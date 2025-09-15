Percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova: zece persoane, reținute pentru finanțare ilegală a partidelor și coruperea alegătorilor
Radio Moldova, 15 septembrie 2025 12:00
Zece persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma unor acțiuni desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Bălți, într-un dosar complex ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
• • •
Acum 5 minute
12:20
ELECTORALA 2025 // Dublarea PIB-ului, hub-uri IT, creșterea exporturilor sau naționalizarea Moldovagaz: ofertele economice ale concurenților de la parlamentare (Partea I) # Radio Moldova
Partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți au intrat în campania pentru alegerile parlamentare cu planuri mari, pe hârtie, pentru dezvoltarea sau relansarea economiei Republicii Moldova. De la digitalizare, industrializare și investiții masive în infrastructură până la măsuri de sprijin pentru IMM-uri, agricultură și diasporă, majoritatea concurenților electorali propun soluții pentru a crea locuri de muncă, cadru fiscal stabil și a crește nivelul de trai al cetățenilor. În prima parte, Teleradio-Moldova prezintă ofertele electorale din domeniul economiei a 12 concurenți electorali de la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
12:20
Kremlinul și Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) au făcut schimbări majore în rândul generalilor și „curatorilor” responsabili de Republica Moldova. Adjunctul șefului Serviciului V al FSB, generalul Dmitri Miliutin, a fost demis, iar în locul său a fost numit generalul Albert Stepîghin, fost șef al Serviciului II al FSB. Schimbările vin după ce, în vara anului trecut, și șeful Serviciului V, Serghei Beseda, a fost înlăturat și transferat în aparatul directorului FSB, locul său fiind preluat de Alexei Komkov.
12:20
Patru persoane, rănite în rezultatul unui accidnet rutire la Chișinău. La fața locului au intervenit mai multe ambulanțe # Radio Moldova
Patru persoane au ajuns la spital în dimineața zilei de luni, 15 septembrie, în rezultatul unui grav accident rutier produs în sectorul Botanica al capitalei.
Acum 30 minute
12:00
11:50
Superliga românească de fotbal: FCSB a pierdut două puncte pe terenul ultimei clasate # Radio Moldova
FCSB își continua parcursul oscilant în Superliga românească de fotbal. Într-un meci din etapa a 9-a, campioana en titre a remizat, scor 1:1, în deplasare cu ultima clasată, Csikszereda Miercurea Ciuc. Bucureștenii au deschis scorul în minutul 55 prin Malcom Edjouma. Francezul a înscris după un corner executat de Florin Tănase.
Acum o oră
11:40
11:40
Persoanele prinse că au dat foc ierbii, deșeurilor vegetale pe câmp sau în gospodării au fost amendate cu peste 1.2 milioane de lei, de la începutul anului curent, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
11:30
Echipa națională a Germaniei este noua campioană europeană la baschet masculin. În finala de la Riga, nemții au învins reprezentativa Turciei cu scorul de 88-83. Germania a fost condusă la pauza mare, însă a reușit să revină și să cucerească al doilea titlu de campioană europeană.
11:30
Prioritățile R. Moldova în perioada deținerii Președinției Consiliului Europei, prezentate de șeful Oficiului CE la Chișinău # Radio Moldova
R. Moldova se pregătește să preia, începând cu luna noiembrie 2025, Președinția Comitetului Miniștrilor de Externe al Consiliului Europei (CE). Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, este convins că R. Moldova „va gestiona foarte bine” activitățile pe care și le-a propus până în luna mai 2026.
Acum 2 ore
11:20
Plăcinte și sarmale „ca la mama acasă”: o familie din Drochia a revenit din străinătate pentru a-și împlini visul # Radio Moldova
O familie din orașul Drochia a reușit să pună pe roate o afacere de succes, bazată pe gustul autentic al bucatelor tradiționale moldovenești. După ani petrecuți peste hotare, s-au întors acasă cu un singur gând: să investească în ceva care le aduce bucurie și are gust de copilărie. Astăzi, le propun clienților plăcinte rumene, sarmale, zeamă și alte delicii pregătite „ca la mama acasă”, doar din produse naturale, crescute sau cumpărate de la gospodari locali.
11:20
La Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost inaugurată o stație modernă de producere a oxigenului, destinată să asigure aprovizionarea continuă și sigură a spitalului cu acest element vital. Proiectul, realizat cu sprijinul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), are ca obiectiv consolidarea rezilienței sistemului medical, reducerea dependenței de furnizori externi și creșterea siguranței pacienților.
10:50
Peste 4.4 mii de ucraineni au solicitat cetățenia Republicii Moldova începând cu 24 februarie 2022, data invaziei la scară largă a Federației Ruse în Ucraina. Până la sfârșitul lunii iulie curent, cetățenia moldovenească a fost obținută de 2.630 de ucraineni.
10:50
Revista presei internaționale // Trump cere Uniunii Europene aplicarea de sancțiuni dure împotriva Rusiei; Exerciții militare NATO versus Rusia # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre exercițiile militare care au loc în flancul estic al NATO după pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Mai multe publicații scriu despre manevrele care se desfășoară în paralel în Belarus. Creșterea popularității extremiștilor în Europa e un alt subiect abordat de presa internațională.
Acum 4 ore
10:20
Consiliul Europei implementează peste 20 de proiecte în R. Moldova, axate pe justiție, combaterea corupției și drepturile omului # Radio Moldova
Republica Moldova beneficiază în prezent de un sprijin extins din partea Consiliului Europei (CE), prin Programul Parteneriat pentru Buna Guvernare (PBG), care include peste 20 de proiecte aflate în derulare. În prezent, la nivel național sunt implementate trei proiecte majore: unul dedicat combaterii discursului de ură și a discriminării, un altul axat pe creșterea eficienței sistemului de justiție și al treilea orientat spre prevenirea și combaterea spălării banilor, a declarat șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, la emisiunea „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, ediția din 14 septembrie.
10:20
Caravana EcoVoucher a ajuns la Ialoveni: cum să înlocuiești electrocasnicele vechi cu unele eficiente energetic # Radio Moldova
Caravana EcoVoucher a ajuns la Ialoveni, unde locuitorii au aflat cum pot beneficia de sprijin financiar pentru a-și înlocui electrocasnicele vechi cu unele noi, eficiente din punct de vedere energetic. Astfel de campanii de informare sunt organizate în toate centrele raionale.
10:10
Revista presei // „Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României”; Votul moldovenilor din afara țării – între drept constituțional și manipulări politice # Radio Moldova
Presa din RM atrage atenția la mesajul făcut public de fostul președinte al României, Traian Băsescu, cu privire la miza alegerilor parlamentare din 28 septembrie, cu impact și asupra securității regionale. Votul cetățenilor din diaspora, noile falsuri privind UE, dar și Festivalului Etno-Gastronomic „Bostaniada” de la Bălăbănești, Criuleni, sunt printre alte subiecte trecute în revistă.
10:10
Justiție, anticorupție și egalitate: prioritățile Consiliului Europei pentru R. Moldova # Radio Moldova
Republica Moldova beneficiază în prezent de un sprijin extins din partea Consiliului Europei (CE), prin Programul Parteneriat pentru Buna Guvernare (PBG), care include peste 20 de proiecte aflate în derulare. În prezent, la nivel național sunt implementate trei proiecte majore: unul dedicat combaterii discursului de ură și a discriminării, un altul axat pe creșterea eficienței sistemului de justiție și al treilea orientat spre prevenirea și combaterea spălării banilor, a declarat șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, la emisiunea „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, ediția din 14 septembrie.
09:50
Revista presei // „Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României” ; Votul moldovenilor din afara țării – între drept constituțional și manipulări politice # Radio Moldova
Presa din RM atrage atenția la mesajul făcut public de fostul președinte al României, Traian Băsescu, cu privire la miza alegerilor parlamentare din 28 septembrie, cu impact și asupra securității regionale. Votul cetățenilor din diaspora, noile falsuri privind UE, dar și Festivalului Etno-Gastronomic „Bostaniada” de la Bălăbănești, Criuleni, sunt printre alte subiecte trecute în revistă.
09:50
Patruzeci de antreprenori din R. Moldova, în vizită la Bruxelles, la invitația comisarei pentru Extindere, Marta Kos # Radio Moldova
Patruzeci de antreprenori din diferite zone ale Republicii Moldova încep luni, 15 septembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, la invitația comisarei pentru Extindere, Marta Kos.
09:10
O nouă șansă pentru patrimoniul Chișinăului: Franța finanțează restaurarea a două conace # Radio Moldova
O nouă speranță pentru readucerea în circuit a două bijuterii arhitecturale din Chișinău. Vila urbană Herța și Casa Kligman vor fi restaurate, cu sprijinul oferit de guvernul francez.
08:30
Zeci de mii de persoane, la o manifestație a opoziției la Ankara: acuză guvernul turc că subminează democrația # Radio Moldova
Zeci de mii de oameni au ieșit duminică în stradă, în capitala Ankara, pentru a protesta față de un proces care ar putea duce luni la înlăturarea liderului principalului partid de opoziție, Partidul Popular Republican (CHP). Decizia instanței privind invalidarea congresului formațiunii din 2023, pe motiv de presupuse nereguli procedurale, ar putea remodela partidul, zdruncina piețele financiare și influența calendarul alegerilor generale programate pentru 2028.
Acum 6 ore
08:10
Finanțare de la stat pentru construcția rețelei de canalizare în două sate din Căușeni # Radio Moldova
Satele Opaci și Zaim din raionul Căușeni vor fi conectate la rețeaua de canalizare. Sistemul vine să înlocuiască fosele septice din gospodării, măsură alternativă care presupune costuri mari și nu este prietenoasă mediului. Construcția rețelelor presupune o investiție semnificativă. Autoritățile locale au primit finanțare din bugetul de stat.
08:10
Cehia a trimis în Polonia trei elicoptere pentru a sprijini apărarea frontierei sale estice după incidentul cu pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian polonez. Anunțul a fost făcut duminică seara, 14 septembrie, pe rețeaua X, Forțele Armate Cehe, scrie DW.
07:50
Zelenski anunță că trupele ucrainene au avansat în zonele de frontieră din regiunea Sumî # Radio Moldova
Trupele ucrainene au înregistrat progrese în zonele de frontieră din nordul regiunii Sumî, a anunțat președintele Volodimir Zelenski duminică seara. Liderul ucrainean a precizat că armata rusă, care încearcă de luni de zile să-și creeze un cap de pod în zonă, a suferit pierderi semnificative și în regiunile Donețk și Harkiv.
07:40
Berlinul a înăsprit procedura de eliberare a vizelor Schengen și naționale pentru ruși, a transmis pentru RTVi ambasada Germaniei la Moscova. Reprezentanții instituției au declarat că, din cauza invaziei ruse în Ucraina, pentru Uniunea Europeană apar „riscuri sporite de securitate”, scrie publicația The Moscow Times.
07:30
Corespondență Dan Alexe // Sky Shield, un „Dom de Fier” antirachetă și antidrone cu care vrea să se doteze Europa # Radio Moldova
Confruntată cu amenințarea rusească, Europa caută să se doteze cu un scut antirachetă și antidrone de tipul Domului de Fier (Iron Dome) al Israelului. Inițiativa Sky Shield, condusă de Germania, își propune să creeze o cupolă de apărare aeriană care să se întindă din Turcia până în Finlanda, ca parte a unei campanii masive de reînarmare continentală pentru a face față agresiunii rusești.
Acum 24 ore
21:40
New flavors and old recipes came together at the Jam Festival, held in the village of Hădărăuți, Ocnița district. Housewives from the north of the country impressed visitors with jam made from hot peppers, pumpkin, and even garlic.
21:30
Mii de oameni au participat, în Georgia, la un miting pro-european. Manifestația a fost pașnică, iar organizatorii au vrut să demonstreze că georgienii doresc ca țara lor să-și continue parcursul european. Bruxelles-ul a fost însă nevoit să pună pe pauză procesul de integrare a acestei țări, după ce partidul aflat la guvernare a aprobat o lege considerate de inspirație rusă.
21:20
Arome inedite și rețete de altădată s-au întâlnit la Festivalul Dulceții, desfășurat în satul Hădărăuți din raionul Ocnița. Gospodinele din nordul țării au impresionat vizitatorii cu dulceață din ardei iuți, dovleac și chiar usturoi.
21:00
Sheriff Tiraspol a repurtat a 9-a victorie în actuala ediție a campionatului primei divizii moldovenești de fotbal. În derby-ul etapei a 12-a, „galben-negrii" au învins cu 2:0 acasă formația Petrocub Hâncești. La primul meci sub comanda belarusului Vadim Skripcenko, „viespile" au marcat în prima repriză prin israelianul Qais Ghanem și malianul Soumaila Magassouba. Primul a înscris după o respingere în fața a portarului Victor Dodon, iar al doilea cu o lovitură de cap.
20:50
Un spectacol al tradiției și unității: Festivalul „Te cânt, Patrie și Neam” în fața Parlamentului # Radio Moldova
O mie de coriști au cântat în scuarul Parlamentului. Așa s-a desfășurat gala celei de-a treia ediții a Festivalului „Te cânt, Patrie și Neam”. Concertul a reunit ansambluri corale și folclorice, precum și soliști selectați în urma a cinci etape desfășurate la nivel național. Participanții au fost acompaniați de Moldovan National Youth Orchestra, sub bagheta lui Andriano Marian.
20:20
Microscoape, ateliere și jocuri în natură: Festivalul Pădurilor, la reședința prezidențială # Radio Moldova
Reședința prezidențială de la Condrița și-a deschis porțile, pentru al doilea an consecutiv, cu ocazia Festivalului Pădurilor. Copiii au explorat lumea fascinantă a naturii cu ajutorul microscoapelor și au participat la ateliere interactive. Evenimentul a fost organizat de autorități pentru a sprijini un obiectiv ambițios: plantarea a 145.000 de hectare de pădure până în anul 2030.
20:00
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după violarea spațiului aerian al României # Radio Moldova
Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat, sâmbătă, la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025, a anunțat un comunicat al MAE, citat de Agerpres.
19:50
Luptătorul moldovean de stil liber Vasile Diacon a ratat șansa de a cuceri medalia de bronz la Campionatele Mondiale ce se desfășoară în capitala Croației, orașul Zagreb. În categoria de greutate de până la 70 de kilograme, adversarul său din finala mică a fost kazahul Nurkoja Kaipanov. Diacon a pierdut cu 2:13.
19:40
Tactica roiurilor și a dronelor false: Rusia își diversifică atacurile asupra Ucrainei # Radio Moldova
Forțele ruse au lansat în acest an asupra Ucrainei peste 34.000 de drone de atac și momeli aeriene, de aproape nouă ori mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, relatează The Moscow Times, cu referire la The New York Times (NYT), care citează datele Forțelor Aeriene ale Ucrainei.
19:00
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea „inacceptabilă” a unor drone ruse în spațiul aerian românesc în timpul unui atac contra Ucrainei efectuat în ajun, ea acuzând Moscova de o „escaladare imprudentă”, informează Agerpres, cu referire la France Presse.
18:20
Un om a murit și 25 au fost răniți la Madrid, în urma unei explozii produse într-o cafenea din oraș. Deflagrația a avariat clădirea cu trei etaje în care se afla localul. 18 echipaje de pompieri au intervenit de urgență.
18:00
Ion Cărăruș a marcat, iar echipa la care este legitimat țintește promovarea în Superliga românească de fotbal # Radio Moldova
Fotbalistul moldovean Ion Cărăruș a marcat primul său gol în acest sezon. Fundașul de 29 de ani a înscris pentru Corvinul Hunedoara într-un meci din Liga a 2-a, a doua divizie valorică a fotbalului românesc. În etapa a 6-a, hunedorenii au câștigat cu 4:2 în deplasare partida cu Olimpia Satu Mare, iar Cărăruș a restabilit egalitatea în minutul 41.
17:30
Marathon Chișinău, competiția care a adunat mii de oameni pentru mișcare și distracție # Radio Moldova
11 mii de oameni au alergat prin capitală în cadrul unei noi ediții a Marathon Chișinău. La eveniment au participat atât amatori, cât și sportivi obișnuiți cu distanțe lungi. Pentru toți, scopul a fost același: să se distreze și să aibă parte de o experiență unică.
16:20
Surse din GUR confirmă implicarea serviciilor speciale ucrainene în acțiunile de sabotaj pe căile ferate din Rusia # Radio Moldova
Mass-media ucraineană, citând o sursă din Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR), relatează că serviciile speciale ale țării sunt implicate în explozia de lângă calea ferată din regiunea rusă Oriol, care a avut loc pe 13 septembrie. RBC-Ucraina scrie, la rândul său, că GUR confirmă și implicarea serviciilor speciale ucrainene în incidentele de pe liniile feroviare din regiunea Leningrad, în noaptea de 14 septembrie, relatează DW.
15:50
Rezultat onorabil: Alexandra Emilianov s-a clasat pe locul 10 în finala Campionatelor Mondiale de atletism # Radio Moldova
Atleta Alexandra Emilianov s-a clasat pe locul 10 în finala probei de aruncarea discului la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo. În cea mai bună încercare a sa, Emialianov a obținut rezultatul de 62 de metri și 59 centimetri.
15:20
Internaționalul moldovean Ion Nicolăescu a marcat al doilea său gol pentru Maccabi Tel Aviv. Într-un meci din etapa a treia a primei divizii israeliene de fotbal, atacantul a înscris în minutul 45 în poarta echipei Ironia Tiberias, iar "galben-albaștrii" au câștigat cu 4:1 în deplasare.
15:10
Dronele rusești care vor intra în spațiul aerian al României vor fi doborâte, așa cum au procedat și polonezii, autoritățile române fiind în permanentă legătură cu centrul de comandă NATO, a declarat ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, scrie CaleaEuropeana.ro.
15:10
CFR Cluj nu se regăsește în actuala ediție a Superligii românești de fotbal. Echipa ardeleană a ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie în campionat, dintre care 4 remize și 3 înfrângeri. În etapa a 9-a, discipolii italianului Andrea Mandorlini au fost ținuți în șah de Metaloglobus București, iar partida disputată la Clinceni s-a încheiat la egalitate, scor 1:1:
14:20
Măsură de securitate: Ucraina analizează restricționarea rețelelor mobile în timpul raidurilor rusești # Radio Moldova
Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruse pentru a împiedica utilizarea rețelelor pentru coordonarea atacurilor, a declarat duminică șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, transmite Agerpres, cu referire la Reuters.
14:10
Spectacol total în Serie A: Juventus Torino a învins cu 4:3 pe Internazionale Milano # Radio Moldova
Spectacol total în derby-ul fotbalului italian. Într-un meci al etapei a treia din cadrul Seriei A, Juventus Torino a învins cu 4:3 acasă pe Internazionale Milano. „Bianconeri” au preluat conducerea în minutul 14, grație golului marcat de englezul Lloyd Kelly. În prima repriză au mai fost înscrise alte două goluri. „Nerazzurri” au restabilit egalitatea prin turcul Hakan Çalhanoğlu, iar compatriotul acestuia, Kenan Yıldız i-a readus pe piemontezi în avantaj.
13:30
Traian Băsescu: “On September 28, Putin could be at Romania’s border — diaspora vote decisive” # Radio Moldova
The parliamentary elections in the Republic of Moldova are crucial not only for the country's European aspirations but also for Romania's security, warns former President Traian Băsescu. In a Facebook post, Băsescu highlights that the close competition between pro-European and pro-Russian parties may be influenced by the vote from the diaspora. He cautions that a potential victory for pro-Moscow forces could turn the Republic of Moldova into an ally of the Kremlin, posing a challenge to Romania's eastern border.
13:30
Analiză SHS: Când au fost înregistrate cea mai rece și cea mai caldă lună septembrie, pe teritoriul R. Moldova # Radio Moldova
Temperaturi caniculare, înghețuri sau chiar ninsori - luna septembrie poate aduce surprize în R. Moldova.
13:10
The citizens of the Republic of Moldova, wherever they may be, can play a vital role in shaping the country's future. This message was conveyed by President Maia Sandu to participants at the Summit of Active Moldovans in the Diaspora, which was held on September 12-13 in Potsdam, Germany.
13:00
Condiții mai bune de muncă pentru pompierii de la Unitatea de salvatori din Tomai, Ceadîr-Lunga. Postul, la fel ca alte nouă din Republica Moldova, este renovat în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Lucrările de reparații includ schimbarea geamurilor, modernizarea sistemelor de încălzire și a spațiilor de odihnă.
