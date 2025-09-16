Poliția documentează tentative de corupere electorală a moldovenilor din diaspora. Viorel Cernăuțeanu: „În diasporă costul unui vot este mult mai mare decât aici în țară”

12:50

Rusia a avertizat luni, 15 septembrie, că va ataca orice stat european care încearcă să-i ia activele, după ce au apărut rapoarte conform cărora Uniunea Europeană caută noi modalități de a valorifica sute de miliarde de dolari din activele rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, scrie Reuters. SUA și aliații săi au interzis tranzacțiile cu...