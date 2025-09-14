Ministerul Apărării al României explică de ce piloții de pe F-16 au decis să nu doboare drona rusească care a intrat în spațiul aerian românesc: „Nu a fost cazul să tragem”
Cotidianul, 14 septembrie 2025 17:40
Piloții celor două avioane de luptă F-16 ridicate sâmbătă de la sol aveau aprobare să doboare drona rusească intrată în spațiul aerian românesc, însă nu au tras asupra ei, așa cum a făcut armata poloneză zilele trecute. „Au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”, precizează duminică Ministerul Apărării Naționale, care dezvăluie …
Acum o oră
17:40
Acum 6 ore
13:50
Adevăratul profil al unui personaj venal. Cine se teme de Irina Vlah? O scurtă istorie a trădării # Cotidianul
Jurnaliștii EuReporter dezvăluie, în articolul ”Who‘s afraid of Irina Vlah? A short history of betrayal” (detalii AICI), adevăratul profil al pro-rusei Irinei Vlah, personaj venal și carierist care are o incontestabilă vocație a trădării. Nu demult, în funcție de ce i se oferea, Vlah și-a trădat ambii aliați din prezent, care au ajutat-o enorm de-a …
13:50
Cartela PrePay va putea fi procurată doar cu act de identitate, anunță ministra de Interne # Cotidianul
Autoritățile vor introduce reguli stricte pentru vânzarea cartelelor preplătite de telefonie mobilă, care vor putea fi cumpărate doar în baza unui act de identitate. Măsura are ca scop prevenirea fraudelor și identificarea persoanelor care comit infracțiuni online. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat, în cadrul interviului „Hai să ne înțelegem” de la Agora.md, că …
13:10
Prostituatele din Sankt Petersburg, victime ale violenței veteranilor ruși din războiul din Ucraina # Cotidianul
Industria sexului din Sankt Petersburg s-a schimbat dramatic de la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022. Femeile care lucrează în acest domeniu spun că, până nu demult, soldații întorși de pe front reprezentau aproximativ jumătate dintre clienții bordelurilor ilegale. Lucrătoarele sexuale se numără printre cele mai vulnerabile grupuri din societatea rusă, iar violența din partea …
Acum 8 ore
12:00
Șor recunoaște: „Ne vom ocupa de diasporă”. Valeriu Pașa: „Vor încerca provocări și manipulări în ziua alegerilor” # Cotidianul
Fugarul Ilan Șor a declarat deschis, într-o apariție video, că gruparea sa se va concentra pe mobilizarea și observarea alegerilor din diaspora, în pofida faptului că nu participă oficial în scrutin. Declarațiile lui au trezit îngrijorări în rândul experților și societății civile, care atenționează asupra riscului unor posibile provocări organizate și campanii de dezinformare menite …
11:20
Traian Băsescu mesaj dur înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” # Cotidianul
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a transmis un mesaj dur de avertizare înainte de alegerile parlamentare care vor avea loc în Republica Moldova, pe 28 septembrie. Acesta a scris într-o postare pe Facebook că viitorul țării și siguranța României depind de mobilizarea diasporei la vot. „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot …
10:50
Maia Sandu, mesaj către diaspora moldovenească la Potsdam: „Rămânem uniți prin legătura cu Moldova și dorința de a o vedea pașnică, liberă și prosperă” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit sâmbătă, 13 septembrie, la Potsdam, Germania, cu membri ai diasporei moldovenești din mai multe țări, subliniind importanța unității și implicării cetățenilor plecați peste hotare. „Familiile nu stau mereu sub același acoperiș, dar rămân familii — la fel și noi, moldovenii. Oriunde ne poartă drumurile, rămânem uniți prin legătura …
Acum 12 ore
10:10
Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, este cercetat penal de DIICOT România într-un dosar de trădare, după ce ar fi transmis informații clasificate către serviciile secrete din Belarus, în special după ce diplomații ruși au fost expulzați masiv din Europa în ultimii ani. Potrivit investigațiilor, Bălan ar …
09:50
Zelenski avertizează că drona rusească interceptată de avioanele românești a pătruns 10 kilometri în spațiul aerian al României și a survolat timp de 50 de minute zona NATO, semnalând o acțiune deliberată a Moscovei de extindere a războiului # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat sâmbătă seara că drona rusească interceptată de avioanele Forțelor Aeriene române a pătruns circa 10 kilometri pe teritoriul României și a rămas timp de 50 de minute în spațiul aerian al NATO. Liderul ucrainean subliniază că nu este vorba de o eroare, ci de o acțiune deliberată a Moscovei …
09:40
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, fiind interceptată și urmărită de două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene române, însă nu a fost doborâtă # Cotidianul
O dronă rusească a intrat sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României, în timpul unui atac asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, avertizând populația că există riscul căderii unor obiecte din aer și recomandând adăpostirea imediată, potrivit Hotnews. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat …
Ieri
17:50
Putin deschide ușa Rusiei pentru moldoveni. Programul de relocare pentru străini a fost simplificat # Cotidianul
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat la 8 septembrie un decret care modifică Programul de relocare voluntară a „compatrioților”, permițând cetățenilor din Republica Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan să se mute în Rusia fără a mai fi obligați să demonstreze cunoașterea limbii ruse, a anunțat Direcția Generală pentru Migrație a Ministerului rus de Interne. …
17:40
După ce a testat apărarea Poloniei împotriva dronelor, Rusia a testat și răspunsul polonezilor la dezinformare # Cotidianul
Incursiunea dronelor rusești în Polonia nu a vizat doar spațiul aerian al țării, ci și spațiul cibernetic. Șefii polonezi în domeniul securității cibernetice au organizat întâlniri de urgență miercuri și joi, după ce dronele rusești au intrat în spațiul aerian polonez în primele ore ale dimineții de miercuri, determinând activarea avioanelor de vânătoare și invocarea …
16:00
Trump: „Sunt gata să acționez când sunteți și voi” — scrisoare către aliații NATO și două condiții pentru a lovi economia Rusiei # Cotidianul
Donald Trump a spus sâmbătă că a trimis o scrisoare tuturor țărilor NATO în care le spune că este gata să impună sancțiuni dure Rusiei dacă toate țările Alianței vor face același lucru și nu vor mai cumpăra petrol rusesc. Trump a scris pe rețeaua sa, Truth Social, că a trimis o scrisoare „tuturor națiunilor …
15:40
Rușii au amplasat sisteme de rachete „Iskander” pe o șosea din regiunea Kaliningrad, în apropiere de granița cu Polonia # Cotidianul
Două lansatoare de rachete din sistemul rusesc „Iskander” au fost filmate în poziție de luptă pe o autostradă din regiunea Kaliningrad, în apropiere de granița cu Polonia, potrivit Clash Report. Imaginile, publicate pe mai multe canale de Telegram, arată cum forțele ruse au instalat sistemele de rachete direct pe carosabil. Potrivit surselor, această desfășurare a …
15:20
Dronele rusești au declanșat reacția NATO: „Eastern Sentry”, noua misiune pentru securitatea Poloniei și a flancului estic # Cotidianul
Noua operațiune NATO „Eastern Sentry” pentru consolidarea flancului estic este un „semnal clar” că frontierele alianței nu pot fi încălcate, a declarat sâmbătă Statul Major al armatei poloneze, transmite Tvpworld. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat într-o conferință de presă că operațiunea va implica o gamă largă de resurse furnizate de aliați, printre …
14:30
La Potsdam, Maia Sandu se întâlnește cu reprezentanți ai diasporei și ai societății civile pentru dialog și inițiative pentru viitorul Moldovei # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa sâmbătă, 13 septembrie, la o întâlnire cu moldovenii din diasporă implicați activ în viața comunităților lor, eveniment organizat la Potsdam, Germania. La reuniune participă reprezentanți ai diasporei din mai multe state, precum și membri ai societății civile din țara noastră. Scopul întâlnirii este crearea unui spațiu de dialog …
14:20
Dodon lansează un nou fals: „Europa nu va cumpăra merele din Moldova, iar fără Rusia falimentează toți producătorii noștri” # Cotidianul
Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că „merele noastre în Europa nu o să se cumpere” și că „fără Rusia falimentează toți producătorii noștri”. Afirmațiile sunt false. Datele oficiale arată că exporturile de fructe moldovenești în Uniunea Europeană (UE) sunt în creștere, iar accesul pe piața europeană este facilitat constant prin eliminarea taxelor vamale și …
13:40
Statele Unite: „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după incursiunea dronelor suspectate a fi rusești în Polonia # Cotidianul
Statele Unite au declarat vineri în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după o incursiune în Polonia a unor drone suspectate a fi ruseşti. „Statele Unite sunt alături de aliaţii NATO în faţa acestor încălcări alarmante ale spaţiului aerian”, a declarat ambasadoarea interimară a SUA la ONU, …
13:30
Dorin Recean: „Sprijinirea personalului medical și modernizarea spitalelor sunt priorități ale Guvernului”, la deschiderea Congresului aniversar al Anesteziologilor și Reanimatologilor # Cotidianul
Prim-ministrul Dorin Recean a participat sâmbătă, 13 septembrie, la deschiderea Congresului aniversar al Societății de Anesteziologie și Reanimatologie, care marchează 50 de ani de la înființare. Evenimentul, găzduit la Chișinău, reunește peste 400 de participanți și peste 60 de vorbitori internaționali din România, Franța, Marea Britanie, Germania, Turcia, Israel și Ucraina. În discursul său, șeful …
12:10
O dronă deteriorată a fost descoperită pe o plajă din Bulgaria. Autoritățile bulgare investighează originea # Cotidianul
O dronă a fost descoperită vineri, 12 septembrie, pe plaja de nord din orașul Burgas, scrie presa bulgară. Poliția a intervenit după ce mai mulți oameni au raportat vehiculul aerian fără pilot, scrie Novinite, citat de HotNews. Obiectul, de aproape un metru, era puternic corodat, cu partea din spate și aripa dreaptă lipsă, ceea ce …
11:20
Marș împotriva federalizării Republicii Moldova. Veteranii Războiului de pe Nistru: „Armata rusă, afară!”, „Unire, veterani!” # Cotidianul
Zeci de veterani ai Războiului de la Nistru din 1992 au organizat un marș de protest până la sediul Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, exprimându-și îngrijorarea față de declarațiile lui Mark Tkaciuk în favoarea ideii de federalizare a Republicii Moldova. Aceștia solicită autorităților să interzică discursurile ce pun în pericol suveranitatea și integritatea țării. Reuniți …
10:20
Maia Sandu, mesaj din Italia: „În ultimii patru ani am obținut sprijinul și prietenia Italiei datorită eforturilor noastre comune” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a încheiat vizita oficială în Italia și Vatican, unde s-a întâlnit cu oficiali de rang înalt, inclusiv cu Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. Într-un mesaj video publicat pe rețele sociale, șefa statului a subliniat rolul comunității moldovenești din Italia, fiind cea mai numeroasă din diaspora, și a vorbit despre …
09:50
Autoritățile elene au aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Ministerul de Interne din Republica Moldova a demarat pașii necesari pentru aducerea acestuia în țară # Cotidianul
Ministerul Justiției a anunțat vineri, 12 septembrie, că a recepționat prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol decizia autorităților elene privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Potrivit instituției, setul de acte necesar pentru extrădare a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, care este responsabil de preluarea fostului politician și „a inițiat deja procedurile necesare pentru aducerea acestuia …
09:50
Vasile Costiuc pare să mizeze pe o tactică politică identică cu cea folosită de George Simion în România, și anume intrarea în conflict direct cu autoritățile și generarea de scandaluri menite să capteze atenția publică. Este părerea analistului politic, Valeriu Pașa, exărimată în cadrul podcastului „Raport”, realizat de jurnalistul Nicolae Chicu pentru publicația Podul.md. „De …
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
VIDEO | Valeriu Pașa: Planul Moscovei este să destabilizeze Moldova după alegeri. Usatîi și Dodon, parteneri ai haosului # Cotidianul
Federația Rusă mizează pe destabilizarea Republicii Moldova imediat după alegerile parlamentare din 28 septembrie, indiferent de rezultatul scrutinului, declară analistul politic, Valeriu Pașa, în cadrul podcastului „Raport”, realizat de jurnalistul Nicolae Chicu pentru publicația Podul.md. „Impresia mea este că planul de la Moscova este, indiferent de rezultate, să mizeze pe o destabilizare după alegeri. Chiar …
15:40
VIDEO | Pericolul revenirii lui Plahotniuc și impactul platformei sale politice asupra statului # Cotidianul
Procedurile pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc sunt în plină desfășurare. Această decizie marchează un punct important în lupta justiției împotriva corupției și abuzurilor din ultimii ani. Experții politici atrag atenția asupra moștenirii politice pe care Plahotniuc a lăsat-o asupra instituțiilor statului și societății în întregime. „Platforma lui Plahotniuc, indiferent de cum ar fi fost prezentată …
15:40
FOTO | Maia Sandu, față în față cu Papa Leon al XIV-lea: „Credința și omenia țin neamul nostru rezistent și demn” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea. Șefa statului a relatat despre discuție într-un mesaj publicat pe Facebook, subliniind că întâlnirea a fost una încărcată de semnificație spirituală și de reflecții asupra valorilor care unesc oamenii. „Astăzi am avut onoarea să mă întâlnesc cu Papa …
14:50
Kremlinul a declarat că negocierile dintre Rusia și Ucraina se află momentan într-o „pauză”, deși canalele de comunicare dintre grupurile de negociere rămân active. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, și a fost preluat de mai multe agenții de presă rusești, scrie Rbc.ua. Peskov a subliniat că nu …
13:30
Un nou sondaj de opinie privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Igor Grosu, rămâne principala opțiune a alegătorilor, cu un scor de 35% în rândul celor intervievați și 39% în rândul celor care declară că vor merge sigur la vot. Pe locul doi se situează …
12:50
Infiltrare masivă a serviciilor ruse în instituțiile-cheie ale statului. Valeriu Pașa: „Ceban a transmis agenților ruși planul digital al Chișinăului” # Cotidianul
Rusia operează o rețea complexă și profund infiltrată în structurile administrative și instituționale ale Republicii Moldova. Asigurarea vine din partea expertului comunității WatchDog, Valeriu Pașa. Potrivit acestuia, oficiali moldoveni aflați în funcții-cheie, în special în administrația publică locală și în instituții care gestionează date sensibile, ar colabora activ sau indirect cu serviciile secrete ale Federației …
12:30
Ministra de Interne: Circa 200 de percheziții și dosare penale privind proteste plătite și încercări de destabilizare orchestrate de Ilan Șor # Cotidianul
În perioada electorală, poliția a desfășurat circa 200 de percheziții și a inițiat mai multe procese penale ce vizează corupția legată de întruniri publice. Ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că anchetele scot la iveală practici precum proteste plătite, nesupunerea față de solicitările poliției sau ale carabinierilor, huliganism și încălcare a legislației privind întrunirile, transmite …
12:30
VIDEO | Maia Sandu primită cu onoruri la Vatican. Șefa statului urmează să fie primită în audiență de Sanctitatea Sa, Papa Leon al XIV-lea. # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Sanctitatea Sa, Papa Leon al XIV-lea. Întrevederea are loc în cadrul vizitei oficiale pe care șefa statului o efectuează în Italia și la Sfântul Scaun. Discuțiile dintre Maia Sandu și Suveranul Pontif se vor axa pe promovarea păcii, …
12:00
Fostul premier Ion Sturza a criticat dur, într-o postare pe Facebook, insistența fostului președinte Igor Dodon și a apropiaților săi ca Guvernul Republicii Moldova să achite datoria pentru gazul consumat în regiunea transnistreană. „Urmăresc cu stupoare cum Dodon și ortacii lui insistă: Guvernul Republicii Moldova trebuie să achite gazul consumat de transnistreni! În același timp, …
11:50
VIDEO | Valeriu Pașa: După alegeri o să mai avem sau nu democrație. Dacă vin cei controlați de Moscova, ei o să implementeze metodele lor # Cotidianul
Scrutinul din această toamnă este unul dintre cele mai importante din istoria Republicii Moldova, întrucât de rezultat depinde viitorul democratic al țării. Cel puțin asta a declarat analistul politic Valeriu Pașa, în cadrul podcastului „Raport”, realizat de jurnalistul Nicolae Chicu pentru publicația Podul.md. „Timpul va arăta. Acum ne par foarte importante pentru că vin cu …
11:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, anunță efectuarea investigațiilor sub aspectul săvârșirii coruperii electoral la Călărași. Potrivit materialelor administrate, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de localități din raionul Călărași, sunt suspectați de implicare în recrutarea alegătorilor și promisiunea de bani, bunuri, servicii sau alte foloase, în …
11:10
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în Polonia # Cotidianul
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poliniei, pe care preşedintele ţării le-a descris ca o încercare a Rusiei de a testa reacţia Varşoviei şi a NATO, relatează Reuters, citat de news.ro. Membrii Consiliului de Securitate al ONU Slovenia, Danemarca, Grecia, Franţa …
11 septembrie 2025
19:50
(Ep. 9) Votează informat! Propaganda anti-UE făcută de Dodon și Țîrdea, demontată: “Ideea că suveranitatea națională dispare e un mit”, explică istoricul Oleg Chiseliov # Cotidianul
Într-un material explicativ realizat în mod special pentru vorbitorii de limba rusă, istoricul Oleg Chiseliov combate propaganda anti-UE pe care o fac socialiștii în frunte cu Igor Dodon. “Ideea că suveranitatea națională dispare este un mit”, subliniază Oleg Chiseliov, punctând totodată avantajele apartenenței la Uniunea Europeană. Igor Dodon: “Vedem că Uniunea Europeană a făcut tot …
16:50
Decizia Curții de Apel București: Ion Ceban rămâne interzis în România și în Spațiul Schengen # Cotidianul
Curtea de Apel București a respins cererea primarului Chișinăului, Ion Ceban, de suspendare a interdicției de intrare în România și în întreg spațiul Schengen, impusă în luna iulie 2025 din considerente ce țin de siguranța națională. Potrivit deciziei instanței, cererea a fost respinsă pe motiv de inadmisibilitate, întrucât Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne și …
16:50
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, începând cu data de 8 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Italia vor putea preschimba permisele de conducere emise după anul 2020 în documente italiene fără a susține examene teoretice sau practice. Facilitățile sunt reciproce și se aplică și cetățenilor italieni rezidenți în Republica Moldova, care vor putea converti …
16:10
Poliția lovește rețeaua „Șor”: 15 percheziții pentru corupție electorală și finanțare ilegală # Cotidianul
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger” au desfășurat, astăzi, cu suportul polițiștilor din subdiviziunile teritoriale și în coordonare cu procurorii PCCOCS, 15 percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale care vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani. Potrivit …
16:10
Varșovia convoacă de urgență Consiliul de Securitate al ONU și activează Articolul 4 din Tratatul NATO # Cotidianul
Polonia a anunțat joi că a convocat o ședință de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul său aerian. Incidentul, care a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, a fost calificat de autoritățile poloneze drept „o provocare deliberată” și „un test al reacției Alianței …
15:20
Rusia și Belarus încep un amplu exercițiu militar „Zapad 2025”. Polonia închide frontiera și trimite 40.000 de soldați la graniță # Cotidianul
Polonia desfășoară aproximativ 40.000 de militari la granițele țării cu Belarus și Rusia, pe fondul tensiunilor crescute după incursiunea masivă de drone de miercuri, scrie tvpworld.com. O creștere a prezenței trupelor era așteptată, având în vedere că forțele ruse și belaruse urmează să înceapă vineri o serie de exerciții militare, unele desfășurate chiar în apropierea …
15:10
Primul avion construit integral în Republica Moldova a fost lansat recent pe aerodromul de la Vadul lui Vodă. Aeronava sportivă, cu două locuri, este capabilă să atingă o viteză de peste 320 km/h și are o autonomie de până la 1.400 de kilometri. Avionul a fost realizat de o echipă formată din piloții și inginerii …
12:40
Ministerul Apărării dezminte o nouă campanie de dezinformare privind militarii NATO în Republica Moldova # Cotidianul
Ministerul Apărării a atras atenția, printr-un mesaj publicat pe Facebook, asupra reapariției unor informații false, distribuite intens pe rețelele sociale, privind o presupusă dislocare de trupe străine în Republica Moldova. Potrivit instituției, în ultimele zile au fost promovate pe Telegram și TikTok narațiuni false despre „militari britanici la granița cu regiunea transnistreană” și „sosirea, după …
12:30
Anatol Șalaru, despre dronele rusești ajunse în spațiul aerian din Polonia: „Nu comparați dronele cu oile” # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a reacționat ferm la explicațiile oferite de unele voci din spațiul public și mediul militar cu privire la dronele rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Într-o postare făcută pe rețelele sociale, Șalaru ironizează ideea potrivit căreia dronele s-ar fi „rătăcit” și au ajuns întâmplător pe teritoriul …
12:30
VIDEO | Cum a ajuns borșul acru moldovenesc să cucerească Uniunea Europeană și să aducă acasă milioane de lei # Cotidianul
Istoria companiei Sadro-Ursu, exportatoare în UE de borș acru, popcorn și ambalaje de carton. Povestea companiei Sadro-Ursu este una dintre cele mai inspiraționale istorii de afaceri din Republica Moldova. Lansată în 1993, compania a reușit să se transforme într-un business modern și competitiv, care astăzi exportă peste 80% din producția sa pe piața Uniunii Europene. …
12:30
Republica Moldova și Spania au semnat un Memorandum pentru modernizarea justiției și sprijinirea parcursului european # Cotidianul
Ministra Justiției a Republicii Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, a semnat la Madrid un Memorandum de înțelegere cu ministrul Președinției, Justiției și Relațiilor cu Parlamentul al Regatului Spaniei, Félix Bolaños García. Documentul marchează un nou pas în consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul justiției și sprijină eforturile Moldovei de integrare în Uniunea Europeană. Potrivit Ministerului Justiției de la …
10:50
Maia Sandu salută sprijinul Parlamentului European pentru reziliența Moldovei și deschiderea negocierilor de aderare la UE # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință Parlamentului European după adoptarea rezoluției prin care eurodeputații și-au exprimat sprijinul pentru consolidarea rezilienței Chișinăului împotriva amenințărilor hibride și au cerut deschiderea rapidă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. „Sunt recunoscătoare Parlamentului European pentru rezoluția, care sprijină reziliența Moldovei împotriva amenințărilor hibride. La o zi …
10:00
Președintele României, Nicușor Dan, a avertizat, într-un interviu acordat pe 10 septembrie postului TVR Moldova, că o eventuală guvernare prorusă la Chișinău ar putea destabiliza întreaga regiune și ar crea premisele pentru o suplimentare a trupelor ruse în stânga Nistrului.Potrivit acestuia, o astfel de evoluție ar pune presiune directă asupra Ucrainei, Republicii Moldova și României. …
10 septembrie 2025
22:30
Politicianul și bloggerul american Charlie Kirk a fost împușcat în timpul unei conferințe, starea sa fiind critică # Cotidianul
Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împușcat miercuri, în timpul unui eveniment la Utah Valley University din Orem, Utah, a relatat Fox News, citând un purtător de cuvânt al influentului aliat al președintelui american Donald Trump. „Charlie Kirk a fost împușcat la Utah Valley University. Starea sa este necunoscută”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru …
