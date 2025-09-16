Evaluare externă: audieri repetate pentru doi judecători de la curțile de apel. Discuțiile au vizat chestiuni de integritate financiară și posibile discrepanțe financiare

08:50

„N-am semnat pentru Plahotniuc și nu voi semna. Eu am semnat pentru cursul european al R. Moldova, pentru prezentul și viitorul nostru”. Astfel a răspuns Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal (PL) și candidat la funcția de parlamentar, la întrebarea adresată de Ziarul de Gardă în cadrul dezbaterii electorale de la postul de televiziune PRO TV...