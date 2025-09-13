VIDEO // Marian Lupu: Viitorul Moldovei depinde de o economie puternică
Omniapres, 13 septembrie 2025 12:30
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, atrage atenția asupra situației critice în care se află economia țării și afirmă că alegerile parlamentare din 28 septembrie reprezintă un moment decisiv pentru viitorul Moldovei. Potrivit lui, este nevoie de soluții urgente pentru dezvoltarea economiei, de politici responsabile și de un parteneriat real între stat și antreprenori. „Astăzi […] The post VIDEO // Marian Lupu: Viitorul Moldovei depinde de o economie puternică appeared first on Omniapres.
• • •
Acum o oră
12:30
Acum 6 ore
08:40
O zi frumoasă. Primim vești bune, vin și oameni cu diverse invitații pe la mondeniități și o să alegem unde și cu cine să ne petrecem timpul. FECIOARĂ O să vă bucurați de un plus de atenție, poate e și zi aniversară și primiți cadouri, faceți și voi o tratație și o să fie o […] The post Horoscop 13 septembrie 2025. O zodie poate primi o ofertă de job appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
18:10
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat astăzi rezultatul verificării integrității procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție. În Raportul de evaluare emis, Comisia propune ca subiectul să nu promoveze evaluarea externă. Procesul de evaluare a relevat că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023. Comisia a identificat […] The post Procurorul Andrei Balan nu a promovat evaluarea externă a integrității appeared first on Omniapres.
17:40
Femeia din Republica Moldova, prinsă cu șase cuțite în geantă la intrarea în Parlament, a făcut primele declarații, la ieșirea de la audieri. Aceasta le-a declarat jurnaliștilor, în fața Secției 17 de Poliție din Capitală, că respectivele obiecte erau moștenire de familie, proveneau din perioada sovietică, iar ea pur și simplu le-a uitat în portfard […] The post Prima declarație a moldovencei, care a intrat cu cuțite în Parlamentul României appeared first on Omniapres.
17:10
Salariații vor putea beneficia de tichete de vacanță, pentru acoperirea cheltuielilor turistice în structuri de cazare din zonele rurale ale Republicii Moldova. Valoarea acestora va putea fi dedusă fiscal de către angajatori, în limita a 50% din salariul mediu lunar pe economie, informează MOLDPRES. Ministerul Finanțelor a anunțat că măsura va intra în vigoare începând […] The post Din 2026, angajații vor putea primi tichete de vacanță deductibile fiscal appeared first on Omniapres.
16:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită astăzi în audiență de către Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. În cadrul întrevederii, șefa statului a vorbit despre importanța restabilirii păcii pe continentul european, precum și despre valorile creștine care au păstrat unitatea și demnitatea poporului nostru în fața încercărilor istoriei. „Chiar și în timpuri grele, […] The post Maia Sandu, primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea appeared first on Omniapres.
16:30
VIDEO // Renato Usatîi critică soluția Guvernului de concediere a aproape 40% din angajații CFM # Omniapres
În timpul întâlnirii cu locuitorii orașului Criuleni, Renato Usatîi, discutând cu un fost angajat al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei”, a criticat acțiunile autorităților care au concediat peste două mii de feroviari pentru a raporta că „au rezolvat” problema plății salariilor. „Savanții” noștri de la guvernare au publicat un material – mai bine […] The post VIDEO // Renato Usatîi critică soluția Guvernului de concediere a aproape 40% din angajații CFM appeared first on Omniapres.
15:00
Partidul „Moldova Mare” obține eliminarea condiționalității din partea CEC pentru înregistrarea listei de candidați # Omniapres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista de candidați la funcția de deputat prezentată de Partidul „Moldova Mare”, după ce a eliminat clauza de condiționare care oferea posibilitatea excluderii ulterioare a acestora. Decizia vine după ce instituția a fost obligată să opereze modificări la propria hotărâre de către Curtea de Apel Centru. Anterior, lista fusese […] The post Partidul „Moldova Mare” obține eliminarea condiționalității din partea CEC pentru înregistrarea listei de candidați appeared first on Omniapres.
14:10
Expert: Participarea tinerilor la vot este insuficientă, în timp ce vârstnicii se implică activ # Omniapres
Creșterea vârstei medii a alegătorilor din Republica Moldova face ca prezența la vot să fie mai stabilă și mai ridicată, însă acest fapt se datorează în special electoratului vârstnic, în timp ce tinerii rămân slab reprezentați la urne, cu o implicare ceva mai activă în diaspora decât în țară. Sunt concluzii ale lui Veaceslav Ioniță, […] The post Expert: Participarea tinerilor la vot este insuficientă, în timp ce vârstnicii se implică activ appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // Cebotari: „Șefii Poliției s-au reprofilat în realizarea scenariilor și planurilor regizate de PAS” # Omniapres
Șefii Poliției Naționale și ai altor structuri de forțe sunt acuzați repetat de Partidul Democrat Modern că se implică în acțiuni de intimidare a oponenților politici puse la cale de partidul de guvernare. Fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, susține că, în timp ce nivelul criminalității crește, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, împreună cu alți funcționari, „s-au reprofilat […] The post VIDEO // Cebotari: „Șefii Poliției s-au reprofilat în realizarea scenariilor și planurilor regizate de PAS” appeared first on Omniapres.
13:40
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al S.A. „CET-Nord” a anunțat rezultatele concursului pentru ocuparea acestei funcții. Procesul de selectare s-a desfășurat între 4 și 22 august 2025, perioadă în care candidații au putut depune dosarele pentru participare. Ulterior, la 28 august, Comisia a evaluat documentele și a realizat preselecția celor […] The post Brînza Marian, desemnat director general al S.A. „CET-Nord” appeared first on Omniapres.
13:10
Gheorghe Urschi, în stare gravă după operație: familia solicită transferul la altă unitate medicală # Omniapres
Situație critică pentru Gheorghe Urschi: familia solicită de urgență transferul maestrului din Institutul de Medicină Urgentă, unde a fost operat la sfârșitul lunii august. „Avem nevoie de terapie intensivă, investigații și tratament rapid”, spun rudele, care fac apel și la ministra Sănătății, Ala Nemerenco, scrie Unimedia.info. „Facem apel către instituțiile medicale din Chișinău pentru a […] The post Gheorghe Urschi, în stare gravă după operație: familia solicită transferul la altă unitate medicală appeared first on Omniapres.
Ieri
12:40
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) în colaborare cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), desfășoară acțiuni procesuale în raionul Călărași, într-o cauză penală ce vizează fapte de corupere a alegătorilor. Potrivit probatoriului administrat până în prezent, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar […] The post Percheziții la Călărași într-un dosar de corupere a alegătorilor appeared first on Omniapres.
12:10
O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu șase cuțite în Parlamentul României # Omniapres
O femeie din Republica Moldova a fost prinsă la intrarea în Palatul Parlamentului din România cu 6 cuțite. Era pe lista suplimentară a AUR pentru forumul pe teme economice. Femeia se numește Diana Lavric și este din Republica Moldova. Aceasta a fost prinsă la filtrul de acces în Palatul Parlamentului având asupra sa 6 cuțite […] The post O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu șase cuțite în Parlamentul României appeared first on Omniapres.
11:00
Doi oameni au fost găsiți uciși, la Cahul. Poliția a stabilit că victimele, au fost înjunghiate de o femeie, după ce au consumat împreună băuturi alcoolice. ”Puțin dupǎ miezul nopții trecute, Poliția a fost sesizată despre faptul că, pe o stradă din Cahul, un bărbat a fost găsit la sol, în stare de inconștiență. La […] The post Crimă oribilă la Cahul: O femeie și-a ucis amicii de pahar appeared first on Omniapres.
10:30
Ministra de Interne confirmă planul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc. Când va fi extrădat fostul șef PDM # Omniapres
Ministrul de Interne, Daniela Misail-Nichitin, a reiterat că 25 septembrie rămâne data estimativă când Vlad Plahotniuc va reveni în R. Moldova și că autoritățile i-au rezervat deja bilet de avion fostului lider al PDM pentru această zi, scrie ZIUA.md. Oficialul a precizat că planul de extrădare a fost definitivat. „Se lucrează pe linia de Direcție […] The post Ministra de Interne confirmă planul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc. Când va fi extrădat fostul șef PDM appeared first on Omniapres.
10:20
VIDEO // Irina Vlah: Sunt citată la Poliţie pentru 16 septembrie. Presupun că iarăşi se va încerca punerea mea sau a „Inima Moldovei” sub învinuire # Omniapres
Lidera formațiunii „Inima Moldovei”, Irina Vlah, afirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar fi declanșat „cel mai mare val de teroare” împotriva cetățenilor cu alte opinii și a opoziției, pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare. „Simțind că pierd puterea, au declanșat cel mai mare val de teroare împotriva cetățenilor ce gândesc altfel decât […] The post VIDEO // Irina Vlah: Sunt citată la Poliţie pentru 16 septembrie. Presupun că iarăşi se va încerca punerea mea sau a „Inima Moldovei” sub învinuire appeared first on Omniapres.
10:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, începând de astăzi, a demarat tipărirea buletinelor de vot destinate secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Pentru scrutinul din acest an, în diasporă vor funcționa 301 secții de votare – cu 70 mai multe decât la alegerile prezidențiale din toamna lui 2024 și de […] The post CEC a început tipărirea buletinelor de vot pentru diasporă appeared first on Omniapres.
09:40
Locuitorii din sectorul Ciocana rămân fără apă caldă timp de 10 zile. Vezi adresele afectate # Omniapres
În perioada 15–25 septembrie 2025, locuitorii din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău vor fi afectați de sistări temporare ale livrării apei calde menajere, ca urmare a lucrărilor programate de testare cu presiune a rețelelor termice DN800mm desfășurate de către „Termoelectrica” S.A.. Intervențiile vizează tronsonul de rețea cuprins între Stația de Pompare Nr. 13 și zonele […] The post Locuitorii din sectorul Ciocana rămân fără apă caldă timp de 10 zile. Vezi adresele afectate appeared first on Omniapres.
09:10
În perioada electorală, autoritățile au desfășurat circa 2.000 de percheziții, iar mai multe cauze penale au fost intentate, inclusiv pentru fapte de corupție legate de întruniri publice, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, în cadrul unei emisiuni la Rlive TV. „Dacă ne referim la perioada electorală, vorbim de circa 2.000 de percheziții și mai […] The post VIDEO // Șefa MAI: În perioada electorală au fost efectuate circa 2000 de percheziții appeared first on Omniapres.
07:10
O să ne găsim acea liniște interioară și multe dintre lucruri se rezolvă de la sine dacă o să avem răbdare și îngăduință față de cei din jur. FECIOARĂ Poate v-ați făcut program de plimbare și o să vă împărțiți timpul să vă ajungă și pentru treburile gospodărești și pentru o ieșire cu prietenii, plecați […] The post Horoscop 12 septembrie 2025. Zodia pentru care vin bani, vești bune și noi prieteni appeared first on Omniapres.
11 septembrie 2025
18:00
Ministerul Apărării dezminte zvonurile privind dislocarea militarilor străini la ”granița cu Transnistria” # Omniapres
Pe platformele Telegram și TikTok au început să circule din nou informații false despre o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană” și despre „sosirea, după alegeri, a peste 800 de militari NATO în Republica Moldova”. Ministerul Apărării al Republicii Moldova dezminte categoric aceste afirmații, care nu au nicio bază reală și […] The post Ministerul Apărării dezminte zvonurile privind dislocarea militarilor străini la ”granița cu Transnistria” appeared first on Omniapres.
17:40
Începând cu 8 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în Italia vor putea preschimba permisele de conducere emise după anul 2020 în permise italiene, fără a mai fi obligați să susțină examene teoretice sau practice. Despre aceasta anunță Ministerul Afacerilor Externe, precizând că ceeași facilitate va fi oferită și cetățenilor italieni stabiliți în Republica […] The post Moldovenii din Italia pot preschimba permisul de conducere fără examene. Vezi de când appeared first on Omniapres.
17:10
Primarul Chișinăului și liderul Partidului „Mișcarea Alternativa Națională” (MAN), Ion Ceban, rămâne interzis în spațiul Schengen. Judecătoria București a respins astăzi cererea sa de ridicare a interdicției, decizia fiind publicată pe portalul instanțelor din România, notează TV8. Solicitarea a fost declarată inadmisibilă, iar Ceban are dreptul să o conteste în termen de 5 zile. Interdicția […] The post Interdicția lui Ion Ceban în spațiul Schengen, menținută de instanțele din România appeared first on Omniapres.
16:40
VIDEO // 15 percheziții noi au fost efectuate în toată țara în dosarul finanțării ilegale a partidelor # Omniapres
Polițiștii Inspectoratului Național de Investigații, alături de mascații BPDS „Fulger”, au efectuat 15 percheziții în mai multe localități ale țării, în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte grave de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii […] The post VIDEO // 15 percheziții noi au fost efectuate în toată țara în dosarul finanțării ilegale a partidelor appeared first on Omniapres.
16:30
OPINIE // Extrădarea lui Plahotniuc, cireașa de pe tort sau bomboana de pe coliva praznicului electoral al PAS # Omniapres
Actuala campanie electorală este una anemică, în care guvernarea, încă dominantă, se confruntă cu o opoziție ștearsă și incapabilă să dea tonul schimbării. În aceste condiții, ”un singur element mai poate da culoare acestei campanii scremute – Plahotniuc”, scrie editorialistul de la Ziua.md, Nicolae Federiuc. ”Doar el (Plahotniuc) mai poate sparge această apatie cronică și […] The post OPINIE // Extrădarea lui Plahotniuc, cireașa de pe tort sau bomboana de pe coliva praznicului electoral al PAS appeared first on Omniapres.
16:30
Igor Grosu: „O majoritate pro-Kremlin în Parlament ar însemna stop pe procesul de integrare europeană” # Omniapres
O majoritate pro-Kremlin în Parlamentul Republicii Moldova ar însemna stop pe procesul de integrare europeană, a declarat președintele PAS Igor Grosu în conferință de presă, alături de Dorin Recean. „La modul practic, o guvernare sau o majoritate pro-Kremlin — Dodon, Șor, Takciuc, Ceban și alții — vor aduce în instituțiile statului reprezentanți ai Federației Ruse, […] The post Igor Grosu: „O majoritate pro-Kremlin în Parlament ar însemna stop pe procesul de integrare europeană” appeared first on Omniapres.
16:20
Acuzații de la Cebotari: Guvernarea PAS a distrus valorile de bază în societate, oamenii fiind îngrijorați acum doar de nevoile cotidiene # Omniapres
„Moldovenii nu au timp să se gândească la valori, pentru că au fost aduși din nou de actuala guvernare la greutățile și nevoile cotidiene legate de situația financiară în familii, facturi și asigurarea unui trai decent”. Despre acest lucru vorbește fondatorul Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, care a reamintit despre programele sociale și economice ale […] The post Acuzații de la Cebotari: Guvernarea PAS a distrus valorile de bază în societate, oamenii fiind îngrijorați acum doar de nevoile cotidiene appeared first on Omniapres.
16:10
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, Serghei Cleșcenco, și-a depus mandatul, în urma unei discuții cu conducerea Federației Moldovenești de Fotbal (FMF). Decizia vine după aproape patru ani la cârma primei reprezentative. Potrivit FMF, situația actuală a echipei naționale de seniori, dar și a celorlalte selecționate, va fi analizată în cadrul unei ședințe […] The post După eșecul usturător cu Norvegia, Serghei Cleșcenco pleacă de la naționala Moldovei appeared first on Omniapres.
15:40
Eugeniu Nichiforciuc: Partidul „Respect Moldova” propune reintroducerea votului mixt la alegerile parlamentare # Omniapres
Partidul „Respect Moldova” își reafirmă angajamentul de a reintroduce sistemul de vot mixt la alegerile parlamentare, astfel încât jumătate dintre deputați să fie aleși pe liste de partid, iar cealaltă jumătate – în circumscripții uninominale. Potrivit vicepreședintelui formațiunii, Eugeniu Nichiforciuc, acesta este modelul care îi face pe politicieni responsabili în fața alegătorilor şi asigură Respectul […] The post Eugeniu Nichiforciuc: Partidul „Respect Moldova” propune reintroducerea votului mixt la alegerile parlamentare appeared first on Omniapres.
15:00
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii moldoveni că, începând cu data de 12 septembrie 2025, ora 00:00, autoritățile din Republica Polonă vor sista activitatea tuturor punctelor de trecere a frontierei terestre cu Republica Belarus. Potrivit deciziei anunțate de autoritățile poloneze, traficul la frontiera cu Belarus va fi suspendat pe termen nedeterminat. Măsura vizează […] The post Alertă de călătorie: Polonia închide granița cu Belarus pe termen nelimitat appeared first on Omniapres.
14:30
Relansarea economiei depinde de capacitatea țării de a produce. Iar aceasta, la rândul său, depinde de asigurarea întreprinderilor cu resurse energetice ieftine. Declarația a fost făcută de prim-vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Angela Gheorghița, în cadrul emisiunii „ГЛАВНОЕ” de la TVC21. „Ca om de afaceri, știu ce trebuie făcut în țară. Nu în detalii, dar înțeleg […] The post Angela Gheorghița: „Pentru ca Moldova să se dezvolte, economia trebuie să producă” appeared first on Omniapres.
14:10
Dorin Recean, prima reacție după arestarea fostului adjunct SIS: ”Rusia încearcă să destabilizeze și Moldova, și UE” # Omniapres
Arestarea fostului adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, în România, face parte din eforturile de prevenire a amestecului Federației Ruse în alegerile și treburile interne ale Republicii Moldova, precum și ale statelor membre ale Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean, solicitat de presă să comenteze reținerea și […] The post Dorin Recean, prima reacție după arestarea fostului adjunct SIS: ”Rusia încearcă să destabilizeze și Moldova, și UE” appeared first on Omniapres.
13:40
O femeie de 63 de ani din satul Dănceni, raionul Ialoveni, a decedat după ce a suferit arsuri grave în timpul unui incendiu de vegetație uscată. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 10 septembrie 2025, când femeia încerca să stingă focul cu propriile forțe în apropierea gospodăriei sale. Apelul la Serviciul 112 a […] The post Tragedie în Ialoveni: o femeie a decedat în urma unui incendiu de vegetație appeared first on Omniapres.
13:10
Opt persoane cu vârste între 19 și 49 de ani au fost reținute în cadrul unei operațiuni desfășurate de Direcția combaterea criminalității organizate a INI, poliția din Ialoveni și Procuratura Hâncești, după ce au fost destructurate activitățile unui grup infracțional specializat în escrocherii online. Grupul acționa atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în străinătate, […] The post VIDEO // Opt membri ai unui grup de escroci online, arestați în Ialoveni appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Premierul Dorin Recean, care râvnește și fotoliul de deputat, și-a făcut noi achiziții în acest an. Ultimele declaraţii de avere ale demnitarului PAS arată cheltuieli în creştere pentru familia Recean, care anul trecut a acordat ajutoare de 1,9 milioane lei unor membri ai familiei și a cheltuit peste 411 mii de lei pentru servicii locative […] The post Premierul Dorin Recean și-a cumpărat BMW de lux și a cheltuit sute de mii în Olanda appeared first on Omniapres.
12:30
Renato Usatîi: Nicio pensie mai mică de 5000 de lei pe lună și indexarea la rata inflației! Partidul Nostru are soluții de unde să găsim rapid bani pentru aceasta # Omniapres
Pensie minimă de 5000 de lei, iar în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației. Aceste două inițiative au fost prezentate de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a explicat că astfel, pe viitor, pensionarii nu vor mai depinde de ”mofturile unor guvernări”. ”Pensia minimă să fie […] The post Renato Usatîi: Nicio pensie mai mică de 5000 de lei pe lună și indexarea la rata inflației! Partidul Nostru are soluții de unde să găsim rapid bani pentru aceasta appeared first on Omniapres.
12:10
Omul de afaceri Veaceslav Platon, reținut în Marea Britanie în luna martie, susține că extrădarea sa în Republica Moldova nu poate avea loc din punct de vedere juridic. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate pe canalul Morari.live. „Faptul că am stat închis 4 luni și jumătate pentru mine a fost o surpriză. […] The post VIDEO // Veaceslav Platon despre extrădarea sa în R. Moldova: Juridic este imposibil appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO // Olesea Stamate acuză PAS de filaj ilegal: „Suntem supravegheați de instituțiile statului” # Omniapres
Olesea Stamate, deputată în Parlament și candidată independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, susține că este filată ilegal de către instituțiile statului, la fel ca și alți politicieni care critică actuala guvernare. Aceasta acuză conducerea de la Chișinău că a preluat și aplică metodele fostului regim Plahotniuc, pe care, în trecut, le denunța public. […] The post VIDEO // Olesea Stamate acuză PAS de filaj ilegal: „Suntem supravegheați de instituțiile statului” appeared first on Omniapres.
11:20
Irina Vlah, către Ambasadorul Canadei: PAS a implicat Canada în campania de discreditare a „Inima Moldovei” # Omniapres
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Canadei în Republica Moldova cu reședința la București, Gavin Buchan, în contextul deciziei autorităților canadiene de a-i impune sancțiuni politicianei. Pe această cale, ea cere să i se prezinte motivele pentru care a fost inclusă în lista persoanelor sancţionate, inclusiv probele ce […] The post Irina Vlah, către Ambasadorul Canadei: PAS a implicat Canada în campania de discreditare a „Inima Moldovei” appeared first on Omniapres.
11:10
Ion Ceban, primarul de Chișinău și unul dintre liderii blocului Alternativa, acuză guvernarea de presiuni politice și abuzuri din partea Serviciului Fiscal de Stat și poliției în contextul campaniei electorale. Într-o declarație video, Ceban a spus că, după ce a fost supus unor restricții și încercări de a fi exclus din cursa electorală, autoritățile continuă […] The post VIDEO // Ion Ceban reclamă hărțuiri din partea Fiscului și poliției înainte de alegeri appeared first on Omniapres.
10:40
Întâlniri la nivel înalt la Roma: Maia Sandu s-a văzut cu Giorgia Meloni și Ignazio La Russa # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aflată într-o vizită de lucru la Roma, a avut, miercuri, întrevederi cu prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cu președintele Senatului, Ignazio La Russa. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea relațiilor bilaterale și pe extinderea cooperării economice, în domeniul securității și în sprijinul proceselor democratice din Moldova. Potrivit declarațiilor făcute de șefa […] The post Întâlniri la nivel înalt la Roma: Maia Sandu s-a văzut cu Giorgia Meloni și Ignazio La Russa appeared first on Omniapres.
10:10
Restanțele salariale la Calea Ferată din Moldova s-au redus până la patru luni, după ce întreprinderea a reușit să obțină venituri lunare de peste 60 de milioane de lei și să implementeze măsuri decisive de reorganizare. Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) înregistrează o evoluție pozitivă în urma transformărilor aplicate în ultimele luni, […] The post Restanțele salariale la CFM s-au redus până la patru luni appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO 18+ // Activistul american Charlie Kirk, împușcat mortal în timpul unui discurs. Momentul, surprins de camere # Omniapres
Charlie Kirk, un cunoscut activist conservator american și susținător al fostului președinte Donald Trump, a fost împușcat mortal miercuri în timpul unui eveniment organizat în campusul Universității Utah Valley din Orem, statul Utah. Incidentul a avut loc în timpul turneului „The American Comeback”, organizat de filiala locală a organizației conservatoare Turning Point USA, al cărei […] The post VIDEO 18+ // Activistul american Charlie Kirk, împușcat mortal în timpul unui discurs. Momentul, surprins de camere appeared first on Omniapres.
09:10
Partidul „Moldova Mare” s-a lansat oficial în campania electorală, după ce Curtea Supremă de Justiție a respins recursul depus de Comisia Electorală Centrală și a obligat instituția să înregistreze formațiunea pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. „Astăzi pot spune cu încredere că Partidul Politic „Moldova Mare” va participa la alegeri. Ceva ce ar trebui […] The post VIDEO // Partidul „Moldova Mare” intră oficial în campanie electorală appeared first on Omniapres.
07:10
Să nu luăm decizii în pripă, sub presiune, ci să stăm și să analizăm situația în perspectivă ca să nu dăm greș. FECIOARĂ Se poate să vă dați acordul pentru o colaborare și munca o puteți începe mai târziu, după ce o să lichidați proiectele vechi. O reparație morală! Vi se cer scuze, primiți o […] The post Horoscop 11 septembrie 2025. O zodie poate primi despăgubiri, o reparație morală appeared first on Omniapres.
10 septembrie 2025
19:40
Renato Usatîi: 5% din veniturile la vânzarea alcoolului și produselor de tutun vor merge la sport și tineret # Omniapres
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat o inițiativă legislativă prin care 5% din vânzările băuturilor alcoolice și produselor din tutun vor fi direcționate către un fond special pentru sport și tineret. Despre aceasta Renato Usatîi a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii. „Astăzi, sportul în Republica Moldova se dezvoltă doar datorită implicării oamenilor de […] The post Renato Usatîi: 5% din veniturile la vânzarea alcoolului și produselor de tutun vor merge la sport și tineret appeared first on Omniapres.
19:40
„Fără industrii locale nu există industrie națională, de aceea ele trebuie sprijinite și respectate”. Declarația a fost făcută de președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul unei întâlniri cu angajații și conducerea uzinei metalurgice din Ocnița, o întreprindere cu tradiție în producția de articole metalice. Printre produsele fabricate se numără lacăte, balamale, șuruburi, piulițe, […] The post Marian Lupu: „Industriile locale merită Respect” appeared first on Omniapres.
18:40
VIDEO // Bărbat beat și fără permis, prins conducând o motocicletă cu fiul minor pe scaun, la Orhei # Omniapres
Un bărbat de 30 de ani a fost oprit de polițiști în satul Mitoc, Orhei, în timp ce conducea o motocicletă Viper în stare de ebrietate avansată, avându-l ca pasager pe fiul său minor. Testul alcoolscopic a indicat o concentrație de 1,78 mg/l alcool în aerul expirat. În plus, motocicleta nu avea revizia tehnică și […] The post VIDEO // Bărbat beat și fără permis, prins conducând o motocicletă cu fiul minor pe scaun, la Orhei appeared first on Omniapres.
18:00
Preşedintele României Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre cazul spionului moldovean Alexandru Bălan reţinut, că sunt informaţii pe care le are, dar pentru că este o anchetă în curs, nu poate să spună mai mult decât ce e public, el precizând că a fost o colaborare cu partenerii României cunoscuți şi cu Eurojust, scrie digi24.ro. […] The post Nicușor Dan, despre reținerea lui Alexandru Bălan: „A fost o colaborare cu partenerii” appeared first on Omniapres.
