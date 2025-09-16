Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diaspora. Viorel Cernăuțeanu: „În diasporă costul unui vot este mult mai mare decât aici în țară”
Ziarul de Garda, 16 septembrie 2025 10:50
Poliția a sesizat mai multe tentative de corupere electorală a cetățenilor moldoveni din România, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie. În prezent, oamenii legii documentează toate cazurile și persoanele implicate în astfel de acțiuni, a menționat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la solicitarea MOLDPRES. Conducerea IGP a subliniat că miza acestor acțiuni...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
11:00
Cum răspunde Tudor Ulianovschi la acuzațiile unui antreprenor din SUA despre cheltuielile sale pentru campania prezidențială din 2024? # Ziarul de Garda
În ultimele săptămâni, Ștefan Efros, un antreprenor stabilit în SUA, a lansat mai multe acuzații împotriva lui Tudor Ulianovschi, președintele Partidului Social Democrat European (PSDE). Printre alte acuzații, Efros a spus că, în campania electorală pentru prezidențialele din 2024, deși a raportat la Comisia Electorală Centrală că a cheltuit doar 551 de mii de lei,...
Acum 15 minute
10:50
Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diaspora. Viorel Cernăuțeanu: „În diasporă costul unui vot este mult mai mare decât aici în țară” # Ziarul de Garda
Poliția a sesizat mai multe tentative de corupere electorală a cetățenilor moldoveni din România, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie. În prezent, oamenii legii documentează toate cazurile și persoanele implicate în astfel de acțiuni, a menționat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la solicitarea MOLDPRES. Conducerea IGP a subliniat că miza acestor acțiuni...
Acum o oră
10:30
LIVE TEXT/ Forțele ucrainene au atacat posturile de comandă ale armatei ruse din regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1301 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:25 Unitățile Forțelor de Apărare ale Ucrainei au efectuat un atac asupra posturilor de comandă ale trupelor ruse din teritoriul ocupat temporar al regiunii Donețk, raportează Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. Trupele de Rachete și Artileria, Forțele Aeriene, Forțele Sistemelor Fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei, împreună cu alte unități,...
Acum 2 ore
09:50
Partidul Politic „Democrația Acasă”, pe scurt PPDA, este o formațiune cu doctrină populară. În ultimii ani, formațiunea politică și liderul acesteia, Vasile Costiuc, s-au aliat cu partidul extremist AUR din România, condus de George Simion. PPDA este pe locul doi în buletinul de vot pentru parlamentarele din 28 septembrie. Ziarul de Gardă vă propune o...
09:50
Energocom a anunțat prețul mediu prognozat de achiziție a gazelor naturale pentru anul 2025 –2026 # Ziarul de Garda
Compania Energocom informează marți, 16 septembrie, că pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026, au fost deja contractate aproximativ 90,9% din volumul prognozat al consumului de gaze naturale cu livrare fermă și prețul mediu de achiziție pentru anul gazier 2025–2026, este prognozat la circa 38,5 EUR/MWh. Potrivit Energocom, prețul exact de achiziție pentru...
09:30
Un bărbat a fost reținut în flagrant în timp ce șantaja un ucrainean să-i achite 5000 de dolari pentru traversarea ilegală a frontierei # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost reținut în flagrant care ar fi șantajat un ucrainean sosit ilegal în Moldova să-i achite 5000 de dolari pentru organizarea călătoriei ilegale, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Oamenii legii scriu că învinuitul ar fi parte dintr-un grup criminal organizat din care fac parte și organizatorii migrației...
09:20
SURSE/ Ion Perju, fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, a fost reținut (FOTO). Era implicat în rețeaua „Șor” # Ziarul de Garda
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, dat în urmărire internațională din 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor”. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, Perju folosea mai multe identități și își schimba...
Acum 4 ore
09:00
SURSE/ Ion Perju, fostul polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc, a fost reținut (FOTO) # Ziarul de Garda
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, dat în urmărire internațională din 2015, a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor”. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, Perju folosea mai multe identități și își schimba...
09:00
Autoritățile poloneze au neutralizat o dronă deasupra unor clădiri guvernamentale. Doi cetățeni din Belarus au fost arestați # Ziarul de Garda
Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei, a scris că, în seara de luni, 15 septembrie Serviciul de Protecție a Statului a neutralizat o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale și a sediului președinției. De asemenea, a transmis că doi cetățeni din Belarus au fost reținuți. Poliția investighează circumstanțele incidentului, scrie Sky News. În același timp, ministerul britanic al...
08:50
Fondurile Irinei Vlah și ale altor persoane sancționate internațional, blocate oficial de Serviciul Fiscal de Stat # Ziarul de Garda
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a emis primele decizii de blocare a fondurilor și resurselor economice pentru fosta bașcană a UTA Găgăuzia, Irina Vlah, dar și propagandiștii Veaceslav Valico, Dmitri Buimistru, alături de alte nume incluse pe lista Consiliului Interinstituțional de Supervizare, transmite MOLDPRES. Documentele oficiale, semnate de directoarea SFS, Olga Golban, prevăd suspendarea accesului...
08:50
L-ar susține din nou Mihai Ghimpu pe Vladimir Plahotniuc pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova? Răspunsul liderului PL # Ziarul de Garda
„N-am semnat pentru Plahotniuc și nu voi semna. Eu am semnat pentru cursul european al R. Moldova, pentru prezentul și viitorul nostru”. Astfel a răspuns Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal (PL) și candidat la funcția de parlamentar, la întrebarea adresată de Ziarul de Gardă în cadrul dezbaterii electorale de la postul de televiziune PRO TV...
08:50
Percheziții matinale în capitală. Un agent economic este vizat într-o cauză penală pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției anunță că la aceasta oră se desfășoară percheziții în capitală, în cadrul unei cauze penale pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în care figurează un agent economic. Știrea se actualizează… Acțiunile procesuale sunt efectuate de ofițerii INI și polițiștii din BPDS „Fulger”, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea...
08:20
Ofensiva terestră israeliană în oraşul Gaza a început. Armata atacă oraşul cu avioane de luptă, artilerie, tancuri şi drone # Ziarul de Garda
Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, 15 septembrie, după ce presa palestiniană a relatat anterior că armata israeliană (IDF) atacă oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă, scrie Axios. Forţele aeriene israeliene au efectuat...
08:10
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Zaporijia. O persoană a fost ucisă, alte 13, inclusiv o fetiță de 4 ani, sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1301 # Ziarul de Garda
8:07 Forțele ruse au lansat un atac la scară largă asupra orașului Zaporijia în seara zilei de 15 septembrie, ucigând o persoană și rănind alte 13, inclusiv o fetiță de 4 ani, scrie Kyiv Independent. Guvernatorul regional, Ivan Fedorov, a declarat că orașul a suferit cel puțin 10 atacuri ale armatei ruse, care au vizat...
Acum 12 ore
22:20
Ucraina prevede un deficit bugetar de 18,4% pentru 2026, afirmă prim-ministra. Cum s-a schimbat costului unei zile de război # Ziarul de Garda
Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de buget pentru 2026, care vizează un deficit de 18,4% din produsul intern brut și alocă mai multe fonduri pentru eforturile sale de apărare, a declarat luni prim-ministra Iulia Svîrîdenko, scrie Reuters. Proiectul de buget pentru 2026 prevede venituri de 2,8 trilioane de grivne (67 miliarde de dolari) și...
Acum 24 ore
21:20
LIVE TEXT/ Două persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor rusești asupra regiunii Herson. Război în Ucraina, ziua 1300 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:10 Armata rusă a atacat cu drone și artilerie raionul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk – centrul raional, comunitățile Pokrovske, Marhaneț și Mirivska. Două persoane au fost rănite – o femeie de 65 de ani și un bărbat de 33 de ani. Au fost avariate infrastructura, un bloc de locuințe și o casă privată, o...
20:40
Comisia de evaluare a integrității nu a identificat dubii în privința președintei interimare a Judecătoriei Strășeni. Magistrata Angela Bostan, din nou în fața Comisiei pentru a fi audiată # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a judecătorilor a anunțat că nu a identificat dubii privind integritatea financiară sau etică a președintei interimare a Judecătoriei Strășeni, Dorina Croitor. Magistrata este prima persoană audiată dintre președinții și vicepreședinții de judecătorii, precum și persoanele care au exercitat interimatul acestor funcții timp de cel puțin un an în ultimii cinci ani....
19:20
Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Centru a respins recursul avocatului ex-deputatului # Ziarul de Garda
Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Centru a respins luni, 15 septembrie, recursul avocatului acestuia, care a contestat decizia judecătorului de instrucție privind plasarea ex-deputatului în arest preventiv pentru 30 de zile. La începutul lunii septembrie, Andronachi a solicitat examinarea demersului procurorilor de aplicare a măsurii preventive în lipsa sa....
19:10
Raport/ Evaluarea integrității noului șef al PA: Dumbravan a prezentat Comisiei fotografii cu gospodăriile părinților și socrilor, dar și declarații ale vecinilor. Averea inexplicabilă care i-a fost depistată nu depășește pragul admis # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor, care a emis un raport pozitiv în privința lui Marcel Dumbravan, noul șef al Procuraturii Anticorupție (PA), a examinat în timpul evaluării o potențială avere inexplicabilă de care ar fi dispus în anii 2012-2016 și 2019. Chiar dacă suma de bani nu depășește pragul stabilit de lege, și nu ar...
19:00
De la „istorie de succes” la „laborator al războiului hibrid rusesc”. Interviu cu o activistă queer din Georgia # Ziarul de Garda
În timp ce Republica Moldova se pregătește de un scrutin parlamentar crucial, în Georgia se consumă deja un scenariu pe care Kremlinul ar putea să-l repete și la Chișinău. Legi inspirate de modelul rusesc, represiunea organizațiilor neguvernamentale, capturarea instituțiilor statului și utilizarea homofobiei ca armă politică. Despre toate acestea am discutat cu un activist queer...
18:40
Nova Post a lansat livrările între Moldova și țările europene în care compania activează # Ziarul de Garda
Compania logistică Nova Post și-a extins serviciile internaționale pentru clienții din Moldova. Acum aceștia pot expedia și primi colete nu doar din Ucraina și România, ci și din alte 14 state europene în care compania este deja prezentă. Termenul de livrare între țări începe de la 2 zile, iar expedierea coletelor se face pe cale...
18:30
Raport/ Evaluarea integrității noului șef al PA: Dumbravan a prezentat Comisiei fotografii cu gospodăriile părinților și socrilor, dar și declarații ale vecinilor. Avere inexplicabilă care i-a fost depistată nu depășește pragul admis # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor, care a emis un raport pozitiv în privința lui Marcel Dumbravan, noul șef al Procuraturii Anticorupție (PA), a examinat în timpul evaluării o potențială avere inexplicabilă de care ar fi dispus în anii 2012-2016 și 2019. Chiar dacă suma de bani este sub pragul admis în cadrul evaluării, acuzatorul de...
18:20
SINTEZA ELECTORALĂ/ „Patrioții” acceptă datoria Gazprom, PAS – „bloc camuflat”? Băsescu despre alegerile din R. Moldova # Ziarul de Garda
Doi candidați au făcut un schimb de replici la o emisiune, la tema datoriei istorice la gaze naturale pretinsă de Gazprom. Radu Marian, candidat pe lista PAS, a declarat că cetățenii nu trebuie să plătească miliardele acumulate prin consumul gratuit de gaz în regiunea transnistreană, în timp ce Grigore Novac, candidat pe lista Blocului „Patriotic”,...
18:20
MBW25, ediția jubiliară: 30+ evenimente, un singur mesaj – Moldova is Open for Business # Ziarul de Garda
Luni, 15 septembrie, a avut loc deschiderea Moldova Business Week 2025 (MBW25), cea de-a zecea ediție a celui mai mare forum economic al țării, la care au fost prezenți fizic peste 700 de participanți. Agenda din această săptămână cuprinde peste 30 de evenimente (15–19 septembrie), reunind investitori, antreprenori, oficiali de rang înalt și experți din...
17:40
Avocat din oficiu pentru Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”. Procurorii cer din nou judecarea separată a cauzei penale # Ziarul de Garda
Procurorii anticorupție solicită din nou judecarea separată a unui dosar al oligarhului Vladimir Plahotniuc în „Frauda bancară” după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis în 2024 comasarea acestei cauze cu dosarul șefilor băncilor implicate în furtul miliardului. Plahotniuc are două dosare în „Frauda bancară”. În unul dintre acestea, el este învinuit că a beneficiat...
17:30
Moldcell, parte din consorțiul care anunță constituirea noii burse de valori a Republicii Moldova # Ziarul de Garda
Luni, 15 septembrie, în cadrul Moldova Business Week, a fost anunțată constituirea unei noi burse de valori în parteneriat cu Bursa de Valori București și un grup de investitori importanți din Republica Moldova. Noua bursă, organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, va fi un pilon strategic pentru extinderea accesului la capital al companiilor din...
17:20
Euroactiv: Țările UE iau în considerare o interdicție completă de intrare pentru turiștii ruși, ca parte a celei de-a 19-a runde de sancțiuni împotriva Rusiei # Ziarul de Garda
Țările UE iau în considerare o interdicție completă de intrare pentru turiștii ruși, ca parte a celei de-a 19-a runde de sancțiuni împotriva Rusiei, au declarat sursele Euractiv. „Nu putem accepta pur și simplu ca rușii să călătorească și să se bucure de viață în timp ce guvernul lor ucide ucraineni în fiecare zi și...
17:00
Câți dintre noi au dat vreodată inimioară unui cont pro-rus pe TikTok? Mai mulți decât credem: aproape unul din șapte moldoveni urmăresc cel puțin un cont din rețeaua demascată de Meta în 2024 ca fiind folosită pentru dezinformare rusească. În timp ce Poliția Republicii Moldova închide zilnic zeci de astfel de canale, Kremlinul își ambalează...
16:50
LIVE TEXT/ Bilanțul răniților în atacul asupra orașului Kramatorsk a crescut. Război în Ucraina, ziua 1300 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:40 A crescut numărul răniților în atacul asupra centrului orașului Kramatorsk din regiunea Donețk. Șeful administrației regionale Donețk, Vadim Filașkin, a raportat 11 victime. În urma bombardamentelor, au fost avariate 35 de clădiri cu mai multe etaje, 3 instituții de învățământ, clădiri administrative, o bancă și magazine. „Serviciile de urgență și utilitățile publice lucrează...
16:40
România introduce noul sistem de control folosit la frontierele externe Schengen. „Înlocuiește treptat ştampilarea documentelor de călătorie” # Ziarul de Garda
Poliţia română de Frontieră anunţă că, începând din 12 octombrie, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaţionaliza Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spaţiului Schengen, transmite Digi24. „Sistemul nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid şi mai sigur de...
16:40
„Acasă la Rădăcini. La Zestrea Nordului” – satul Pelinia a demonstrat cum Ziua Băștinașului devine un proces comunitar de reconectare dintre cei de acasă și cei plecați peste hotare # Ziarul de Garda
În data de 27 august 2025, satul Pelinia din raionul Drochia a devenit epicentrul unei sărbători pline de emoție, dor și dragoste de satul natal – Ziua Băștinașilor de Acasă și din Diasporă, organizată sub genericul „Acasă la Rădăcini. La Zestrea Nordului”. Aproximativ 450 de participanți – localnici, băștinași reveniți din străinătate, meșteri populari, producători...
16:30
Traficul rutier, suspendat pentru trei zile pe o porțiune a străzii Maria Drăgan din capitală # Ziarul de Garda
Primăria municipiului Chișinău a anunțat că, în perioada 16-18 septembrie, orele 09:00-20:00, va fi suspendat total traficul rutier pe strada Maria Drăgan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava. Astfel, pe 16 septembrie, între orele 09:00 și 20:00 va fi sistat traficul pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava, iar...
16:20
Secretarul de stat al SUA promite „sprijin neclintit” Israelului în războiul din Gaza # Ziarul de Garda
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Washingtonul va oferi „sprijin neclintit” Israelului în războiul din Gaza, cerând eradicarea Hamasului în timpul unei vizite la aliatul SUA. Declarațiile au fost făcute în timpul unei întâlniri cu cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Ierusalim, scrie France24. Discuțiile lor au avut loc în contextul în...
16:20
Una dintre cele mai mari companii europene de mobilitate din lume, Bolt, anunță lansarea oficială pe piața din Republica Moldova. Începând cu data de 15 septembrie, locuitorii și vizitatorii capitalei pot comanda un taxi direct din aplicație, la tarife competitive, într-un sistem complet digital. O soluție sigură și eficientă, direct din aplicație Bolt aduce în...
16:10
Campania de dezinformare pro-rusă bazată pe inteligență artificială a ajuns și în Israel. Conținutul dedicat publicului religios a câștigat mii de adepți profitând de războiul din Gaza # Ziarul de Garda
„Bine ați venit la Mothers Cook Together! Cel mai gustos și mai cald grup de pe Facebook”, se arată în descrierea grupului de Facebook aparent inocent. „Aici, mamele (dar și bunicile, surorile, mătușile…) împărtășesc rețete, sfaturi de bucătărie, fotografii cu reușitele lor (sau eșecurile lor)…” Sâmbătă, grupul avea 13.000 de membri – un număr destul...
16:00
CEC: Începând de astăzi, cetățenii pot solicita votarea la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare # Ziarul de Garda
Începând de astăzi, 15 septembrie, cetățenii pot solicita votarea la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de...
15:50
Circa 75 de milioane de lei au fost investiți de Uniunea Europeană pentru renovarea Centrului de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău # Ziarul de Garda
Centrul de Excelență în Energetică și Electronică a fost renovat, suma totală a investiției ajunge la circa 75 de milioane de lei, din partea Uniunii Europene, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Astăzi, 15 septembrie instituția și-a inaugurat oficial spațiile renovate, la eveniment a participat președinta R. Moldova, Maia Sandu. „Energetica și electronica sunt domenii în...
15:30
„Porțile Moldovei” – o invitație de a redescoperi simbolurile comunităților noastre în cadrul unui concurs național de fotografie # Ziarul de Garda
Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova lansează Concursul național de fotografie „Porțile Moldovei”, un proiect menit să readucă în atenția publicului unul dintre cele mai puternice simboluri ale comunităților din Moldova: poarta. Astfel, moldovenii de pretutindeni sunt invitați să surprindă în imagini porțile care i-au impresionat, să împărtășească poveștile și emoțiile legate de ele și...
15:10
Arme și cartușe deținute ilegal de doi bărbați au fost depistate de polițiștii din Orhei. Oamenii legii continuă cercetările # Ziarul de Garda
Polițiștii din Orhei au desfășurat percheziții la domiciliile a doi bărbați din raion, în baza unei informații de deținere ilegalǎ a armelor. La locuința unui bărbat de 59 de ani au fost depistate și ridicate două arme pneumatice, 153 de alice metalice de calibrul 4,5 mm, o armă lungă cu țeavă lisă și cinci cartușe,...
15:10
DOC/ Noi ședințe de judecată în dosarele lui Lozovan și Nesterovschi, la Curtea de Apel Centru. Avocatul deputatului transfug neagă că ar cunoaște unde se află clientul său: „A dispărut fără veste” # Ziarul de Garda
Magistrații Curții de Apel Centru urmează să examineze cererile de apel depuse de avocații lui Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan împotriva sentințelor pronunțate de prima instanță, prin care cei doi deputați transfugi au fost condamnați la 12 și respectiv 6 ani de închisoare, pentru corupere pasivă și pregătirea și acceptarea finanțării unui partid politic din...
15:00
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat o echipă de salvatori din regiunea Cernihiv. Patru persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1300 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:53 Trupele ruse au atacat echipele de salvare care stingeau un incendiu la o infrastructură critică din raionul Nejin, regiunea Cernihiv, a raportat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență. Incendiul a izbucnit în urma atacului cu o dronă rusească. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență califică atacul asupra salvatorilor care luptau cu...
14:40
Consiliul Drepturilor Omului din cadrul ONU va organiza o întâlnire de urgenţă consacrată atacului israelian asupra Qatarului # Ziarul de Garda
Consiliul Drepturilor Omului al ONU va organiza marţi, 16 septembrie o întâlnire de urgenţă pentru a discuta despre „agresiunea militară” comisă de Israel împotriva Qatarului pe 9 septembrie, a transmis EFE, citează G4Media. Reuniunea de urgenţă a fost solicitată de două state dintre cele 47 care fac parte, în prezent, din Consiliu: Kuweit, ca reprezentant...
14:20
Sportiva Oxana Diacenco aduce aurul acasă: moldoveanca a devenit campioană balcanică la judo # Ziarul de Garda
Sportiva Oxana Diacenco a devenit campioană balcanică la judo, anunță Ministerul Apărării al R. Moldova. Aceasta a reușit să ia aurul la categoria +78kg. Sportiva Armatei Naţionale, Oxana Diacenco, a obținut medalia de aur la Campionatul Balcanic de Judo Seniori. Oxana activează în Centrul sportiv al Armatei Naționale, fiind soldat de clasa I. Competiția s-a...
13:40
Circa 38 de milioane de lei sub formă de subvenții au primit fermierii din R. Moldova, săptămâna trecută. Banii au fost alocați pentru sectorul zootehnic și dezvoltarea rurală # Ziarul de Garda
În perioada 8-12 septembrie au fost autorizate plăți sub formă de subvenții în valoare de 37,6 milioane de lei pentru producătorii agricoli din R. Moldova, anunță Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Potrivit instituției, banii vor contribui la consolidarea capacităților de producție, modernizarea fermelor, stimularea investițiilor și sprijinirea dezvoltării rurale, într-o perioadă în...
13:00
Ucraina şi SUA, în căutarea proiectelor de investiţii în cadrul acordului pentru mineralele rare # Ziarul de Garda
Oficiali ucraineni şi o echipă a U.S. International Development Finance Corporation vor efectua vizite pe teren pentru a identifica proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru minerale semnat între Kiev şi Washington, a anunţat ministrul ucrainean al Economiei, Oleksi Sobolev, potrivit News.ro. Acordul, semnat în aprilie şi promovat intens de preşedintele american Donald Trump, oferă Statelor Unite...
12:50
Rusia a avertizat luni, 15 septembrie, că va ataca orice stat european care încearcă să-i ia activele, după ce au apărut rapoarte conform cărora Uniunea Europeană caută noi modalități de a valorifica sute de miliarde de dolari din activele rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, scrie Reuters. SUA și aliații săi au interzis tranzacțiile cu...
12:40
LIVE TEXT/ Trump a numit pentru prima dată Rusia „agresor”. Război în Ucraina, ziua 1300 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:30 Donald Trump a numit pentru prima dată Rusia „agresor”. Președintele SUA a făcut această declarație referindu-se la pierderile Ucrainei și Rusiei în război, scrie Politico. „În această săptămână au murit opt mii de soldați din ambele țări. Rusia a pierdut mai mulți, dar când ești agresorul, pierzi mai mult, a declarat Donald Trump...
11:30
Peste 4400 de ucraineni au cerut cetățenia R. Moldova de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina # Ziarul de Garda
Peste 4,4 mii de ucraineni au solicitat cetățenia Republicii Moldova începând cu 24 februarie 2022, data invaziei la scară largă a Federației Ruse în Ucraina. Până la sfârșitul lunii iulie curent, cetățenia moldovenească a fost obținută de 2630 de ucraineni, scrie Moldova 1. Totodată, 2843 de solicitanți au fost recunoscuți cetățeni ai R. Moldova, arată...
11:30
Percheziții în toată țara: 10 persoane au fost reținute în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani # Ziarul de Garda
Zece persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma desfășurării „unui amplu set de acțiuni procesuale în cadrul unei cauze penale complexe”, vizând presupuse activități ilegale legate de finanțarea partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii mun. Bălți,...
11:20
Promo-LEX, apel către ONU în legătură cu activistul Vadim Pogorlețchii, deținut ilegal în regiunea transnistreană și condamnat la 16 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Asociația Promo-LEX, în colaborare cu European Prison Litigation Network (EPLN), anunță că a expediat luni, 15 septembrie, un „apel urgent” către trei raportori speciali ai Organizației Națiunilor Unite (ONU), atrăgând atenția asupra situației critice a lui Vadim Pogorlețchii, apărător al drepturilor omului, deținut ilegal în regiunea transnistreană a R. Moldova din 25 august 2022. „Reținut...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.