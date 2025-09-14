Ministerul Apărării al României explică de ce piloții de pe F-16 au decis să nu doboare drona rusească care a intrat în spațiul aerian românesc: „Nu a fost cazul să tragem”

12:30

Istoria companiei Sadro-Ursu, exportatoare în UE de borș acru, popcorn și ambalaje de carton. Povestea companiei Sadro-Ursu este una dintre cele mai inspiraționale istorii de afaceri din Republica Moldova. Lansată în 1993, compania a reușit să se transforme într-un business modern și competitiv, care astăzi exportă peste 80% din producția sa pe piața Uniunii Europene. …