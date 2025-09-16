JLR a fost atacat cibernetic la nivel global. Producția a fost suspendată complet

14:10

O întâmplare, cum de altfel se poate vedea des prin Chișinău și nu numai. Joi, pe strada Petricani, imediat după intersecția cu șoseaua Balcani, o cameră de bord a înregistrat următoarea situație. Un pieton s-a expus riscului de a fi călcat peste cel puțin un picior, dar în circumstanțe periculoase pe care tot acesta le-a […] Articolul (video) Situație în Chișinău: Un pieton, aproape de a fi călcat cu o roată, însă este șoferul vinovat? apare prima dată în Autoblog.md.