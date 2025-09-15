Peste 54% din importurile R. Moldova vin din UE: Gazul și energia electrică, în topul produselor importate
Agora.md, 15 septembrie 2025 22:50
Peste 54% din importurile R. Moldova vin din UE: Gazul și energia electrică, în topul produselor importate
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 2 ore
22:50
Acum 4 ore
22:10
21:40
21:40
21:30
20:20
Acum 6 ore
20:10
19:30
19:10
18:50
Acum 8 ore
18:00
17:50
17:50
17:00
16:30
Acum 12 ore
16:00
15:50
15:50
15:30
15:30
14:50
14:30
14:20
13:30
13:20
12:40
12:20
11:40
11:40
Acum 24 ore
10:50
10:30
10:30
10:20
09:50
09:30
09:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.