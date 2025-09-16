Sondaj CBS Research: Trei partide ar intra în viitorul Parlament

19:30

Partidul Acţiune şi Solidaritate îl acuză pe unul dintre liderii blocului „Alternativa”, primarul de Chişinău, Ion Ceban, candidat la funcţia de deputat, că nu s-a ţinut de promisiunile făcute în campania electorală pentru localele din 2019. În cadrul unei conferinţe de presă, susţinută în faţa primăriei Chişinău, consilierul PAS, Zinaida Popa, a precizat că, timp de şase ani, multe dintre promisiunile lui Ceban au rămas doar pe hârtie. Reprezentanţii blocului "Alternativa" resping acuzaţiile şi pasează vina pe guvernare.