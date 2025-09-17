Studiu: Mersul rapid este asociat cu un risc mai mic de cancer pulmonar

22:30

Un cuplu din Marea Britanie a fost nevoit să-și întrerupă vacanța la Veneția, după ce a fost surprins înotînd în Canal Grande, obiectiv de patrimoniu cultural. {{834658}}Bărbatul britanic, în vîrstă de 35 de ani, și iubita sa româncă, în vîrstă de 25 de ani, au fost obligați să se întoarcă joi, în aceeași zi în care au ajuns în oraș, la domiciliul lor din UK, după ce gondolierii i-au denun