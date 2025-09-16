SINTEZA ELECTORALĂ/ Sondaj – 3 partide ar accede în Parlament, corupere electorală în diasporă, Vlah — interzisă în Lituania
Ziarul de Garda, 16 septembrie 2025 18:20
Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, doar trei partide ar accede în Legislativ: Partidul Acțiune și Solidaritate – cu 29,7%, Blocul Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei – cu 13,2% și Partidul Politic Partidul Nostru – cu 7,5%. Totodată, 26,8% din respondenți nu știu cu cine să voteze, iar 6,7% au refuzat să răspundă....
Acum 30 minute
18:30
Deutsche Welle/ Drone rusești au violat spațiile aeriene ale Poloniei și României. Autoritățile din Varșovia cer acțiuni NATO, iar președintele român rămâne rezervat față de ideea unei zone de interdicție a zborurilor # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan, nu susține crearea unei zone de interdicție a zborurilor deasupra Ucrainei, propusă de Polonia, țară care se confruntă cu o serie de provocări fără precedent în spațiul său aerian venite dinspre Rusia. Ministrul de Externe de la Varșovia, Radosław Sikorski, a sugerat instituirea unei astfel de zone de interdicție aeriană NATO deasupra...
Acum o oră
18:20
18:00
G4Media/ 13 cetățeni basarabeni pro-ruși au fost surprinși într-un hotel din Iași, în timp ce sunau cetățeni din R. Moldova pentru a-i îndemna să voteze la alegeri partidul lui Dodon # Ziarul de Garda
Luni, 15 septembrie, polițiștii români au fost sesizați despre activități suspecte desfășurate de un grup de 13 cetățeni din R. Moldova cazați la Hotelul Internațional din Iași. O sursă de la vârful Inspectoratului Județean de Poliție a declarat pentru G4Media.ro că persoanele respective ar fi fost organizate pentru a suna în R. Moldova și a...
Acum 2 ore
17:30
Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, alături de alte 12 persoane pentru corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani # Ziarul de Garda
Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile luni, 15 septembrie, afirmă surse ale Ziarului de Gardă. Potrivit surselor, pentru 12 persoane a fost aplicată măsura preventivă pe un termen de 30 de zile, altele două au fost plasate în arest la domiciliu, iar o...
Acum 4 ore
16:50
LIVE TEXT/ Numărul victimelor în urma atacului Rusiei asupra orașului Zaporijia ajunge la 20, inclusiv 4 minori. Război în Ucraina, ziua 1301 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:48 În urma atacului nocturn al Federației Ruse asupra orașului Zaporijia, numărul victimelor a crescut la 20, inclusiv 4 copii, iar un bărbat a fost ucis, scrie Hromadske. Anterior, șeful administrației militare regionale, Ivan Fedorov a relatat că mai multe minore cu vârste cuprinse între 4 și 17 ani au fost rănite în urma...
16:40
ANTA respinge acuzațiile privind excluderea nejustificată a orașului Leova din ruta Chișinău–Cahul. „Nu au fost privați de accesul la transportul public” # Ziarul de Garda
După ce, în spațiul public, au apărut afirmații potrivit cărora orașul Leova ar fi fost exclus nejustificat din graficul de circulație al rutei regulate Chișinău–Cahul, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) precizat că modificarea serviciilor regulate se realizează exclusiv în baza legislației în vigoare, ca urmare a solicitărilor depuse de operatorii de transport rutier. Toate schimbările...
16:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat al R. Moldova (SHS) informează că pentru ziua de miercuri, 17 septembrie, se așteaptă precipitații. În acest context, instituția a emis un cod galben de ploi puternice. Se așteaptă ca precipitațiile să cadă în intervalul de timp 05:00 – 17:00. Avertizarea vizează raioanele din nordul și centrul țării. „În zonele vizate...
16:20
Consiliul Naţional al Audiovizualului din România a notificat TikTok privind comportamentul neautentic al unor conturi în preajma alegerilor din R. Moldova # Ziarul de Garda
Consiliul Naţional al Audiovizualului din România (CNA) a decis marţi, 16 septembrie, trimiterea, pentru a doua oară, a unei notificări către TikTok, în baza Digital Services Act – DSA, privind existenţa unui comportament neautentic coordonat al unui număr de 84 de conturi, care poate influenţa alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din R. Moldova,...
16:10
CEC avertizează că solicitările pentru autorizarea sondajelor de opinie pot fi depuse până pe 18 septembrie, iar cele pentru exit-poll-uri, până pe 21 septembrie # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță marți, 16 septembrie, despre termenii limită de solicitare a autorizării sondajelor de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor, a exit-poll-urilor și înregistrării operatorilor de interviu în perioada electorală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Astfel, conform unui comunicat al Comisiei, cererile pentru autorizarea sondajelor de opinie pot fi depuse la...
16:00
În ultimii ani am văzut mai multe cazuri de trădare de Patrie. Politicieni, funcționari ai instituțiilor publice, angajați ai instituțiilor de forță – diverse dosare inițiate prezintă nume și fapte concrete de trădare de Patrie. Codul Penal a fost ajustat recent, fiind nuanțate situațiile de trădare și revăzute pedepsele pentru asemenea acte criminale. Trădarea de...
15:50
Israelul a comis genocid în Gaza, afirmă comisia ONU. Replica Ministerului de Externe al Israelului # Ziarul de Garda
Comisia Organizației Națiunilor Unite (ONU) a recunoscut acțiunile armatei israeliene în sectorul Gaza drept genocid. De cealaltă parte, Israelul respinge acuzațiile, scrie Novaia Gazeta Europe. Autoritățile și armata israeliene, în opinia Comisiei, au comis patru din cele cinci acte definite drept genocid în Convenția ONU din 1948: În plus, Comisia a constatat că operațiunile militare...
15:40
Numărul cazurilor de COVID-19 este în descreștere cu 28% față de săptămâna precedendă. Aproape 40% din cazuri sunt înregistrate la minori # Ziarul de Garda
Conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în perioada 8-14 septembrie au fost înregistrate 732 de cazuri de COVID-19, în descreștere cu 28% față de săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 275 (38%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste de până la 14 ani. ANSP precizează că va continua supravegherea epidemiologică a infecției...
15:20
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, prescurtat CUB, va fi al treilea în buletinul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie. CUB se declară a fi un partid „de inspirație liberală, de centru-dreapta, pro-european”. În scurta sa existență, CUB a fost implicat în mai multe controverse politice. Ziarul de Gardă vă propune o radiografie...
15:20
FMF a numit un nou selecționer al echipei naționale de fotbal. Detalii din cariera lui Lilian Popescu # Ziarul de Garda
Comitetul Executiv al Federaţiei Moldovenești de Fotbal (FMF) a aprobat, astăzi, 16 septembrie, cu unanimitate de voturi, numirea antrenorului Lilian Popescu în postura de selecţioner al echipei Naţionale a Moldovei. Anunțul vine după ce pe 11 septembrie fostul selecționer al echipei naționale de fotbal, Serghei Cleșcenco și-a dat demisia după înfrângerea împotriva Norvegiei cu scorul...
15:00
Acum 6 ore
14:50
Profil de integritate: Vladimir Mitru. Angajat al Primăriei Chișinău, în trecut consilierul unui ministru din Guvernul Filip și deținătorul unei firme asociate lui Platon # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
14:40
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” va beneficia de reabilitarea energetică a două blocuri de studii anunță marți, 16 septembrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În cadrul proiectului INSPIREE 30 de clădiri publice, dintre care 14 – ale spitalelor raionale și 16 – instituțiilor de învățământ superior, vor fi reabilitate energetic. Prezentă la eveniment, Adriana...
14:10
LIVE TEXT/ Procuratura ucraineană publică un video cum o dronă rusă a lovit o universitate din Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1301 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:03 Un atac cu drone rusești a vizat centrul orașului Harkiv în plină zi, pe 16 septembrie, avariand o instituție de învățământ și rănind cel puțin patru persoane, scrie Kyiv Independent. Oleksandr Kukhtenko, rectorul adjunct al Universității Naționale de Farmacie din Harkiv, a confirmat că un angajat al universității a fost rănit în atac....
13:20
Peste 20 de milioane de lei au fost ridicați după mai multe percheziții din capitală. Oamenii legii investighează un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice „în circumstanțe agravante” # Ziarul de Garda
Peste 20 de milioane de lei au fost ridicați în urma mai multor percheziții din capitală, în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante, se arată în comunicatul de presă emis de Centrul Național Anticorupție. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate...
13:10
Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat. Procurorul general al României: Candidatul la președinție a fost beneficiarul acțiunilor de război hibrid ale Rusiei # Ziarul de Garda
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale (lovitură de stat) și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. La fel, în instanță a fost trimis și un grup de 22 de persoane, printre care și Horațiu Potra, liderul unei grupări de mercenari, scrie G4Media....
13:00
Irina Vlah a primit interdicție de a intra în Lituania. „S-au străduit «prietenii» mei de la Chişinău, care încearcă cu disperare să mă reducă la tăcere” # Ziarul de Garda
Lituania a interzis marți, 16 septembrie, intrarea pe teritoriul țării a fostei bașcane a UTA Găgăuzia Irina Vlah, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe din Lituania (MAE). Potrivit MAE lituanian, această măsură a fost luată din cauza legăturilor sale cu Rusia și a sprijinului activ acordat Rusiei în încercarea de a exercita o influență ilegală asupra...
13:00
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Ucraina cu peste 100 de drone. Un incendiu masiv este raportat la un depozit din Kiev. Război în Ucraina, ziua 1301 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:59 În noaptea de 16 septembrie, armata rusă a atacat regiunile ucrainene cu 113 drone „Shahed”, „Gerbera” și de alte tipuri. Forțele de Apărare ale Ucrainei au neutralizat 89 de ținte aeriene, scrie Hromadske. Trupele ruse au lansat dronele din patru direcții: Kursk, Briansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk. Șeful administrației regionale din Kiev, Nikolai Kalashnik, a...
Acum 8 ore
12:50
Coruperea alegătorilor și spălare de bani: oamenii legii au descins cu noi percheziții # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de marți, 16 septembrie, procurorii anticorupție, în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și cu echipele Brigăzii „Fulger”, au desfășurat percheziții în mai multe locații din zona de sud a R. Moldova, într-un dosar privind coruperea alegătorilor și spălare de bani, anunță Procuratura Anticorupție (PA) într-un comunicat. „Acțiunile au avut...
12:30
Trei persoane, membre afiliate organizației criminale „Kitaeț” au fost reținute. Acestea ar fi pretins prin șantaj 12 500 de euro # Ziarul de Garda
Trei persoane care se prezentau în numele hoțului în lege, alias „Kitaeț”, au fost reținute fiind implicate în comiterea unui șantaj pe teritoriul R. Moldova, anunță marți, 16 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit IGP, suspecții ar fi pretins de la un bărbat suma de 12.500 de euro, invocând o datorie fictivă. Totodată, aceștia...
12:10
Constantin Țuțu, kickboxerul pe care Vladimir Plahotniuc l-a făcut deputat și care a fost reținut împreună cu oligarhul fugar în Grecia, s-ar afla acum în regiunea transnistreană, spune procurora pe caz. Asta deși anterior Țuțu își cumpărase bilet de avion de la Atena spre R. Moldova. Elena Cazacov, acuzatoarea pe caz, a afirmat pe 16...
11:50
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au decis numirea judecătorului Eugeniu Beșelea drept membru al Consiliului Institutului Național al Justiției (INJ) din rândul judecătorilor Curților de Apel. Decizia a fost luată în data de 16 septembrie 2025, în urma unui concurs public. Eugeniu Beșelea a fost numit în funcție pe un termen de 4 ani....
11:40
Un minor a fost recrutat de un deținut pentru comercializarea drogurilor. Oamenii legii l-au prins în flagrant cu peste 4 kg de cocaină și mefedronă # Ziarul de Garda
Un minor de 15 ani a fost recrutat de un deținut, coordonator al unui grup specializat în comercializarea drogurilor, care acționa din Penitenciarul nr. 9 Pruncul. Minorul a fost prins în flagrant în una dintre fâșiile forestiere din Chișinău, în momentul ridicării unei cantități „impunătoare” de substanțe narcotice. Drogurile erau ascunse de complicii deținutului și...
11:30
Ce veți face dacă se va demonstra că beneficiați de sprijinul lui Ilan Șor? Cum răspunde reprezentantul Partidului Politic „Moldova Mare” # Ziarul de Garda
„Victoria Furtună, atât în campania prezidențială, cât și Partidul Politic „Moldova Mare” nu are nicio susținere din partea lui Ilan Șor. Pentru noi, Ilan Șor este o persoană condamnată penal irevocabil, care trebuie să execute pedeapsa în instituțiile penitenciare din R. Moldova și să repare tot prejudiciul care a fost cauzat statului R. Moldova”. Astfel...
11:20
SONDAJ/ Doar trei partide ar accede în Parlament, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare # Ziarul de Garda
Doar circa 41% din cetățenii R. Moldova consideră că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție corectă. Totodată, doar trei formațiuni politice ar accede în Parlament, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare. Comunitatea WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice CBS Research au prezentat rezultatele unui sondaj de opinie privind preferințele electorale ale cetățenilor realizat...
11:10
Cod galben de incendiu de vegetație naturală. IGSU îndeamnă cetățenii să evite acțiunile care pot provoca izbucnirea incendiilor # Ziarul de Garda
Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis în perioada 16–22 septembrie 2025 cod galben pe teritoriul R. Moldova de incendiu de vegetație naturală. Astfel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndemână cetățenii să respecte regulile antiincendiare și să evite acțiunile care pot provoca izbucnirea focarelor de ardere. „În condiții de vânt puternic, arderea se...
11:00
Cum răspunde Tudor Ulianovschi la acuzațiile unui antreprenor din SUA despre cheltuielile sale pentru campania prezidențială din 2024? # Ziarul de Garda
În ultimele săptămâni, Ștefan Efros, un antreprenor stabilit în SUA, a lansat mai multe acuzații împotriva lui Tudor Ulianovschi, președintele Partidului Social Democrat European (PSDE). Printre alte acuzații, Efros a spus că, în campania electorală pentru prezidențialele din 2024, deși a raportat la Comisia Electorală Centrală că a cheltuit doar 551 de mii de lei,...
Acum 12 ore
10:50
Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diaspora. Viorel Cernăuțeanu: „În diasporă costul unui vot este mult mai mare decât aici în țară” # Ziarul de Garda
Poliția a sesizat mai multe tentative de corupere electorală a cetățenilor moldoveni din România, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie. În prezent, oamenii legii documentează toate cazurile și persoanele implicate în astfel de acțiuni, a menționat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la solicitarea MOLDPRES. Conducerea IGP a subliniat că miza acestor acțiuni...
10:30
LIVE TEXT/ Forțele ucrainene au atacat posturile de comandă ale armatei ruse din regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1301 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:25 Unitățile Forțelor de Apărare ale Ucrainei au efectuat un atac asupra posturilor de comandă ale trupelor ruse din teritoriul ocupat temporar al regiunii Donețk, raportează Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. Trupele de Rachete și Artileria, Forțele Aeriene, Forțele Sistemelor Fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei, împreună cu alte unități,...
09:50
Partidul Politic „Democrația Acasă”, pe scurt PPDA, este o formațiune cu doctrină populară. În ultimii ani, formațiunea politică și liderul acesteia, Vasile Costiuc, s-au aliat cu partidul extremist AUR din România, condus de George Simion. PPDA este pe locul doi în buletinul de vot pentru parlamentarele din 28 septembrie. Ziarul de Gardă vă propune o...
09:50
Energocom a anunțat prețul mediu prognozat de achiziție a gazelor naturale pentru anul 2025 –2026 # Ziarul de Garda
Compania Energocom informează marți, 16 septembrie, că pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026, au fost deja contractate aproximativ 90,9% din volumul prognozat al consumului de gaze naturale cu livrare fermă și prețul mediu de achiziție pentru anul gazier 2025–2026, este prognozat la circa 38,5 EUR/MWh. Potrivit Energocom, prețul exact de achiziție pentru...
09:30
Un bărbat a fost reținut în flagrant în timp ce șantaja un ucrainean să-i achite 5000 de dolari pentru traversarea ilegală a frontierei # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost reținut în flagrant care ar fi șantajat un ucrainean sosit ilegal în Moldova să-i achite 5000 de dolari pentru organizarea călătoriei ilegale, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Oamenii legii scriu că învinuitul ar fi parte dintr-un grup criminal organizat din care fac parte și organizatorii migrației...
09:20
SURSE/ Ion Perju, fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, a fost reținut (FOTO). Era implicat în rețeaua „Șor” # Ziarul de Garda
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, dat în urmărire internațională din 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor”. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, Perju folosea mai multe identități și își schimba...
09:00
09:00
Autoritățile poloneze au neutralizat o dronă deasupra unor clădiri guvernamentale. Doi cetățeni din Belarus au fost arestați # Ziarul de Garda
Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei, a scris că, în seara de luni, 15 septembrie Serviciul de Protecție a Statului a neutralizat o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale și a sediului președinției. De asemenea, a transmis că doi cetățeni din Belarus au fost reținuți. Poliția investighează circumstanțele incidentului, scrie Sky News. În același timp, ministerul britanic al...
08:50
Fondurile Irinei Vlah și ale altor persoane sancționate internațional, blocate oficial de Serviciul Fiscal de Stat # Ziarul de Garda
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a emis primele decizii de blocare a fondurilor și resurselor economice pentru fosta bașcană a UTA Găgăuzia, Irina Vlah, dar și propagandiștii Veaceslav Valico, Dmitri Buimistru, alături de alte nume incluse pe lista Consiliului Interinstituțional de Supervizare, transmite MOLDPRES. Documentele oficiale, semnate de directoarea SFS, Olga Golban, prevăd suspendarea accesului...
08:50
L-ar susține din nou Mihai Ghimpu pe Vladimir Plahotniuc pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova? Răspunsul liderului PL # Ziarul de Garda
„N-am semnat pentru Plahotniuc și nu voi semna. Eu am semnat pentru cursul european al R. Moldova, pentru prezentul și viitorul nostru”. Astfel a răspuns Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal (PL) și candidat la funcția de parlamentar, la întrebarea adresată de Ziarul de Gardă în cadrul dezbaterii electorale de la postul de televiziune PRO TV...
08:50
Percheziții matinale în capitală. Un agent economic este vizat într-o cauză penală pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției anunță că la aceasta oră se desfășoară percheziții în capitală, în cadrul unei cauze penale pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în care figurează un agent economic. Știrea se actualizează… Acțiunile procesuale sunt efectuate de ofițerii INI și polițiștii din BPDS „Fulger”, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea...
08:20
Ofensiva terestră israeliană în oraşul Gaza a început. Armata atacă oraşul cu avioane de luptă, artilerie, tancuri şi drone # Ziarul de Garda
Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, 15 septembrie, după ce presa palestiniană a relatat anterior că armata israeliană (IDF) atacă oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă, scrie Axios. Forţele aeriene israeliene au efectuat...
08:10
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Zaporijia. O persoană a fost ucisă, alte 13, inclusiv o fetiță de 4 ani, sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1301 # Ziarul de Garda
8:07 Forțele ruse au lansat un atac la scară largă asupra orașului Zaporijia în seara zilei de 15 septembrie, ucigând o persoană și rănind alte 13, inclusiv o fetiță de 4 ani, scrie Kyiv Independent. Guvernatorul regional, Ivan Fedorov, a declarat că orașul a suferit cel puțin 10 atacuri ale armatei ruse, care au vizat...
Acum 24 ore
22:20
Ucraina prevede un deficit bugetar de 18,4% pentru 2026, afirmă prim-ministra. Cum s-a schimbat costului unei zile de război # Ziarul de Garda
Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de buget pentru 2026, care vizează un deficit de 18,4% din produsul intern brut și alocă mai multe fonduri pentru eforturile sale de apărare, a declarat luni prim-ministra Iulia Svîrîdenko, scrie Reuters. Proiectul de buget pentru 2026 prevede venituri de 2,8 trilioane de grivne (67 miliarde de dolari) și...
21:20
LIVE TEXT/ Două persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor rusești asupra regiunii Herson. Război în Ucraina, ziua 1300 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:10 Armata rusă a atacat cu drone și artilerie raionul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk – centrul raional, comunitățile Pokrovske, Marhaneț și Mirivska. Două persoane au fost rănite – o femeie de 65 de ani și un bărbat de 33 de ani. Au fost avariate infrastructura, un bloc de locuințe și o casă privată, o...
20:40
Comisia de evaluare a integrității nu a identificat dubii în privința președintei interimare a Judecătoriei Strășeni. Magistrata Angela Bostan, din nou în fața Comisiei pentru a fi audiată # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a judecătorilor a anunțat că nu a identificat dubii privind integritatea financiară sau etică a președintei interimare a Judecătoriei Strășeni, Dorina Croitor. Magistrata este prima persoană audiată dintre președinții și vicepreședinții de judecătorii, precum și persoanele care au exercitat interimatul acestor funcții timp de cel puțin un an în ultimii cinci ani....
19:20
Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Centru a respins recursul avocatului ex-deputatului # Ziarul de Garda
Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Centru a respins luni, 15 septembrie, recursul avocatului acestuia, care a contestat decizia judecătorului de instrucție privind plasarea ex-deputatului în arest preventiv pentru 30 de zile. La începutul lunii septembrie, Andronachi a solicitat examinarea demersului procurorilor de aplicare a măsurii preventive în lipsa sa....
19:10
Raport/ Evaluarea integrității noului șef al PA: Dumbravan a prezentat Comisiei fotografii cu gospodăriile părinților și socrilor, dar și declarații ale vecinilor. Averea inexplicabilă care i-a fost depistată nu depășește pragul admis # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor, care a emis un raport pozitiv în privința lui Marcel Dumbravan, noul șef al Procuraturii Anticorupție (PA), a examinat în timpul evaluării o potențială avere inexplicabilă de care ar fi dispus în anii 2012-2016 și 2019. Chiar dacă suma de bani nu depășește pragul stabilit de lege, și nu ar...
19:00
De la „istorie de succes” la „laborator al războiului hibrid rusesc”. Interviu cu o activistă queer din Georgia # Ziarul de Garda
În timp ce Republica Moldova se pregătește de un scrutin parlamentar crucial, în Georgia se consumă deja un scenariu pe care Kremlinul ar putea să-l repete și la Chișinău. Legi inspirate de modelul rusesc, represiunea organizațiilor neguvernamentale, capturarea instituțiilor statului și utilizarea homofobiei ca armă politică. Despre toate acestea am discutat cu un activist queer...
