(video) IAA Mobility 2025: AITO și-a prezentat gama globală de produse

15:20

ĂSTA DA SALARIU! Tesla Inc. a propus un nou acord de compensare pentru CEO-ul său, Elon Musk, cu o valoare potențială de aproximativ un trilion de dolari, un pachet fără precedent în istoria corporațiilor americane! Anunțul, făcut vineri printr-un document depus la autoritățile de reglementare, vine ca o strategie de a-l motiva pe Musk să […] Articolul Tesla îi oferă lui Elon Musk un pachet salarial fără precedent de un trilion de dolari apare prima dată în Autoblog.md.