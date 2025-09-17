Igor Grosu s-a întâlnit cu Iwona Piórko. Au discutat despre proiectele implementate în Moldova cu sprijinul UE
Realitatea.md, 17 septembrie 2025 13:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu șefa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Discuțiile au vizat multitudinea de proiecte implementate în țara noastră cu sprijinul UE, menite să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor. Oficialul a exprimat deschiderea legislativului de a menține și a intensifica în continuare bunele relații de cooperare cu UE, precum […] Articolul Igor Grosu s-a întâlnit cu Iwona Piórko. Au discutat despre proiectele implementate în Moldova cu sprijinul UE apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
13:30
VIDEO Portmonee furate în plină zi: un bărbat de 61 de ani a fost reținut în Chișinău # Realitatea.md
Un bărbat de 61 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiștii din sectorul Centru, fiind suspectat că a comis mai multe pungășii în transportul public. Individul acționa în special în troleibuzele de pe rutele 22 și 8, profitând de aglomerația de la orele de vârf. Victimele sale erau, în general, femei tinere. Suspectul […] Articolul VIDEO Portmonee furate în plină zi: un bărbat de 61 de ani a fost reținut în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
13:20
Igor Grosu s-a întâlnit cu Iwona Piórko. Au discutat despre proiectele implementate în Moldova cu sprijinul UE # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu șefa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Discuțiile au vizat multitudinea de proiecte implementate în țara noastră cu sprijinul UE, menite să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor. Oficialul a exprimat deschiderea legislativului de a menține și a intensifica în continuare bunele relații de cooperare cu UE, precum […] Articolul Igor Grosu s-a întâlnit cu Iwona Piórko. Au discutat despre proiectele implementate în Moldova cu sprijinul UE apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare # Realitatea.md
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a transmis că România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare. Ambasada Statelor Unite în România a publicat, miercuri, o scurtă înregistrare audio, prin care Wright menționează interesul american pentru România. În înregistrare, acesta afirmă că țara noastră se află pe lista […] Articolul România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
O femeie de 84 de ani din Ialoveni este căutată de oamenii legii. Aceasta a plecat de acasă sâmbătă, 13 septembrie, într-o direcție necunoscută, și până în prezent locul aflării acesteia nu este cunoscut. Semnalmente: înălțime – 1,60 m, ochi căprui, corpolență medie și se deplasa cu ajutorul a două bastoane. În momentul dispariției purta […] Articolul Alertă la Ialoveni! O bătrână a plecat de acasă și nu s-a mai întors apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
12:50
Dosarul pentru facultate, acum la un click distanță: cum funcționează noul sistem e-Admitere # Realitatea.md
Procesul de admitere la universități prin platforma „e-Admitere” va fi de acum mai simplu, mai clar și mai sigur. Guvernul a aprobat hotărârea care reglementează oficial funcționarea acestei platforme digitale. Decizia urmărește să ofere tinerilor acces egal la studii și un sistem transparent, bazat pe tehnologie. Candidații vor putea crea și modifica dosarul online, iar […] Articolul Dosarul pentru facultate, acum la un click distanță: cum funcționează noul sistem e-Admitere apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Iulia Navalnaia susține că două laboratoare occidentale confirmă că „Alexei a fost otrăvit în închisoare” # Realitatea.md
Văduva politicianului rus Alexei Navalnîi, Iulia Navalnaia, a declarat că soțul ei a fost otrăvit în februarie 2024, în colonia penală din Harp, regiunea Iamalo-Neneț. Navalnaia afirmă că a reușit să obțină și să trimită în străinătate probe biologice ale politicianului la scurt timp după moartea acestuia, transmite BBC Rusia. Potrivit declarațiilor sale publicate pe […] Articolul VIDEO Iulia Navalnaia susține că două laboratoare occidentale confirmă că „Alexei a fost otrăvit în închisoare” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Fermentarea vinului de casă poate fi periculoasă! IGSU vine cu sfaturi pentru a preveni intoxicațiile # Realitatea.md
Perioada fermentării vinului de casă este asociată cu un risc sporit de intoxicații cu dioxid de carbon. Pentru a preveni situații tragice, salvatorii și pompierii din întreaga țară desfășoară vizite în gospodării, reamintind regulile esențiale de securitate în timpul producerii vinului. Miercuri, 17 septembrie, angajații IGSU au efectuat o vizită informativă într-o gospodărie din orașul […] Articolul Fermentarea vinului de casă poate fi periculoasă! IGSU vine cu sfaturi pentru a preveni intoxicațiile apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Bîcul revine la viață: Lucrări de modernizare pe 7,6 km și protecție contra inundațiilor # Realitatea.md
Reabilitarea râului Bîc și protecția împotriva inundațiilor din Chișinău vor fi susținute de Guvern, care a decis scutirea proiectului de TVA și alte taxe pentru bunurile și serviciile necesare. Regulamentul privind aplicarea facilităților fiscale și vamale a fost aprobat astăzi, 17 septembrie, de Executiv. Proiectul va aduce beneficii pentru circa 100 de mii de locuitori […] Articolul Bîcul revine la viață: Lucrări de modernizare pe 7,6 km și protecție contra inundațiilor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
12:30
Traian Băsescu, cu un mesaj ironic la adresa ambasadorului rus: „Fugiți la Parchetul General, că aveți un OZN” # Realitatea.md
Fostul președinte român Traian Băsescu l-a ironizat pe ambasadorul Federației Ruse la București, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată de procurori, alături de mercenarii din gruparea lui Horațiu Potra. Ministerul Apărării al României explică de ce piloții nu au doborât drona rusească care a încălcat spațiul aerian „Cum stăm cu aroganţa, domnule […] Articolul Traian Băsescu, cu un mesaj ironic la adresa ambasadorului rus: „Fugiți la Parchetul General, că aveți un OZN” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
TikTok a șters peste 100.000 de conturi false în Republica Moldova, înainte de alegeri # Realitatea.md
Pe măsură ce Republica Moldova se pregătește pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, platforma TikTok anunță noi măsuri pentru protejarea integrității procesului electoral și combaterea dezinformării. În perioada 1 iulie – 9 septembrie, compania a eliminat 4.519 materiale care încălcau regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea sau conținutul generat de inteligența artificială. Peste […] Articolul TikTok a șters peste 100.000 de conturi false în Republica Moldova, înainte de alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Poze cu Trump și Epstein au fost proiectate pe Castelul Windsor din Marea Britanie. Patru persoane au fost arestate # Realitatea.md
Patru persoane au fost arestate după ce mai multe imagini cu Donald Trump și Jeffrey Epstein au fost proiectate pe Castelul Windsor, marți seara, chiar în timp ce președintele american ateriza în Marea Britanie pentru vizita sa de stat, relatează The Independent. Printre imaginile afișate pe zidurile reședinței regale s-a numărat și fotografia lui Trump […] Articolul Poze cu Trump și Epstein au fost proiectate pe Castelul Windsor din Marea Britanie. Patru persoane au fost arestate apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Dorin Recean, despre Constantin Țuțu care (nu) se află în Transnistria: „El intenționează să meargă…” # Realitatea.md
Fostul deputat Constantin Țuțu nu s-ar afla în regiunea transnistreană, ci de fapt ar fi vorba doar de o intenție. Declarațiile au fost făcute de premierul Dorin Recean. „Instituțiile statului cercetează cazul pentru a identifica care este intenția reală a lui Constantin Țuțu și a celor care l-au pus în mișcare”, a precizat Recean. Totodată, […] Articolul Dorin Recean, despre Constantin Țuțu care (nu) se află în Transnistria: „El intenționează să meargă…” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Produsele pentru sugari și bolnavi vor fi verificate mai strict înainte de a ajunge pe rafturi # Realitatea.md
Guvernul a aprobat astăzi, 17 septembrie, noi reguli pentru produsele alimentare destinate copiilor mici, bolnavilor și celor care urmează diete speciale. Noile prevederi vor asigura ca pe piață să ajungă doar produse sigure, de calitate și conforme cu standardele europene. Sunt vizate alimentele pentru sugari, formulele speciale, cerealele pentru copii și produsele pentru slăbit. Potrivit […] Articolul Produsele pentru sugari și bolnavi vor fi verificate mai strict înainte de a ajunge pe rafturi apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Festivalul Etniilor revine la Chișinău: Tradiții, meșteșuguri și muzică populară pentru toți vizitatorii # Realitatea.md
Duminică, 21 septembrie, Chișinăul găzdui cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Etniilor, cu genericul „Unitate în diversitate”. Evenimentul va începe la ora 09:45 cu parada portului etnic pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, iar de la ora 11:00, Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” va prinde viață prin culorile, sunetele și aromele a […] Articolul Festivalul Etniilor revine la Chișinău: Tradiții, meșteșuguri și muzică populară pentru toți vizitatorii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
11:30
VIDEO Noi imagini cu momentul în care s-a produs accidentul de pe bulevardul Moscova # Realitatea.md
Imaginile de la accidentul rutier produs pe 16 septembrie, pe bulevardul Moscova din Capitală, au apărut în spațiul public și arată exact cum s-a produs impactul violent dintre cele două mașini. Pe înregistrare se vede clar cum un automobil efectuează o manevră de virare la stânga. În acel moment, un alt autoturism intră frontal cu […] Articolul VIDEO Noi imagini cu momentul în care s-a produs accidentul de pe bulevardul Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Și-a ucis vecinul cu toporul în urma unui conflict. Bărbatul a fost condamnat la ani grei de închisoare # Realitatea.md
Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 18 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, pentru omor intenționat. Inculpatul și victima erau vecini și locuiau în aceeași localitate, transmite Procuratura Generală (PG). Tragedia s-a produs pe 9 iunie 2025. Cei doi se aflau la domiciliul inculpatului și consumau alcool. În urma […] Articolul Și-a ucis vecinul cu toporul în urma unui conflict. Bărbatul a fost condamnat la ani grei de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Putin, în haine militare, a inspectat soldații și echipamentele armatei, în contextul exercițiilor Zapad-2025 # Realitatea.md
Rusia și Belarus au organizat un atac nuclear simulat în cadrul exercițiilor militare comune Zapad-2025, care sunt observate în acest an de delegații din mai multe țări NATO, inclusiv din Statele Unite. Exercițiile au ca scop testarea capacității Belarusului și Rusiei de a respinge un atac inamic și de a recuceri teritoriul pierdut, potrivit Ministerului […] Articolul VIDEO Putin, în haine militare, a inspectat soldații și echipamentele armatei, în contextul exercițiilor Zapad-2025 apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Bulgaria a depistat o dronă acvatică în largul Mării Negre, la aproximativ 80 de kilometri de Varna # Realitatea.md
Marina bulgară a neutralizat o dronă acvatică găsită avariată în largul Mării Negre, la aproximativ 80 de kilometri est de Varna, a anunțat marți Ministerul Apărării de la Sofia, citat de EFE. Autoritățile nu au precizat dacă aparatul aparținea Rusiei sau Ucrainei. Potrivit comunicatului, drona a fost localizată luni, inspectată și ulterior distrusă, fără să […] Articolul Bulgaria a depistat o dronă acvatică în largul Mării Negre, la aproximativ 80 de kilometri de Varna apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Premierul, despre reținerea lui Ion Perju: O perioadă destul de lungă s-a ascuns prin regiunea transnistreană # Realitatea.md
Ion Perju, fostul polițist căutat pentru omorul lui Valeriu Boboc în timpul evenimentelor de pe 7 aprilie 2009, s-a ascuns o perioadă îndelungată în regiunea transnistreană, susține premierul Dorin Recean. Conform lui, infractorii trebuie să învețe lecția și să știe că la un moment dat vor fi găsiți. Șeful Guvernului a menționat în discuțiile cu […] Articolul Premierul, despre reținerea lui Ion Perju: O perioadă destul de lungă s-a ascuns prin regiunea transnistreană apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Alexandru Oprea și-a dat demisia din funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Anunțul a fost făcut de șefa MAI, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul ședinței de miercuri, 17 septembrie, a Guvernului. „Se propune eliberarea domnului Alexandru Oprea din funcția de șef al IGSU din data de 17 septembrie 2025 în baza […] Articolul Alexandru Oprea a demisionat din funcția de șef al IGSU. Cine va prelua funcția? apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Crimă îngrozitoare în nordul țării. Un bărbat a fost ucis cu sânge rece de doi tineri # Realitatea.md
Un bărbat din satul Zastînca, raionul Soroca, a fost ucis cu bestialitate, iar corpul neînsuflețit a fost acoperit cu frunze într-o pădure din apropierea localității Ocolina, în încercarea de a ascunde urmele crimei, transmite Observatorul de Nord. Tragedia a avut loc pe 15 septembrie. Soția victimei a alertat poliția după ce acesta a mers în ospeție […] Articolul Crimă îngrozitoare în nordul țării. Un bărbat a fost ucis cu sânge rece de doi tineri apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
CineMADE in Romania: Filmul „La drum cu tata”, miercuri, începând cu 22:00, la RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „La drum cu tata” de Anca Miruna Lăzărescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Frații Mihai și Emil, de origine româno-germană, au un singur lucru în comun – îngrijorarea pentru tatăl lor bolnav. Mihai este mai mare și se frământă între a accepta […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „La drum cu tata”, miercuri, începând cu 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Premierul Dorin Recean a anunțat, înaintea ședinței de Guvern, că Statele Unite ale Americii vor finanța integral construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, cu o investiție de 130 de milioane de dolari. Noua linie va avea o lungime de 190 de kilometri și va conecta direct Republica Moldova de România și de rețeaua europeană, […] Articolul SUA investesc 130 de milioane de dolari în linia energetică Strășeni–Gutinaș apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a sosit miercuri dimineață, 17 septembrie, la Kiev. „Următoarea oprire: Kiev”, a scris Metsola pe platforma X, citată de European Pravda. Vizita ei vine la scurt timp după cea a noii șefe a diplomației britanice, Yvette Cooper. Atunci, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit Marii Britanii pentru cel mai recent […] Articolul Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns la Kiev apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Moldova: Data fixată, detaliile păstrate secrete # Realitatea.md
Vlad Plahotniuc va reveni în Republica Moldova pe 25 septembrie, însă autoritățile nu oferă alte detalii din motive de securitate. Într-un interviu pentru IPN, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat că a fost stabilită data și au fost stabilite toate circumstanțele. „Cum am și spus, la data de 25 septembrie persoana va […] Articolul VIDEO Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Moldova: Data fixată, detaliile păstrate secrete apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Suplimente de contrabandă! Un șofer a încercat să aducă în țară marfă de 150 de mii de lei # Realitatea.md
Un cetățean moldovean în vârstă de 66 de ani a încercat să introducă ilicit în țară un lot comercial de suplimente alimentare, cu o valoare estimativă de 150.000 de lei. Tentativa a fost dejucată de funcționarii postului vamal Palanca, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Bărbatul se afla la volanul unui autocar de marca […] Articolul Suplimente de contrabandă! Un șofer a încercat să aducă în țară marfă de 150 de mii de lei apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Procurorul general al României, despre cazul lui Alexandru Balan: Se fac percheziţii informatice în dosar # Realitatea.md
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, în legătură cu reținerea fostului director-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Balan, că în dosar se efectuează percheziţii informatice, iar o imagine completă asupra situației va putea fi conturată doar la finalul anchetei derulate de DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de […] Articolul Procurorul general al României, despre cazul lui Alexandru Balan: Se fac percheziţii informatice în dosar apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Un bărbat a fost reținut miercuri, 17 septembrie, de procurori și ofițerii CNA, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta a fost escortat la sediul Direcției Generale Teritoriale Centru a Centrului Național Anticorupție și plasat în izolator pentru 72 de ore. „Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi pretins de la un învinuit de comiterea infracțiunii […] Articolul Un bărbat a fost reținut pentru trafic de influență. Ce i-a promis unei persoane apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Lituania deschide prima școală de instruire în utilizarea dronelor, la granița cu Rusia # Realitatea.md
Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat prima dintr-o serie de nouă școli care vor fi amplasate de-a lungul graniței cu Rusia, unde atât copiii de la 10 ani, cât și adulții vor învăța să piloteze, să asambleze și să programeze drone, transmite Reuters. „Este vorba de dezvoltarea capacităţilor de apărare militară, un obiectiv pe care […] Articolul Lituania deschide prima școală de instruire în utilizarea dronelor, la granița cu Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:30
Tragedie la Ialoveni. O persoană a murit, iar două au ajuns la spital după ce șoferului i s-a făcut rău la volan # Realitatea.md
O persoană a murit, iar alte două au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs marți dimineața, 16 septembrie, în apropierea localității Costești, raionul Ialoveni. „Un bărbat în vârstă de 62 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Citroen, potrivit informațiilor preliminare șoferului i sa făcut rău, în rezultat a pierdut […] Articolul Tragedie la Ialoveni. O persoană a murit, iar două au ajuns la spital după ce șoferului i s-a făcut rău la volan apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Pistrinciuc: În câteva luni, militarii ruși ar putea ajunge în Moldova cu curse comerciale # Realitatea.md
Directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice (IPIS), Vadim Pistrinciuc, a avertizat, în cadrul emisiunii Rezoomat, că o eventuală venire la putere a forțelor proruse în Republica Moldova ar crea condiții pentru consolidarea capacităților militare ale Federației Ruse în regiunea transnistreană. Potrivit lui Pistrinciuc, militarii ruși ar putea ajunge în Moldova cu curse comerciale. „Când […] Articolul Pistrinciuc: În câteva luni, militarii ruși ar putea ajunge în Moldova cu curse comerciale apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Estonia își fortifică granița cu Rusia: Șanț antitanc și 600 de buncăre în construcție # Realitatea.md
Estonia intenționează să construiască aproximativ 40 de kilometri de șanțuri antitanc de-a lungul graniței sale sud-estice cu Rusia, în decursul următorilor doi ani. Este vorba despre un proiect de fortificare a graniţelor şi de consolidare a apărării statelor baltice. Operaţiunile au început deja, scrie Le Figaro. „Avem deja un obstacol natural important în nord-estul Estoniei, râul […] Articolul Estonia își fortifică granița cu Rusia: Șanț antitanc și 600 de buncăre în construcție apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Ursula von der Leyen și Donald Trump au discutat noi măsuri pentru „a crește presiunea” asupra Rusiei # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți că a discutat cu președintele american Donald Trump despre măsuri suplimentare de sancționare a Rusiei, cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina, transmite AFP. „Am avut o conversație plăcută cu (Donald Trump) privind consolidarea eforturilor noastre comune de a crește presiunea economică asupra […] Articolul Ursula von der Leyen și Donald Trump au discutat noi măsuri pentru „a crește presiunea” asupra Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Guvernul se întrunește în ședință: Evenimentele pe care le poți urmări astăzi în direct pe RLIVE TV și rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 17 septembrie în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:30 Forum internațional ”Dezvoltare și acces pe piețele externe pentru ÎMM-urile din Republica Moldova 10:00 Forumul Economic România – Republica Moldova F.E.R.M 10:00 Ședința Guvernului Republicii Moldova din 17 septembrie 2025 11:00 Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii […] Articolul Guvernul se întrunește în ședință: Evenimentele pe care le poți urmări astăzi în direct pe RLIVE TV și rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Ce îți rezervă astrele pe 17 septembrie: Energie, introspecție și decizii importante # Realitatea.md
Pe 17 septembrie 2025, astrele ne oferă un context favorabil pentru introspecție, claritate emoțională și reorganizare interioară. Deși finalul zilei poate aduce o ușoară tensiune, echilibrul general tinde spre un progres personal semnificativ. Energia Lunii în Leu încurajează detașarea de tot ce înseamnă stagnare și scoate în evidență nevoia de autenticitate și curaj în luarea […] Articolul Ce îți rezervă astrele pe 17 septembrie: Energie, introspecție și decizii importante apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:30
Potrivit cursului oficial afișat de Banca Națională a Moldovei pentru data de 17 septembrie, leul moldovenesc înregistrează o ușoară depreciere în raport cu unele valute de referință. Cotațiile oficiale sunt următoarele: Euro: 19,4925 lei – în creștere cu 0,02 lei; Dolarul american: 16,5065 lei – în scădere cu 0,07 lei; Leul românesc: 3,8500 lei – […] Articolul Leul moldovenesc se depreciază ușor față de principalele valute internaționale apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Meteorologii au emis un cod galben de ploi pentru aproape întreg teritoriul Republicii Moldova, valabil în data de 17 septembrie, în intervalul orar 05:00–17:00. Sunt prognozate temperaturi de până la +21°C pe parcursul zilei și minime nocturne de aproximativ +11°C. Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să utilizeze transportul public, în defavoarea mașinilor personale, șoferii să nu […] Articolul Cod galben de ploi puternice în toată țara, valabil pe 17 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca a fost decorat cu gradul special de chestor. Decizia a fost aprobată prin decretul președintei, Maia Sandu. Decretul, prin care Ruslan Galușca a fost avansat în rang de chestor, a fost semnat la data de 16 septembrie, potrivit agora.md. „Domnului Ruslan Galușca, șef al Inspectoratului General al Poliției de […] Articolul DOC Ruslan Galușca, avansat la gradul de chestor prin decret prezidențial apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
Echipa agenţiei de supraveghere nucleară a ONU a fost informată că mai multe obuze de artilerie au lovit o zonă din afara perimetrului centralei Zaporojie din Ucraina, la aproximativ 400 m de depozitul de combustibil diesel din afara amplasamentului, a anunţat AIEA într-un comunicat. ”Deşi nu au fost raportate victime sau daune materiale, incidentul a […] Articolul Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, zguduită din nou de bombardamente apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Premieră medicală în România: o fetiță de un an a primit un microcip în ureche. Costul procedurii # Realitatea.md
O premieră medicală a fost realizată în România: un implant inteligent făcut unei fetițe de doar 1 an, diagnosticată la naștere cu hipoacuzie bilaterală profundă, informează știrileprotv.ro. Practic, pacienta a primit un microcip. Medicii spun că sute de copii și adulți sunt pe listele de așteptare pentru o astfel de procedură, mai ales că statul […] Articolul Premieră medicală în România: o fetiță de un an a primit un microcip în ureche. Costul procedurii apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Incident grav în Halkidiki. O fetiţă de cinci ani, aflată în vacanţă într-o staţiune din nordul Greciei, a fost atacată şi rănită de un lup pe care autorităţile încearcă în prezent să îl captureze, transmite adevărul.ro. O turistă din Serbia a raportat că fetița ei a fost atacată de un lup pe plaja Agios Nikolaos din Sithonia, Halkidiki. Fetița se […] Articolul Alertă în Halkidiki: o fetiţă de cinci ani a fost atacată de un lup pe o plajă apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Proceduri simplificate pentru obținerea autorizațiilor internaționale de transport marfă # Realitatea.md
Transportatorii rutieri de marfă din Moldova vor putea obține mai ușor autorizațiile internaționale, după noile măsuri ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Marți, 16 septembrie curent, la MIDR a fost organizată o întâlnire cu operatorii de transport rutier de marfă, membrii Asociației Internaționale Transport Auto și reprezentanții Agenției Naționale Transport Auto, unde au fost […] Articolul Proceduri simplificate pentru obținerea autorizațiilor internaționale de transport marfă apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
La Ungheni a fost inaugurată cea de-a doua Companie Mobilă de Intervenție din Republica Moldova, parte a Regimentului 1 de Carabinieri „Mihai Viteazul” din cadrul Direcției regionale „Centru”. Aceasta vine după experiența primei companii de la Edineț și face parte din planul de a avea cinci astfel de structuri active pe întreg teritoriul țării. Noua […] Articolul Răspuns rapid, protecție reală: Compania Mobilă de Intervenție, lansată la Ungheni apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Pentru prima dată în ultimii cincisprezece ani, numărul elevilor înscriși în cele opt școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană a depășit cifra de 2000. Datele au fost publicate de Biroul Politici de Reintegrare din cadrul Guvernului de la Chișinău. „Această creștere, deși lentă, confirmă faptul că părinții continuă să își orienteze copiii […] Articolul Record de elevi înscriși în școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Salarii de până la 50.000 de lei. ANOFM publică cele mai bine plătite locuri de muncă vacante din țară # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) informează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă despre topul celor mai bine plătite locuri de muncă vacante, disponibile la data de 15 septembrie 2025, conform declarațiilor agenților economici. Conform clasamentului, cel mai mare salariu de pe piața muncii, de până la 50.000 de lei, este […] Articolul Salarii de până la 50.000 de lei. ANOFM publică cele mai bine plătite locuri de muncă vacante din țară apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Mascații, la mai multe televiziuni din Moldova: 5 mln de lei ridicate și un bărbat condamnat pentru omor – reținut # Realitatea.md
Mascații au descins marți la mai multe televiziuni din Moldova, despre care se spune că sunt asociate cu Ilan Șor. Oamenii legii au ridicat cinci milioane de lei și au reținut un bărbat condamnat la 10 ani de pușcărie pentru omor, care se ascundea de răspundere penală. Potrivit Poliției Naționale, cauza penală în cadrul căreia […] Articolul Mascații, la mai multe televiziuni din Moldova: 5 mln de lei ridicate și un bărbat condamnat pentru omor – reținut apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
UE amână examinarea și aplicarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, conform Politico. Publicația de la Bruxelles notează că documentul se afla pe ordinea de zi, însă a dispărut de pe agenda reuniunii reprezentanților statelor membri. Examinarea putea fi amânată pe fundalul presiunilor lui Donald Trump, care a solicitat statelor NATO să nu […] Articolul Politico: UE amână aplicarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Ungaria, din nou în programul Visa Waiver. Guvernul lui Orban a implementat măsurile solicitate de Casa Albă # Realitatea.md
Statele Unite au restabilit complet statutul Ungariei în Visa Waiver. Se întâmplă după ce Guvernul de la Budapesta a implementat măsurile solicitate de Casa Albă pentru a remedia vulnerabilitățile de securitate. Programul Visa Waiver permite cetățenilor din aproximativ 40 de țări să călătorească în Statele Unite pentru șederi de până la 90 de zile, fără […] Articolul Ungaria, din nou în programul Visa Waiver. Guvernul lui Orban a implementat măsurile solicitate de Casa Albă apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
6 colective folclorice din Anenii Noi au primit costume şi instrumente muzicale datorită festivalului VinOpera # Realitatea.md
De 8 ani, VinOpera adună sub același nume cultura, vinul și tradițiile noastre. Dacă prima zi a festivalului din acest an a fost dedicată muzicii clasice, a doua zi scena a fost încinsă de colectivele folclorice din raionul Anenii Noi prin cântece şi dansuri populare. Pe lângă aplauzele publicului, cele şase colective din împrejurimile Castel […] Articolul 6 colective folclorice din Anenii Noi au primit costume şi instrumente muzicale datorită festivalului VinOpera apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Presa: Call-centru improvizat la un hotel din Iași de pro-ruși. Sunau moldovenii și le sugerau pentru cine să voteze # Realitatea.md
Un grup de 13 basarabeni cu viziuni pro-ruse a fost prin la un hotel din Iași, în timp ce sunau în Republica Moldova și sugerau cetățenilor să susțină blocul Patriotic, transmite g4media.ro. Jurnaliștii fac referire la surse din cadrul Poliției locale și menționează că presupușii membri ai grupului au părăsit deja România, deși rezervaseră o […] Articolul Presa: Call-centru improvizat la un hotel din Iași de pro-ruși. Sunau moldovenii și le sugerau pentru cine să voteze apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.