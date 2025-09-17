ONU denunță corupția masivă din Sudanul de Sud: miliarde deturnate, populația înfometată

Un nou raport al Comisiei ONU pentru Drepturile Omului arată că liderii din Sudanul de Sud au deturnat miliarde de dolari din fonduri publice, în timp ce majoritatea regiunilor țării se confruntă cu o criză alimentară fără precedent.Potrivit documentului, de la independența obținută în 2011, elitele politice au sustras sume uriașe, în special prin programul „petrol contra drumuri”, din care pe

