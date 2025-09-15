Londra avertizează: Dronele rusești pe teritoriul NATO vor fi întâmpinate cu forță
Radio Moldova, 15 septembrie 2025 20:10
Marea Britanie a declarat că ar putea „recurge la forță” ca răspuns la noi incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul țărilor membre NATO. Anunțul a fost făcut de un reprezentant al Ministerului britanic de Externe, după ce Londra l-a convocat luni pe ambasadorul Rusiei în legătură cu pătrunderea dronelor armatei ruse în spațiul aerian al Alianței Nord-Atlantice, săptămâna trecută, scrie publicația The Moscow Times.
• • •
„Capitala Tineretului” 2026–2027, granturi de până la 600.000 de lei și centre moderne pentru tinerii din R. Moldova # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Tineret (ANT) au lansat trei programe naționale destinate susținerii tinerilor și consolidării infrastructurii dedicate acestora. Este vorba despre „Capitala Tineretului” 2026–2027, Programul Național de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2030 și Programul de granturi pentru organizațiile de tineret. Bugetul total alocat pentru anul 2026 este estimat la aproximativ 20 de milioane de lei.
Procurorii cer judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Furtul miliardului” # Radio Moldova
Procurorii vor ca Vadimir Plahotniuc să fie judecat în dosarul „Furtul miliardului” separat de ceilalți inculpați, în contextul extrădării lui din Grecia. La Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a avut loc o nouă ședință în singurul dosar în care fostul lider democrat a fost trimis pe banca acuzaților. Ședința s-a încheiat însă în mai puțin de o oră. Avocatul lui Plahotniuc nu s-a prezentat. Prin urmare, la următoarele ședințe, fostul lider democrat va fi reprezentat de un avocat plătit de stat, așa cum au cerut procurorii.
Aproape jumătate dintre ruși nu ar fi împotriva revenirii pedepsei cu moartea, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de Centrul Rus de Cercetare a Opiniei Publice (VȚIOM). 49% dintre cetățeni au declarat că o consideră „moral acceptabilă”. 37% au opinii contrare, iar alți 14% fie au ezitat să răspundă, fie au spus că nu văd problema ca una de moralitate, fie au admis că aplicarea pedepsei capitale ar putea depinde de situație, transmite publicația The Moscow Times.
Eurodeputat: Cetățenii moldoveni vor alege între integrarea europeană și stoparea procesului # Radio Moldova
Alegerile parlamentare vor juca un rol important asupra direcției de dezvoltare a țării, cetățenii urmând să aleagă dacă Republica Moldova va continua drumul integrării europene, alături de peste 400 de milioane de cetățeni europeni, sau va opri acest proces. Declarația a fost făcută de eurodeputatul Siegfried Mureșan în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
„DOR de Tradiții” revine: start înscrierilor pentru tabără de iarnă destinată tinerilor din diaspora # Radio Moldova
Copiii din diaspora vor putea participa la cea de-a doua ediție a taberei de iarnă „DOR de Tradiții”, care se va desfășura între 24 și 29 decembrie 2025. Programul, anunțat de Biroul pentru Relația cu Diaspora (BRD), are ca scop apropierea copiilor de valorile și tradițiile autentice ale țării, consolidarea legăturii cu rădăcinile culturale și transmiterea patrimoniului național din generație în generație.
Nu amenzi, ci informații: șoferii din capitală, opriți pentru a discuta despre democrație # Radio Moldova
Democrația trebuie ocrotită. Avem ocazia să o facem în câteva săptămâni, când au loc alegeri parlamentare. Este mesajul pe care l-au transmis angajații Comisiei Electorale Centrale (CEC), de Ziua Internațională a Democrației. Alături de agenți de patrulare, ei au tras pe dreapta șoferi din capitală, nu pentru a-i amenda, ci pentru a-i informa.
Membru al Bursei de Valori București: România deschide calea pieței de capital din R. Moldova # Radio Moldova
Înființarea Bursei de Valori de la Chișinău cu ajutorul Bursei de Valori București (BVB) ar putea accelera integrarea economică a R. Moldova în Uniunea Europeană, oferind un cadru stabil pentru investiții și creștere economică, susține Cristian Pascu, membru al BVB. Într-un interviu pentru Moldova 1, Cristian Pascu a subliniat că Bursa de Valori de la Chișinău reprezintă o inițiativă strategică spre extinderea accesului la capital, atragerea investițiilor străine și integrarea pieței în ecosistemul european de capital.
Aderarea la SEPA, tot mai aproape: transferuri în euro din R. Moldova în UE, la comisioane reduse # Radio Moldova
Republica Moldova se va conecta la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) „în doar câteva săptămâni”, a anunțat luni, 15 septembrie, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul Moldova Business Week 2025.
Vuiet de motoare, viteză și mult colb la o nouă etapă spectaculoasă la campionatul național de autocross, desfășurată la Edineț. Peste 20 de piloți au concurat pentru victorii în cele 4 clase: clasa 8, clasa 12, touring și buggy. Nu au lipsit incidentele. Mașina lui Alexandru Gusev a luat foc.
Mâncare caldă la cantină – opțiunea preferată pentru alimentația gratuită în școlile din R. Moldova # Radio Moldova
Mâncarea caldă oferită în cantinele școlare reprezintă una dintre principalele opțiuni alimentare pentru elevii din instituțiile de învățământ general din R. Moldova. Începând cu 1 septembrie 2025, toți elevii din ciclul primar și gimnazial beneficiază de alimentație gratuită.
Percheziții la Orhei: polițiștii au descoperit arme deținute ilegal în casele a doi bărbați # Radio Moldova
Doi bărbați din raionul Orhei păstrau acasă arme fără a deține actele necesare. Obiectele periculoase au fost găsite la domiciliile acestora în urma unor percheziții efectuate de oamenii legii, comunică Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Condiții moderne de studiu pentru viitorii specialiști în energetică și electronică, create cu sprijinul UE # Radio Moldova
Tinerii de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, specializați în instalarea panourilor fotovoltaice, vor beneficia de condiții moderne de studiu datorită sprijinului Uniunii Europene (UE). Atelierul instituției, dotat cu un laborator pentru studierea și practicarea montării panourilor solare, a fost complet renovat și adaptat celor mai noi standarde din domeniu. Investițiile au depășit 75 de milioane de lei.
Revenire la anii ’90: Rusia și China, nevoite să recurgă la barter în locul plăților bancare # Radio Moldova
Dificultățile persistente în efectuarea plăților, cauzate de sancțiunile occidentale, obligă companiile rusești să revină la practicile anilor 1990. Pentru a evita tranzacțiile bancare în colaborarea cu firmele chineze, acestea recurg la acorduri de barter, în care se fac achiziții în monede naționale pentru compensarea reciprocă, scrie publicația The Moscow Times.
Primul proiect din Programul „Europa este aproape”, finalizat la Antoneuca: drum modern pentru 500 de locuitori # Radio Moldova
Satul Antoneuca din raionul Drochia, a devenit prima localitate din Republica Moldova care finalizează un proiect de reabilitare a infrastructurii rutiere locale prin Programul Național „Europa este aproape”. Proiectul „Construcția străzii de acces către drumul național din s. Antoneuca” a fost implementat în perioada august – septembrie 2025 și a vizat reabilitarea a 500 de metri de drum, care face legătura directă cu principalele instituții ale satului: școala-grădiniță, oficiul de sănătate, casa de cultură, primăria și magazinele locale.
Economie verde pentru viitor: Centrul Național de Mediu lansează e-broșura Pactului Verde European # Radio Moldova
Republica Moldova își consolidează politicile de mediu, aliniindu-se obiectivelor Pactului Verde European (PVE) și avansând în implementarea reformelor esențiale pentru integrarea în Uniunea Europeană. Lansarea unei e-broșuri dedicate Pactului Verde European, realizată de Centrul Național de Mediu (CNM) cu sprijinul Fundației Soros Moldova, marchează un nou pas în creșterea transparenței și informării publicului asupra acestor politici.
„PobedaLeaks”: Moldovenii de pe listele de salariați ale firmelor afiliate condamnatului Ilan Șor # Radio Moldova
Circa 800 de persoane cu nume moldovenești apar pe lista de salariați, pentru luna iunie 2025, a organizației „Eurasia”, entitate afiliată condamnatului Ilan Șor și sancționată la nivel internațional pentru acțiuni de destabilizare a situației din R. Moldova, inclusiv în context electoral.
Date biometrice și verificări rapide: EES, noul sistem electronic de control la frontieră, va fi operaționalizat treptat în România și UE # Radio Moldova
România, împreună cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, va pune în aplicare din 12 octombrie 2025 Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un mecanism electronic modern de control la frontierele externe ale Spațiului Schengen, informează Poliția de Frontieră de peste Prut. Noul sistem va înregistra automat data și locul de trecere a frontierei pentru cetățenii țărilor terțe care călătoresc pentru șederi de scurtă durată, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova.
ELECTORALA 2025 // Alegătorii care nu se vor putea prezenta la secțiile electorale pot solicita votarea cu urna mobilă # Radio Moldova
Alegătorii care, din motive de sănătate sau din alte cauze temeinice, nu se vor putea prezenta, pe 28 septembrie, la secțiile electorale, pot solicita votarea cu urna mobilă. Cererile pot fi depuse începând de luni, 15 septembrie.
Învățământul profesional, mai aproape de cerințele de pe piața muncii: coordonatori de afaceri, în școlile din R. Moldova și Ucraina # Radio Moldova
Optsprezece instituții de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova și Ucraina vor testa, începând cu anul curent, un nou rol – cel de coordonator de afaceri. Scopul este de a ajuta elevii să-și dezvolte competențele necesare pentru piața muncii.
Oportunități de investiții la nivel local: Obligațiunile municipale câștigă tot mai mult teren # Radio Moldova
Obligațiunile municipale devin un instrument tot mai utilizat de primării pentru a finanța proiecte locale – de la drumuri și parcuri până la stații de epurare. Autoritățile și experții susțin că acestea oferă siguranță, profitabilitate și, poate cel mai important, implică direct cetățenii în dezvoltarea comunităților.
Republica Moldova și Ucraina vor testa un nou model de colaborare între instituțiile de învățământ profesional tehnic și mediul de afaceri # Radio Moldova
Un nou rol de coordonatori de afaceri va fi introdus începând cu acest an în școlile profesionale, colegii și centrele de excelență din Republica Moldova și Ucraina, pentru a sprijini elevii să-și dezvolte competențele cerute de piața muncii. Optsprezece instituții de învățământ profesional tehnic din cele două țări vor pilota această inițiativă, care urmărește consolidarea legăturilor dintre mediul educațional și cel de afaceri.
„Pod financiar”: Bursa de Valori București investește în noua Bursă de Valori de la Chișinău # Radio Moldova
Republica Moldova deschide oportunități noi întreprinzătorilor locali și investitorilor străini, în special din România, celor care vor să deschidă afaceri, prin lansarea noii Burse de Valori. Memorandumul pentru crearea Bursei a fost semnat în cadrul Moldova Business Week 2025, cel mai mare forum economic național, care a început luni, 15 septembrie, la Chișinău.
După „tricolori", Erling Haaland s-a dezlănțuit și în fața „diavolilor roșii" # Radio Moldova
Manchester City a câștigat fără drept de apel derby-ul cu marea rivală, Manchester United. „Citadinii" s-au impus pe teren propriu cu scor de neprezentare, 3:0, în cea de-a patra etapă din Premier League. Manchester City a marcat primul gol în minutul 18 prin Phil Foden, care a profitat de o pasă bună primită de la Jérémy Doku. Astfel, după primele 45 de minute, Manchester City conducea cu 1-0. Echipa pregătită de Pep Guardiola a continuat să pună presiune și după pauză.
Astăzi, 15 septembrie, a fost emisă o avertizare meteorologică Cod Galben de pericol de incendiu. Avertizarea este valabilă până lunea viitoare, adică în perioada 16–22 septembrie, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Rusia: „Reporteri fără Frontiere”, declarată indezirabilă pentru „propagarea clișeelor despre drepturile jurnaliștilor” # Radio Moldova
Organizația „Reporteri fără Frontiere” a fost inclusă în lista „organizațiilor indezirabile” în Federația Rusă. Drept temei, reprezentantul Procuraturii Generale de la Moscova, Alexei Jafiarov, a invocat faptul că organizația desfășura „activități sistematice pe direcția rusă, răspândind clișee occidentale despre încălcarea drepturilor la libertatea de exprimare și despre persecutarea mass-mediei independente și a jurnaliștilor”.
Rusia lovește din nou infrastructura civilă a Ucrainei: cinci morți și zeci de răniți în Donețk, Sumî, Zaporojie și alte regiuni # Radio Moldova
Cel puțin cinci civili au fost uciși și alți 43 răniți în atacurile lansate de armata rusă asupra mai multor regiuni din Ucraina în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile regionale pe 15 septembrie. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că Rusia a lansat peste noapte 84 de drone Shahed și trei rachete S-300. Apărarea antiaeriană a reușit să doboare 59 de drone, însă 22 de aparate și trei rachete au lovit 13 locații, relatează The Kyiv Independent.
R. Moldova: Peste 75% din fântâni sunt cu grad de poluare peste limita admisibilă, susțin experții de mediu # Radio Moldova
Aproximativ 75% din toate fântânile din Republica Moldova sunt cu grad de poluare peste limita admisibilă și nesigure pentru consum. Lipsa sistemelor de canalizare în zonele rurale, gestionarea defectuoasă a gunoiștilor și a deșeurilor provenite de la ferme, precum și utilizarea excesivă a îngrășămintelor chimice și pesticidelor în agricultură sunt principalele surse de poluare a apei din fântâni, susține expertul de mediu, Ruslan Nercașu.
Republica Moldova a exportat, în primele șapte luni ale anului curent, mărfuri în valoare de 1.9 miliarde de dolari, cu 5.7% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. A scăzut atât valoarea mărfurilor autohtone exportate, cât și cea a reexporturilor.
Medvedev: Moscova va urmări UE și țările membre care încearcă să confiște fondurile rusești # Radio Moldova
Rusia a avertizat luni că va ataca „în toate modurile posibile” statele europene care ar încerca să valorifice activele sale înghețate, după ce au apărut informații potrivit cărora Uniunea Europeană caută noi modalități de a folosi aceste fonduri pentru sprijinirea Ucrainei.
Rusia își modifică tacticile de atac pe fondul expansiunii producției de drone de atac # Radio Moldova
Trupele rusești au lansat asupra Ucrainei peste 34.000 de drone de atac și momeli aeriene în acest an, ceea ce este de aproape nouă ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Din toate dronele folosite de Rusia pentru atacuri de la începutul anului, 88% au fost doborâte sau neutralizate, comparativ 93% în aceeași perioadă din 2024. Cel mai mare număr de drone lansate de armata rusă a fost înregistrat în a doua săptămână a lunii iulie — peste 2.000 de unități, un record absolut de la începutul războiului.
Patru persoane, rănite în rezultatul unui accident rutier produs la Chișinău. La fața locului au intervenit mai multe ambulanțe # Radio Moldova
Patru persoane au ajuns la spital în dimineața zilei de luni, 15 septembrie, în rezultatul unui grav accident rutier produs în sectorul Botanica al capitalei.
Vinurile moldovenești cuceresc Bucureștiul: sute de sortimente, apreciate de vizitatori # Radio Moldova
Peste 300 de vinuri moldovenești au fost prezentate la București, în cadrul celei de-a cincea ediții a Festivalului Vinului Moldovenesc. Evenimentul a reunit 49 de crame din Republica Moldova, care și-au adus colecțiile pentru a ilustra diversitatea și autenticitatea vinurilor autohtone, spre bucuria vizitatorilor.
ELECTORALA 2025 // Salariu minim de 15.000 de lei, spațiu economic unic cu România și reformarea BNM: ofertele economice ale concurenților de la parlamentare (Partea II) # Radio Moldova
Ofertele economice ale concurenților la alegerile parlamentare din 28 septembrie includ de la politici fiscale prietenoase pentru IMM-uri și hub-uri logistice până la investiții în energie regenerabilă, agricultură modernă sau proiecte turistice ambițioase. Unele formațiuni mizează pe diaspora ca investitor strategic, altele - pe implicarea statului în industrie și infrastructură. Teleradio-Moldova prezintă principalele prevederi, care se referă la domeniul economiei, din programele electorale prezentate de ceilalți 11 concurenți de la scrutinul parlamentar.
Promo-LEX semnalizează raportorii ONU privind situația critică a deținutului Vadim Pogorlețchi # Radio Moldova
Asociația Promo-LEX a expediat un Apel Urgent către trei raportori speciali ai Organizației Națiunilor Unite (ONU), atrăgând atenția asupra situației critice a lui Vadim Pogorlețchi, jurnalist și apărător al drepturilor omului, deținut ilegal în regiunea transnistreană a Republicii Moldova din august 2022.
ELECTORALA 2025 // Dublarea PIB-ului, hub-uri IT, creșterea exporturilor sau naționalizarea Moldovagaz: ofertele economice ale concurenților de la parlamentare (Partea I) # Radio Moldova
Partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți au intrat în campania pentru alegerile parlamentare cu planuri mari, pe hârtie, pentru dezvoltarea sau relansarea economiei Republicii Moldova. De la digitalizare, industrializare și investiții masive în infrastructură până la măsuri de sprijin pentru IMM-uri, agricultură și diasporă, majoritatea concurenților electorali propun soluții pentru a crea locuri de muncă, cadru fiscal stabil și a crește nivelul de trai al cetățenilor. În prima parte, Teleradio-Moldova prezintă ofertele electorale din domeniul economiei a 12 concurenți electorali de la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Kremlinul și Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) au făcut schimbări majore în rândul generalilor și „curatorilor” responsabili de Republica Moldova. Adjunctul șefului Serviciului V al FSB, generalul Dmitri Miliutin, a fost demis, iar în locul său a fost numit generalul Albert Stepîghin, fost șef al Serviciului II al FSB. Schimbările vin după ce, în vara anului trecut, și șeful Serviciului V, Serghei Beseda, a fost înlăturat și transferat în aparatul directorului FSB, locul său fiind preluat de Alexei Komkov.
Percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova: zece persoane, reținute pentru finanțare ilegală a partidelor și coruperea alegătorilor # Radio Moldova
Zece persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma unor acțiuni desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Bălți, într-un dosar complex ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Superliga românească de fotbal: FCSB a pierdut două puncte pe terenul ultimei clasate # Radio Moldova
FCSB își continua parcursul oscilant în Superliga românească de fotbal. Într-un meci din etapa a 9-a, campioana en titre a remizat, scor 1:1, în deplasare cu ultima clasată, Csikszereda Miercurea Ciuc. Bucureștenii au deschis scorul în minutul 55 prin Malcom Edjouma. Francezul a înscris după un corner executat de Florin Tănase.
Persoanele prinse că au dat foc ierbii, deșeurilor vegetale pe câmp sau în gospodării au fost amendate cu peste 1.2 milioane de lei, de la începutul anului curent, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
