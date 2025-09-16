Vinul Moldovei cucerește 21 de medalii la Concours Mondial de Bruxelles 

16:00

Mai multe asociații de locatari din Chișinău beneficiază gratuit de lucrări de pregătire a instalațiilor pentru sezonul de încălzire 2025–2026, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Termoelectrica S.A., măsura se aplică exclusiv blocurilor care nu înregistrează datorii la consumul de energie termică și apă caldă, iar gestionarii au depus cereri către companie. Lucrările includ spălări hidrop