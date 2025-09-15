Cartelele SIM ar urma să fie vândute în baza unui act de identitate. MAI: Lucrăm la un proiect de lege

Cartelele SIM ar urma să fie vândute în baza unui act de identitate. MAI: Lucrăm la un proiect de lege

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md