Polonia a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale. Doi cetăţeni belaruşi reţinuţi
TVR Moldova, 16 septembrie 2025 09:10
Serviciul de Protecţie a Statului (SOP) din Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra unor locaţii sensibile ale guvernului, între care strada Parkowa şi Palatul Belweder, a declarat prim-ministrul Donald Tusk pe platforma X, pe fondul tensiunilor regionale sporite în urma recentelor încălcări ale spaţiului aerian al Poloniei.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 15 minute
09:20
Ion Perju, fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, a fost reținut # TVR Moldova
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, dat în urmărire internațională din 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor”.
Acum 30 minute
09:10
Polonia a neutralizat o dronă deasupra unor sedii guvernamentale. Doi cetăţeni belaruşi reţinuţi # TVR Moldova
Serviciul de Protecţie a Statului (SOP) din Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra unor locaţii sensibile ale guvernului, între care strada Parkowa şi Palatul Belweder, a declarat prim-ministrul Donald Tusk pe platforma X, pe fondul tensiunilor regionale sporite în urma recentelor încălcări ale spaţiului aerian al Poloniei.
09:10
Percheziții în Chișinău, cu ofițeri INI, polițiști „Fulger”, procurori PCCOCS și angajați de la Fisc # TVR Moldova
La aceasta oră, ofițerii INI și polițiștii din BPDS “Fulger”, în comun cu procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat, desfășoară percheziții în capitală, în cadrul unei cauze penale pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în care figurează un agent economic.
Acum o oră
08:40
O staţie modernă de producere a oxigenului medical a fost instalată la Spitalul Ministerului Afacerilor Interne. Noua facilitate este vitală pentru secţiile de terapie intensivă, blocul operator şi pentru serviciul de oxigenoterapie hiperbară – unic în sistemul spitalicesc din ţară, prin tratamentele oferite pacienţilor cu intoxicaţii cu monoxid de carbon, arsuri grave şi alte afecţiuni acute. Echipamentul, în valoare de aproape două milioane de lei, a fost donat de UNFPA Moldova. Staţia preia aerul din exterior şi, cu ajutorul unui generator, produce oxigen cu o puritate de până la 99%.
Acum 2 ore
07:50
Curtea de Apel examinează astăzi dosarele fugarilor Irinei Lozovan și al lui Alexandru Nesterovschi # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc luni, 15 septembrie.
Acum 12 ore
21:10
Petrocub Hîncești a suferit prima înfrângere a sezonului din liga superioară de fotbal a Republicii Moldova. "Leii" au fost învinși de Sheriff Tiraspol, care și-au consolidat astfel poziția de lider în clasament.
20:40
Republica Moldova face furori la Campionatul Mondial de Armwrestling, desfășurat în Bulgaria. În prima zi a turneului, lotul "tricolorilor" a obținut 11 medalii la diferite categorii de vârstă. Patru sportivi au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere.
Acum 24 ore
20:30
În orașul Strășeni va fi construită o fabrică de asamblare și producere a componentelor pentru stațiile de încărcare a mașinilor electrice. Un acord în acest sens a fost semnat astăzi la Chișinău între companii din Republica Moldova și din China. Investiția totală se ridică la 20 de milioane de euro.
20:10
Venituri decente, locuințe accesibile, educație de calitate și oportunități pe piața muncii sunt câteva dintre măsurile propuse de Blocul Electoral "Alternativa" pentru tinerii din Republica Moldova, în cazul în care formaţiunea ajunge în Parlament.
20:00
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare, promite pensionarilor restituirea a peste 10 miliarde de lei pierduți în ultimii ani din cauza creșterii insuficiente a pensiilor față de inflație. El propune un proiect de lege prin care pensionarii vor primi despăgubiri etapizate din fondul de pensii, bugetul de stat și economiile generate de reforma administrativă.
19:30
Partidul Acţiune şi Solidaritate îl acuză pe unul dintre liderii blocului „Alternativa”, primarul de Chişinău, Ion Ceban, candidat la funcţia de deputat, că nu s-a ţinut de promisiunile făcute în campania electorală pentru localele din 2019. În cadrul unei conferinţe de presă, susţinută în faţa primăriei Chişinău, consilierul PAS, Zinaida Popa, a precizat că, timp de şase ani, multe dintre promisiunile lui Ceban au rămas doar pe hârtie. Reprezentanţii blocului "Alternativa" resping acuzaţiile şi pasează vina pe guvernare.
19:10
„Săptămâna deschiderii parlamentare”: Evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului # TVR Moldova
În fiecare an, în 15 septembrie se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Democraţiei, ocazie de a ne reaminti importanţa principiilor democratice, în care drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt pe deplin respectate și protejate. Cu acest prilej, în Republica Moldova se desfăşoară "Săptămâna deschiderii parlamentare", iar tinerii participă la o serie de evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii.
18:50
Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul pentru antreprenorii din Republica Moldova. În perioadă 14-17 septembrie, un grup de antreprenori se află la Bruxelles într-o vizită de studiu. Ei vor avea întrevederi cu oficiali europeni si vor discuta despre industria agroalimentară, rolul femeilor în afaceri și dezvoltarea bazată pe resurse biologice. Mai multe detalii, ne oferă, Carina Muller.
18:40
Oportunități pentru întreprinzători și investitori: O nouă bursă de valori, lansată la Chişinău # TVR Moldova
O nouă bursă de valori a fost lansată astăzi la Chişinău, în parteneriat cu Bursa de Valori Bucureşti și va fi functionala din 2026. Potrivit ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România, noua platformă oferă oportunităţi atât pentru întreprinzătorii din Republica Moldova cât şi pentru cei străini, în special din România.
18:10
„Abecedar Financiar”, pe înțelesul celor mici: Cum cultivăm copiilor autonomia financiară? # TVR Moldova
Educația financiară ar trebui să înceapă din copilărie, atunci când se formează obiceiurile, valorile și încrederea în propriile alegeri. O carte recent lansată, "Abecedar Financiar", a fost gândită special pentru a le cultiva copiilor această autonomie financiară. Mai multe amănunte despre proiectul respectiv aflăm de la Mihaela Cerchina, autoarea cărții.
17:20
MBW25, ediția jubiliară: 30+ evenimente, un singur mesaj - Moldova is Open for Business # TVR Moldova
Chișinău, Republica Moldova, 15 septembrie 2025: Astăzi a avut loc deschiderea Moldova Business Week 2025 (MBW25), cea de-a zecea ediție a celui mai mare forum economic al țării, la care au fost prezenți fizic peste 700 de participanți. Agenda din această săptămână cuprinde peste 30 de evenimente (15–19 septembrie), reunind investitori, antreprenori, oficiali de rang înalt și experți din peste 40 de țări.
17:20
De astăzi, alegătorii pot depune cereri pentru votul la urna mobile. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, cererile se fac în scris, începând cu două săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 14 a zilei dinaintea scrutinului.
17:10
Pălăria nu este doar un accesoriu, ci un simbol al rafinamentului și al încrederii în sine. Poate completa o ținută simplă sau să transforme o apariție obișnuită într-una memorabilă. Cât de mult poate spune o pălărie despre personalitatea și eleganța unei femei ne spune Iuliana Chiroșca, creatoare de pălării.
16:50
Procuratura Anticorupție solicită din nou judecarea separată a unui dosar al lui Vladimir Plahotniuc în „Frauda Bancară” după ce, pe 22 ianuarie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis cererea avocaților lui Plahotniuc privind comasarea acestei cauze cu dosarul șefilor Băncii Naționale și ai băncilor implicate în Furtul Miliardului. Plahotniuc are două dosare în Frauda Bancară. În unul dintre acestea, el este învinuit că a beneficiat de 39 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, iar în altul– de 21.000.000 de dolari,
16:40
Ofițeri ai armatei SUA au asistat luni la exercițiile militare comune între Rusia și Belarus și au fost informați de ministrul belarus al apărării, Viktor Khrenin, că pot urmări ”orice îi interesează”.
16:10
În unele vii din Republica Moldova culesul este în toi. Aşa că vinificatorii îşi pregătesc butoaiele pentru tulburelul din acest sezon, iar dogarii lucrează la foc continuu pentru a face faţă tuturor cererilor. Butoaiele de 225 de litri sunt cele mai căutate, acesta fiind un standard francez utilizat de aproape toate cramele din Republica Moldova și din străinătate. Vinificatorii un buget mai redus, însă, pot apela şi la serviciile de reparaţie a butoaielor vechi.
16:00
Mâine, Curtea de Apel va examina dosarul Irinei Lozovan și al lui Alexandru Nesterovschi # TVR Moldova
Marți, 16 septembrie, Curtea de Apel va judeca dosarele fostei deputate Irina Lozovan și ale fostului deputat Alexandru Nesterovschi. Ședința în cazul Irinei Lozovan este programată pentru ora 11:00, iar dosarul lui Alexandru Nesterovschi va fi examinat la ora 10:00.
15:50
R. Moldova intenționează să construiască o autostradă de la hotarul cu România până în Ucraina # TVR Moldova
Guvernul Republicii Moldova se pregătește să construiască o autostradă de la granița cu România până la Odesa. Despre aceasta a declarat viceprim-ministrul și ministrul Economiei din Republica Moldova, Doina Nistor, la deschiderea Moldova Business Week, ce a avut loc luni la Chișinău.
15:40
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești la Chișinău continuă să scrie emoție pe scena de la Chișinău. Aseară, publicul a fost martorul unei drame tulburătoare - INCENDII. Regizat de Alexandru Mâzgăreanu, spectacolul a prins viață în interpretarea actorilor Teatrului din Constanța. În această dimineață, în studioul Telematinal, a fost unul dintre protagoniștii dramei, actorul ANDREI BIBIRE, care ne-a purtat în culisele unei povești fascinante.
15:10
Zeci de meșteșugari s-au adunat în comuna Iurceni, raionul Nisporeni, pentru a celebra tradiția olăritului la Festivalul "Bâlciul Olarilor". Participanții au venit cu zeci de obiecte - de la oale și ulcioare, până la lucrări decorative. Mulţi dintre vizitatorii târgului au plecat acasă cu obiecte pentru gospodărie sau suveniruri pentru cei dragi.
15:10
Jazz și poezie la Chișinău, proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova # TVR Moldova
Asociația Obștească „MuzArt”, organizatoarea a treisprezece ediții ale „Jazz’ n Chișinău internațional festival” va lansa, în perioada 2 – 8 octombrie 2025 o nouă ediție a proiectului muzical – educativ „Jazz si poezie”, care se va desfășura in patru locații istorice si arhitecturale ale Republicii Moldova.
14:40
Statele Unite vor impune sancţiuni dure împotriva economiei ruse, doar dacă europenii își vor înăspri propriile restricții. E mesajul preşedintelui american Donald Trump, adresat Uniunii Europene pe care a îndemnat-o să nu mai cumpere petrol din Rusia. Liderul de la Casa Albă a precizat că pentru a forţa Moscova să accepte negocieri de pace, e gata să impună tarife partenerilor comerciali ai Rusiei, dar le-a cerut europenilor să facă acelaşi lucru.
14:40
„OZN”. Moscova ironizează pe seama incursiunii dronei rusești în spațiul aerian al României # TVR Moldova
Ambasada Rusiei la București a respins protestul părții române în legătură cu acuzațiile lansate după violarea spațiului aerian al statului vecin de o dronă rusească. Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat duminică, din nou, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al României pentru a i se înmâna o notă de protest față de incursiunea dronei rusești în spațiul aerian al României.
14:10
Teatrul Fără Nume a deschis stagiunea de toamnă cu premiera unei comedii satirice de Georg Büchner # TVR Moldova
Teatrul Fără Nume a deschis stagiunea de toamnă cu premiera Leonce și Lena, comedie satirică scrisă de Georg Büchner. Regizat de Mihai Constantin Ranin, directorul Teatrului Municipal Tony Bulandra din Târgoviște, spectacolul îmbină o poveste despre iubire și libertate cu o estetică vizuală inspirată din Picasso și Mondrian. Piesa rămâne relevantă și astăzi, la 200 de ani de la scrierea sa.
13:40
„Plaha”. Ministrul Culturii: Pelicula este o afacere privată, cu investiții de 1,3 mil. de dolari # TVR Moldova
Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a declarat că producția serialului „Plaha” reprezintă un proiect exclusiv privat, iar statul nu a înregistrat pierderi financiare, ci dimpotrivă, a avut doar beneficii.
13:20
Și-a umplut valiza cu țigări și a pornit spre Londra. Un bărbat a fost prins polițiștii de frontieră # TVR Moldova
Un bărbat de 38 de ani a fost prins de angajații Poliției de Frontieră, cu 3.360 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova ascunse în bagajul de cală.
12:50
Directorul unui spital din Chișinău face apel public la sprijin financiar pentru o operație # TVR Moldova
Serghei Ștepa, directorul Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău, se confruntă cu complicații medicale în urma unui grav accident, care necesită o intervenție chirurgicală spinală costisitoare peste hotare. Medicul a publicat pe 13 septembrie un mesaj în care face apel la persoanele care au posibilitatea să contribuie cu donații pentru operație, transmite Știri.md.
12:40
Și-a umplut valiza cu țigări și a pornit spre Londra. Un bărbat prins, la ieșire din R. Moldova # TVR Moldova
Un bărbat de 38 de ani, cu dublă cetățenie (Republica Moldova și România), a fost prins de angajații Poliției de Frontieră, în colaborare cu funcționarii vamali, având 3 360 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova ascunse în bagajul de cală.
12:30
Luni dimineață, un accident rutier s-a produs la intersecția străzilor Muncești și Băcioii Noi din sectorul Botanica al capitalei.
12:20
Presupusul ucigaș al lui Charlie Kirk „nu cooperează” cu autoritățile și nu a recunoscut că ar fi comis atacul armat, a declarat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, pentru presa americană, conform BBC.
12:10
Spitalul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a inaugurat astăzi o stație modernă de producere a oxigenului medical, oferită ca donație de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA). Proiectul, în valoare de peste două milioane de lei, asigură autonomia instituției în aprovizionarea cu oxigen și întărește capacitatea sistemului medical de a răspunde rapid la situații de criză.
12:10
Presupusul ucigaș al lui Charlie Kirk „nu cooperează” cu autoritățile și nu a recunoscut că ar fi comis atacul armat, a declarat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, pentru presa americană, conform BBC.
11:40
Amenzi de peste 1,25 milioane de lei au fost aplicate persoanelor sancționate în urma arderii vegetației uscate. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI (IGSU), sancțiunile au fost aplicate de la începutul anului 2025.
11:40
Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat luni dimineață reținerea a zece persoane într-o cauză penală complexă ce vizează presupuse ilegalități legate de finanțarea partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
11:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 16-18 septembrie 2025, orele 09:00-20:00, va fi suspendat total traficul rutier pe strada Maria Drăgan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava, după cum urmează:
11:20
ANI a început să îi controleze averea șefului de la vamă, Gorea, prins cu mită de 40.000 de dolari # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat procedura de control al averii și intereselor personale în privința lui Iurie Gorea, fost șef al Biroului Vamal Centru. Decizia vine după ce, la 7 august 2025, instituția a înregistrat o sesizare a Centrului Național Anticorupție (CNA) privind posibile încălcări ale regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale.
11:10
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 16-18 septembrie 2025, orele 09:00-20:00, va fi suspendat total traficul rutier pe strada Maria Drăgan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava, după cum urmează:
11:00
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat din nou la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se înmâna o notă de protest față de incursiunea dronei rusești în spațiul aerian al României. Miniștrii de externe din Cehia și Suedia au criticat incidentul și și-au exprimat solidaritatea cu țara noastră. Un mesaj similar a transmis și şefa diplomației europene, care a acuzat Moscova de escaladare imprudentă, care amenință securitatea regională, informează TVR Info.
11:00
Promo-LEX, apel urgent către ONU după ce Tiraspolul a condamnat un activist pentru „înaltă trădare” # TVR Moldova
Asociația Promo-LEX, în colaborare cu European Prison Litigation Network (EPLN), a expediat luni un apel urgent către trei raportori speciali ai Organizației Națiunilor Unite (ONU), atrăgând atenția asupra situației critice a lui Vadim Pogorlețchii, apărător al drepturilor omului, deținut ilegal în regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 25 august 2022. El a fost încarcerat pentru că a contestat „rolul pozitiv” al Armatei ruse în menținerea păcii și pentru „înaltă trădare”.
10:50
Promo-LEX, un apel urgent către ONU după condamnarea lui Vadim Pogorlețchii la 16 ani de închisoare # TVR Moldova
Asociația Promo-LEX, în colaborare cu European Prison Litigation Network (EPLN), a expediat luni un apel urgent către trei raportori speciali ai Organizației Națiunilor Unite (ONU), atrăgând atenția asupra situației critice a lui Vadim Pogorlețchii, apărător al drepturilor omului, deținut ilegal în regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 25 august 2022. El a fost încarcerat pentru că a contestat „rolul pozitiv” al Armatei ruse în menținerea păcii și pentru „înaltă trădare”.
10:40
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat din nou la sediul ministerului de Externe pentru a i se înmâna o notă de protest față de incursiunea dronei rusești în spațiul aerian al României. Miniștrii de externe din Cehia și Suedia au criticat incidentul și și-au exprimat solidaritatea cu țara noastră. Un mesaj similar a transmis și şefa diplomației europene, care a acuzat Moscova de escaladare imprudentă, care amenință securitatea regională, informează TVR Info.
10:20
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă sinteza săptămânală a activităților desfășurate în domeniile de prevenire a corupției, combatere și recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. Astfel, au fost desfășurate zeci de percheziții la nivel național în mai multe cauze penale de rezonanță. 60 de acțiuni de urmărire penală au fost efectuate într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante în urma cărora 15 persoane au fost reținute.
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă sinteza săptămânală a activităților desfășurate în domeniile de prevenire a corupției, combatere și recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. Astfel, au fost desfășurate zeci de percheziții la nivel național în mai multe cauze penale de rezonanță. 60 de acțiuni de urmărire penală au fost efectuate într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante, în urma cărora 15 persoane au fost reținute.
Ieri
09:10
Kievul ar putea limita serviciile de telefonie mobilă în timpul atacurilor cu drone ale ruşilor # TVR Moldova
Kievul ar putea limita serviciile de telefonie mobilă în timpul atacurilor cu drone ale ruşilor. În felul acesta reţelele nu vor mai putea fi folosite pentru coordonarea acestora, scrie TVR Info.
08:10
Ministrul Apărării al României, după incidentul cu drona rusească: „Răspunsul nostru va fi ferm” # TVR Moldova
Avioanele militare care au intervenit sâmbătă seară după ce o dronă a pătruns ilegal în spațiul aerian al României au avut aprobare să doboare aparatul. Ministrul Apărării, Ionuţ Moșteanu, subliniase că Forțele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească intrată în spațiul aerian național și că două aeronave F-16 ridicate de urgență din Baza 86 Fetești au urmărit aparatul până la dispariția acestuia de pe radar, în zona Chilia Veche.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.