ELECTORALA 2025 // TikTok a eliminat peste 100.000 de conturi false și peste 1,6 milioane de urmăritori falși
Moldova1, 17 septembrie 2025 13:20
TikTok, una dintre platformele utilizate intens pentru a răspândi dezinformări, inclusiv în contextul electoral din R. Moldova, dă asigurări că întreprinde măsuri împotriva tentativelor de a submina interacțiunile autentice pe platformă și pentru a bloca comportamentele înșelătoare.
• • •
Acum 30 minute
13:20
13:10
Dorin Recean: Constantin Țuțu intenționează să ajungă în regiunea transnistreană pentru „anumite acțiuni” # Moldova1
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, nu se află în regiunea transnistreană, dar ar intenționa să ajungă acolo pentru a desfășura „anumite acțiuni”, a declarat premierul Dorin Recean, înaintea ședinței Guvernului din 17 septembrie.
Acum o oră
13:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a aprobat structura Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării, cu un efectiv-limită de 29 de angajați. În sarcina instituției va intra și analiza comportamentului inautentic în spațiul informațional.
12:50
Fondul de clădiri al Republicii Moldova urmează să fie transformat într-un parc imobiliar cu eficiență energetică ridicată, până în anul 2050, potrivit unei strategii aprobate miercuri, 17 septembrie, de Guvern. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că aprobarea acestui document este „un pas esențial în tranziția energetică a Republicii Moldova și o investiție în securitatea și în reziliența fondului imobiliar construit”.
12:50
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru comiterea unui omor intenționat. Pedeapsa va fi ispășită într-un penitenciar de tip închis, potrivit deciziei Judecătoriei Bălți.
12:40
Și în această seară spectacol garantat în Liga Campionilor! FC Liverpool se va confrunta cu Atletico Madrid, iar Bayern Munchen cu Chelsea Londra # Moldova1
Campioana Angliei, FC Liverpool, debutează în noua ediție a Ligii Campionilor pe teren propriu. "Cormoranii" vor juca pe Anfield cu una din echipele de top din din Spania, Atletico Madrid. Liverpool are un început perfect de sezon cu 4 victorii din tot atâtea posibile în campionatul intern, Premier League. De partea cealaltă, Atletico Madrid a obținut doar o victorie în primele 4 etape ale primei divizii de fotbal a fotbalului spaniol.
12:40
Majoritatea concurenților electorali care participă în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie sprijină, declarativ sau condiționat, integrarea europeană a Republicii Moldova. Din cei 23 de concurenți, 13 par să-și exprime susținerea fermă pentru integrarea în Uniunea Europeană - obiectiv strategic al Republicii Moldova, conform Constituției. Patru concurenți, cu viziuni unioniste, pledează pentru integrarea euroatlantică prin Unirea cu România. Alte două formațiuni nu resping parcursul european, dar pledează, totuși, pentru o politică externă „echilibrată” atât cu Vestul, cât și cu Estul. Trei concurenți se declară „moldoveniști” și propun moratoriu pe polemica geopolitică, iar altul promovează propaganda pro-Kremlin și cea antieuropeană.
Acum 2 ore
12:30
Juventus Torino și Borussia Dortmund au marcat 8 goluri într-o repriză, iar Qarabag Agdam a produs o surpriză de proporții pe terenul Benficăi Lisabona. Real Madrid a obținut o victorie grea cu Olympique Marseille.
12:30
Un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova, suspectați că desfășurau activități de campanie electorală în favoarea Partidului Socialiștilor condus de Igor Dodon, a fost legitimat de polițiști într-un hotel central din Iași. Autoritățile române au precizat că fac schimb de informații cu instituțiile din Republica Moldova și că verificările continuă, în vederea dispunerii măsurilor legale. La rândul său, PSRM califică acuzațiile drept „o invenție ieftină” și acuză presa de speculații.
12:20
Guvernul a aprobat eliberarea lui Alexandru Oprea din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), din data de 17 septembrie, în baza cererii depuse. Oprea va fi înlocuit la conducerea instituției de Aurel Baciu, numirea căruia a fost susținută în aceeași ședință.
12:20
12:20
12:10
Peste 70 de percheziții au fost efectuate în dimineața zilei de miercuri, 17 septembrie, de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Bălți, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la Chișinău, într-un dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante.
12:10
România este cel mai mare investitor din R. Moldova, cu peste 250 de milioane de euro investiți anual și peste 1.700 de companii active pe piață. Totodată, companiile moldovenești din România „asigură peste 20.000 de locuri de muncă, având o cifră de afaceri în jur de trei miliarde de euro”. Datele au fost prezentate de președinta Maia Sandu în debutul Forumului Economic România - Republica Moldova, care se desfășoară pe 17 septembrie la Chișinău și reunește oameni de afaceri, oficiali și experți de pe ambele maluri ale Prutului.
12:00
Acum 4 ore
11:30
Digitalizare accelerată în învățământ: catalogul electronic, implementat în tot mai multe școli din Republica Moldova # Moldova1
Digitalizarea educației avansează într-un ritm accelerat. Un exemplu elocvent îl constituie extinderea utilizării catalogului electronic în tot mai multe școli din țară. Dacă anul trecut acesta era implementat în 604 instituții de învățământ general, pentru noul an de studii au fost depuse încă 135 de solicitări noi, ceea ce înseamnă o acoperire de 63% la nivel național. În cazul instituțiilor de învățământ profesional-tehnic progresul este și mai evident, toate fiind deja conectate la catalogul electronic.
11:10
Guvernul a aprobat eliberarea lui Alexandru Oprea din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), din data de 17 septembrie, în baza cererii depuse.
11:00
Moldova este UE! Victor Dragancea, student: „Europa pentru mine înseamnă șansa să-mi construiesc viitorul fără limite” # Moldova1
Victor Dragancea este student la Academia de Studii Economice din București, dar păstrează o legătură strânsă cu Republica Moldova și își dorește să revină acasă, pentru a contribui la dezvoltarea țării.
10:40
SUA investesc 130 de milioane de dolari în construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș. Recean: Datorită parteneriatelor puternice, R. Moldova își construiește adevărata independență # Moldova1
Guvernul Statelor Unite va finanța construcția liniei de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, o investiție de 130 de milioane de dolari menită să consolideze securitatea energetică a Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean înaintea ședinței de Guvern.
10:40
Electorala 2025 // Campanie mutată pe Telegram: zeci de canale răspândesc falsuri, manipulări și etichete precum „fascism” sau „nazism” # Moldova1
Primele două săptămâni de campanie electorală din Republica Moldova au fost însoțite, pe Telegram, de o avalanșă de narațiuni manipulatorii și dezinformări, potrivit unei analize publicate de Mediacritica..
10:20
Tot mai mulți soldați cu boli cronice luptă în prezent în armata Rusiei de pe frontul din Ucraina. Mulți dintre aceștia suferă de boli care le pun viața în pericol, precum HIV și hepatită, și sunt împărțiți în unități separate, unde trebuie să poarte banderole care indică problema lor de sănătate, scrie Hotnews.ro, cu referire la site-ul televiziunii daneze TV2, care citează presa independentă rusă.
10:00
Ar fi pretins 60 de mii de euro de la de la o persoană cu promisiunea să-o scoată de sub urmărire penală. Un bărbat a fost reținut miercuri dimineață, 17 septembrie, fiind suspectat de trafic de influență.
09:50
ELECTORALA 2025 // Poliția va fi mobilizată la maximum în ziua alegerilor și înaintea scrutinului pentru a preveni tentative de destabilizare # Moldova1
Oamenii legii vor fi mobilizați în ziua alegerilor și în perioada premergătoare scrutinului pentru a preveni eventuale tentative de destabilizare sau provocări ce ar putea afecta procesul electoral. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, efectivele Poliției vor activa în regim sporit la nivel național, astfel încât alegerile să se desfășoare în siguranță.
09:40
Un bărbat a fost reținut miercuri dimineață, 17 septembrie, suspectat de trafic de influență. Potrivit organelor de drept, acesta ar fi pretins de la un învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă suma de 60 de mii de euro, susținând că poate influența organul de urmărire penală să-l scoată de sub urmărire.
Acum 6 ore
09:20
Companiile din Rusia și-au redus drastic planurile de investiții: în 2025 au decis să aloce pentru dezvoltare cu 733 miliarde de ruble mai puțin decât în 2024. La această decizie au contribuit rata cheie ridicată, creșterea costului creditelor, scăderea cererii, lipsa forței de muncă și inflația înaltă, scrie publicația The Moscow Times. Informațiile se regăsesc în raportul „Investițiile în Rusia: ultimele tendințe” al Institutului de Economie a Creșterii „Stolîpin”, consultat de Vedomosti.
09:00
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat marți că echipa sa de la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub control rusesc în sud-estul Ucrainei, a auzit bombardamente în apropierea amplasamentului și a observat fum negru ridicându-se din trei locații din vecinătate.
09:00
Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a fost avansat la gradul special de chestor, echivalentul gradului de general-maior. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe 16 septembrie, documentul intrând în vigoare în aceeași zi.
09:00
„Cele mai importante decizii se iau în Parlament”: studenții din diasporă, îndemnați să iasă la vot # Moldova1
Liga Studenților Originari din Republica Moldova îndeamnă semenii - tinerii care studiază peste hotare - să iasă la vot pe 28 septembrie curent. Invitatele ultimei ediții a emisiunii „Departe-Aproape” de la Moldova 1 au subliniat importanța participării la scrutin a tinerilor, mai ales că peste circa două săptămâni va fi decisă direcția pe care va merge statul nostru în următorii patru ani.
08:30
Export-record de grâne: Agricultura, favorizată de climă, nu de politicile din domeniu, susțin experții # Moldova1
Exporturile de grâu ale Republicii Moldova au atins un nivel-record în lunile iulie și august curent, marcând cea mai bună performanță din ultimii patru ani. Cu un avans de 14% față de 2024 și de peste 55% comparativ cu 2023, creșterea spectaculoasă este atribuită în principal condițiilor climatice favorabile, nu eficienței politicilor agricole, potrivit expertului Iurie Rija. În pofida performanțelor, fermierii se confruntă în continuare cu incertitudini logistice și volatilitatea pieței, factori ce complică luarea deciziilor strategice pentru profituri.
08:30
08:10
Comisia Europeană (CE) va propune accelerarea renunțării la importurile de petrol și gaze din Rusia, a anunțat marți, 16 septembrie, președinta CE, Ursula von der Leyen, după o convorbire cu președintele SUA, Donald Trump.
08:10
Condiții mai bune pentru locuitorii din Strășeni. Primăria municipiului a semnat două contracte majore de finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Astfel, parcul central din municipiu, care nu a mai fost reamenajat de jumătate de secol, va fi renovat. Totodată, va fi construit și modernizat colectorul de ape uzate Strășeni-Vatra.
07:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, 16 septembrie, că omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, va trebui „să încheie o înțelegere” cu Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Liderul american nu a precizat însă despre ce fel de acord ar fi vorba.
Acum 8 ore
07:20
La un congres care va avea loc luna viitoare la Amsterdam, Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) va exclude definitiv partidul Smer, condus de premierul slovac Robert Fico. Smer a fost suspendat din alianța partidelor europene de centru-stânga din octombrie 2023, când Robert Fico a format o coaliție cu o formațiune politică ultra-naționalistă. Acum, după luni de apropiere de Vladimir Putin în Rusia și Xi Jinping în China, în timp ce se demontează instituțiile și se restricționează independența mass-media pe plan intern, socialiștii arată că s-au săturat de partenerul slovac.
Acum 24 ore
21:50
„Transneft” a avertizat companiile petroliere că ar putea fi nevoite în viitor să reducă producția, ca urmare a atacurilor cu drone asupra infrastructurii de export – porturi și rafinării, relatează serviciul rus al BBC News și Reuters, citând surse.
21:30
Rusia vrea să răscumpere de la Turcia sistemele S-400 livrate, din cauza lipsei de complexe de apărare antiaeriană, scrie ziarul turc Nefes, citat de DW. Potrivit publicației, Moscova nu dispune pe stoc de sisteme S-400 gata de livrare, ceea ce îi împiedică să încheie contracte pentru furnizarea de complexe de apărare antiaeriană către diverse țări prietene. Din acest motiv, Rusia ia în calcul ideea de a răscumpăra înapoi sistemele S-400 livrate Turciei în 2019.
21:00
Compania de cercetare „Nielsen” a constatat că, în luna iulie, sortimentul de produse alimentare din magazinele rusești a scăzut cu 2,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cel de produse nealimentare - cu 1,8%, transmite Meduza-Live, cu referire la ziarul „Kommersant”.
21:00
Primele declarații ale lui Lilian Popescu după ce a preluat funcția de selecționer: "Sarcina noastră e să creăm un grup unit, care știe pentru ce se luptă." # Moldova1
Lilian Popescu, noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, a făcut primele declarații pline de ambiție și responsabilitate. El speră să găsească cât mai rapid cheia spre succes.
20:30
Perchezițiile oamenilor legii din dimineața zilei de marț, 16 septembrie, într-un dosar de evaziune fiscală, au vizat Trust Media, entitate afiliată organizației criminale Șor, responsabilă de propaganda prorusă și dezinformare, finanțată printr-o schemă complexă de spălare de bani.
20:20
Sprijinul oferit de Uniunea Europeană (UE) Republicii Moldova este condiționat de implementarea reformelor, precum și de direcția viitorului Parlament de la Chișinău, instituit după alegerile din 28 septembrie. Mesajul a fost transmis marți, 16 septembrie, de comisara UE pentru Extindere, Marta Kos, celor 40 de antreprenori din R. Moldova, care efectuează o vizită la Bruxelles.
20:00
Moldova's capital market has potential, but it needs strong institutions and clear, simple rules to thrive.
19:40
Drumul care leagă localitatea Onișcani din raionul Călărași de șoseaua M5 este reparat capital. Vorbim de un drum din pietriș, care nu a mai fost niciodată asfaltat. Costul lucrărilor depășește 15 milioane de lei.
18:50
Pentru îndoctrinarea și militarizarea copiilor scoși ilegal din Ucraina, în Rusia și pe teritoriile ucrainene ocupate de aceasta a fost creată o rețea extinsă de instituții, care numără cel puțin 210 centre de diferite tipuri, afirmă autorii raportului „Copiii răpiți ai Ucrainei” al Laboratorului de Cercetări Umanitare din cadrul Școlii de Sănătate Publică de la Yale, potrivit BBC News.
18:10
Uniunea Europeană (UE) a adoptat o recomandare privind încheierea treptată a protecției temporare acordate ucrainenilor. Aceasta prevede coordonarea acțiunilor statelor membre pentru a asigura întoarcerea în siguranță a ucrainenilor acasă și reintegrarea lor sustenabilă, atunci când situația va permite acest lucru în condiții de siguranță.
18:00
Autoritățile avertizează asupra tentativelor de corupere a alegătorilor din diasporă, pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cele mai frecvente încercări de influențare ilegală a votului au loc în țările cu cele mai numeroase comunități de moldoveni, a precizat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Sumele oferite variază și pot depăși o mie de lei. Poliția colaborează activ cu instituțiile de aplicare a legii din alte state pentru a depista asemenea practici.
17:20
Gestionarea eficientă a banilor începe cu o analiză atentă a veniturilor și a cheltuielilor. Este esențial ca o persoană să nu cheltuiască mai mult decât câștigă și, pentru a reuși acest lucru, este recomandat să își planifice cheltuielile lunare. Totodată, 10% din venitul obținut trebuie să fie economisit în mod constant pentru a forma o rezervă sigură pentru situații neprevăzute sau pentru viitoare investiții. Lipsa unui plan de economii, utilizarea necontrolată a cardurilor de credit și neglijarea evidenței cheltuielilor se numără printre cele mai frecvente erori admise de cetățeni, atenționează experta în finanțe Viorica Rumleanschi, invitata emisiunii „Dimineața cu Radio Moldova”.
17:10
Spațiul online este punctul vulnerabil al mediul informațional din Republica Moldova, iar dezinformarea și interferența străină reprezintă cele mai mari riscuri pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Constatările aparțin observatorilor Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), care au evaluat contextul politic și electoral general din Republica Moldova în ajunul scrutinului.
17:10
„The Studio” a dominat gala Premiilor Emmy, adjudecându-și 13 statuete și fiind desemnat cel mai bun serial de comedie. Drama „Adolescence” a obținut la rândul său opt premii, inclusiv pentru cel mai bun regizor, precum și pentru interpretările actorilor principali și secundari. Owen Cooper, în vârstă de doar 15 ani, a intrat în istorie ca fiind cel mai tânăr laureat al galei.
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de ploi puternice pentru ziua de miercuri, 17 septembrie. Precipitații abundente vor fi înregistrate în mai multe raioane din nordul și centrul republicii.
16:40
Toate camioanele, încărcate sau goale, care intenționează să iasă din Republica Moldova prin postul vamal Leușeni vor trebui să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS (Border Queuing System), în regim pilot. Măsura va intra în vigoare pe 22 septembrie curent, de la ora 08:00, și are ca scop fluidizarea traficului și reducerea aglomerației la frontieră.
