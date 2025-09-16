JLR a fost atacat cibernetic la nivel global. Producția a fost suspendată complet
Autoblog.md, 16 septembrie 2025 17:00
Jaguar Land Rover (JLR), producătorul de automobile premium și de lux, a fost ținta unui atac cibernetic pe 1 septembrie 2025, care a provocat perturbări majore în operațiunile sale globale. De la începutul toamnei dealerii britanici s-au confruntat cu problema că nu au putut înregistra mașini noi chiar în „new plate day". („Ziua plăcii noi" se […]
• • •
Acum 30 minute
17:00
Jaguar Land Rover (JLR), producătorul de automobile premium și de lux, a fost ținta unui atac cibernetic pe 1 septembrie 2025, care a provocat perturbări majore în operațiunile sale globale. De la începutul toamnei dealerii britanici s-au confruntat cu problema că nu au putut înregistra mașini noi chiar în „new plate day". („Ziua plăcii noi" se […]
Acum 4 ore
13:40
(video) Viralul din Mexic: Lamborghini Huracan Sterrato și Porsche 911 Dakar în ”mediul natural” # Autoblog.md
Undeva în Mexic, unui grup de aventurieri în off-road li s-au alăturat proprietari de… Lamborghini Huracan Sterrato și Porsche 911 Dakar. Iar din imaginile pe care le-am atașat mai jos ar reieși că banii nu sunt o problemă pentru aceștia. Din numărul total de mașini participante la acest „offline", cele două sportive au avut cea […]
Acum 6 ore
12:20
(video) Cayenne Electric – primul Porsche trecut direct de la testarea digitală la producția pre-serie # Autoblog.md
În dezvoltarea noului Cayenne Electric, Porsche se bazează mai mult ca niciodată pe testarea digitală. Totuși, factorul uman rămâne indispensabil: în timpul testelor finale care au loc în aceste momente, inginerii împing SUV-ul la limitele sale – în frig extrem și căldură toridă. Dezvoltat virtual, validat în realitate: Porsche demonstrează cum transformarea digitală și expertiza […]
Acum 8 ore
11:20
(video) Ambuteiaje s-au format în zona USMF din cauza unui motociclist lovit de mașină. Vezi momentul # Autoblog.md
Ambuteiaje infernale au fost notificate în primele ore ale dimineții după producerea unui accident pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, chiar lângă USMF. A implicat un motociclist și a fost surprins de o cameră de bord. „Nu de ajuns ca bătrânelul de la volanul Daciei a provocat accident (băiatul cu motocicleta s-a ales cu […]
10:40
„Wednesday", serialul Netflix lansat în 2022, iar de curând într-al doilea sezon, a devenit un fenomen global, captivând spectatorii prin personajul principal interpretat de Jenna Ortega și prin revenirea la estetica ciudată, sumbră și gotică a familiei Addams. Printre elementele care definesc universul familiei Addams se numără și mașinile lor excentrice, care adaugă un farmec […]
09:30
(video) Interviu cu omul care și-a cumpărat 239 de Land Rover Defender în 2015. Cât valorează mașina astăzi # Autoblog.md
În 2015, când Land Rover a anunțat încetarea producției modelului clasic Defender, Charles Fawcett, fondatorul Twisted Automotive, a văzut o oportunitate unică. În loc să privească sfârșitul unei ere ca pe o pierdere, el a făcut o investiție riscantă, achiziționând 240 de SUV-uri direct de la producător. Această decizie, considerată nebunească de mulți la acea […]
Acum 24 ore
18:40
Este permisă traversarea hotarului în baza actelor digitale? Răspunsul Poliției de Frontieră # Autoblog.md
Poliția de Frontieră informează că, în prezent, traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către persoane și mijloace de transport NU este permisă în baza actelor digitale generate de aplicația guvernamentală EVO. Anunțul public vine după ce s-ar fi înregistrat câteva tentative nereușite. Conform legislației în vigoare, documentele electronice nu pot înlocui actele în […]
17:40
Criteriile de acordare a premiilor IIHS vor include caracteristici care vizează conducerea riscantă # Autoblog.md
David Harkey, președintele Institutului American de Asigurări pentru Siguranța Rutieră (IIHS), a anunțat, în cadrul unei mese rotunde organizate de Mothers Against Drunk Driving (MADD) pentru a marca cea de-a 45-a aniversare a organizației, că tehnologiile de detectare a comportamentului riscant al șoferilor vor fi în curând incluse în criteriile pentru acordarea premiului Top Safety […]
Ieri
16:30
Importatorul oficial ZEEKR în Republica Moldova are stabilite prețurile de start pentru marele SUV 9X. Pentru model există deja un interes aprins și în țara noastră, din motiv ce este primul automobil hibrid al mărcii. Clienții din Moldova au acces la trei versiuni/echipări bine dotate Pentru caroserie se poate alege o culoare din cinci standard […]
14:20
Mai scump decât Century SUV! Toyota a început să vândă neobișnuitul microbuz e-Palette # Autoblog.md
Fără vreo premieră dedicată. Toyota Motor Corporation a anunțat lansarea vânzărilor neobișnuitului e-Palette BEV în Japonia, un vehicul electric complet (BEV) conceput pentru servicii multiple de mobilitate. Amintim că acesta este derivat dintr-un concept prezentat în anul 2019, care ulterior a fost produs într-o serie mică de prototipuri funcționale pentru transportul autonom al sportivilor la […]
13:10
(foto) Impact violent în intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi: Patru persoane au fost luate la spital # Autoblog.md
Un accident rutier sever a avut loc astăzi dimineața, în jurul orei 9:30, la intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi din sectorul Botanica al capitalei, soldat cu mai multe persoane traumatizate. Potrivit informațiilor furnizate de poliție, incidentul a implicat un Ford și un Land Rover, iar în rezultat mai mulți oameni au ajuns la spital […]
12:30
XPeng, producătorul chinez de vehicule electrice, a anunțat astăzi pe neașteptate începutul producției localizate în Europa. Procesul a fost stabilit la fabrica Magna din Graz, Austria. Această inițiativă reprezintă primul proiect de producție locală al companiei în Europa și are scopul de a atenua impactul tarifelor ridicate impuse de UE asupra importurilor de vehicule electrice […]
11:40
Imaginea zilei: Un producător chinez de aspiratoare intenționează să copieze designul Bugatti # Autoblog.md
Am crezut că în 2025 s-a terminat cu toată chestia asta, însă nu. "Instinctul" de a copia încă mai există în sângele unor chinezi. Compania Dreame Technology, cunoscută pentru producția de smart aspiratoare și roboți de curățenie de înaltă performanță, a șocat industria auto prin anunțul intrării sale în segmentul hypercarurilor electrice de lux. Compania […]
10:50
Imaginea zilei: Un producător chinez de aspiratoare intenționează să copie designul Bugatti # Autoblog.md
Am crezut că în 2025 s-a terminat cu toată chestia asta, însă nu. "Instinctul" de a copia încă mai există în sângele unor chinezi. Compania Dreame Technology, cunoscută pentru producția de smart aspiratoare și roboți de curățenie de înaltă performanță, a șocat industria auto prin anunțul intrării sale în segmentul hypercarurilor electrice de lux. Compania […]
09:30
BYD prevede o „curățenie” brutală a producătorilor auto din China pe fondul unei represiuni # Autoblog.md
BYD, cel mai mare producător mondial de vehicule electrice, a avertizat că industria auto chineză se îndreaptă spre o „curățenie" drastică, estimând că aproximativ 100 de producători auto trebuie „eliminați" din piața extrem de competitivă, în contextul în care Beijingul intensifică măsurile împotriva discounturilor agresive. Declarația a fost făcută de Stella Li, vicepreședinte executiv al […]
08:50
După săptămâni de speculații intense, Mercedes-Benz a infirmat oficial zvonurile privind un posibil acord istoric de furnizare a motoarelor cu rivalul german BMW. Markus Schäfer, Director Tehnologic și membru al Consiliului de Administrație al Mercedes-Benz Group, a declarat ferm că marca din Stuttgart nu intenționează să utilizeze motoare externe, în special de la un concurent […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
XPeng la IAA 2025: „Avem 5000 de precomenzi pentru prima mașină zburătoare modulară din lume” # Autoblog.md
Încă o prezență notabilă la expoziția IAA Mobility din München, care se închide astăzi, a fost compania XPeng. A prezentat la salonul auto cele mai recente progrese în domeniul mobilității bazate pe inteligență artificială (AI). Evenimentul a marcat premiera europeană a modelului Next P7, o demonstrație a capacităților companiei în tehnologia AI, sistemele de conducere […]
13 septembrie 2025
12:10
„Doar priviți ce avem aici: ZEEKR 009, cel mai luxos van electric pe care îl puteți găsi acum în Moldova!" În această sâmbătă și duminică, pe 13 și 14 septembrie 2025, între orele 10:00 și 16:00, showroomul ZEEKR din Chișinău își deschide porțile pentru a prezenta ZEEKR 009, un MPV electric de top, considerat „fratele" […]
12 septembrie 2025
18:40
La expoziția IAA Mobility 2025 din München, marca chineză de lux Hongqi, parte a grupului FAW, a dezvăluit în premieră europeană noul său SUV complet electric EHS5. Evenimentu a atras atenția prin prezența domnului Liu Yigong, președintele China FAW Group Co., Ltd., și a domnului Qiu Xuejun, consul general al Consulatului General al Republicii Populare […]
17:40
(video) IAA Mobility 2025: Noile Deepal S05 și S07 sunt primele mașini electrice ale Changan în Europa # Autoblog.md
La IAA Mobility 2025, desfășurat în München, Germania, Changan Automobile a atras atenția globală prin prezentarea portofoliului său diversificat de produse și tehnologii sub tema „Changan: Sharing the Future". Evenimentul a marcat un moment semnificativ pentru strategia de globalizare a companiei, cu accent pe electrificare, tehnologii inteligente și integrare locală profundă pe piața europeană. Prin […]
14:10
(video) Situație în Chișinău: Un pieton, aproape de a fi călcat cu o roată, însă este șoferul vinovat? # Autoblog.md
O întâmplare, cum de altfel se poate vedea des prin Chișinău și nu numai. Joi, pe strada Petricani, imediat după intersecția cu șoseaua Balcani, o cameră de bord a înregistrat următoarea situație. Un pieton s-a expus riscului de a fi călcat peste cel puțin un picior, dar în circumstanțe periculoase pe care tot acesta le-a […]
13:10
Producătorul gigant chinez GAC a debutat spectaculos la IAA Mobility 2025 în această săptămână, prezentând cinci mașini publicului. Evenimentul a mai fost marcat de lansarea „GAC Solution" – viziunea companiei pentru viitorul mobilității, prezentarea progreselor planului „European Market Plan" și introducerea SUV-ului electric AION V pe piața europeană. O Viziune pentru Mobilitatea Viitoare: „GAC Solution" […]
11:20
Credeți sau nu, BYD vine oficial în țara noastră, și nu e o glumă – e știrea momentului! Este oficial: gigantul chinez al vehiculelor electrice, BYD, își face intrarea pe piața din Republica Moldova! Lansarea oficială a mărcii va avea loc pe 19 septembrie 2025, marcând un moment important pentru piața auto locală. Prin biroul […]
10:20
După ce, acum un an, chinezii de la AITO au "pipăit" pământul european, la Salonul Auto Internațional de la München au revenit cu marele anunț. Evenimentul a marcat premierele mondiale ale modelelor globale AITO 9, AITO 7 și AITO 5! În China aceste mașini au un M suplimentar în denumire, înainte de cifre. O Strategie […]
09:20
(video) IAA Mobility 2025: Lucid Gravity a devenit disponibil pentru clienții europeni # Autoblog.md
La IAA Mobility din München, Lucid Group, producătorul renumit pentru cele mai avansate vehicule electrice din lume, a prezentat în premieră europeană noul său SUV electric – Gravity. Evenimentul a marcat debutul oficial al acestui model pe piața europeană și a celebrat premiera germană a unui vehicul care promite să redefinească standardele în segmentul SUV-urilor […]
11 septembrie 2025
20:20
(video) Zi de joi neagră la ieșirea din Step-Soci. Grav accident cu un șofer decedat pe loc și doi răniți # Autoblog.md
Poliția din Orhei stabilește circumstanțele unui grav accident rutier, produs astăzi, în jurul orei 15:10, pe traseul R20 Orhei–Rezina–Rîbnița. La ieșirea din localitatea Step-Soci, direcția spre Rezina, s-au ciocnit două autoturisme. A rezultat un deces și doi răniți. Potrivit informațiilor preliminare, un BMW condus de un tânăr de 30 de ani, a ieșit pe contrasens […]
16:40
(video) Pilotul misteriosului monopost F1, care circula pe drumurile din Cehia, a fost arestat după șase ani de căutări # Autoblog.md
După șase ani de încercări eșuate, poliția cehă a reușit în sfârșit să identifice și să aresteze un șofer enigmatic care conducea ilegal un monopost de Formula 1 pe drumurile publice. Primul incident, raportat inițial în 2019, a culminat duminică, 7 septembrie 2025, cu o operațiune spectaculoasă în apropierea orașului Dobříš, la aproximativ 40 de […]
15:00
Salutare, pasionați de automobile! AutoBlog.MD vă prezintă astăzi primul test drive din Republica Moldova cu noul Volvo EX90, cel mai avansat, tehnologizat și, desigur, cel mai scump model din gama producătorului scandinav. Acest SUV full electric de talie mare, testat pe traseul Chișinău-Ghindești, reprezintă un adevărat „calculator pe patru roți". Haideți să descoperim ce aduce […]
13:50
(video) SUA: Un conducător de Dodge Charger electric a fost amendat pentru eșapament gălăgios # Autoblog.md
Un incident neobișnuit a avut loc în orașul Stillwater din Minnesota, Statele Unite, unde un conducător de Dodge Charger Daytona, pe nume Mike, a fost amendat pentru
11:40
(video) CATL lansează bateria Shenxing Pro: O revoluție în mobilitatea electrică europeană # Autoblog.md
Compania chineză CATL a prezentat bateria Shenxing Pro la Salonul Auto de la Munchen, în cadrul evenimentului dedicat CATL Open Day 2025. Este numită prima baterie din lume pe bază de fosfat de litiu și fier (LFP) capabilă să asigure o alimentare de înaltă tensiune, să-și mențină puterea, să nu ia foc și să nu […] Articolul (video) CATL lansează bateria Shenxing Pro: O revoluție în mobilitatea electrică europeană apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
Parcă incredibil, dar adevărat! John Elkann, președintele grupului Stellantis și al Ferrari, a ajuns la un acord cu procurorii italieni pentru a soluționa un controversat litigiu fiscal legat de moștenirea bunicii sale, Marella Caracciolo, decedată în 2019. Acordul prevede plata a 183 de milioane de euro către autoritățile fiscale italiene și executarea unui an de […] Articolul Italia: Șeful Ferrari a ales muncă în folosul comunității în loc de închisoare apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
(video) Mercedes-Benz EQS a bătut autonomia record a conceptului EQXX! Cum a fost posibil # Autoblog.md
Mercedes-Benz a stabilit un nou reper în mobilitatea electrică, demonstrând potențialul tehnologiei bateriilor solid-state printr-un test impresionant pe distanțe lungi. Un vehicul de test EQS, echipat cu o baterie litiu-metal solid-state, a parcurs 1205 kilometri de la Stuttgart (Germania), prin Danemarca, până la Malmö (Suedia) fără nicio oprire pentru reîncărcare. Iar la sfârșitul acestui traseu […] Articolul (video) Mercedes-Benz EQS a bătut autonomia record a conceptului EQXX! Cum a fost posibil apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Articol de: Mazda Moldova Nu este doar o mașină. Este un mod de a simți viața altfel. Mazda CX-30 a fost creată după filosofia KODO — când forma și mișcarea se unesc. Când liniile caroseriei captează lumina, ca și cum ar fi respirația naturii. Când, în viraje, nu te simți șofer, ci parte integrantă a […] Articolul (P) Mazda CX-30 — arta mișcării, care a devenit mai accesibilă apare prima dată în Autoblog.md.
08:50
Anul 2025 marchează un moment istoric pentru piața auto din Republica Moldova, celebrând 28 de ani de colaborare solidă între Škoda și DAAC Hermes. Această poveste de succes, construită pe fundația fiabilității, dezvoltării și tradiției unei mărci cu peste un secol de istorie, a dus la vânzarea a peste 15.000 de automobile pe parcursul a […] Articolul Škoda și DAAC Hermes: Numărul automobilelor vândute în Moldova în 28 de ani apare prima dată în Autoblog.md.
10 septembrie 2025
18:10
Versiunea de serie a modelului IS de generația a treia a fost prezentată în ianuarie 2013, în cadrul Salonului Auto Internațional de la Detroit. În aprilie la Salonul Auto de la Beijing a beneficiat de primul facelift, iar în 2017 (pentru gama lui 2018) alte update-uri. Anul 2020, pentru gama anului 2021, i-a adus o […] Articolul (foto) Premieră mondială neașteptată: Al treilea facelift pentru Lexus IS apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
(video) Alte anunțuri făcute de Mercedes la IAA 2025: peste 40 de mașini în trei ani și încărcătoare de 600 kW # Autoblog.md
Mercedes-Benz a profitat de scena IAA Mobility 2025 pentru a dezvălui o serie de inițiative inovatoare, consolidându-și poziția de lider în industria auto. Pe lângă lansarea planului „Next Level Production”, compania a adus în prim-plan tehnologii revoluționare pentru încărcare, sisteme bidirecționale de încărcare pentru locuințe și un interior certificat vegan, marcând un punct de cotitură […] Articolul (video) Alte anunțuri făcute de Mercedes la IAA 2025: peste 40 de mașini în trei ani și încărcătoare de 600 kW apare prima dată în Autoblog.md.
15:40
Germanii de la ZF, care au împlinit 110 ani de activitate, încă nu se gândesc să introducă o cutie de viteze cu mai mult de opt trepte pentru autoturisme. Au ales în schimb să rafineze ceea ce au mai bun în portofoliu. ZF a lansat la IAA Mobility 2025 transmisia îmbunătățită 8HP evo, un răspuns […] Articolul IAA Mobility 2025: ZF introduce cutia de viteze 8HP evo apare prima dată în Autoblog.md.
14:00
BYD, sub aripa brandului Fang Cheng Bao, lansează noul model Tai 7 (cunoscut și drept Ti7 sau Titan 7). Este un SUV plug-in hybrid, capabil și de ieșiri în off-road, care combină performanța robustă cu confortul familial, poziționându-se ca un lider în segmentul premium la prețuri competitive. Concurează cu modele precum GWM Tank 300 Hi4-T […] Articolul (video) Premieră în China: Noul Fangchengbao Tai 7 – al patrulea SUV din gamă apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
A doua mașină prezentată de turcii de la Togg la Salonul Auto de la München este modelul T10F, un sedan fastback electric care combină designul sportiv, confortul premium și tehnologiile inteligente, marcând extinderea portofoliului brandului turc pe piețele din Türkiye și Europa. Cu o autonomie WLTP de până la 786 km în mediul urban și […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Premieră europeană – Noul Togg T10F apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
(video) IAA Mobility 2025: Apollo Project Evo intră în producție limitată la 10 exemplare # Autoblog.md
Apollo Automobil GmbH marchează cea de-a 20-a aniversare prin lansarea Apollo EVO, un hypercar exclusiv, limitat la doar 10 unități la nivel global, dedicat pasionaților de performanță extremă pe circuit. Anunțul a fost făcut în cadrul IAA Mobility 2025. Succesor al celebrului Intensa Emozione din 2017, Apollo EVO împinge limitele ingineriei și designului, oferind o […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Apollo Project Evo intră în producție limitată la 10 exemplare apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
(video) Cu cât se vor scumpi mașinile noi după 1 ianuarie! AutoBlog.MD a cercetat prețurile din trei showroomuri # Autoblog.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, prețurile mașinilor importate în Republica Moldova vor crește semnificativ din cauza noilor reglementări fiscale care impun vămuirea în bază de TVA. Showroomurile din Chișinău au început deja să afișeze (pentru informare) prețurile valabile cu TVA și creșterile sunt substanțiale, mai ales pentru segmentul mass-market! Am vizitat mai multe showroomuri din […] Articolul (video) Cu cât se vor scumpi mașinile noi după 1 ianuarie! AutoBlog.MD a cercetat prețurile din trei showroomuri apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
Articol de: Volvo Cars Moldova Volvo XC60 și-a câștigat de mult timp reputația drept unul dintre cele mai populare SUV-uri premium din lume. Acum modelul este și mai performant: inginerii Volvo l-au făcut mai confortabil, mai inteligent și mai tehnologizat. Designul exterior este mai expresiv, interiorul mai elegant, iar soluțiile digitale și sistemele de asistență pentru […] Articolul (P) Ofertă specială pentru noul Volvo XC60 facelift apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Deși ar fi putut să o facă la Salonul Auto de la Munchen, Ferrari a ales orașul Milano pentru a dezvălui noile modele 849 Testarossa și 849 Testarossa Spider, două berlinette plug-in hybrid care vin să înlocuiască SF90 Stradale și SF90 Spider. Inspirate din moștenirea legendară Testa Rossa, începută în 1956, și din prototipurile sport […] Articolul (video) Premieră mondială: Noile modele Ferrari 849 Testarossa apare prima dată în Autoblog.md.
9 septembrie 2025
17:10
(video) Mate Rimac a ajuns la Salonul Auto de la München cu al său Bugatti Chiron. Ce consum a scos # Autoblog.md
Mate Rimac, antreprenorul și fondatorul Rimac Group, un business care include Bugatti Rimac, este una dintre persoanele care își utilizează în mod activ automobilele în loc să privească praful de pe ele. Este și proprietar de Bugatti Chiron Sport (1500 CP, 8.0 litri, 16 cilindri), iar călătoria spre München pentru participare la salonul IAA Mobility […] Articolul (video) Mate Rimac a ajuns la Salonul Auto de la München cu al său Bugatti Chiron. Ce consum a scos apare prima dată în Autoblog.md.
15:50
Hyundai Motor Company a lansat în premieră mondială Concept THREE, primul concept de vehicul electric compact (EV) sub marca IONIQ, la IAA Mobility 2025 din München. Dezvăluit într-un stand impresionant inspirat de Parametric Pixel, evenimentul marchează un pas important în strategia de electrificare a companiei, reflectând trecerea de la avansul tehnologic la experiențe emoționale pline […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Premieră mondială – Hyundai arată viitorul IONIQ 3 apare prima dată în Autoblog.md.
15:00
Poliția a găsit șoferița care a blocat o bandă ”pe cinci minute” și pe alta cu trei substanțe interzise în sânge # Autoblog.md
Poliția anunță că a identificat șoferița care, la 7 septembrie curent, a încălcat prevederile Regulamentului Circulației Rutiere pe bulevardul Moscova din capitală. Acel Porsche Macan era condus de tânără de 26 de ani. Aceasta este deținătoare de permis de ședere temporar în Republica Moldova. Șoferița a fost documentată pentru blocarea intenționată a benzii de circulație […] Articolul Poliția a găsit șoferița care a blocat o bandă ”pe cinci minute” și pe alta cu trei substanțe interzise în sânge apare prima dată în Autoblog.md.
13:30
(video) Puterea Dragostei – trailerul filmului cu mașini Porsche în urmărire și o Mazda căzută în prăpastie # Autoblog.md
Producătorii filmului autohton Puterea Probabilității anunță sequelul Puterea Dragostei. Amintim că pentru această peliculă au fost filmate câteva scene devenite anterior virale, precum urmărirea cu mașini Porsche și focuri de armă prin centrul capitalei, dar și căderea unui autoturism de pe o stâncă abruptă din raionul Dubăsari. Puterea Dragostei (The Power of Love) este descrisă […] Articolul (video) Puterea Dragostei – trailerul filmului cu mașini Porsche în urmărire și o Mazda căzută în prăpastie apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
BYD, liderul mondial în producția de vehicule noi cu energie (NEV), și-a marcat prezența sa la IAA Mobility 2025 și prin lansarea programului BYD Certified Pre-Owned. Este o inițiativă menită să ofere cumpărătorilor de mașini second-hand aceeași încredere ca atunci când achiziționează un vehicul nou. Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței de presă oficiale […] Articolul (video) BYD introduce în Europa programul Certified Pre-Owned de mașini rulate apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
CUPRA a captat atenția la IAA Mobility 2025, prezentând în premieră mondială showcar-ul CUPRA Tindaya, o incarnare a viziunii brandului și a limbajului său de design viitor. Numele este inspirat de un vulcan din Fuerteventura, parte a Insulelor Canare, ale cărui tonuri de cupru reflectă semnătura distinctivă a CUPRA, în timp ce forma sa brută […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Premieră mondială – Spectaculosul CUPRA Tindaya apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
În sfârșit! După aproape jumătatea unui deceniu, acest automobil este gata! Polestar a dezvăluit oficial la Salonul Auto de la München noul Polestar 5, un Grand Tourer electric cu patru uși, care transformă viziunea conceptului Precept din 2020 într-o realitate de producție. Proiectat ca un simbol al designului scandinav pur, tehnologiei de vârf și sustenabilității, […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Premieră mondială – Mult pregătitul Polestar 5 apare prima dată în Autoblog.md.
