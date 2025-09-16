Polonia a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale. Doi cetăţeni belaruşi reţinuţi

16:10

În unele vii din Republica Moldova culesul este în toi. Aşa că vinificatorii îşi pregătesc butoaiele pentru tulburelul din acest sezon, iar dogarii lucrează la foc continuu pentru a face faţă tuturor cererilor. Butoaiele de 225 de litri sunt cele mai căutate, acesta fiind un standard francez utilizat de aproape toate cramele din Republica Moldova și din străinătate. Vinificatorii un buget mai redus, însă, pot apela şi la serviciile de reparaţie a butoaielor vechi.