din Londra la Chișinău, a rămas în pădure, la locul tragediei. Construcția rudimentară a fost realizată din crengi prinse între ele cu cleme negre din plastic, obiecte care ar putea constitui probe […] Articolul VIDEO Scaunul din crengi pe care zăcea corpul neînsuflețit al fiului primarului din Cotiujenii Mici, lăsat în pădure apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Ai visat vreodată la o metodă prin care să scapi de grăsimea nedorită și să ai pielea mai fermă, fără să treci prin bisturiu și luni de recuperare? În 2025 acest vis devine realitate prin BodyTite, tehnologia de remodelare corporală minim invazivă care schimbă complet modul în care ne raportăm la frumusețe și sănătate. BodyTite […] Articolul Tehnologia inovativă care înlocuiește liposucția clasică apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Președinta Maia Sandu a mulțumit Statelor Unite pentru finanțarea nerambursabilă de 130 de milioane de dolari destinată construcției liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, care va conecta Republica Moldova la rețeaua europeană. Șefa statului a subliniat că această investiție consolidează securitatea energetică a țării și apropie Moldova de integrarea europeană. „ Această investiție, foarte importantă […] Articolul Maia Sandu mulțumește Statelor Unite pentru cei 130 mln $ acordați Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Oana Țoiu, actuala ministră de Externe a României și vicepreședintă USR, a pierdut un proces civil intentat de o firmă privată, după ce a acumulat datorii neachitate timp de trei ani. Instanța a obligat-o să achite aproape 2.000 de lei românești, reprezentând taxe anuale pentru stocarea celulelor stem prelevate la nașterea primului său copil, scrie […] Articolul Ministra de Externe, Oana Țoiu, dată în judecată pentru o datorie veche de trei ani apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Meteorologii anunță un nou cod galben în Republica Moldova, de data aceasta – intensificări ale vântului. Avertizarea meteo va intra în vigoare joi, 18 septembrie, între orele 06:00 și 18:00. „Se prevăd intensificări ale vântului din sector nord-vestic, cu rafale de până la 15–20 m/s”, transmite SHS. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul După ploi, vine vânt puternic! Meteorologii anunță cod galben în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Șeful Poliției Naționale, despre rolul polițiștilor la alegeri: Avem grijă să se simtă în siguranță cetățenii # Realitatea.md
Poliția va avea grijă ca populația Moldovei să se simtă în siguranță în ziua alegerilor, a declarat pentru Realitatea Șeful Poliției Național, Viorel Cernăuțeanu. Chestorul nu a dezvăluit, invocând motive de securitate, câți ofițeri vor fi mobilizați pentru a asigura ordinea publică și buna desfășurare a scrutinului. În același timp, potrivit lui, oamenii legii se […] Articolul VIDEO Șeful Poliției Naționale, despre rolul polițiștilor la alegeri: Avem grijă să se simtă în siguranță cetățenii apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Op-Ed de Iulian Groza – Alegerile din Moldova: Protejarea democrației împotriva dezinformării și interferenței rusești # Realitatea.md
Pe măsură ce Republica Moldova se apropie de alegerile parlamentare din 28 septembrie, campaniile de manipulare informațională și interferență (FIMI) legate de Rusia se intensifică. Narațiunile care sugerează că integrarea europeană amenință suveranitatea Moldovei, că reformele sunt „dictate de la Bruxelles” sau că țara riscă să fie atrasă în războiul din Ucraina circulă intens pe […] Articolul Op-Ed de Iulian Groza – Alegerile din Moldova: Protejarea democrației împotriva dezinformării și interferenței rusești apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Tiraspolul acuză Chișinăul că a blocat podul de la Bîcioc cu blocuri de beton și că nu permite accesul observatorilor Comisiei Unificate de Control (CUC), care ar trebui să verifice dacă intervențiile de pe pod reprezintă lucrări de reparație sau pregătiri militare. În mediul online din stânga Nistrului au apărut imagini de la fața locului. […] Articolul Podul de la Bîcioc, un nou motiv de tensiuni între Tiraspol și Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
VIDEO Portmonee furate în plină zi: un bărbat de 61 de ani a fost reținut în Chișinău # Realitatea.md
Un bărbat de 61 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiștii din sectorul Centru, fiind suspectat că a comis mai multe pungășii în transportul public. Individul acționa în special în troleibuzele de pe rutele 22 și 8, profitând de aglomerația de la orele de vârf. Victimele sale erau, în general, femei tinere. Suspectul […] Articolul VIDEO Portmonee furate în plină zi: un bărbat de 61 de ani a fost reținut în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Igor Grosu s-a întâlnit cu Iwona Piórko. Au discutat despre proiectele implementate în Moldova cu sprijinul UE # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu șefa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Discuțiile au vizat multitudinea de proiecte implementate în țara noastră cu sprijinul UE, menite să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor. Oficialul a exprimat deschiderea legislativului de a menține și a intensifica în continuare bunele relații de cooperare cu UE, precum […] Articolul Igor Grosu s-a întâlnit cu Iwona Piórko. Au discutat despre proiectele implementate în Moldova cu sprijinul UE apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare # Realitatea.md
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a transmis că România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare. Ambasada Statelor Unite în România a publicat, miercuri, o scurtă înregistrare audio, prin care Wright menționează interesul american pentru România. În înregistrare, acesta afirmă că țara noastră se află pe lista […] Articolul România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
O femeie de 84 de ani din Ialoveni este căutată de oamenii legii. Aceasta a plecat de acasă sâmbătă, 13 septembrie, într-o direcție necunoscută, și până în prezent locul aflării acesteia nu este cunoscut. Semnalmente: înălțime – 1,60 m, ochi căprui, corpolență medie și se deplasa cu ajutorul a două bastoane. În momentul dispariției purta […] Articolul Alertă la Ialoveni! O bătrână a plecat de acasă și nu s-a mai întors apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Dosarul pentru facultate, acum la un click distanță: cum funcționează noul sistem e-Admitere # Realitatea.md
Procesul de admitere la universități prin platforma „e-Admitere” va fi de acum mai simplu, mai clar și mai sigur. Guvernul a aprobat hotărârea care reglementează oficial funcționarea acestei platforme digitale. Decizia urmărește să ofere tinerilor acces egal la studii și un sistem transparent, bazat pe tehnologie. Candidații vor putea crea și modifica dosarul online, iar […] Articolul Dosarul pentru facultate, acum la un click distanță: cum funcționează noul sistem e-Admitere apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Iulia Navalnaia susține că două laboratoare occidentale confirmă că „Alexei a fost otrăvit în închisoare” # Realitatea.md
Văduva politicianului rus Alexei Navalnîi, Iulia Navalnaia, a declarat că soțul ei a fost otrăvit în februarie 2024, în colonia penală din Harp, regiunea Iamalo-Neneț. Navalnaia afirmă că a reușit să obțină și să trimită în străinătate probe biologice ale politicianului la scurt timp după moartea acestuia, transmite BBC Rusia. Potrivit declarațiilor sale publicate pe […] Articolul VIDEO Iulia Navalnaia susține că două laboratoare occidentale confirmă că „Alexei a fost otrăvit în închisoare” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
12:40
Fermentarea vinului de casă poate fi periculoasă! IGSU vine cu sfaturi pentru a preveni intoxicațiile # Realitatea.md
Perioada fermentării vinului de casă este asociată cu un risc sporit de intoxicații cu dioxid de carbon. Pentru a preveni situații tragice, salvatorii și pompierii din întreaga țară desfășoară vizite în gospodării, reamintind regulile esențiale de securitate în timpul producerii vinului. Miercuri, 17 septembrie, angajații IGSU au efectuat o vizită informativă într-o gospodărie din orașul […] Articolul Fermentarea vinului de casă poate fi periculoasă! IGSU vine cu sfaturi pentru a preveni intoxicațiile apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Bîcul revine la viață: Lucrări de modernizare pe 7,6 km și protecție contra inundațiilor # Realitatea.md
Reabilitarea râului Bîc și protecția împotriva inundațiilor din Chișinău vor fi susținute de Guvern, care a decis scutirea proiectului de TVA și alte taxe pentru bunurile și serviciile necesare. Regulamentul privind aplicarea facilităților fiscale și vamale a fost aprobat astăzi, 17 septembrie, de Executiv. Proiectul va aduce beneficii pentru circa 100 de mii de locuitori […] Articolul Bîcul revine la viață: Lucrări de modernizare pe 7,6 km și protecție contra inundațiilor apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Traian Băsescu, cu un mesaj ironic la adresa ambasadorului rus: „Fugiți la Parchetul General, că aveți un OZN” # Realitatea.md
Fostul președinte român Traian Băsescu l-a ironizat pe ambasadorul Federației Ruse la București, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată de procurori, alături de mercenarii din gruparea lui Horațiu Potra. Ministerul Apărării al României explică de ce piloții nu au doborât drona rusească care a încălcat spațiul aerian „Cum stăm cu aroganţa, domnule […] Articolul Traian Băsescu, cu un mesaj ironic la adresa ambasadorului rus: „Fugiți la Parchetul General, că aveți un OZN” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
TikTok a șters peste 100.000 de conturi false în Republica Moldova, înainte de alegeri # Realitatea.md
Pe măsură ce Republica Moldova se pregătește pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, platforma TikTok anunță noi măsuri pentru protejarea integrității procesului electoral și combaterea dezinformării. În perioada 1 iulie – 9 septembrie, compania a eliminat 4.519 materiale care încălcau regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea sau conținutul generat de inteligența artificială. Peste […] Articolul TikTok a șters peste 100.000 de conturi false în Republica Moldova, înainte de alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Poze cu Trump și Epstein au fost proiectate pe Castelul Windsor din Marea Britanie. Patru persoane au fost arestate # Realitatea.md
Patru persoane au fost arestate după ce mai multe imagini cu Donald Trump și Jeffrey Epstein au fost proiectate pe Castelul Windsor, marți seara, chiar în timp ce președintele american ateriza în Marea Britanie pentru vizita sa de stat, relatează The Independent. Printre imaginile afișate pe zidurile reședinței regale s-a numărat și fotografia lui Trump […] Articolul Poze cu Trump și Epstein au fost proiectate pe Castelul Windsor din Marea Britanie. Patru persoane au fost arestate apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Dorin Recean, despre Constantin Țuțu care (nu) se află în Transnistria: „El intenționează să meargă…” # Realitatea.md
Fostul deputat Constantin Țuțu nu s-ar afla în regiunea transnistreană, ci de fapt ar fi vorba doar de o intenție. Declarațiile au fost făcute de premierul Dorin Recean. „Instituțiile statului cercetează cazul pentru a identifica care este intenția reală a lui Constantin Țuțu și a celor care l-au pus în mișcare”, a precizat Recean. Totodată, […] Articolul Dorin Recean, despre Constantin Țuțu care (nu) se află în Transnistria: „El intenționează să meargă…” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Produsele pentru sugari și bolnavi vor fi verificate mai strict înainte de a ajunge pe rafturi # Realitatea.md
Guvernul a aprobat astăzi, 17 septembrie, noi reguli pentru produsele alimentare destinate copiilor mici, bolnavilor și celor care urmează diete speciale. Noile prevederi vor asigura ca pe piață să ajungă doar produse sigure, de calitate și conforme cu standardele europene. Sunt vizate alimentele pentru sugari, formulele speciale, cerealele pentru copii și produsele pentru slăbit. Potrivit […] Articolul Produsele pentru sugari și bolnavi vor fi verificate mai strict înainte de a ajunge pe rafturi apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Festivalul Etniilor revine la Chișinău: Tradiții, meșteșuguri și muzică populară pentru toți vizitatorii # Realitatea.md
Duminică, 21 septembrie, Chișinăul găzdui cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Etniilor, cu genericul „Unitate în diversitate”. Evenimentul va începe la ora 09:45 cu parada portului etnic pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, iar de la ora 11:00, Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” va prinde viață prin culorile, sunetele și aromele a […] Articolul Festivalul Etniilor revine la Chișinău: Tradiții, meșteșuguri și muzică populară pentru toți vizitatorii apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Noi imagini cu momentul în care s-a produs accidentul de pe bulevardul Moscova # Realitatea.md
Imaginile de la accidentul rutier produs pe 16 septembrie, pe bulevardul Moscova din Capitală, au apărut în spațiul public și arată exact cum s-a produs impactul violent dintre cele două mașini. Pe înregistrare se vede clar cum un automobil efectuează o manevră de virare la stânga. În acel moment, un alt autoturism intră frontal cu […] Articolul VIDEO Noi imagini cu momentul în care s-a produs accidentul de pe bulevardul Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Și-a ucis vecinul cu toporul în urma unui conflict. Bărbatul a fost condamnat la ani grei de închisoare # Realitatea.md
Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 18 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, pentru omor intenționat. Inculpatul și victima erau vecini și locuiau în aceeași localitate, transmite Procuratura Generală (PG). Tragedia s-a produs pe 9 iunie 2025. Cei doi se aflau la domiciliul inculpatului și consumau alcool. În urma […] Articolul Și-a ucis vecinul cu toporul în urma unui conflict. Bărbatul a fost condamnat la ani grei de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Putin, în haine militare, a inspectat soldații și echipamentele armatei, în contextul exercițiilor Zapad-2025 # Realitatea.md
Rusia și Belarus au organizat un atac nuclear simulat în cadrul exercițiilor militare comune Zapad-2025, care sunt observate în acest an de delegații din mai multe țări NATO, inclusiv din Statele Unite. Exercițiile au ca scop testarea capacității Belarusului și Rusiei de a respinge un atac inamic și de a recuceri teritoriul pierdut, potrivit Ministerului […] Articolul VIDEO Putin, în haine militare, a inspectat soldații și echipamentele armatei, în contextul exercițiilor Zapad-2025 apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Bulgaria a depistat o dronă acvatică în largul Mării Negre, la aproximativ 80 de kilometri de Varna # Realitatea.md
Marina bulgară a neutralizat o dronă acvatică găsită avariată în largul Mării Negre, la aproximativ 80 de kilometri est de Varna, a anunțat marți Ministerul Apărării de la Sofia, citat de EFE. Autoritățile nu au precizat dacă aparatul aparținea Rusiei sau Ucrainei. Potrivit comunicatului, drona a fost localizată luni, inspectată și ulterior distrusă, fără să […] Articolul Bulgaria a depistat o dronă acvatică în largul Mării Negre, la aproximativ 80 de kilometri de Varna apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Premierul, despre reținerea lui Ion Perju: O perioadă destul de lungă s-a ascuns prin regiunea transnistreană # Realitatea.md
Ion Perju, fostul polițist căutat pentru omorul lui Valeriu Boboc în timpul evenimentelor de pe 7 aprilie 2009, s-a ascuns o perioadă îndelungată în regiunea transnistreană, susține premierul Dorin Recean. Conform lui, infractorii trebuie să învețe lecția și să știe că la un moment dat vor fi găsiți. Șeful Guvernului a menționat în discuțiile cu […] Articolul Premierul, despre reținerea lui Ion Perju: O perioadă destul de lungă s-a ascuns prin regiunea transnistreană apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Alexandru Oprea și-a dat demisia din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Anunțul a fost făcut de șefa MAI, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul ședinței de miercuri, 17 septembrie, a Guvernului. „Se propune eliberarea domnului Alexandru Oprea din funcția de șef al IGSU din data de 17 septembrie 2025 în baza […] Articolul Alexandru Oprea a demisionat din funcția de șef al IGSU. Cine va prelua funcția? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:40
Crimă îngrozitoare în nordul țării. Un bărbat a fost ucis cu sânge rece de doi tineri # Realitatea.md
Un bărbat din satul Zastînca, raionul Soroca, a fost ucis cu bestialitate, iar corpul neînsuflețit a fost acoperit cu frunze într-o pădure din apropierea localității Ocolina, în încercarea de a ascunde urmele crimei, transmite Observatorul de Nord. Tragedia a avut loc pe 15 septembrie. Soția victimei a alertat poliția după ce acesta a mers în ospeție […] Articolul Crimă îngrozitoare în nordul țării. Un bărbat a fost ucis cu sânge rece de doi tineri apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
CineMADE in Romania: Filmul „La drum cu tata”, miercuri, începând cu 22:00, la RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „La drum cu tata” de Anca Miruna Lăzărescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Frații Mihai și Emil, de origine româno-germană, au un singur lucru în comun – îngrijorarea pentru tatăl lor bolnav. Mihai este mai mare și se frământă între a accepta […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „La drum cu tata”, miercuri, începând cu 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Premierul Dorin Recean a anunțat, înaintea ședinței de Guvern, că Statele Unite ale Americii vor finanța integral construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, cu o investiție de 130 de milioane de dolari. Noua linie va avea o lungime de 190 de kilometri și va conecta direct Republica Moldova de România și de rețeaua europeană, […] Articolul SUA investesc 130 de milioane de dolari în linia energetică Strășeni–Gutinaș apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a sosit miercuri dimineață, 17 septembrie, la Kiev. „Următoarea oprire: Kiev”, a scris Metsola pe platforma X, citată de European Pravda. Vizita ei vine la scurt timp după cea a noii șefe a diplomației britanice, Yvette Cooper. Atunci, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit Marii Britanii pentru cel mai recent […] Articolul Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns la Kiev apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.