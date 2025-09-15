Percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova: zece persoane, reținute pentru finanțare ilegală a partidelor și coruperea alegătorilor

10:20

Republica Moldova beneficiază în prezent de un sprijin extins din partea Consiliului Europei (CE), prin Programul Parteneriat pentru Buna Guvernare (PBG), care include peste 20 de proiecte aflate în derulare. În prezent, la nivel național sunt implementate trei proiecte majore: unul dedicat combaterii discursului de ură și a discriminării, un altul axat pe creșterea eficienței sistemului de justiție și al treilea orientat spre prevenirea și combaterea spălării banilor, a declarat șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, la emisiunea „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, ediția din 14 septembrie.