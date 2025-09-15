Dronele rusești care vor pătrunde în spațiul aerian al României vor fi doborâte. Ionuț Moșteanu: „Ne vom proteja țara și siguranța fiecărui cetățean”

15:10

Primul avion construit integral în Republica Moldova a fost lansat recent pe aerodromul de la Vadul lui Vodă. Aeronava sportivă, cu două locuri, este capabilă să atingă o viteză de peste 320 km/h și are o autonomie de până la 1.400 de kilometri. Avionul a fost realizat de o echipă formată din piloții și inginerii …