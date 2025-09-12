(video) IAA Mobility 2025: AITO și-a prezentat gama globală de produse
Autoblog.md, 12 septembrie 2025 10:20
După ce, acum un an, chinezii de la AITO au ”pipăit” pământul european, la Salonul Auto Internațional de la München au revenit cu marele anunț. Evenimentul a marcat premierele mondiale ale modelelor globale AITO 9, AITO 7 și AITO 5! În China aceste mașini au un M suplimentar în denumire, înainte de cifre. O Strategie […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: AITO și-a prezentat gama globală de produse apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 15 minute
10:20
După ce, acum un an, chinezii de la AITO au ”pipăit” pământul european, la Salonul Auto Internațional de la München au revenit cu marele anunț. Evenimentul a marcat premierele mondiale ale modelelor globale AITO 9, AITO 7 și AITO 5! În China aceste mașini au un M suplimentar în denumire, înainte de cifre. O Strategie […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: AITO și-a prezentat gama globală de produse apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 2 ore
09:20
(video) IAA Mobility 2025: Lucid Gravity a devenit disponibil pentru clienții europeni # Autoblog.md
La IAA Mobility din München, Lucid Group, producătorul renumit pentru cele mai avansate vehicule electrice din lume, a prezentat în premieră europeană noul său SUV electric – Gravity. Evenimentul a marcat debutul oficial al acestui model pe piața europeană și a celebrat premiera germană a unui vehicul care promite să redefinească standardele în segmentul SUV-urilor […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Lucid Gravity a devenit disponibil pentru clienții europeni apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 24 ore
20:20
(video) Zi de joi neagră la ieșirea din Step-Soci. Grav accident cu un șofer decedat pe loc și doi răniți # Autoblog.md
Poliția din Orhei stabilește circumstanțele unui grav accident rutier, produs astăzi, în jurul orei 15:10, pe traseul R20 Orhei–Rezina–Rîbnița. La ieșirea din localitatea Step-Soci, direcția spre Rezina, s-au ciocnit două autoturisme. A rezultat un deces și doi răniți. Potrivit informațiilor preliminare, un BMW condus de un tânăr de 30 de ani, a ieșit pe contrasens […] Articolul (video) Zi de joi neagră la ieșirea din Step-Soci. Grav accident cu un șofer decedat pe loc și doi răniți apare prima dată în Autoblog.md.
16:40
(video) Pilotul misteriosului monopost F1, care circula pe drumurile din Cehia, a fost arestat după șase ani de căutări # Autoblog.md
După șase ani de încercări eșuate, poliția cehă a reușit în sfârșit să identifice și să aresteze un șofer enigmatic care conducea ilegal un monopost de Formula 1 pe drumurile publice. Primul incident, raportat inițial în 2019, a culminat duminică, 7 septembrie 2025, cu o operațiune spectaculoasă în apropierea orașului Dobříš, la aproximativ 40 de […] Articolul (video) Pilotul misteriosului monopost F1, care circula pe drumurile din Cehia, a fost arestat după șase ani de căutări apare prima dată în Autoblog.md.
15:00
Salutare, pasionați de automobile! AutoBlog.MD vă prezintă astăzi primul test drive din Republica Moldova cu noul Volvo EX90, cel mai avansat, tehnologizat și, desigur, cel mai scump model din gama producătorului scandinav. Acest SUV full electric de talie mare, testat pe traseul Chișinău-Ghindești, reprezintă un adevărat „calculator pe patru roți”. Haideți să descoperim ce aduce […] Articolul (video) Test Drive: Noul Volvo EX90 apare prima dată în Autoblog.md.
13:50
(video) SUA: Un conducător de Dodge Charger electric a fost amendat pentru eșapament gălăgios # Autoblog.md
Un incident neobișnuit a avut loc în orașul Stillwater din Minnesota, Statele Unite, unde un conducător de Dodge Charger Daytona, pe nume Mike, a fost amendat pentru… o tulburare a liniștii publice cu o tobă de eșapament ”foarte zgomotoasă”. Povestea, relatată de The Drive, a devenit virală, stârnind dezbateri despre aplicarea legilor privind zgomotul și […] Articolul (video) SUA: Un conducător de Dodge Charger electric a fost amendat pentru eșapament gălăgios apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
(video) CATL lansează bateria Shenxing Pro: O revoluție în mobilitatea electrică europeană # Autoblog.md
Compania chineză CATL a prezentat bateria Shenxing Pro la Salonul Auto de la Munchen, în cadrul evenimentului dedicat CATL Open Day 2025. Este numită prima baterie din lume pe bază de fosfat de litiu și fier (LFP) capabilă să asigure o alimentare de înaltă tensiune, să-și mențină puterea, să nu ia foc și să nu […] Articolul (video) CATL lansează bateria Shenxing Pro: O revoluție în mobilitatea electrică europeană apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
Parcă incredibil, dar adevărat! John Elkann, președintele grupului Stellantis și al Ferrari, a ajuns la un acord cu procurorii italieni pentru a soluționa un controversat litigiu fiscal legat de moștenirea bunicii sale, Marella Caracciolo, decedată în 2019. Acordul prevede plata a 183 de milioane de euro către autoritățile fiscale italiene și executarea unui an de […] Articolul Italia: Șeful Ferrari a ales muncă în folosul comunității în loc de închisoare apare prima dată în Autoblog.md.
Ieri
09:50
(video) Mercedes-Benz EQS a bătut autonomia record a conceptului EQXX! Cum a fost posibil # Autoblog.md
Mercedes-Benz a stabilit un nou reper în mobilitatea electrică, demonstrând potențialul tehnologiei bateriilor solid-state printr-un test impresionant pe distanțe lungi. Un vehicul de test EQS, echipat cu o baterie litiu-metal solid-state, a parcurs 1205 kilometri de la Stuttgart (Germania), prin Danemarca, până la Malmö (Suedia) fără nicio oprire pentru reîncărcare. Iar la sfârșitul acestui traseu […] Articolul (video) Mercedes-Benz EQS a bătut autonomia record a conceptului EQXX! Cum a fost posibil apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Articol de: Mazda Moldova Nu este doar o mașină. Este un mod de a simți viața altfel. Mazda CX-30 a fost creată după filosofia KODO — când forma și mișcarea se unesc. Când liniile caroseriei captează lumina, ca și cum ar fi respirația naturii. Când, în viraje, nu te simți șofer, ci parte integrantă a […] Articolul (P) Mazda CX-30 — arta mișcării, care a devenit mai accesibilă apare prima dată în Autoblog.md.
08:50
Anul 2025 marchează un moment istoric pentru piața auto din Republica Moldova, celebrând 28 de ani de colaborare solidă între Škoda și DAAC Hermes. Această poveste de succes, construită pe fundația fiabilității, dezvoltării și tradiției unei mărci cu peste un secol de istorie, a dus la vânzarea a peste 15.000 de automobile pe parcursul a […] Articolul Škoda și DAAC Hermes: Numărul automobilelor vândute în Moldova în 28 de ani apare prima dată în Autoblog.md.
10 septembrie 2025
18:10
Versiunea de serie a modelului IS de generația a treia a fost prezentată în ianuarie 2013, în cadrul Salonului Auto Internațional de la Detroit. În aprilie la Salonul Auto de la Beijing a beneficiat de primul facelift, iar în 2017 (pentru gama lui 2018) alte update-uri. Anul 2020, pentru gama anului 2021, i-a adus o […] Articolul (foto) Premieră mondială neașteptată: Al treilea facelift pentru Lexus IS apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
(video) Alte anunțuri făcute de Mercedes la IAA 2025: peste 40 de mașini în trei ani și încărcătoare de 600 kW # Autoblog.md
Mercedes-Benz a profitat de scena IAA Mobility 2025 pentru a dezvălui o serie de inițiative inovatoare, consolidându-și poziția de lider în industria auto. Pe lângă lansarea planului „Next Level Production”, compania a adus în prim-plan tehnologii revoluționare pentru încărcare, sisteme bidirecționale de încărcare pentru locuințe și un interior certificat vegan, marcând un punct de cotitură […] Articolul (video) Alte anunțuri făcute de Mercedes la IAA 2025: peste 40 de mașini în trei ani și încărcătoare de 600 kW apare prima dată în Autoblog.md.
15:40
Germanii de la ZF, care au împlinit 110 ani de activitate, încă nu se gândesc să introducă o cutie de viteze cu mai mult de opt trepte pentru autoturisme. Au ales în schimb să rafineze ceea ce au mai bun în portofoliu. ZF a lansat la IAA Mobility 2025 transmisia îmbunătățită 8HP evo, un răspuns […] Articolul IAA Mobility 2025: ZF introduce cutia de viteze 8HP evo apare prima dată în Autoblog.md.
14:00
BYD, sub aripa brandului Fang Cheng Bao, lansează noul model Tai 7 (cunoscut și drept Ti7 sau Titan 7). Este un SUV plug-in hybrid, capabil și de ieșiri în off-road, care combină performanța robustă cu confortul familial, poziționându-se ca un lider în segmentul premium la prețuri competitive. Concurează cu modele precum GWM Tank 300 Hi4-T […] Articolul (video) Premieră în China: Noul Fangchengbao Tai 7 – al patrulea SUV din gamă apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
A doua mașină prezentată de turcii de la Togg la Salonul Auto de la München este modelul T10F, un sedan fastback electric care combină designul sportiv, confortul premium și tehnologiile inteligente, marcând extinderea portofoliului brandului turc pe piețele din Türkiye și Europa. Cu o autonomie WLTP de până la 786 km în mediul urban și […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Premieră europeană – Noul Togg T10F apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
(video) IAA Mobility 2025: Apollo Project Evo intră în producție limitată la 10 exemplare # Autoblog.md
Apollo Automobil GmbH marchează cea de-a 20-a aniversare prin lansarea Apollo EVO, un hypercar exclusiv, limitat la doar 10 unități la nivel global, dedicat pasionaților de performanță extremă pe circuit. Anunțul a fost făcut în cadrul IAA Mobility 2025. Succesor al celebrului Intensa Emozione din 2017, Apollo EVO împinge limitele ingineriei și designului, oferind o […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Apollo Project Evo intră în producție limitată la 10 exemplare apare prima dată în Autoblog.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
(video) Cu cât se vor scumpi mașinile noi după 1 ianuarie! AutoBlog.MD a cercetat prețurile din trei showroomuri # Autoblog.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, prețurile mașinilor importate în Republica Moldova vor crește semnificativ din cauza noilor reglementări fiscale care impun vămuirea în bază de TVA. Showroomurile din Chișinău au început deja să afișeze (pentru informare) prețurile valabile cu TVA și creșterile sunt substanțiale, mai ales pentru segmentul mass-market! Am vizitat mai multe showroomuri din […] Articolul (video) Cu cât se vor scumpi mașinile noi după 1 ianuarie! AutoBlog.MD a cercetat prețurile din trei showroomuri apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
Articol de: Volvo Cars Moldova Volvo XC60 și-a câștigat de mult timp reputația drept unul dintre cele mai populare SUV-uri premium din lume. Acum modelul este și mai performant: inginerii Volvo l-au făcut mai confortabil, mai inteligent și mai tehnologizat. Designul exterior este mai expresiv, interiorul mai elegant, iar soluțiile digitale și sistemele de asistență pentru […] Articolul (P) Ofertă specială pentru noul Volvo XC60 facelift apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Deși ar fi putut să o facă la Salonul Auto de la Munchen, Ferrari a ales orașul Milano pentru a dezvălui noile modele 849 Testarossa și 849 Testarossa Spider, două berlinette plug-in hybrid care vin să înlocuiască SF90 Stradale și SF90 Spider. Inspirate din moștenirea legendară Testa Rossa, începută în 1956, și din prototipurile sport […] Articolul (video) Premieră mondială: Noile modele Ferrari 849 Testarossa apare prima dată în Autoblog.md.
9 septembrie 2025
17:10
(video) Mate Rimac a ajuns la Salonul Auto de la München cu al său Bugatti Chiron. Ce consum a scos # Autoblog.md
Mate Rimac, antreprenorul și fondatorul Rimac Group, un business care include Bugatti Rimac, este una dintre persoanele care își utilizează în mod activ automobilele în loc să privească praful de pe ele. Este și proprietar de Bugatti Chiron Sport (1500 CP, 8.0 litri, 16 cilindri), iar călătoria spre München pentru participare la salonul IAA Mobility […] Articolul (video) Mate Rimac a ajuns la Salonul Auto de la München cu al său Bugatti Chiron. Ce consum a scos apare prima dată în Autoblog.md.
15:50
Hyundai Motor Company a lansat în premieră mondială Concept THREE, primul concept de vehicul electric compact (EV) sub marca IONIQ, la IAA Mobility 2025 din München. Dezvăluit într-un stand impresionant inspirat de Parametric Pixel, evenimentul marchează un pas important în strategia de electrificare a companiei, reflectând trecerea de la avansul tehnologic la experiențe emoționale pline […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Premieră mondială – Hyundai arată viitorul IONIQ 3 apare prima dată în Autoblog.md.
15:00
Poliția a găsit șoferița care a blocat o bandă ”pe cinci minute” și pe alta cu trei substanțe interzise în sânge # Autoblog.md
Poliția anunță că a identificat șoferița care, la 7 septembrie curent, a încălcat prevederile Regulamentului Circulației Rutiere pe bulevardul Moscova din capitală. Acel Porsche Macan era condus de tânără de 26 de ani. Aceasta este deținătoare de permis de ședere temporar în Republica Moldova. Șoferița a fost documentată pentru blocarea intenționată a benzii de circulație […] Articolul Poliția a găsit șoferița care a blocat o bandă ”pe cinci minute” și pe alta cu trei substanțe interzise în sânge apare prima dată în Autoblog.md.
13:30
(video) Puterea Dragostei – trailerul filmului cu mașini Porsche în urmărire și o Mazda căzută în prăpastie # Autoblog.md
Producătorii filmului autohton Puterea Probabilității anunță sequelul Puterea Dragostei. Amintim că pentru această peliculă au fost filmate câteva scene devenite anterior virale, precum urmărirea cu mașini Porsche și focuri de armă prin centrul capitalei, dar și căderea unui autoturism de pe o stâncă abruptă din raionul Dubăsari. Puterea Dragostei (The Power of Love) este descrisă […] Articolul (video) Puterea Dragostei – trailerul filmului cu mașini Porsche în urmărire și o Mazda căzută în prăpastie apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
BYD, liderul mondial în producția de vehicule noi cu energie (NEV), și-a marcat prezența sa la IAA Mobility 2025 și prin lansarea programului BYD Certified Pre-Owned. Este o inițiativă menită să ofere cumpărătorilor de mașini second-hand aceeași încredere ca atunci când achiziționează un vehicul nou. Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței de presă oficiale […] Articolul (video) BYD introduce în Europa programul Certified Pre-Owned de mașini rulate apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
CUPRA a captat atenția la IAA Mobility 2025, prezentând în premieră mondială showcar-ul CUPRA Tindaya, o incarnare a viziunii brandului și a limbajului său de design viitor. Numele este inspirat de un vulcan din Fuerteventura, parte a Insulelor Canare, ale cărui tonuri de cupru reflectă semnătura distinctivă a CUPRA, în timp ce forma sa brută […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Premieră mondială – Spectaculosul CUPRA Tindaya apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
În sfârșit! După aproape jumătatea unui deceniu, acest automobil este gata! Polestar a dezvăluit oficial la Salonul Auto de la München noul Polestar 5, un Grand Tourer electric cu patru uși, care transformă viziunea conceptului Precept din 2020 într-o realitate de producție. Proiectat ca un simbol al designului scandinav pur, tehnologiei de vârf și sustenabilității, […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Premieră mondială – Mult pregătitul Polestar 5 apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
(video) Imaginea zilei: Cum șoferul unui autocar a luat cu asalt noua întoarcere de pe bulevardul Dacia # Autoblog.md
Un șofer de autocar s-a arătat prea încrezut în sine și a hotărât să încerce noua întoarcere de pe bulevardul Dacia. Rezultatul: idee proastă și infrastructură nouă deteriorată. Chiar dacă lipsesc careva indicatoare de informare sau de limitare a lățimii/lungimii, conducătorul auto a intrat conștient pe acea bandă unde într-un mod vizibil nu poate încăpea […] Articolul (video) Imaginea zilei: Cum șoferul unui autocar a luat cu asalt noua întoarcere de pe bulevardul Dacia apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
Škoda Auto, lider al segmentului break în Europa din 2016 datorită succesului modelelor Octavia și Superb Combi, a dezvăluit aseară, la Salonul Auto de la München, conceptul Vision O, un break electric care prefigurează viitorul mărcii. Acest concept inovator, construit pe o platformă viitoare a Grupului Volkswagen, introduce următoarea generație a limbajului de design Modern […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Premieră mondială – Noul concept Škoda Vision O apare prima dată în Autoblog.md.
08:50
Cu o istorie de 35 de ani, Renault Clio a fost mereu un etalon în segmentul său, rămânând cel mai bine vândut model al mărcii franceze prin toate cele cinci generații anterioare. Lansat în 1990, primul Clio a revoluționat piața prin calitatea superioară și dotările inovatoare, comparabile cu segmentele superioare. Adoptând un nume propriu în […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Premieră mondială – Noul Renault Clio VI apare prima dată în Autoblog.md.
8 septembrie 2025
18:20
(video) No comment: Un șofer din Chișinău l-a batjocorit pe unul de ambulanță pentru că nu i-a cedat trecerea # Autoblog.md
Poliția Națională s-a autosesizat în urma unei secvențe video, în care șoferul unui BMW este filmat cum ignoră normele de circulație și folosește un limbaj necenzurat în adresa unui conducător de ambulanță. Potrivit IGP, incidentul a avut loc sâmbătă, 6 septembrie, într-o curte pe strada Trandafirilor din Chișinău. În cadrul măsurilor întreprinse, polițiștii de patrulare […] Articolul (video) No comment: Un șofer din Chișinău l-a batjocorit pe unul de ambulanță pentru că nu i-a cedat trecerea apare prima dată în Autoblog.md.
17:40
(video) IAA Mobility 2025: Mașinile mărcii Togg debutează în Europa! Tot ce trebuie să știi despre primul său SUV # Autoblog.md
Togg, marca de mobilitate din Turcia, își face intrarea pe piața europeană la IAA Mobility 2025 din München, prezentând SUV-ul electric T10X și lansând în premieră mondială sedanul T10F fastback, ambele obținând calificativul maxim de cinci stele în testele de siguranță Euro NCAP. Cu peste 70.000 de utilizatori în Turcia care conduc deja T10X, Togg […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Mașinile mărcii Togg debutează în Europa! Tot ce trebuie să știi despre primul său SUV apare prima dată în Autoblog.md.
16:40
Xiaomi SU7 și câte trei mașini de la Hyundai, KIA și MG, candidează pentru titlul de Mașina Anului 2026 # Autoblog.md
Drumul spre World Car Awards 2026 a început oficial astăzi, marcând startul celui de-al 22-lea sezon al prestigiosului concurs auto, inițiat în 2003 și lansat în ianuarie 2004 pentru a reflecta realitatea pieței globale auto. Peste 90 de jurnaliști auto respectați din întreaga lume vor testa și vota vehiculele eligibile pentru sezonul 2026, începând cu […] Articolul Xiaomi SU7 și câte trei mașini de la Hyundai, KIA și MG, candidează pentru titlul de Mașina Anului 2026 apare prima dată în Autoblog.md.
15:30
(video) Euro NCAP a testat 16 mașini: Cel mai mic BYD și mașinile turcești Togg – cinci stele # Autoblog.md
Coincidență sau nu, însă organizația Euro NCAP a ales data de 9 septembrie pentru a prezenta rezultatele unei noi sesiuni de teste, exact în ziua deschiderii Salonului Auto de la München cu mai multe premiere setate. Și prin această sesiune aflăm public despre debutul european al mărcii auto Togg din Turcia! Ce este Togg, pe […] Articolul (video) Euro NCAP a testat 16 mașini: Cel mai mic BYD și mașinile turcești Togg – cinci stele apare prima dată în Autoblog.md.
13:30
(video) Chișinău: O șoferiță s-a oprit pe avarii în fața unui troleibuz pentru a intra la o farmacie # Autoblog.md
Situație virală, duminică dimineața, pe bulevardul Moscova din sectorul Rîșcani al capitalei. O șoferiță a oprit pe banda dedicată transportului public pentru a merge ”pe cinci minute” la o farmacie. S-a întâmplat după ce a inclus semnalizatoarele de avarie, la ieșirea din cabină a văzut troleibuzul, după care l-a ”salutat” vădit bucuroasă pe șofer. Acesta […] Articolul (video) Chișinău: O șoferiță s-a oprit pe avarii în fața unui troleibuz pentru a intra la o farmacie apare prima dată în Autoblog.md.
12:50
(video) IAA Mobility 2025: AVATR VISION XPECTRA își face debutul global la München, redefinind Luxul Emoțional # Autoblog.md
AVATR Technology a marcat un moment istoric prin lansarea globală a modelului conceptului VISION XPECTRA, prezentat în cadrul evenimentului „Brilliant New Horizon AVATR Brand Day” de la Salonul Auto de la München. Dezvăluit astăzi, acest prim Emotive Intelligent (EI) vision car din lume a fost acompaniat de modele emblematice precum ediția limitată AVATR 012, realizată […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: AVATR VISION XPECTRA își face debutul global la München, redefinind Luxul Emoțional apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
(video) Primul Xiaomi SU7 Ultra venit în Moldova a fost bătut de un BMW M3 în drag racing # Autoblog.md
În weekend, pista Aeroportului Bălți-Lădoveni a fost gazda etapei secunde a Campionatului Național de Drag Racing din 2025. Și una dintre aparițiile surpriză la eveniment a fost primul Xiaomi SU7 Ultra din Ucraina și primul SU7 Ultra despre care știm că a utilizat drumurile publice ale țării noastre. Proprietarul venit din Kiev, novice în acest […] Articolul (video) Primul Xiaomi SU7 Ultra venit în Moldova a fost bătut de un BMW M3 în drag racing apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
Škoda Auto a prezentat în premieră Epiq show car, un SUV electric de oraș care prefigurează un model de serie programat pentru producție în 2026. Lansat la atelierul media al Grupului Volkswagen dinaintea IAA Mobility de la München, alături de alte modele din familia Electric Urban Car Family (EUCF) a Brand Group Core (BGC), Epiq […] Articolul Škoda dezvăluie Epiq show car: Un SUV electric accesibil cu Design Solid apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
(video) Max Verstappen a câștigat la „Templul Vitezei” într-un timp și o viteză record # Autoblog.md
Max Verstappen a dominat Italian Grand Prix de duminică seara, adjudecându-și a treia victorie a sezonului 2025 și stabilind un nou record istoric pentru cea mai rapidă cursă de campionat, cu o viteză medie de 250,706 km/h. Pilotul Red Bull a transformat pole position-ul într-un succes convingător, terminând cu un avans de 19,207 secunde față […] Articolul (video) Max Verstappen a câștigat la „Templul Vitezei” într-un timp și o viteză record apare prima dată în Autoblog.md.
7 septembrie 2025
17:20
După o oră de la premiera celor de la VW, Porsche a prezentat astăzi la ora 16:00 modelul 911 Turbo S facelift, acum hibrid, devenind cel mai puternic 911 de serie produs vreodată (până la premiera noului GT2 RS)! Supercarul german, chiar dacă nu are aproape sau peste 1000 de CP, se apropie ușor de […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Premieră mondială – Porsche 911 Turbo S facelift apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
Producătorii europeni deschid anticipat Salonul Auto de la München, ajuns la a treia ediție după ce anterior IAA Mobility s-a desfășurat ani buni, o dată la doi ani, la Frankfurt. După premiera separată organizată de BMW vineri, în această după amiază la ora 15:00 a avut un eveniment compania Volkswagen, iar seara târziu la ora […] Articolul (video) IAA Mobility 2025: Premieră mondială – Noul VW ID. CROSS Concept apare prima dată în Autoblog.md.
5 septembrie 2025
18:00
(foto) Rolls-Royce Corniche a fost trecut pe electricitate de către un alt startup britanic # Autoblog.md
Halcyon, un tânăr startup britanic, și-a făcut debutul în industria auto prin lansarea globală a Rolls-Royce Corniche „Highland Heather”, un model ”remasterizat” și electrificat, dezvăluit oficial la Concours of Elegance de la Palatul Hampton Court (5-7 septembrie 2025). Inspirat de măreția naturală a mlaștinilor scoțiene și de spiritul pionier al testelor de fiabilitate Rolls-Royce din […] Articolul (foto) Rolls-Royce Corniche a fost trecut pe electricitate de către un alt startup britanic apare prima dată în Autoblog.md.
16:50
(video) Daniel Ricciardo renunță la Aston Martin Valkyrie și trece pe modele Ford Raptor # Autoblog.md
Fostul superstar al Formula 1, Daniel Ricciardo, face noi valuri în lumea auto prin decizia de a vinde personalul Aston Martin Valkyrie și de a se alătura ca ambasador global al Ford Racing, cu un accent special pe iconicul Ford Raptor. Această tranziție marchează o nouă etapă pentru pilotul australian, cunoscut sub porecla „Honey Badger”, […] Articolul (video) Daniel Ricciardo renunță la Aston Martin Valkyrie și trece pe modele Ford Raptor apare prima dată în Autoblog.md.
15:50
HORSE Powertrain, un lider în sistemele de propulsie inovatoare și cu emisii reduse, prezintă detaliile tehnice ale noului Future Hybrid System la IAA Mobility 2025 din München. Această soluție „all-in-one” reprezintă o evoluție semnificativă a conceptului Future Hybrid, lansat inițial la Auto Shanghai în acest an, și permite transformarea platformelor vehiculelor electrice cu baterie (BEV) […] Articolul Future Hybrid Concept a devenit realitate, însă pe piață apare din 2027 apare prima dată în Autoblog.md.
15:20
Tesla îi oferă lui Elon Musk un pachet salarial fără precedent de un trilion de dolari # Autoblog.md
ĂSTA DA SALARIU! Tesla Inc. a propus un nou acord de compensare pentru CEO-ul său, Elon Musk, cu o valoare potențială de aproximativ un trilion de dolari, un pachet fără precedent în istoria corporațiilor americane! Anunțul, făcut vineri printr-un document depus la autoritățile de reglementare, vine ca o strategie de a-l motiva pe Musk să […] Articolul Tesla îi oferă lui Elon Musk un pachet salarial fără precedent de un trilion de dolari apare prima dată în Autoblog.md.
13:50
(video) Premieră mondială: Noul BMW iX3 – primul BMW radical nou din seria Neue Klasse # Autoblog.md
Astăzi, la ora amiezii, BMW a întors o nouă pagină în istoria sa. A introdus noul BMW iX3 – primul BMW radical nou din seria Neue Klasse. Este o mașină care schimbă regulile de joc în segmentul electric și una care va face accesibile tehnologiile sale transferabile pentru cât mai mulți oameni. Noul iX3 reprezintă […] Articolul (video) Premieră mondială: Noul BMW iX3 – primul BMW radical nou din seria Neue Klasse apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
(video) Mercedes dezvăluie interiorul noului GLC Electric. Se va găsi și pe modelele superioare GLE și GLS # Autoblog.md
Mercedes-Benz spune că va inaugura o nouă eră a designului auto odată cu premiera mondială a impresionantului GLC Electric, programată pentru seara zilei de 7 septembrie la IAA MOBILITY 2025 din München. GLC with EQ Technology este primul model Mercedes-Benz produs în serie care întruchipează faza următoare a limbajului de design Sensual Purity. Elementele cheie […] Articolul (video) Mercedes dezvăluie interiorul noului GLC Electric. Se va găsi și pe modelele superioare GLE și GLS apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
O nouă mașină de la AITO – un nou hit printre fanii Huawei! Brandul premium de vehicule electrice inteligente, dezvoltat de Huawei și Seres, a lansat a doua generație a modelului M7 la Salonul Auto de la Chengdu. Cu un preț de pre-vânzare de 288.000 ¥ (34.600 euro) și peste 100.000 de precomenzi în prima […] Articolul (video) Noua generație AITO M7: Peste 100.000 de precomenzi într-o oră apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
Mesaj pentru adulți în contextul unui accident cu un minor care și-a pierdut viața în raionul Hîncești # Autoblog.md
În această dimineață, în jurul orei 8:00, poliția din raionul Hîncești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier, soldat cu decesul unui minor, pe traseul L510 Ivanovca–Cățăleni. Conform primelor cercetări, minorul de 14 ani ar fi luat motocicleta fratelui său mai mare, fără permisiunea acestuia, cumpărată acum câteva zile. În timpul deplasării, băiatul […] Articolul Mesaj pentru adulți în contextul unui accident cu un minor care și-a pierdut viața în raionul Hîncești apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
(video) GT Racing se întâlnește cu Formula 1: Limitatul model Mercedes-AMG GT2 Edition W16 # Autoblog.md
Mercedes-AMG Motorsport extinde portofoliul său cu un model nou și impresionant: Mercedes-AMG GT2 Edition W16. Dezvoltat pe baza modelului GT2 lansat la sfârșitul lui 2022, această ediție limitată combină caracteristicile fundamentale ale modelului de bază cu tehnologii și elemente de design inspirate de actuala mașină de Formula 1 – Mercedes-AMG F1 W16 E PERFORMANCE. Cu […] Articolul (video) GT Racing se întâlnește cu Formula 1: Limitatul model Mercedes-AMG GT2 Edition W16 apare prima dată în Autoblog.md.
