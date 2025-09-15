Partidul Irinei Vlah atenționează: „Numai pentru ziua de mâine sunt planificate două acţiuni împotriva formaţiunii noastre”
Omniapres, 15 septembrie 2025 13:50
Partidul „Inima Moldovei” atenționează opinia publică asupra unor noi presiuni pe care guvernarea le-ar exercita prin intermediul instituțiilor statului. Formațiunea susține că, după „percheziții, sancțiuni, dosare deschise la comandă, campanii media murdare și alte mizerii”, actuala putere fi trecut la o „nouă etapă” în încercarea de a discredita opoziția. „Numai pentru ziua de mâine sunt […] The post Partidul Irinei Vlah atenționează: „Numai pentru ziua de mâine sunt planificate două acţiuni împotriva formaţiunii noastre” appeared first on Omniapres.
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat procedura de control al averii și intereselor personale în privința lui Iurie Gorea, fost șef al Biroului Vamal Centru. Decizia vine după ce, la 7 august 2025, instituția a înregistrat o sesizare a Centrului Național Anticorupție (CNA) privind posibile încălcări ale regimului juridic de declarare a averii și […] The post ANI verifică averea lui Iurie Gorea, fost șef al Biroului Vamal Centru appeared first on Omniapres.
Partidul Irinei Vlah atenționează: „Numai pentru ziua de mâine sunt planificate două acţiuni împotriva formaţiunii noastre” # Omniapres
Promo-LEX cere intervenția ONU după condamnarea lui Vadim Pogorlețchii la 16 ani de închisoare în regiunea transnistreană # Omniapres
Asociația Promo-LEX, în colaborare cu rețeaua European Prison Litigation Network, a transmis un Apel Urgent către trei Raportori Speciali ai ONU, solicitând intervenția imediată pentru eliberarea lui Vadim Pogorlețchii, apărător al drepturilor omului, condamnat ilegal la 16 ani de închisoare de către regimul de la Tiraspol. Organizația atrage atenția că Pogorlețchii este deținut din 2022 […] The post Promo-LEX cere intervenția ONU după condamnarea lui Vadim Pogorlețchii la 16 ani de închisoare în regiunea transnistreană appeared first on Omniapres.
Peste 1 milion 250 de mii de lei – aceasta este suma totală a amenzilor aplicate în Republica Moldova, de la începutul anului 2025, persoanelor care au fost sancționate pentru incendierea ilegală a vegetației uscate, a deșeurilor și a altor materiale inflamabile. Sancțiunile au fost aplicate în urma a 273 de procese-verbale contravenționale întocmite de […] The post Arderile ilegale de vegetație au adus amenzi de peste 1,25 milioane de lei appeared first on Omniapres.
”Moldova Mare” propune întărirea autonomiei fiscale a raioanelor: 50% din impozite să rămână în unitățile care le generează # Omniapres
Fiecare raion trebuie să beneficieze de 50% din volumul impozitelor colectate în unitatea administrativă respectivă. Acest lucru va permite raioanelor să-și stabilească de sine stătător prioritățile de cheltuieli și le va asigura finanțările necesare pentru proiecte reale. Propunerea se regăsește în programul partidului ”Moldova Mare”. ”Acești bani vor fi direcționați către infrastructura locală – sănătate, […] The post ”Moldova Mare” propune întărirea autonomiei fiscale a raioanelor: 50% din impozite să rămână în unitățile care le generează appeared first on Omniapres.
Olesea Stamate sesizează Ministerul Sănătății – la Nisporeni, asistentele medicale și infirmierele, obligate să lucreze gratuit # Omniapres
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, sesizează Ministerul Sănătății despre faptul că la Nisporeni, asistentele medicale și infirmierele sunt impuse să semneze precum că sunt de acord să muncească una din patru ture, fără să fie salarizate, notează hotnews.md. În cadrul unei întrevederi a Olesei Stamate cu lucrătorii medicali din Nisporeni, […] The post Olesea Stamate sesizează Ministerul Sănătății – la Nisporeni, asistentele medicale și infirmierele, obligate să lucreze gratuit appeared first on Omniapres.
Peste 4400 de ucraineni au solicitat cetățenia Republicii Moldova începând cu 24 februarie 2022, data invaziei la scară largă a Federației Ruse în Ucraina. Până la sfârșitul lunii iulie curent, cetățenia moldovenească a fost obținută de 2630 de ucraineni. Totodată, 2843 de solicitanți au fost recunoscuți cetățeni ai Republicii Moldova, arată datele Inspectoratului General pentru […] The post Peste 2630 de ucraineni au obținut cetățenia R.Moldova de la începutul războiului appeared first on Omniapres.
FOTO // Descinderi în toată țara: 10 persoane reținute într-un dosar privind coruperea alegătorilor # Omniapres
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din municipiul Bălți, a efectuat în această dimineață 28 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Acțiunile au vizat domiciliile, sediile și automobilele unor persoane fizice și juridice implicate într-un dosar penal complex, ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, în contextul […] The post FOTO // Descinderi în toată țara: 10 persoane reținute într-un dosar privind coruperea alegătorilor appeared first on Omniapres.
Coliziune între un taxi și un Land Rover în sectorul Botanica: Trei persoane au fost rănite # Omniapres
Trei persoane au fost rănite, după ce două automobile au fost implicate într-un accident. Coliziunea a avut loc în această dimineață, în jurul orei 09:30, la intersecția străzii Muncești cu strada Băcioii Noi din sectorul Botanica, scrie pulsmedia.md. În accident au fost implicate două automobile de marca Land Rover și Ford, conduse de șoferi în […] The post Coliziune între un taxi și un Land Rover în sectorul Botanica: Trei persoane au fost rănite appeared first on Omniapres.
Victoria Furtună: O prioritate pentru dezvoltarea agriculturii este restabilirea Universității Agrare # Omniapres
Restabilirea Universității Agrare este una dintre priorități pentru dezvoltarea agriculturii și crearea noilor locuri de muncă la sate. Obiectivul a fost anunțat de către președinta partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, la întâlnirea cu un grup de locuitori de la Telenești. ”În ultimii 10 ani, numărul studenților la specialități agricole în Moldova a scăzut cu peste […] The post Victoria Furtună: O prioritate pentru dezvoltarea agriculturii este restabilirea Universității Agrare appeared first on Omniapres.
Serviciul Vamal: 28 milioane lei plătiți de persoane fizice pentru bunuri peste limita neimpozabilă # Omniapres
În perioada 8 – 14 septembrie 2025, persoanele fizice au plătit circa 28,11 milioane de lei pentru bunurile introduse în țară care depășesc limita neimpozabilă, reprezentând 3,31% din totalul încasărilor Serviciului Vamal pentru această perioadă. În total, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat au depășit 848,31 milioane de lei în acea săptămână, iar de […] The post Serviciul Vamal: 28 milioane lei plătiți de persoane fizice pentru bunuri peste limita neimpozabilă appeared first on Omniapres.
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 16-18 septembrie 2025, între orele 09:00 și 20:00, traficul rutier va fi suspendat total pe strada Maria Drăgan, pe două tronsoane distincte, pentru executarea lucrărilor de reparație curentă a drumului. Pe 16 septembrie, circulația va fi oprită pe tronsonul dintre străzile Vadul lui Vodă și Sargidava. Pe 17 […] The post Restricții de circulație pe strada Maria Drăgan în următoarele trei zile appeared first on Omniapres.
Tradițiile noastre ne unesc, ne dau speranță și ne definesc identitatea, iar respectul pentru ele înseamnă Respect pentru întreaga noastră țară. Din acest motiv, președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, alături de Liliana Buzilă, președintele Organizației Naționale de Femei și Nicolae Cicariov, secretarul general al formațiunii, au participat la Festivalul „Bâlciul Olarilor” din satul Iurceni, […] The post Marian Lupu: „Păstrarea tradițiilor înseamnă Respect pentru identitatea noastră” appeared first on Omniapres.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins contestația depusă de Partidul Politic „Partidul Nostru”, candidata independentă Olesea Stamate și Partidul Politic Partidul Național Moldovenesc privind presupuse încălcări ale legislației electorale de către ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. Contestațiile vizau participarea ministrului la acțiuni de agitație electorală în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), fără […] The post CEC a respins contestațiile în scandalul „bîdle” legat de ministrul Alexei Buzu appeared first on Omniapres.
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a intensificat acțiunile de identificare și sancționare a activităților economice ilicite desfășurate de persoane fizice, în cadrul unei campanii care vizează combaterea fenomenului ce subminează conformarea fiscală și afectează un mediu de afaceri echitabil și competitiv. Pe parcursul lunii august 2025, au fost constatate 199 de cazuri de desfășurare a […] The post 199 de cazuri de activitate economică ilicită sancționate de FISC în august appeared first on Omniapres.
Horoscop 15 septembrie 2025. Zodia care s-ar putea să își ia ceva în plus de muncă, pentru a rezolva cu banii # Omniapres
O zi destul de bună. O să imbinăm meticulozitatea cu inspirația ca să iasă ceva mai aproape de ce ne-am propus. Ceva de calitate oricum. FECIOARĂ O să fie mult de lucru și la serviciu și în particular și-or să se vadă și rezultatele. Vin bani și o să vă puteți depăși limitele. Se poate […] The post Horoscop 15 septembrie 2025. Zodia care s-ar putea să își ia ceva în plus de muncă, pentru a rezolva cu banii appeared first on Omniapres.
VIDEO // ”Moldova Mare” acuză guvernarea că folosește poliția pentru a bloca întâlnirile cu cetățenii # Omniapres
Partidul Moldova Mare acuză guvernarea PAS că încearcă să împiedice desfășurarea campaniei electorale prin blocarea întâlnirilor cu oamenii. Declarațiile au fost făcute de președintele formațiunii, Victoria Furtună, care susține că poliția a încercat să oprească accesul membrilor partidului și al simpatizanților la o întâlnire planificată. „Poliția a blocat toate cele trei intrări în oraș, doar […] The post VIDEO // ”Moldova Mare” acuză guvernarea că folosește poliția pentru a bloca întâlnirile cu cetățenii appeared first on Omniapres.
Renato Usatîi promite restabilirea școlilor tehnico-profesionale – un alt obiectiv în viitorul Parlament # Omniapres
Restabilirea școlilor tehnico-profesionale este unul dintre obiectivele prioritare ale formațiunii ”Partidul Nostru” pentru viitorul Parlament. Declarația a fost făcută de către liderul partidului, Renato Usatîi, la o întâlnire cu cetățenii. „Școlile profesionale sunt fundamentul economiei în orice țară. Suntem o țară plină de juriști și oameni cu studii superioare, dar nu producem lemnari, sudori sau […] The post Renato Usatîi promite restabilirea școlilor tehnico-profesionale – un alt obiectiv în viitorul Parlament appeared first on Omniapres.
Horoscop 14 septembrie 2025. Unei zodii îi pot parveni niște bani, să aibă de cheltuială # Omniapres
O să fim nerăbdători să ajungem într-un spațiu de agrement, în vizită la prieteni, la rude, să spunem ce simțim, ca să știm la ce să ne așteptăm din partea celuilat. FECIOARĂ O să primiți și aprecieri, dar și posibile reproșuri pentru felul în care v-ați achitat de responsabilități, și totuși, una peste alta o […] The post Horoscop 14 septembrie 2025. Unei zodii îi pot parveni niște bani, să aibă de cheltuială appeared first on Omniapres.
Renato Usatîi: ”Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău” # Omniapres
Aeroportul din Mărculești trebuie să devină aeroport de rezervă pentru cel din Chișinău și a doua aerogară internațională a țării. Modernizarea acestuia este un obiectiv prioritar pentru formațiunea Partidul Nostru. Anunțul a fost făcut de către liderul partidului, Renato Usatîi, la o întâlnire cu alegătorii. „Raionul Florești a moștenit după desființarea Uniunii Sovietice aeroportul din […] The post Renato Usatîi: ”Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău” appeared first on Omniapres.
ULTIMA ORĂ // Avocatul Lucian Rogac denunță posibile provocări legate de procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc # Omniapres
Instituțiile statului, responsabile de extrădarea lui Vlad Plahotniuc, sunt îndemnate să țină sub control tot procesul și să ia toate măsurile de securitate pentru revenirea fostului lider al PDM în țară. Apelul este făcut de Lucian Rogac, avocatul lui Vlad Plahotniuc, care precizează că în ultima perioadă a primit mai multe semnale că s-ar pregăti […] The post ULTIMA ORĂ // Avocatul Lucian Rogac denunță posibile provocări legate de procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc appeared first on Omniapres.
Maia Sandu: „Am construit o prietenie cu Italia care aduce beneficii reale oamenilor noștri” # Omniapres
„Am construit o prietenie cu Italia, care aduce beneficii reale oamenilor noștri. Să avem grijă să păstrăm ce am obținut.” Afirmațiile au fost făcute de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aflată într-o vizită în Italia, unde a avut mai multe întrevederi cu conducerea țării și cu Papa Leon al XIV-lea, comunică MOLDPRES. „În anii 2000, […] The post Maia Sandu: „Am construit o prietenie cu Italia care aduce beneficii reale oamenilor noștri” appeared first on Omniapres.
Alte 5.802 familii din Republica Moldova au posibilitatea să înlocuiască electrocasnicele vechi pe unele noi, eficiente energetic prin Programul EcoVoucher. Voucherele au fost distribuite în cadrul celei de-a 5-a sesiuni din acest an, care a început astăzi, 12 septembrie și se va desfășura până pe 29 septembrie. Voucherele sunt repartizate automat beneficiarilor, pe baza criteriilor […] The post Peste 5 800 de familii vor primi EcoVouchere pentru electrocasnice eficiente energetic appeared first on Omniapres.
VIDEO // Vladimir Cebotari: Unii din PAS tresar noaptea la gândul că Vlad Plahotniuc urmează să revină în Moldova # Omniapres
Unii dintre exponenții PAS au apelat de nenumărate ori la ajutorul lui Vlad Plahotniuc, iar alții au participat și la executarea deciziilor luate de fostul lider al Partidului Democrat. Despre acest lucru vorbește fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, care subliniază că acum mulți dintre ei „tresar noaptea doar de la gândul că Plahotniuc urmează să revină […] The post VIDEO // Vladimir Cebotari: Unii din PAS tresar noaptea la gândul că Vlad Plahotniuc urmează să revină în Moldova appeared first on Omniapres.
Nicolae Cicariov: „Vom restabili respectul față de cetățeni și față de cei care își servesc țara” # Omniapres
Partidul „Respect Moldova” este o echipă de oameni profesioniști, care știu ce și cum trebuie să facă pentru a asigura bunăstarea și a restabili respectul față de cetățeni, dar și față de cei care își servesc țara. Declarația a fost făcută de către secretarul general al formațiunii, Nicolae Cicariov, fost șef al Inspectoratului de Poliție […] The post Nicolae Cicariov: „Vom restabili respectul față de cetățeni și față de cei care își servesc țara” appeared first on Omniapres.
VIDEO // Ion Ceban îl provoacă pe liderul PAS la dezbateri electorale: „Dacă bărbatul Grosu este gata” # Omniapres
Ion Ceban, primarul mun. Chișinău și unul dintre liderii blocului ”Alternativa”, l-a invitat public pe liderul PAS, Igor Grosu, la o dezbatere electorală, în cadrul unei declarații făcute la postul Exclusiv TV. Ceban susține că este gata să participe la o confruntare directă în orice format și la orice televiziune, cu condiția ca și adversarul […] The post VIDEO // Ion Ceban îl provoacă pe liderul PAS la dezbateri electorale: „Dacă bărbatul Grosu este gata” appeared first on Omniapres.
Ministerul Justiției a anunțat că a recepționat, prin intermediul Biroului Național Central Interpol Chișinău, decizia oficială privind extrădarea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Hotărârea a fost emisă de autoritățile elene, în urma demersurilor inițiate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală a Republicii Moldova. Setul complet de documente necesare pentru extrădare a fost transmis Ministerului Afacerilor […] The post Grecia a aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Precizările Ministerului Justiției appeared first on Omniapres.
Primăria Municipiului Chișinău anunță că sâmbătă și dimunică, de pe 13.09.205, ora 01:10, până pe 14.09.2025, ora 19:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu […] The post Restricții de circulație în Chișinău pentru desfășurarea „Chișinău Marathon 2025” appeared first on Omniapres.
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, atrage atenția asupra situației critice în care se află economia țării și afirmă că alegerile parlamentare din 28 septembrie reprezintă un moment decisiv pentru viitorul Moldovei. Potrivit lui, este nevoie de soluții urgente pentru dezvoltarea economiei, de politici responsabile și de un parteneriat real între stat și antreprenori. „Astăzi […] The post VIDEO // Marian Lupu: Viitorul Moldovei depinde de o economie puternică appeared first on Omniapres.
O zi frumoasă. Primim vești bune, vin și oameni cu diverse invitații pe la mondeniități și o să alegem unde și cu cine să ne petrecem timpul. FECIOARĂ O să vă bucurați de un plus de atenție, poate e și zi aniversară și primiți cadouri, faceți și voi o tratație și o să fie o […] The post Horoscop 13 septembrie 2025. O zodie poate primi o ofertă de job appeared first on Omniapres.
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat astăzi rezultatul verificării integrității procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție. În Raportul de evaluare emis, Comisia propune ca subiectul să nu promoveze evaluarea externă. Procesul de evaluare a relevat că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023. Comisia a identificat […] The post Procurorul Andrei Balan nu a promovat evaluarea externă a integrității appeared first on Omniapres.
Femeia din Republica Moldova, prinsă cu șase cuțite în geantă la intrarea în Parlament, a făcut primele declarații, la ieșirea de la audieri. Aceasta le-a declarat jurnaliștilor, în fața Secției 17 de Poliție din Capitală, că respectivele obiecte erau moștenire de familie, proveneau din perioada sovietică, iar ea pur și simplu le-a uitat în portfard […] The post Prima declarație a moldovencei, care a intrat cu cuțite în Parlamentul României appeared first on Omniapres.
Salariații vor putea beneficia de tichete de vacanță, pentru acoperirea cheltuielilor turistice în structuri de cazare din zonele rurale ale Republicii Moldova. Valoarea acestora va putea fi dedusă fiscal de către angajatori, în limita a 50% din salariul mediu lunar pe economie, informează MOLDPRES. Ministerul Finanțelor a anunțat că măsura va intra în vigoare începând […] The post Din 2026, angajații vor putea primi tichete de vacanță deductibile fiscal appeared first on Omniapres.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită astăzi în audiență de către Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. În cadrul întrevederii, șefa statului a vorbit despre importanța restabilirii păcii pe continentul european, precum și despre valorile creștine care au păstrat unitatea și demnitatea poporului nostru în fața încercărilor istoriei. „Chiar și în timpuri grele, […] The post Maia Sandu, primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea appeared first on Omniapres.
VIDEO // Renato Usatîi critică soluția Guvernului de concediere a aproape 40% din angajații CFM # Omniapres
În timpul întâlnirii cu locuitorii orașului Criuleni, Renato Usatîi, discutând cu un fost angajat al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei”, a criticat acțiunile autorităților care au concediat peste două mii de feroviari pentru a raporta că „au rezolvat” problema plății salariilor. „Savanții” noștri de la guvernare au publicat un material – mai bine […] The post VIDEO // Renato Usatîi critică soluția Guvernului de concediere a aproape 40% din angajații CFM appeared first on Omniapres.
Partidul „Moldova Mare” obține eliminarea condiționalității din partea CEC pentru înregistrarea listei de candidați # Omniapres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista de candidați la funcția de deputat prezentată de Partidul „Moldova Mare”, după ce a eliminat clauza de condiționare care oferea posibilitatea excluderii ulterioare a acestora. Decizia vine după ce instituția a fost obligată să opereze modificări la propria hotărâre de către Curtea de Apel Centru. Anterior, lista fusese […] The post Partidul „Moldova Mare” obține eliminarea condiționalității din partea CEC pentru înregistrarea listei de candidați appeared first on Omniapres.
Expert: Participarea tinerilor la vot este insuficientă, în timp ce vârstnicii se implică activ # Omniapres
Creșterea vârstei medii a alegătorilor din Republica Moldova face ca prezența la vot să fie mai stabilă și mai ridicată, însă acest fapt se datorează în special electoratului vârstnic, în timp ce tinerii rămân slab reprezentați la urne, cu o implicare ceva mai activă în diaspora decât în țară. Sunt concluzii ale lui Veaceslav Ioniță, […] The post Expert: Participarea tinerilor la vot este insuficientă, în timp ce vârstnicii se implică activ appeared first on Omniapres.
VIDEO // Cebotari: „Șefii Poliției s-au reprofilat în realizarea scenariilor și planurilor regizate de PAS” # Omniapres
Șefii Poliției Naționale și ai altor structuri de forțe sunt acuzați repetat de Partidul Democrat Modern că se implică în acțiuni de intimidare a oponenților politici puse la cale de partidul de guvernare. Fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, susține că, în timp ce nivelul criminalității crește, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, împreună cu alți funcționari, „s-au reprofilat […] The post VIDEO // Cebotari: „Șefii Poliției s-au reprofilat în realizarea scenariilor și planurilor regizate de PAS” appeared first on Omniapres.
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al S.A. „CET-Nord” a anunțat rezultatele concursului pentru ocuparea acestei funcții. Procesul de selectare s-a desfășurat între 4 și 22 august 2025, perioadă în care candidații au putut depune dosarele pentru participare. Ulterior, la 28 august, Comisia a evaluat documentele și a realizat preselecția celor […] The post Brînza Marian, desemnat director general al S.A. „CET-Nord” appeared first on Omniapres.
Gheorghe Urschi, în stare gravă după operație: familia solicită transferul la altă unitate medicală # Omniapres
Situație critică pentru Gheorghe Urschi: familia solicită de urgență transferul maestrului din Institutul de Medicină Urgentă, unde a fost operat la sfârșitul lunii august. „Avem nevoie de terapie intensivă, investigații și tratament rapid”, spun rudele, care fac apel și la ministra Sănătății, Ala Nemerenco, scrie Unimedia.info. „Facem apel către instituțiile medicale din Chișinău pentru a […] The post Gheorghe Urschi, în stare gravă după operație: familia solicită transferul la altă unitate medicală appeared first on Omniapres.
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) în colaborare cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), desfășoară acțiuni procesuale în raionul Călărași, într-o cauză penală ce vizează fapte de corupere a alegătorilor. Potrivit probatoriului administrat până în prezent, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar […] The post Percheziții la Călărași într-un dosar de corupere a alegătorilor appeared first on Omniapres.
O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu șase cuțite în Parlamentul României # Omniapres
O femeie din Republica Moldova a fost prinsă la intrarea în Palatul Parlamentului din România cu 6 cuțite. Era pe lista suplimentară a AUR pentru forumul pe teme economice. Femeia se numește Diana Lavric și este din Republica Moldova. Aceasta a fost prinsă la filtrul de acces în Palatul Parlamentului având asupra sa 6 cuțite […] The post O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu șase cuțite în Parlamentul României appeared first on Omniapres.
Doi oameni au fost găsiți uciși, la Cahul. Poliția a stabilit că victimele, au fost înjunghiate de o femeie, după ce au consumat împreună băuturi alcoolice. ”Puțin dupǎ miezul nopții trecute, Poliția a fost sesizată despre faptul că, pe o stradă din Cahul, un bărbat a fost găsit la sol, în stare de inconștiență. La […] The post Crimă oribilă la Cahul: O femeie și-a ucis amicii de pahar appeared first on Omniapres.
Ministra de Interne confirmă planul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc. Când va fi extrădat fostul șef PDM # Omniapres
Ministrul de Interne, Daniela Misail-Nichitin, a reiterat că 25 septembrie rămâne data estimativă când Vlad Plahotniuc va reveni în R. Moldova și că autoritățile i-au rezervat deja bilet de avion fostului lider al PDM pentru această zi, scrie ZIUA.md. Oficialul a precizat că planul de extrădare a fost definitivat. „Se lucrează pe linia de Direcție […] The post Ministra de Interne confirmă planul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc. Când va fi extrădat fostul șef PDM appeared first on Omniapres.
VIDEO // Irina Vlah: Sunt citată la Poliţie pentru 16 septembrie. Presupun că iarăşi se va încerca punerea mea sau a „Inima Moldovei” sub învinuire # Omniapres
Lidera formațiunii „Inima Moldovei”, Irina Vlah, afirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar fi declanșat „cel mai mare val de teroare” împotriva cetățenilor cu alte opinii și a opoziției, pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare. „Simțind că pierd puterea, au declanșat cel mai mare val de teroare împotriva cetățenilor ce gândesc altfel decât […] The post VIDEO // Irina Vlah: Sunt citată la Poliţie pentru 16 septembrie. Presupun că iarăşi se va încerca punerea mea sau a „Inima Moldovei” sub învinuire appeared first on Omniapres.
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, începând de astăzi, a demarat tipărirea buletinelor de vot destinate secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Pentru scrutinul din acest an, în diasporă vor funcționa 301 secții de votare – cu 70 mai multe decât la alegerile prezidențiale din toamna lui 2024 și de […] The post CEC a început tipărirea buletinelor de vot pentru diasporă appeared first on Omniapres.
Locuitorii din sectorul Ciocana rămân fără apă caldă timp de 10 zile. Vezi adresele afectate # Omniapres
În perioada 15–25 septembrie 2025, locuitorii din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău vor fi afectați de sistări temporare ale livrării apei calde menajere, ca urmare a lucrărilor programate de testare cu presiune a rețelelor termice DN800mm desfășurate de către „Termoelectrica” S.A.. Intervențiile vizează tronsonul de rețea cuprins între Stația de Pompare Nr. 13 și zonele […] The post Locuitorii din sectorul Ciocana rămân fără apă caldă timp de 10 zile. Vezi adresele afectate appeared first on Omniapres.
În perioada electorală, autoritățile au desfășurat circa 2.000 de percheziții, iar mai multe cauze penale au fost intentate, inclusiv pentru fapte de corupție legate de întruniri publice, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, în cadrul unei emisiuni la Rlive TV. „Dacă ne referim la perioada electorală, vorbim de circa 2.000 de percheziții și mai […] The post VIDEO // Șefa MAI: În perioada electorală au fost efectuate circa 2000 de percheziții appeared first on Omniapres.
O să ne găsim acea liniște interioară și multe dintre lucruri se rezolvă de la sine dacă o să avem răbdare și îngăduință față de cei din jur. FECIOARĂ Poate v-ați făcut program de plimbare și o să vă împărțiți timpul să vă ajungă și pentru treburile gospodărești și pentru o ieșire cu prietenii, plecați […] The post Horoscop 12 septembrie 2025. Zodia pentru care vin bani, vești bune și noi prieteni appeared first on Omniapres.
Ministerul Apărării dezminte zvonurile privind dislocarea militarilor străini la ”granița cu Transnistria” # Omniapres
Pe platformele Telegram și TikTok au început să circule din nou informații false despre o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană” și despre „sosirea, după alegeri, a peste 800 de militari NATO în Republica Moldova”. Ministerul Apărării al Republicii Moldova dezminte categoric aceste afirmații, care nu au nicio bază reală și […] The post Ministerul Apărării dezminte zvonurile privind dislocarea militarilor străini la ”granița cu Transnistria” appeared first on Omniapres.
